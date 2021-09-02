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Фото Политика Украины
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Зеленский (11104) Конгресс США (499) США (10886)

Зеленский провел встречу с представителями Украинского кокуса в Конгрессе США. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Политика Украины

В Вашингтоне Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с членами Украинского кокуса (группы поддержки) в Конгрессе Соединенных Штатов Америки.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Зеленский отметил действенную двухпартийную и двухпалатную поддержку в Конгрессе США, которая является важной основой стратегического партнерства и базируется на общих ценностях и долгосрочных интересах.

"Мы продолжаем отстаивать общие с Соединенными Штатами демократические ценности и заинтересованы в выводе стратегического партнерства на качественно новый уровень", - сказал президент.

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Глава государства предложил американской стороне принять участие в реализации представленного им в Вашингтоне Плана трансформации украинской экономики.

Зеленский также ознакомил представителей Конгресса с реформами, которые внедряются в Украине. В частности антикоррупционную политику и судебную реформу.

Значительное внимание собеседники уделили вопросам безопасности ситуации вокруг Украины и в регионе, ситуации на Донбассе и во временно оккупированном Крыму. Отдельной темой для диалога стала политика безопасности проблематика, связанная с реализацией Россией проекта "Северный поток - 2".

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"Санкционное давление на этот проект должно быть сохранено. Только санкции США в отношении "Северного потока - 2" могут стимулировать РФ к договоренностям и их соблюдению ", - убежден Зеленский.

Президент также выразил заинтересованность Украины в расширении сотрудничества с Соединенными Штатами в сфере образования. Также он поблагодарил американскую сторону за лечение и реабилитацию украинских военных и отметил, что рассчитывает на поддержку США в создании сети лечебно-реабилитационных центров для военных в Украине.

Кроме того, во время разговора стороны обсудили события в Афганистане и шаги, которые осуществляют Украина и Соединенные Штаты Америки для эвакуации своих граждан из этой страны. Сопредседатель Украинского кокуса Марси Каптур заверила Президента в поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины и всех положительных преобразований в нашем государстве.

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Зеленский провел встречу с представителями Украинского кокуса в Конгрессе США 01
Зеленский провел встречу с представителями Украинского кокуса в Конгрессе США 02
Зеленский провел встречу с представителями Украинского кокуса в Конгрессе США 03

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Топ комментарии
+9
Дерьмак в кадр попал.
А Трухин где, стесняется фотографироваться?
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02.09.2021 10:37
+8
Ты бредишь.

А Подоляк мог бы вам и побольше платить. Вы же психическую травму получаете, когда пишете бредовые оды радости тупому наркоману ЗЕ.
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02.09.2021 10:45
+6
Ну ващето власть в лице ЗЕ реально неадекватная.
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02.09.2021 10:40
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Єрмак)))
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02.09.2021 10:36 Ответить
инвестиционная няня...
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02.09.2021 10:37 Ответить
Мальчік должєн бьіть под прісмотром взрослого дяді.))
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02.09.2021 10:49 Ответить
Цього кунделя треба прогулювати.
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02.09.2021 11:33 Ответить
Дерьмак в кадр попал.
А Трухин где, стесняется фотографироваться?
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02.09.2021 10:37 Ответить
сегодня Скабеева булет рвать и метать ..кацапня что ходит на передачу 60 минут считают Украину руцкой землей а власть Украины в лице Зеленского вообще неадекватной ..
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02.09.2021 10:38 Ответить
Ну ващето власть в лице ЗЕ реально неадекватная.
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02.09.2021 10:40 Ответить
Ты смотри как хорошо принимают Президента Зеленского в США. Молодцы команда Зеленского,всех порвали. Это хороший результат.
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02.09.2021 10:43 Ответить
Ты бредишь.

А Подоляк мог бы вам и побольше платить. Вы же психическую травму получаете, когда пишете бредовые оды радости тупому наркоману ЗЕ.
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02.09.2021 10:45 Ответить
Всєх порвалі - хорошьій результат. Доречі, а де результат?))
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02.09.2021 10:52 Ответить
Буба не понял на какую встречу его зовут.Услышав слово кокус он подумал что дадут нюхнуть "кокса". Зеленский провел встречу с представителями Украинского кокуса в Конгрессе США - Цензор.НЕТ 6296
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02.09.2021 10:43 Ответить
Пора бєдосіку додому, справи зроблено: Ураган «Ида» в США: 6 погибших, 1 миллион без электричества
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02.09.2021 10:53 Ответить
https://www.gismeteo.ua/news/stihiynye-yavleniya/37732-uragan-ida-v-ssha-6-pogibshih-1-million-bez-yelektrichestva/
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02.09.2021 10:53 Ответить
З мови зняли
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02.09.2021 11:51 Ответить
Скоро ригати будемо від цієї поїздки.Півстрічки зайняли.Видавайте вже хіт.
"У мене є гроші": помічник "слуги народу" пропонував інтим-послуги копам у Києві (відео)

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Зеленский провел встречу с представителями Украинского кокуса в Конгрессе США - Цензор.НЕТ 4678
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02.09.2021 10:51 Ответить
Тут на Цензор періодично заходить якесь мурло, яке ненавидить усе українське, називає українців рагулями та відверто прославляє *****, але при цьому обожнює шмарклю і щоразу пише "я бы Зеленскому минчик сделал, он меня возбуждает".
Мо', це він?
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02.09.2021 11:58 Ответить
Мавзолейные бараны придумали ответочку.... Зеленский провел встречу с представителями Украинского кокуса в Конгрессе США - Цензор.НЕТ 3805Путлер запланировал построить в Украине дяревни рюсские типа берлога избы на курьих и глиняных нагах,а Рогозин научил Зеленского Скочем заклеивать дырки в МКС...,так же РАБссия поможет Украине строить истрибитель нового 5-го поколения СУ-57,который отправилии на реконструкцию,типа авионика новая пришла из Китая,также Путлер предложил Зеле новый танк Срамата типа Т-14 переделать и принять на вооружение... Зеленский провел встречу с представителями Украинского кокуса в Конгрессе США - Цензор.НЕТ 3805карочи мышибраття...,а Северный Потоп-2 Путлер передаст Зеле на правах 50= на 50...мыши браццкие браття...
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02.09.2021 10:52 Ответить
СкреПОНОСная РАБссия и Ольга ********* в частности приезжает работать в Украину пропагандоншей против Пентагона и Госдепа.... Зеленський провів зустріч з представниками Українського кокусу в Конгресі США - Цензор.НЕТ 4728
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02.09.2021 10:55 Ответить
Зеленський провів зустріч з представниками Українського кокусу в Конгресі США - Цензор.НЕТ 7338
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02.09.2021 11:01 Ответить
 
 