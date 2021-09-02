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КГГА (2933) Кличко (4516) фонтан (28)

Грузовик повредил в центре Киева новый фонтан, который Кличко открыл только вчера. ВИДЕО+ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Киевские новости

Грузовой автомобиль повредил новый фонтан на Арсенальной площади, который мэр Киева Виталий Кличко открыл 1 сентября.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Украинская правда".

Как видно из фото и видео, грузовик, вероятно, пытался проехать через фонтан, но повредил плитку и частично провалился под землю.

По словам руководителя пресс-службы КГГА Екатерины Барановой, в мэрии знают о повреждении фонтана и сейчас находятся на связи с РГА. Подробные комментарии она пообещала предоставить позже.

Пресс-секретарь районной полиции Оксана Тищенко сообщила, что у них зафиксировано обращение об аварии на Арсенальной площади, на место выехали правоохранители.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Незаконная застройка на Никольской слободке: Кличко поручил заблокировать проезд к стройплощадке. ФОТОрепортаж

Правовую квалификацию событию предоставят позже.

Грузовик повредил в центре Киева новый фонтан, который Кличко открыл только вчера 01
Фото: сайт КГГА
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Топ комментарии
+32
воділа за Зеленського голосував?
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02.09.2021 11:20
+22
Мелкая пакость мелких клоунов.
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02.09.2021 11:33
+20
73% так їздять
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02.09.2021 11:41
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Вантажівка пошкодила в центрі Києва новий фонтан, який Кличко відкрив тільки вчора - Цензор.НЕТ 606
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02.09.2021 11:18 Ответить
оно же в сша вроде? ааа, понял, єто подляк-єрмак подослали
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02.09.2021 11:24 Ответить
А от відкрив би,як Садовий,пам'ятник Чупакабрі-бабаю,то й не жалко було б.
Вантажівка пошкодила в центрі Києва новий фонтан, який Кличко відкрив тільки вчора - Цензор.НЕТ 2005

