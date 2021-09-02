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Зеленский (11104) Калифорния (18) США (10886) флаг (506)

Зеленский прибыл в Калифорнию. Мэрию Сан-Франциско подсветили цветами украинского флага, - ОПУ. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Политика Украины

В рамках рабочего визита в США президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Калифорнию.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

В честь приезда главы Украинского государства здание мэрии города Сан-Франциско по инициативе властей штата подсветили цветами украинского флага. Это первый визит президента Украины в Калифорнию за всю историю независимости нашего государства.

Зеленский прибыл в Калифорнию. Мэрию Сан-Франциско подсветили цветами украинского флага, - ОПУ 01
Зеленский прибыл в Калифорнию. Мэрию Сан-Франциско подсветили цветами украинского флага, - ОПУ 02
Зеленский прибыл в Калифорнию. Мэрию Сан-Франциско подсветили цветами украинского флага, - ОПУ 03

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Топ комментарии
+10
Дурне поїхало в турне? Зеленский прибыл в Калифорнию. Мэрию Сан-Франциско подсветили цветами украинского флага, - ОПУ - Цензор.НЕТ 3104
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02.09.2021 09:22
+8
умным и честным Зелю считают только его недалекие избиратели . насекомые и иные низшие формы жизни . совпадение господа зебобики ? Зеленский прибыл в Калифорнию. Мэрию Сан-Франциско подсветили цветами украинского флага, - ОПУ - Цензор.НЕТ 163
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02.09.2021 09:29
+7
там ближче до Мексики, ціни на кокс нижчі
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02.09.2021 09:24
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Дурне поїхало в турне? Зеленский прибыл в Калифорнию. Мэрию Сан-Франциско подсветили цветами украинского флага, - ОПУ - Цензор.НЕТ 3104
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02.09.2021 09:22 Ответить
промо тур комик трупы дибильный квартал.....
аля поехало оно баксы зарабатывать кормилец и спаситель украинского народа.учись студент- вчера он по рублевкам и конча заспам ездил.а сейчас развлекает амеровскую публику
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02.09.2021 09:52 Ответить
там ближче до Мексики, ціни на кокс нижчі
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02.09.2021 09:24 Ответить
І легалайз на траву...
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02.09.2021 09:37 Ответить
крыза....затариться надо.да и своим корешам-наркоманам подгон сделать...боюсь что после его приезда будет еще больше ()() в стране
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02.09.2021 09:54 Ответить
интересно,чего ожидать Калифорнии от визита скомороха?
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02.09.2021 09:24 Ответить
Разлом сан андреас Зеленский прибыл в Калифорнию. Мэрию Сан-Франциско подсветили цветами украинского флага, - ОПУ - Цензор.НЕТ 5895 Зеленский прибыл в Калифорнию. Мэрию Сан-Франциско подсветили цветами украинского флага, - ОПУ - Цензор.НЕТ 6676
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02.09.2021 09:26 Ответить
Зеленский прибыл в Калифорнию. Мэрию Сан-Франциско подсветили цветами украинского флага, - ОПУ - Цензор.НЕТ 5699
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02.09.2021 09:26 Ответить
Трясця твоїй тещі. Це ж володимир зеленський, тікаєм звідси Зеленский прибыл в Калифорнию. Мэрию Сан-Франциско подсветили цветами украинского флага, - ОПУ - Цензор.НЕТ 6701Зеленский прибыл в Калифорнию. Мэрию Сан-Франциско подсветили цветами украинского флага, - ОПУ - Цензор.НЕТ 4268Зеленский прибыл в Калифорнию. Мэрию Сан-Франциско подсветили цветами украинского флага, - ОПУ - Цензор.НЕТ 4268
Зеленский прибыл в Калифорнию. Мэрию Сан-Франциско подсветили цветами украинского флага, - ОПУ - Цензор.НЕТ 2510
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02.09.2021 09:29 Ответить
Велике Руйнівництво Зеленский прибыл в Калифорнию. Мэрию Сан-Франциско подсветили цветами украинского флага, - ОПУ - Цензор.НЕТ 6054
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02.09.2021 09:31 Ответить
