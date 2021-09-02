Растрата 5 млн гривен на расчистке ручья: Прокуратура провела обыски на КП "Плесо". ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Происшествия
В помещениях киевского коммунального предприятия "Плесо" прошел ряд обысков по факту растраты 5 млн грн средств местного бюджета его должностными лицами.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киева.
Установлено, что по результатам проведения публичных торгов компания-победитель взяла на себя обязанность по выполнению работ по расчистке ручья Вершинка в Соломенском районе города Киева. Работы якобы проводились с 2.12.2020 по 1.01.2021 и стоили местному бюджету почти 5 млн грн, уплаченные подрядной организации в полном объеме. В марте 2021 года при осмотре ручья Вершинка и прилегающей территории установлено отсутствие выполнения каких-либо работ.
В ходе обыска на обнаружены и изъяты копии актов приема-передачи выполненных работ по указанному тендеру и поддельное решение о проведении выемки необходимых следствию документов.
Кроме того, следствие зафиксировало отсутствие подрядной организации по месту регистрации, что может свидетельствовать о фиктивном характере взаимоотношений субъекта предпринимательской деятельности и коммунального предприятия.
Сейчас решается вопрос сообщение о подозрении лицам, причастным к совершению уголовного преступления, продолжается досудебное расследование в уголовном производстве по ст.191 Уголовного кодекса Украины.
Пожалуйста, подождите...
Звідки ви візьмете політиків, які будуть відстоювати реформи, якщо вся наявна пропозиція закінчується на політпроектах великого бізнесу та чиновників вищого рангу?
У всех, стараниями ими же дважды выбранного кучмы, рыльце в пушку(как минимум, не платят налоги), да и теми же стараниями процент быдла зашкаливает...
https://ua.boell.org › default › files › Chokolivka
Там само. Рис. 1. Річка Либідь і струмок Вершинка на карті малих річок Києва. Рис. 2. План Києва полковника Івана Ушакова 1695 ...
105 pages