Вантажівка пошкодила в центрі Києва новий фонтан, який Кличко відкрив тільки вчора - Цензор.НЕТ 9402
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02.09.2021 11:19 Ответить
Професор, доктор мистецтвознавства, член-кореспондент Національної академії мистецтв України Орест Голубець ще до встановлення пам'ятника наголошував, що йому тут не місце.
- Ідея встановлення такого пам'ятника Францу Ксаверу Моцарту на площі Євгена Маланюка у Львові - не просто негативне явище, а культурологічна катастрофа, насамперед - у головах тих, хто підтримує і голосує за цю пропозицію, а крім того - відверта зневага до історичного середовища старого міста. Я розумію сенс прислів'я «дарованому коневі в зуби не заглядають», але варто хоча би подивитися, чи «кінь» взагалі подібний до «коня». При спогляданні пам'ятника, затвердженого на виконавчому комітеті Львівської міської ради, виникає питання: що це - чи колективне невігластво в нас, чи в тих, хто приймає подібні рішення.
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02.09.2021 12:09 Ответить
Катастрофа у тебе в голові і твого тупуватого Голубця.
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02.09.2021 14:02 Ответить
поясніть, пліз ...
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02.09.2021 19:42 Ответить
а шо там мост?
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02.09.2021 11:19 Ответить
Міст стоїть , тільки провокаціі продовжуються з боку вати !
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02.09.2021 11:46 Ответить
подільсько-воскресенський?
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02.09.2021 12:18 Ответить
той теж стоїть
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02.09.2021 12:44 Ответить
однозначно
https://www.youtube.com/watch?v=j6nhjpp8LZ4
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02.09.2021 11:20 Ответить
воділа за Зеленського голосував?
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02.09.2021 11:20 Ответить
За зеленского голосовали и строители фонтана.
И только открыватель фонтана золосовал за Порошенко.
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02.09.2021 11:25 Ответить
Спору нет все так.
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02.09.2021 11:32 Ответить
Водил грузовиков и мотоциклистов без глушителя - "непременно вешать!"
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02.09.2021 11:23 Ответить
Red, но не Bull. Вантажівка пошкодила в центрі Києва новий фонтан, який Кличко відкрив тільки вчора - Цензор.НЕТ 5466
Вантажівка пошкодила в центрі Києва новий фонтан, який Кличко відкрив тільки вчора - Цензор.НЕТ 6200
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02.09.2021 11:27 Ответить
Вантажівка пошкодила в центрі Києва новий фонтан, який Кличко відкрив тільки вчора - Цензор.НЕТ 7443
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02.09.2021 11:28 Ответить
На видео чидно,что рекламную наклейку с авто уже успели снять.Так что всё может быть 🤭
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02.09.2021 11:30 Ответить
Та ти ж дивись бл.( Видно,видно)!!
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02.09.2021 11:32 Ответить
bull, bull і то ще який bull
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02.09.2021 12:27 Ответить
и shit тоже вместе с ними))
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03.09.2021 09:04 Ответить
хіба в голові
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03.09.2021 09:46 Ответить
А де фонтан, то просто гарна парковка, забороняючих знаків немає
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02.09.2021 13:55 Ответить
Спроси у первооткрывателя.
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02.09.2021 14:19 Ответить
шо Bull, шо бычара - все одно скотыняка
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02.09.2021 14:46 Ответить
Мелкая пакость мелких клоунов.
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02.09.2021 11:33 Ответить
дрифт на Газёле? шо-то новенькое.
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02.09.2021 11:35 Ответить
Наголосовали
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02.09.2021 11:36 Ответить
73% так їздять
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02.09.2021 11:41 Ответить
Дрібні , зелені чоловічки , мстять Кличку і киянам , що влада в столиці не слуг уродів 🙁
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02.09.2021 11:44 Ответить
100% зедебил.
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02.09.2021 11:50 Ответить
Мэр открывает фонтан, и пьяница на грузовике. Все как в анекдоте.
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02.09.2021 11:51 Ответить
Уличко - ученик якутского скульптора.
Столпы на шулявск оммосту опрокинулись от сквозняка.
Вантажівка пошкодила в центрі Києва новий фонтан, який Кличко відкрив тільки вчора - Цензор.НЕТ 2698
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02.09.2021 11:52 Ответить
Блин , нафіг триндіти - сквозняк ... Вантажівка пошкодила в центрі Києва новий фонтан, який Кличко відкрив тільки вчора - Цензор.НЕТ 9901
Цього року бурі по усій Европі багато лиха натворили !
У нас у Львові високі багаторічні дерева повалило - так , що корні у влавших дерев на пару метрів вверх торчали Вантажівка пошкодила в центрі Києва новий фонтан, який Кличко відкрив тільки вчора - Цензор.НЕТ 4169
