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Рекламное агентство в Киеве разрабатывало информкампании для "ЛДНР" и оккупантов в Крыму, - СБУ. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

Рекламное агентство занималось разработкой информационных кампаний для террористических организаций "ЛДНР" и оккупационной "власти" Крыма.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Расследованием установлено, что фирма начала работать над пропагандистскими материалами еще в 2014 году. Тогда рекламщики разрабатывали макеты антиукраинских билбордов, которые размещали в ОРДЛО, оккупированном Крыму и распространяли через местные СМИ.

В этих материалах были явные призывы к расколу и федерализации Украины.

Среди "архивов" агентства за предыдущие годы, которые удалось изъять, есть макеты и готовая продукция с надписями: "Харьковская республика", "Одесская республика", "Семья у нас у всех одна - Россия. Глава ДНР А.В. Захарченко" и другие.

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"В последнее время подрядчики подготовили серию кампаний для сепаратистов с лозунгами: "сохранил мир! Обеспечим стабильность. Крым Единая Россия","Весна победой нашей. Крым Единая Россия","Год Крымской весны. Наш выбор-наша победа!","Прорвем любые блокады. Сергей Аксёнов. Глава республики Крым. Крым новых возможностей".

По предварительной информации, агентство в Киеве является дочерней компанией московской фирмы и полностью контролируется гражданами РФ.

Сейчас СБУ расследует уголовное производство по ч. 2 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители провели санкционированные обыски в офисных помещениях и по месту жительства фигурантов дела. Следственные действия продолжаются.

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Рекламное агентство в Киеве разрабатывало информкампании для ЛДНР и оккупантов в Крыму, - СБУ 01
Рекламное агентство в Киеве разрабатывало информкампании для ЛДНР и оккупантов в Крыму, - СБУ 02
Рекламное агентство в Киеве разрабатывало информкампании для ЛДНР и оккупантов в Крыму, - СБУ 03
Рекламное агентство в Киеве разрабатывало информкампании для ЛДНР и оккупантов в Крыму, - СБУ 04
Рекламное агентство в Киеве разрабатывало информкампании для ЛДНР и оккупантов в Крыму, - СБУ 05
Рекламное агентство в Киеве разрабатывало информкампании для ЛДНР и оккупантов в Крыму, - СБУ 06
Рекламное агентство в Киеве разрабатывало информкампании для ЛДНР и оккупантов в Крыму, - СБУ 07
Рекламное агентство в Киеве разрабатывало информкампании для ЛДНР и оккупантов в Крыму, - СБУ 08
Рекламное агентство в Киеве разрабатывало информкампании для ЛДНР и оккупантов в Крыму, - СБУ 09

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+28
И 7(!) лет никто не видел, чем скоты занимаются?
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02.09.2021 12:27
+27
сім років Рекламное агентство в Киеве разрабатывало информкампании для "ЛДНР" и оккупантов в Крыму, - СБУ - Цензор.НЕТ 3571

у Київі Рекламное агентство в Киеве разрабатывало информкампании для "ЛДНР" и оккупантов в Крыму, - СБУ - Цензор.НЕТ 3571
це ганьба- ганьбезна ! Рекламное агентство в Киеве разрабатывало информкампании для "ЛДНР" и оккупантов в Крыму, - СБУ - Цензор.НЕТ 4838
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02.09.2021 12:27
+25
Так а название этой конторы можно?
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02.09.2021 12:26
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Так а название этой конторы можно?
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02.09.2021 12:26 Ответить
И 7(!) лет никто не видел, чем скоты занимаются?
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02.09.2021 12:27 Ответить
сім років Рекламное агентство в Киеве разрабатывало информкампании для "ЛДНР" и оккупантов в Крыму, - СБУ - Цензор.НЕТ 3571