У тебя тут какой то козломордый скулеж...
Ты не перепутал может тебе не на Цензоре,
а в ОдноВатниках - надо свои сопли по монитору размазывать?
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02.09.2021 09:35 Ответить
Якусь катаклізьму.
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02.09.2021 09:26 Ответить
Лесные пожары, землетрясение, ураган?
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02.09.2021 09:41 Ответить
я раша тв переглядаю там де Скабєєва ..Так от там вчора тоже рвались пукани особено у Пригожіна ..Всі кацапи гонять на Зеленського і кажуть шо він клоун і поїхав у турне по США ...Совпадєніє товасчі порохоботи ?чи може ви не товарісчі , а господа порохоботи ?
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02.09.2021 09:26 Ответить
они просто Цензор почитуют Зеленский прибыл в Калифорнию. Мэрию Сан-Франциско подсветили цветами украинского флага, - ОПУ - Цензор.НЕТ 2492
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02.09.2021 09:27 Ответить
Зебобіки отримують обратку того що запустили в 19 році і нехай не кажуть що мало.
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02.09.2021 09:28 Ответить
умным и честным Зелю считают только его недалекие избиратели . насекомые и иные низшие формы жизни . совпадение господа зебобики ? Зеленский прибыл в Калифорнию. Мэрию Сан-Франциско подсветили цветами украинского флага, - ОПУ - Цензор.НЕТ 163
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02.09.2021 09:29 Ответить
Я знаю многих людей в реале, которые не разочаровались и поддерживают зелупу. И это очень печально Зеленский прибыл в Калифорнию. Мэрию Сан-Франциско подсветили цветами украинского флага, - ОПУ - Цензор.НЕТ 6034
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02.09.2021 09:33 Ответить
мудрий нарід
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02.09.2021 09:35 Ответить
скажу больше . я знаю людей которые разочаровались в Зельке но все равно его поддерживают Зеленский прибыл в Калифорнию. Мэрию Сан-Франциско подсветили цветами украинского флага, - ОПУ - Цензор.НЕТ 5421 в общем поле не паханное для психиатров Зеленский прибыл в Калифорнию. Мэрию Сан-Франциско подсветили цветами украинского флага, - ОПУ - Цензор.НЕТ 9597
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02.09.2021 09:36 Ответить
Дело в том, что других годных просто нет.
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02.09.2021 09:38 Ответить
Если бы во втором туре презедентских был путин и порошенко, проголосовали бы за *****. лишь бы не Барыга Зеленський прибув до Каліфорнії. Мерію Сан-Франциско підсвітили кольорами українського прапора, - ОПУ - Цензор.НЕТ 604
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02.09.2021 09:39 Ответить
а исходя из каких критериев ты пришел к выводу что Зеля годен ? Зеленський прибув до Каліфорнії. Мерію Сан-Франциско підсвітили кольорами українського прапора, - ОПУ - Цензор.НЕТ 6861
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02.09.2021 09:40 Ответить
По установке от главного бото-фермера.
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02.09.2021 09:48 Ответить
Как догадался?
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02.09.2021 09:55 Ответить
Я тебе про других, а не про этого.
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02.09.2021 09:55 Ответить
нет уж мил человек . ты написал . цитирую " других годных просто нет" . из этого я делаю вывод что годен только этот . остальные до такого высокого уровня просто не доросли . по этому дублирую вопрос - исходя из каких критериев ты пришел к выводу что Зеля годен ?
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02.09.2021 10:03 Ответить
Для тупых повторяю: "Я тебе про других, а не про этого."
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02.09.2021 10:38 Ответить
для особо тупых которые считают себя особо умными разъясняю . этот тоже не годен Зеленський прибув до Каліфорнії. Мерію Сан-Франциско підсвітили кольорами українського прапора, - ОПУ - Цензор.НЕТ 84
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02.09.2021 10:43 Ответить
Зеленський прибув до Каліфорнії. Мерію Сан-Франциско підсвітили кольорами українського прапора, - ОПУ - Цензор.НЕТ 9763

