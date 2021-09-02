Рекламное агентство в Киеве разрабатывало информкампании для "ЛДНР" и оккупантов в Крыму, - СБУ. ФОТОрепортаж

Рекламное агентство занималось разработкой информационных кампаний для террористических организаций "ЛДНР" и оккупационной "власти" Крыма.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Расследованием установлено, что фирма начала работать над пропагандистскими материалами еще в 2014 году. Тогда рекламщики разрабатывали макеты антиукраинских билбордов, которые размещали в ОРДЛО, оккупированном Крыму и распространяли через местные СМИ.

В этих материалах были явные призывы к расколу и федерализации Украины.

Среди "архивов" агентства за предыдущие годы, которые удалось изъять, есть макеты и готовая продукция с надписями: "Харьковская республика", "Одесская республика", "Семья у нас у всех одна - Россия. Глава ДНР А.В. Захарченко" и другие.

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"В последнее время подрядчики подготовили серию кампаний для сепаратистов с лозунгами: "сохранил мир! Обеспечим стабильность. Крым Единая Россия","Весна победой нашей. Крым Единая Россия","Год Крымской весны. Наш выбор-наша победа!","Прорвем любые блокады. Сергей Аксёнов. Глава республики Крым. Крым новых возможностей".

По предварительной информации, агентство в Киеве является дочерней компанией московской фирмы и полностью контролируется гражданами РФ.

Сейчас СБУ расследует уголовное производство по ч. 2 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители провели санкционированные обыски в офисных помещениях и по месту жительства фигурантов дела. Следственные действия продолжаются.

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