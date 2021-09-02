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Растрата 5 млн гривен на расчистке ручья: Прокуратура провела обыски на КП "Плесо". ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

В помещениях киевского коммунального предприятия "Плесо" прошел ряд обысков по факту растраты 5 млн грн средств местного бюджета его должностными лицами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киева.

Установлено, что по результатам проведения публичных торгов компания-победитель взяла на себя обязанность по выполнению работ по расчистке ручья Вершинка в Соломенском районе города Киева. Работы якобы проводились с 2.12.2020 по 1.01.2021 и стоили местному бюджету почти 5 млн грн, уплаченные подрядной организации в полном объеме. В марте 2021 года при осмотре ручья Вершинка и прилегающей территории установлено отсутствие выполнения каких-либо работ.

В ходе обыска на обнаружены и изъяты копии актов приема-передачи выполненных работ по указанному тендеру и поддельное решение о проведении выемки необходимых следствию документов.

Кроме того, следствие зафиксировало отсутствие подрядной организации по месту регистрации, что может свидетельствовать о фиктивном характере взаимоотношений субъекта предпринимательской деятельности и коммунального предприятия.

Сейчас решается вопрос сообщение о подозрении лицам, причастным к совершению уголовного преступления, продолжается досудебное расследование в уголовном производстве по ст.191 Уголовного кодекса Украины.

Читайте: Задержан член правления "Укрпрофздравницы", требовавший 1 млн грн за отчуждение санатория профсоюзов, - прокуратура. ФОТОРастрата 5 млн гривен на расчистке ручья: Прокуратура провела обыски на КП Плесо 01
Растрата 5 млн гривен на расчистке ручья: Прокуратура провела обыски на КП Плесо 02

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+9
Лише реальні строки з конфіскацією можливо трохи вгамують цю корупційну вакханалію !!!)))
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02.09.2021 12:22
+4
Кожна така справа в Україні збагачує прокурорів та судей. Тому і немає ні конфіскацій, ні посадок.
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02.09.2021 12:38
+4
Завищують бо, треба прокурорам та суддям давати хабара за розвал справи.
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02.09.2021 12:39
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Та такої корумпованої дрібноти в Україні сотні тисяч !!! ))))
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02.09.2021 12:21 Ответить
отморозки, привлеченные к общественным работам расчистили бы давно все ручьи Украины, практически за обед...
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02.09.2021 12:21 Ответить
Лише реальні строки з конфіскацією можливо трохи вгамують цю корупційну вакханалію !!!)))
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02.09.2021 12:22 Ответить
стануть обережніші
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02.09.2021 12:37 Ответить
Вот лохи, нормальные пацаны списывают бюджет на уборку снега.
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02.09.2021 12:23 Ответить
! снег расстаял,предъявить нечего
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02.09.2021 14:00 Ответить
За такі справи у нас реально дають строки. Я думаю, подібне зараз не можливе, адже, якщо задіяні державні кошти, повинен бути присутнім державний інспектор на протязі всіх робіт і постійно звітувати своїм начальникам. Це не так просто.
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02.09.2021 12:32 Ответить
Кожна така справа в Україні збагачує прокурорів та судей. Тому і немає ні конфіскацій, ні посадок.
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02.09.2021 12:38 Ответить
Какая-то гнида подписывает же такие сметы, а обыски проводят по невыполненным работам, а не по многократному завышению стоимости работ...Розтрата 5 млн гривень на розчищенні струмка: Прокуратура провела обшуки на КП "Плесо" - Цензор.НЕТ 964
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02.09.2021 12:37 Ответить
Завищують бо, треба прокурорам та суддям давати хабара за розвал справи.
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02.09.2021 12:39 Ответить
Мои, налогоплательщика, деньги в руках воров-взяточников... бесит наглость этих скотов.
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02.09.2021 12:49 Ответить
А мене дивує те що, за такої кількості незгодних та розлючених українці досі не спромоглися створити не те що власної реальної партії, а навіть профсоюзів. Ви десь чули про профсоюз роздрібних торгівців чи таксистів? Єдинні хто ще якось рипаються це, власники євроблях.
Звідки ви візьмете політиків, які будуть відстоювати реформи, якщо вся наявна пропозиція закінчується на політпроектах великого бізнесу та чиновників вищого рангу?
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02.09.2021 12:57 Ответить
Ви десь чули про профсоюз роздрібних торгівців чи таксистів?

У всех, стараниями ими же дважды выбранного кучмы, рыльце в пушку(как минимум, не платят налоги), да и теми же стараниями процент быдла зашкаливает...
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02.09.2021 13:39 Ответить
Увесь київський Гідропарк під Плесо.
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02.09.2021 12:54 Ответить
Головне що новиє літса,і хуже не будет!
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02.09.2021 13:40 Ответить
(НЕ)КОМФОРТНА (НЕ)ОКОЛИЦЯ ЧОКОЛІВКА
https://ua.boell.org › default › files › Chokolivka


PDF

Там само. Рис. 1. Річка Либідь і струмок Вершинка на карті малих річок Києва. Рис. 2. План Києва полковника Івана Ушакова 1695 ...

105 pages
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02.09.2021 14:18 Ответить
Вы только посмотрите ? подддельное решение о выемке документов. Видно "бывшие рулят"-ничего не сделали, деньги перечислили, документы "отправили" в РОВД на хранение. Ищут дядю Степу, который взял на хранение Все по Остапу Бендеру и его ".... копытах"
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02.09.2021 14:26 Ответить
 
 