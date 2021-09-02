Пятикилометровый участок дороги полностью отремонтировали на Ривненщине, - ОГА. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Общество
Между селом Данчимост и городом Костополь полностью отремонтировали 5-км участок дороги, который является частью трассы государственного значения Н-25 Городище - Ривне - Староконстантинов.
Об этом сообщает в Facebook глава Ровенской ОГА Виталий Коваль, информирует Цензор.НЕТ.
"Это совсем другой, новый подход к работам. Если в 2017-2018 годах в области делался ремонт путем замены только верхнего слоя, то сегодня мы реконструируем основу. Она сделана из органично-минеральной смеси. Далее идет нижний слой - крупнозернистый асфальт, и верхний - щебеночно-мастичный асфальтобетон", - подчеркнул глава ОГА.
По словам Коваля, такая технология делает дорожное полотно более стойким.
Дорожники, по данным Ривненской ОГА, обустроили также пешеходные дорожки и тротуары, автобусные остановки, дорожные знаки, перильное и барьерное ограждения, световые опоры, освещение, разметку и капитально отремонтировали мост (км 112+623).
Стоимость ремонта участка составила более 120 млн гривен.
Напомним, целью программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка" является комфортный проезд по Украине различными путями.
Пожалуйста, подождите...
Пиарицца стали на дорогах дохрена - это факт, да.
в прежние времена бумаги не хватило бы...
а щаз всё не так
Ця реклама теж входить в кошторис ремонту ?
Й нагадаю,метою програми Зєльонкіна "Велике будівництво",-передвиборчий піар ,розкрадання через відкати,й величезний борговий тягар на бюджет(щорічно мільярди доларів).
Якісно,ага.
ура, это достойно новости тут - не ну а чо - совершенно такая же новость - строитель построил дом, или служитель отслужил месяц или поп отпел покойника, или продавец продал Васе бытылку.
и вот это дороже получилось чем на Байденщине строят бетонные шоссе.
(мммм, этот хруст свежих купюр в чемодане Главаря ОГА, ага))))
просто настільки замислувато висрала ця голова ОДА, шо видно вона не збоку стояла при буд-ві 5км. траси. ну смішно - мало ж не ракету з лайкою і юркою запустили, нє?
Да вы, господа, не ох у ели ли?!