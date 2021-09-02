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дороги (1402) Ривненщина (778) Большая стройка (717)

Пятикилометровый участок дороги полностью отремонтировали на Ривненщине, - ОГА. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Общество

Между селом Данчимост и городом Костополь полностью отремонтировали 5-км участок дороги, который является частью трассы государственного значения Н-25 Городище - Ривне - Староконстантинов.

Об этом сообщает в Facebook глава Ровенской ОГА Виталий Коваль, информирует Цензор.НЕТ.

"Это совсем другой, новый подход к работам. Если в 2017-2018 годах в области делался ремонт путем замены только верхнего слоя, то сегодня мы реконструируем основу. Она сделана из органично-минеральной смеси. Далее идет нижний слой - крупнозернистый асфальт, и верхний - щебеночно-мастичный асфальтобетон", - подчеркнул глава ОГА.

По словам Коваля, такая технология делает дорожное полотно более стойким.

Дорожники, по данным Ривненской ОГА, обустроили также пешеходные дорожки и тротуары, автобусные остановки, дорожные знаки, перильное и барьерное ограждения, световые опоры, освещение, разметку и капитально отремонтировали мост (км 112+623).

Стоимость ремонта участка составила более 120 млн гривен.

Напомним, целью программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка" является комфортный проезд по Украине различными путями.

Также читайте: На подъездном пути к Николаеву стартовал капитальный ремонт. ФОТО

Пятикилометровый участок дороги полностью отремонтировали на Ривненщине, - ОГА 01
Пятикилометровый участок дороги полностью отремонтировали на Ривненщине, - ОГА 02
Пятикилометровый участок дороги полностью отремонтировали на Ривненщине, - ОГА 03

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Топ комментарии
+4
Давычо, вот именно при зеприденте и начали? А мне вот напремер вспоминаецца, что ремонт под Броварами на котором терь гордо висят таблички "велике крадивництво" ещё при Гройсмане начат был. Годом ранее одесскую в районе Жашкова делать начали - и там терь тоже "вялике крадивництво" висит.

Пиарицца стали на дорогах дохрена - это факт, да.
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02.09.2021 09:56
+3
у меня у соседки теть Вали корова разродилась и вот тебе - БЫЧОК!
ура, это достойно новости тут - не ну а чо - совершенно такая же новость - строитель построил дом, или служитель отслужил месяц или поп отпел покойника, или продавец продал Васе бытылку.
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02.09.2021 09:52
+3
"Это совсем другой, новый подход к работам. Если в 2017-2018 годах в области делался ремонт путем замены только верхнего слоя, то сегодня мы реконструируем основу. Она сделана из органично-минеральной смеси. Далее идет нижний слой - крупнозернистый асфальт, и верхний - щебеночно-мастичный асфальтобетон", - подчеркнул глава ОГА. Источник: https://censor.net/ru/p3285896\\\\\\\\\\\\\\\\\\

и вот это дороже получилось чем на Байденщине строят бетонные шоссе.
(мммм, этот хруст свежих купюр в чемодане Главаря ОГА, ага))))
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02.09.2021 09:54
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При Президенте Зеленский начали строить дороги .Это хороший результат.
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02.09.2021 09:49 Ответить
Давычо, вот именно при зеприденте и начали? А мне вот напремер вспоминаецца, что ремонт под Броварами на котором терь гордо висят таблички "велике крадивництво" ещё при Гройсмане начат был. Годом ранее одесскую в районе Жашкова делать начали - и там терь тоже "вялике крадивництво" висит.

Пиарицца стали на дорогах дохрена - это факт, да.
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02.09.2021 09:56 Ответить
побольше их таких 5-километровых и о каждом писать с новой строки...
в прежние времена бумаги не хватило бы...
а щаз всё не так
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02.09.2021 10:04 Ответить
Тепер про кожен відремонтований кілометр но відомлятимуть на Цензорі ?
Ця реклама теж входить в кошторис ремонту ?
Й нагадаю,метою програми Зєльонкіна "Велике будівництво",-передвиборчий піар ,розкрадання через відкати,й величезний борговий тягар на бюджет(щорічно мільярди доларів).
Якісно,ага.
П'ятикілометрову ділянку дороги повністю відремонтували на Рівненщині, - ОДА - Цензор.НЕТ 7223
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02.09.2021 10:07 Ответить
у меня у соседки теть Вали корова разродилась и вот тебе - БЫЧОК!
ура, это достойно новости тут - не ну а чо - совершенно такая же новость - строитель построил дом, или служитель отслужил месяц или поп отпел покойника, или продавец продал Васе бытылку.
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02.09.2021 09:52 Ответить
"Это совсем другой, новый подход к работам. Если в 2017-2018 годах в области делался ремонт путем замены только верхнего слоя, то сегодня мы реконструируем основу. Она сделана из органично-минеральной смеси. Далее идет нижний слой - крупнозернистый асфальт, и верхний - щебеночно-мастичный асфальтобетон", - подчеркнул глава ОГА. Источник: https://censor.net/ru/p3285896\\\\\\\\\\\\\\\\\\

и вот это дороже получилось чем на Байденщине строят бетонные шоссе.
(мммм, этот хруст свежих купюр в чемодане Главаря ОГА, ага))))
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02.09.2021 09:54 Ответить
костопіль - це десь це в бік бурштину....бурштинники заслужили...ще й вони відстібнуть на чімідан
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02.09.2021 10:09 Ответить
А, ок, ок.
просто настільки замислувато висрала ця голова ОДА, шо видно вона не збоку стояла при буд-ві 5км. траси. ну смішно - мало ж не ракету з лайкою і юркою запустили, нє?
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02.09.2021 10:17 Ответить
Хорошо, но мало
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02.09.2021 10:01 Ответить
мало но хорошо..мыло но пирожок ..так набор слов))
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02.09.2021 13:30 Ответить
они строят дороги за наши деньги, это их обязанность, ка и не красть !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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02.09.2021 10:01 Ответить
"Это совсем другой, новый подход к работам. Источник: https://censor.net/ru/p3285896
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02.09.2021 10:11 Ответить
Ремонт дороги обходится в 1 миллион долларов за километр?!
Да вы, господа, не ох у ели ли?!
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02.09.2021 10:35 Ответить
когда вам словарь подарят -=ривненщине -ахахахаха или ровно или ровенсая область что за колхоз..))))))))
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02.09.2021 13:29 Ответить
 
 