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02.09.2021 12:17 Ответить
ого! ваш украинский просто супер - лучше бы уже на "вопщеизвестном " писать, чем так как вы.
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03.09.2021 09:06 Ответить
Цій новині вже хз скільки років. А от в "слуг народу" Зеленського флагшток впав тиждень тому на Lexus чиновника, який за це встановлення відповідав. Срані клоуни.
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02.09.2021 12:17 Ответить
И что зедебил? Их Кличко устанавливал?
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02.09.2021 13:27 Ответить
Вантажівка пошкодила в центрі Києва новий фонтан, який Кличко відкрив тільки вчора - Цензор.НЕТ 7294
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02.09.2021 13:04 Ответить
"А шо такое? Ровно, забора нет? Значит -- можно ехать! Мне туда надо."
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02.09.2021 11:57 Ответить
Быдло -- оно и за рулем быдло, и в Африке тоже быдло.
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02.09.2021 13:07 Ответить
И такого быдла в Киеве больше половины...
Украина. Территория бесстыдства и беззакония.
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02.09.2021 19:21 Ответить
М-да... Во вчерашнем дне предвидеть такое могли не только лишь все. Понятно, что если ехать через фонтан, то есть напрямую, то два часа на преодоление заданного маршрута продлятся существенно меньше и даже сверх того. Но по итогам происшествия водитель проявил неподготовленность к земле, что даже грузовик частично ушёл под неё.
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02.09.2021 12:20 Ответить
"І казав мені отець, не йди навпростець, бо як підеш навпростець буде повний п...ць"
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02.09.2021 16:43 Ответить
что то отмечал?
ибо разительно отличается комент от регулярных, ну, по русски написал и еще эта противная буква "ё"(((
не очень круто выглядит.
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03.09.2021 09:08 Ответить
Хто ходить навпрошки - той дома не ночує...Погляньте,як злидня з Кривого рогу якась там Ленка піздує через бордюри і газони в Вашінгтоні -бо їй тудой треба...
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02.09.2021 12:30 Ответить
Вантажівка пошкодила в центрі Києва новий фонтан, який Кличко відкрив тільки вчора - Цензор.НЕТ 1071
Вантажівка пошкодила в центрі Києва новий фонтан, який Кличко відкрив тільки вчора - Цензор.НЕТ 8369
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03.09.2021 09:09 Ответить
это из оп гадят чтобы нарать кличко
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02.09.2021 12:41 Ответить
мелочный зелибоба сошел с ума, то чуваков с зеленкой, то грузовики подсылает
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02.09.2021 12:45 Ответить
за зеленку бред - ибо чудак вполне мог и кислотой плеснуть.
а так - типо власть боится ПАП-а шо аж надо хулиганить.
может у чувачка просто брат помер, вот он и решил плеснуть зеленкой
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03.09.2021 09:11 Ответить
Завтра Куилік, Лупова, примкнувший до них Аронець будут тут наперегонки спамити, що Клічко со-товариши вкрали пісок, щебень, інші будівальні матеріали.
Тому легка вантажівка і провалилась.
А може вже й сьогодні.
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02.09.2021 12:50 Ответить
Аронец лідер забігу. ))) Випередив перших двох.
Для цього недоумка 1,5 на кв. метр мало. Требо було робити, щоб вантажівку витримала.
Ну і звісно ж винуватець Клічко
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04.09.2021 09:58 Ответить
1,5 тони навантаження, що витримує ця споруда на 1 м.кв.
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04.09.2021 09:59 Ответить
Бусик конфіскувати і продати ,за рахунок вилучених коштів ремонтувати фонтан, водія позбавити водійського посвідчення
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02.09.2021 12:58 Ответить
нафига зимой фонтан..фантаномания)
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02.09.2021 13:19 Ответить
А на біса вам у "ЗнаковопРоссии" Міністерство культури, якщо у вас культури немає? Всю культуру несли емігранти, їх потомки та представники підкорених вами народів! Основну масу емігрантів та їх потомків ви повбивали, або вони повтікали - німці, данці, французи, євреї, поляки Коли розвалився Союз, нормальні представники 14 республік поїхали додому і "забрали культуру з собою" У вас залишилося "русифіковане бидло" що "окацапилося" і втрачає залишки культури - тої культури що принесли "москалям" предки цих народів Вантажівка пошкодила в центрі Києва новий фонтан, який Кличко відкрив тільки вчора - Цензор.НЕТ 2903
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02.09.2021 13:49 Ответить
Не щастить Педаліку. Відкрив пішохідний міст - скло порепалось; після ремонту і відкриття "втомленого" мосту на Шулявці стовпи з ліхтарями попадали; самий великий прапор на щоглу почепив - вітром порвало, довелося перешивать; тепер тільки фонтан новий включив - дурень туди провалився. Ну не Педалік, а "янукович з вінком". Не пускайте його метро на Виноградар відкривати, бо знову щось буде.
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02.09.2021 13:32 Ответить
Уточніть, в чому саме провина Кличка? в тому що проектувальники не передбачили цей випадок, чи в тому що водій придуркуватий? Ідіть в інший пост Зеленському сраку лизати, більшог7о невдахи, ніж засраний клоун, ще світ не бачив.