у Київі Рекламное агентство в Киеве разрабатывало информкампании для "ЛДНР" и оккупантов в Крыму, - СБУ - Цензор.НЕТ 3571
це ганьба- ганьбезна ! Рекламное агентство в Киеве разрабатывало информкампании для "ЛДНР" и оккупантов в Крыму, - СБУ - Цензор.НЕТ 4838
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02.09.2021 12:27 Ответить
Наказати треба Рекламне агентство в Києві розробляло інформкампанії для "ЛДНР" і окупантів у Криму, - СБУ - Цензор.НЕТ 2638
Але можна і гордитися - навіть на таку гімняну роботу - у нас "спеціалісти" - ліпші !
Чи дешевші ...???
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02.09.2021 12:46 Ответить
на обмен пойдут
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02.09.2021 12:29 Ответить
лучше б на компост
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03.09.2021 00:58 Ответить
Всю контору на ту территорию !
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02.09.2021 12:29 Ответить
Це теж їхня робота?Рекламное агентство в Киеве разрабатывало информкампании для "ЛДНР" и оккупантов в Крыму, - СБУ - Цензор.НЕТ 1864
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02.09.2021 12:35 Ответить
Ну и чем это отличается от Папика и Сватов, которые бубасик в Киеве снимает для России?
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02.09.2021 12:36 Ответить
Переживаешь за психическое здоровье кацапов, хочешь запретить им смотреть Папика и Сватов? .... да пусть смотрят Рекламне агентство в Києві розробляло інформкампанії для "ЛДНР" і окупантів у Криму, - СБУ - Цензор.НЕТ 4917
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02.09.2021 13:01 Ответить
они пусть смотрят хоть в анус пукину... а эту мерзость с этим ярым мошканином добронравовым пусть писюньковый пианист смотрит а не по тв крутят
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02.09.2021 13:42 Ответить
Народ! Кто-нибудь вид из окна узнает?
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02.09.2021 12:40 Ответить
Підлягають розстрілу.
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02.09.2021 12:45 Ответить
якась маячня для дурників. Сім років в рашці не могли найти своїх пацанчиків десь Сєверодриснянське, щоб вони кльопали таку фігню, а слали гроші в Київ, бо де ж іще спєціалістів знайти?
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02.09.2021 12:46 Ответить
твари сраные! и ведь ходили туда киевляне/киевлянки на работу каждый день. и зарплаты/премии получали, в гривнах Украины, бл#дь!!!. и руки им не покрутило за это! название рекламной фирмы - в студию! страна должна знать своих анти-героев в-лицо!
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02.09.2021 12:52 Ответить
Вот как нормальный человек может придумывать такие тексты? Я только пар билбордов просмотрел и чуть не обрыгался
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02.09.2021 13:10 Ответить
А чого назви контори немає? Мабуть СБУ перелякане, що усі ниточки потягнуться до слугів народу.
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02.09.2021 13:13 Ответить
Пррдажні маркетологи обслуговують ворога, посіпаки окупантів брешуть зі своїх телеканалів в Україні, говноблогери поливають брудом державу, в якій живуть, в зоадника не можна стріляти першим... Може час показати ікла? Може треба, щоб державою керували справжні націоналісти?
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02.09.2021 13:18 Ответить
А хто працював у цій фірмі??? Це ж наше бидло! На 15 років за грати з конфіскацією!!
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02.09.2021 13:20 Ответить
И это после оккупации Крыма и войны на Донбассе!
А наши хлопцы семь лет отдают жизни за Украину!
Позорище!
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02.09.2021 13:32 Ответить
Яка чудова новина для міністра юстиції. Ціле рекламне агентство прямує на зону. Буде кого брати на роботу.
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02.09.2021 13:40 Ответить
вот это да?!.. походу на Лугандонии не осталось никого, кто хотя бы знаком хотя бы с Фотошопом.. рузге мир - чума, чОрная смерть
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02.09.2021 17:19 Ответить
У мотороли як завжди обличчя обєзображенноє інтелектом, цікаво скільки раз його ронялі
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02.09.2021 19:12 Ответить
сажать этих тварей
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02.09.2021 20:18 Ответить
неужели elvispelvis?
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02.09.2021 20:32 Ответить
Не знаю чем они там занимались,но вот почему я каждый день на Цензоре вижу рекламу поездок ДНР-Украина-ДНР,обсолютно не понятно.
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03.09.2021 01:00 Ответить
сбу... с добрым утром!!!!!!!!
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03.09.2021 21:04 Ответить
 
 