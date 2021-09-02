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Старейшую гимназию Днепра полностью реконструировали, - ОГА. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Общество Фоторепортаж

В Днепре полностью реконструировали здание гимназии №33. Она была построена еще в 1865 году.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Днепропетровской ОГА.

Отмечается, что от старой гимназии остались только стены, во всем остальном - это полностью новое учебное заведение.

В рамках президентской программы "Большая стройка" все помещения учебного заведения были максимально модернизированы, а классы и прилегающая территория - оборудованы новой техникой.

В частности, в гимназии оборудовали "умную" систему видеонаблюдения, распознающую лица и номера автомобилей. Двухэтажный пищеблок снабжен специальным грузовым подъемником, доставляющим продукты из кладовых и рабочих помещений в столовую. В зоне кухни оборудованы мощные вытяжки и профессиональные плиты.

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Прилегающая территория была озеленена. Гимназия получила также новую спортивную площадку, оснащенную в соответствии с современными стандартами.

"Теперь это современный европейский объект. Программа "Большая стройка" движется вперед. Днепропетровщина очень активный ее участник. В области реализуется более 20 инфраструктурных проектов", - отметил министр развития громад и территорий Алексей Чернышов.

По словам главы Днепропетровской ОГА Валентина Резниченко, кардинальные изменения происходят и в других учебных заведениях области.

Напомним, недавно Владимир Зеленский сообщил, что программа "Большая стройка" позволила сохранить около 200 тысяч рабочих мест во время пандемии коронавируса.

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Старейшую гимназию Днепра полностью реконструировали, - ОГА 01
Старейшую гимназию Днепра полностью реконструировали, - ОГА 02
Старейшую гимназию Днепра полностью реконструировали, - ОГА 03
Старейшую гимназию Днепра полностью реконструировали, - ОГА 04
Старейшую гимназию Днепра полностью реконструировали, - ОГА 05

Автор: Богдан Гуньковський
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Текст сообщения:

Прилегающая территория была озеленена. Источник: https://censor.net/ru/p3285947\\\\\\\\
ну понятно
кстати сайт уже вижу, стал.... извините, "любящим власть" что не может не "загрущать"
просто видно по новостям шо теперь наша Зеля стала не только лишь .... редиской, а и президентом... ой, ну да, в новостях, а в реале - просто хрипатая мужчинка, мужик Ленки, которая в Японии опустила Императора
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02.09.2021 12:45 Ответить
це добре!
але не дозволяйте дітям у цій гімназії слухати кацапського покидька моргенштейна
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02.09.2021 12:47 Ответить
еврейским детям - будет где грызть гранит науки....
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02.09.2021 12:53 Ответить
Куратор строительства после реконструкции купил новый джип......или два.
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02.09.2021 12:53 Ответить
Моя школа!...
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02.09.2021 13:53 Ответить
Игорь Д,коли ви там навчалися?
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02.09.2021 19:25 Ответить
Солнце светит, дождь идет...и все это благодаря найвеличнишому президенту все времён и народов - солнцеликому Янелоху Оманско-оффшорному!
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02.09.2021 14:48 Ответить
Ностальгія...Вчився і цій гімназії 33 роки назад.За воротами футбольного поля була теплиця.Будівля зовнішньо залишилась такою ж...
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02.09.2021 19:24 Ответить
 
 