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02.09.2021 15:30 Ответить
Водиле премию дарвина. ****** водовозы и курьеры глово уже вконец **********. Ездят как попало и где попало.
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02.09.2021 13:34 Ответить
В основном без прав на незарегистрированных мопэдах.
Уроды.
Нужно лишать лицензий и прекращать деятельность контор, которые берут на работу таких ушлёпков...
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02.09.2021 17:43 Ответить
Насправді це пройоб архітекторів. Скрізь, де вантажний транспорт може заїхати фізично, треба на навантаження від нього розраховувати конструкції. Де не може - робити фізично не можливим заїзд. Це ще добре, що не 40т фура чи бетоновіз заїхав.
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02.09.2021 15:27 Ответить
Не ну меру то тоже надо знать. С таким подходом всё покруг должно быть в бетонных отбойниках и обмотано войлоком. А то вдруг какой нибудь идиёт решит на фуре покататься по фонтану...
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02.09.2021 18:03 Ответить
Дурість якась. Навіщо тоді знак, що забороняє рух вантажівок?
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03.09.2021 08:56 Ответить
Брать приклад з росіян у Криму? Ті, все що можна, пообгороджували парканами у кілька метрів висотою та ще й з колючим дротом! В Самарі ялинки на вулицях взимку обприскували рідким лайном (у теплому приміщенні зрубана ялинка пахла зовсім не хвоєю) У Саратові клумби з квітами оточували спіралями з колючого дроту - щоб квіти не крали!
Може треба людей виховувать? А виховувать можна не тільки умовлянням - багатотисячне відшкодування збитків винними дуже гарно виховує "законослухняність"! Але юридичні служби при міських адміністраціях лише "штани просиджують" за хороші зарплати! А це їх прямі обов"язки!
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03.09.2021 09:10 Ответить
Звідки така обізнаність, що там нарассіє запарєбріком?
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05.09.2021 02:07 Ответить
Жив там більше півтора десятки років - до самого розвалу Союзу І саме в Поволжі!
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05.09.2021 06:51 Ответить
А знаки "Рух транспорту заборонено" і "Пішохідна зона" поставлені для чого? Ми у дворі "вихховали" автовласників (щоб не ставили автомобілі на грунт) дуже просто (особливо взимку - коли під снігом залишається зволожений сирий горунт) Беруться два шматки фанери В один вбиваються кілька цвяхів довжиною не менше 50 мм Потім знизу підкладається другий шмат фанери (щоб головки вбитих цвяхів впиралися у цілу фанеру) Обидві фанерки з"єднуються смужками скотчу А зверху на на цвяхи накладаємо шматок білого пінопласту і вдавлюємо їх у нього Ця конструкція кладеться у протоптану колесом колію і злегка притрушується снігом "Бик" заганяє автомобіль на газон і передні колеса вминають конструкцію в грунт Пінопласт продавлюється і цвяхи входять в колесо Те ж саме робиться і влітку Тільки пінопласт землею притрушується Вантажівка пошкодила в центрі Києва новий фонтан, який Кличко відкрив тільки вчора - Цензор.НЕТ 8610
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03.09.2021 10:11 Ответить
так выглядят 73%ные жлобы из дикой природы среди людей
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02.09.2021 17:23 Ответить
Насправді, на фото зверху. Звичайна рівна місцина. Чому б не проїхати. Вантажівка пошкодила в центрі Києва новий фонтан, який Кличко відкрив тільки вчора - Цензор.НЕТ 8588
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02.09.2021 19:47 Ответить
Все, що було пошкоджено слід відновити виключно за кошти водія ще й впаяти йому величезний штраф та позбавити прав. Ідіотів, які вважають, що можуть їздити будь-де слід жорстко карати, бо інакше до них не доходить.
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02.09.2021 21:10 Ответить
Украинцы относятся к быдлу как к людям. А надо как к скотине.
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02.09.2021 21:27 Ответить
да не просто так это, думаю зеленский кого то подослал что б снова кличка обосрать
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02.09.2021 21:43 Ответить
Водитель тут не причём. Так построили. Провалился бы позже под ногами людей . Может и к лучшему ни кто не пострадал .
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02.09.2021 22:26 Ответить
это Украина детка. Украина все таки ближе к "руCCкому миру".
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02.09.2021 23:30 Ответить
ЦЕНЗОРе, ваша мерія це українською мовою міська управа.
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03.09.2021 00:39 Ответить
ой, не делайте им нервы - у нас в языке скока слов запозичених? уйма - от бутерброда до иона.
так мона прийти что вообще будем писать и говорить на пещерных звуках?
не ну а шо - если идти по такой логике - то до конца.
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03.09.2021 09:15 Ответить
Ага, прутнем, та й по розкішниці!
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05.09.2021 02:05 Ответить
Дебил ты б лучше порядки у метро Позняки навел, а не фонтанчики открываешь!! Гнать виталика-рекетира из Киева!
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03.09.2021 11:03 Ответить
 
 