Почитай, валенок! Зеленський прибув до Каліфорнії. Мерію Сан-Франциско підсвітили кольорами українського прапора, - ОПУ - Цензор.НЕТ 506
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02.09.2021 10:57 Ответить
и тебе бы не мешало тупорылый Зеленський прибув до Каліфорнії. Мерію Сан-Франциско підсвітили кольорами українського прапора, - ОПУ - Цензор.НЕТ 4304
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02.09.2021 10:58 Ответить
Опять... См. выше. Зеленський прибув до Каліфорнії. Мерію Сан-Франциско підсвітили кольорами українського прапора, - ОПУ - Цензор.НЕТ 3208
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02.09.2021 11:11 Ответить
Насекомые это тебе сами сказали?
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02.09.2021 09:37 Ответить
обратил внимание что мухам нравятся экскременты . они просто должны обожать такое говно как Зелька
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02.09.2021 09:38 Ответить
********* колись і яника критикувала - за Межигір'я, як не дивно... То по твоїй логіці, кожен, хто критикував яника за Межигір'я, - кацапський шпійон???
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02.09.2021 09:38 Ответить
Ти таке тупе, що не розумієш? Точно зебіл. Вам ідіотам в 19-му підсунули того клоуна, щоб сьогодні мати з чого сміятись. І з нього, і з вас, придурків. Бачили очі, що купували, тепер жеріть. А вас, дебілів, попереджали ж!
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02.09.2021 09:50 Ответить
Зеленський прибув до Каліфорнії. Мерію Сан-Франциско підсвітили кольорами українського прапора, - ОПУ - Цензор.НЕТ 9096
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02.09.2021 09:41 Ответить
Президент Зеленский Молодец. У врагов Украины просто истерика 😀
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02.09.2021 09:45 Ответить
В тебе язик ще не болить дупичі вилизувати ?
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02.09.2021 09:47 Ответить
У нього язик з підвищеною шершавістю.
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02.09.2021 15:53 Ответить
Позитивных результатов очень много.Если ты научился пользоватся поисковиком в интернете ,то найдёшь позитные результаты .
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02.09.2021 17:29 Ответить
Щось я не пригадую, щоб Порошенко катався штатами. Він зробив офіційну справу і додому.
А цей ще і в казино заїде, спустить кілька мульйонів з казни.
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02.09.2021 09:46 Ответить
Откуда инфа?
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02.09.2021 09:51 Ответить
А в ЗЕ-дебіла сумніви? Лише одна екскурсія в НАСА в скільки нам обійшлась? А тепер Каліфорнія? Якого хрону воно туди поперлось? Лєнка захотіла? Там кожна година його перебування то сотні тисяч зелених американських президентів з наших кишень. Ти, дебіли їх багато маєш?
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02.09.2021 09:58 Ответить
А скільки коштує подорож Америкою ? Порахуєш ?
Чого він полетів дивитись на акторів за наш рахунок ?
Чи ти вважаєш, що президенти мають домовлятись з акторами та продюсерами про кінозйомки ? Де таке в Конституції написано ?
Тим часом, просто порахуй скільки нам обійшовся зелін вояж, адже штати велика країна.
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02.09.2021 10:01 Ответить
Порахувати, скільки пального спалить аеробус за політ з Вашингтона до Лос-Анджелеса і назад, інтелект не дозволяє? Плюс готелі і тд...
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02.09.2021 10:56 Ответить
В Порошенка крім офіційних зустрічей було - зустріч з діаспорою, зустріч з впливовим конгресменом, економічний форум... В Шмарклі - НАСА, музей, сонячна Каліфорнія, селфі на фоні Білого дому, селфі на фоні Конгресу, селфі з хот-догом... Ну, в принципі, як завжди. Жаль, у Вашингтоні на вулицях шаурми не продають і тротуарних фонтанів нема...
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02.09.2021 09:55 Ответить
Так , в Україні живе мрія про ідеального президента !

А таких - просто не буває Зеленський прибув до Каліфорнії. Мерію Сан-Франциско підсвітили кольорами українського прапора, - ОПУ - Цензор.НЕТ 7400
Слава Богу , хоч змінність влади працює , а не як у деяких ...
Багато з тих , що критикував Порошенка при владі - зараз - за нього Зеленський прибув до Каліфорнії. Мерію Сан-Франциско підсвітили кольорами українського прапора, - ОПУ - Цензор.НЕТ 5341
Ней Зе закінчить президенство - тоді будемо оцінювати та говорити Зеленський прибув до Каліфорнії. Мерію Сан-Франциско підсвітили кольорами українського прапора, - ОПУ - Цензор.НЕТ 6170
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02.09.2021 11:03 Ответить
Самое страшное позади.Теперь можно расслабиться,и попутешествовать.)
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02.09.2021 12:42 Ответить
Калифорния это Украина..сало американске и ********** пожрет..потрескает за обе щоки а я жрати хочу Зеленський прибув до Каліфорнії. Мерію Сан-Франциско підсвітили кольорами українського прапора, - ОПУ - Цензор.НЕТ 4338
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02.09.2021 13:31 Ответить
синий вижу а жолтый где..
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02.09.2021 13:33 Ответить
 
 