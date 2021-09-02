Старейшую гимназию Днепра полностью реконструировали, - ОГА. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Общество Фоторепортаж
В Днепре полностью реконструировали здание гимназии №33. Она была построена еще в 1865 году.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Днепропетровской ОГА.
Отмечается, что от старой гимназии остались только стены, во всем остальном - это полностью новое учебное заведение.
В рамках президентской программы "Большая стройка" все помещения учебного заведения были максимально модернизированы, а классы и прилегающая территория - оборудованы новой техникой.
В частности, в гимназии оборудовали "умную" систему видеонаблюдения, распознающую лица и номера автомобилей. Двухэтажный пищеблок снабжен специальным грузовым подъемником, доставляющим продукты из кладовых и рабочих помещений в столовую. В зоне кухни оборудованы мощные вытяжки и профессиональные плиты.
Прилегающая территория была озеленена. Гимназия получила также новую спортивную площадку, оснащенную в соответствии с современными стандартами.
"Теперь это современный европейский объект. Программа "Большая стройка" движется вперед. Днепропетровщина очень активный ее участник. В области реализуется более 20 инфраструктурных проектов", - отметил министр развития громад и территорий Алексей Чернышов.
По словам главы Днепропетровской ОГА Валентина Резниченко, кардинальные изменения происходят и в других учебных заведениях области.
Напомним, недавно Владимир Зеленский сообщил, что программа "Большая стройка" позволила сохранить около 200 тысяч рабочих мест во время пандемии коронавируса.
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Прилегающая территория была озеленена. Источник: https://censor.net/ru/p3285947\\\\\\\\
ну понятно
кстати сайт уже вижу, стал.... извините, "любящим власть" что не может не "загрущать"
просто видно по новостям шо теперь наша Зеля стала не только лишь .... редиской, а и президентом... ой, ну да, в новостях, а в реале - просто хрипатая мужчинка, мужик Ленки, которая в Японии опустила Императора
але не дозволяйте дітям у цій гімназії слухати кацапського покидька моргенштейна