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Зеленский прибыл в Калифорнию. Мэрию Сан-Франциско подсветили цветами украинского флага, - ОПУ. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Политика Украины
В рамках рабочего визита в США президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Калифорнию.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.
В честь приезда главы Украинского государства здание мэрии города Сан-Франциско по инициативе властей штата подсветили цветами украинского флага. Это первый визит президента Украины в Калифорнию за всю историю независимости нашего государства.
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+10 Підлога Маккартні
показать весь комментарий02.09.2021 09:22
+8 violator
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+7 Andy Tiger
показать весь комментарий02.09.2021 09:24
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аля поехало оно баксы зарабатывать кормилец и спаситель украинского народа.учись студент- вчера он по рублевкам и конча заспам ездил.а сейчас развлекает амеровскую публику
Ты не перепутал может тебе не на Цензоре,
а в ОдноВатниках - надо свои сопли по монитору размазывать?
Почитай, валенок!
А цей ще і в казино заїде, спустить кілька мульйонів з казни.
Чого він полетів дивитись на акторів за наш рахунок ?
Чи ти вважаєш, що президенти мають домовлятись з акторами та продюсерами про кінозйомки ? Де таке в Конституції написано ?
Тим часом, просто порахуй скільки нам обійшовся зелін вояж, адже штати велика країна.
А таких - просто не буває
Слава Богу , хоч змінність влади працює , а не як у деяких ...
Багато з тих , що критикував Порошенка при владі - зараз - за нього
Ней Зе закінчить президенство - тоді будемо оцінювати та говорити