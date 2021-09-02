Ураган "Ида" привел к наводнению в Нью-Йорке: Затоплены дома, автомобили и метро. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Происшествия За рубежом
В Нью-Йорке объявлено чрезвычайное положение из-за урагана "Ида". Рекордные осадки привели к наводнениям и опасным условиям на дорогах.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.
"Я объявляю чрезвычайное положение, чтобы помочь жителям Нью-Йорка, пострадавшим от сегодняшнего шторма", - заявила губернатор Нью-Йорка Кэти Хочул.
Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио назвал наводнение и погоду в среду вечером "историческим погодным явлением". Национальная метеорологическая служба впервые объявила о внезапном наводнении в Нью-Йорке.
Почти все линии метро Нью-Йорка были остановлены поздно вечером в среду, поскольку "Ида" принес проливной дождь, угрозу внезапных наводнений и торнадо в некоторых частях северной части Средне-Атлантических штатов.
Мэр Нью-Йорка призвал людей оставаться дома.
"Пожалуйста, держитесь подальше от улиц сегодня вечером, и позвольте нашим службам быстрого реагирования и службам экстренной помощи сделать свою работу. Если вы думаете о выходе на улицу, не делайте этого. Держитесь подальше от метро. Держитесь подальше от дорог. Не заезжайте на эти дороги. Оставайтесь внутри", - заявил он.
Пожалуйста, подождите...
кара типо хосподняя, была своему, егО же народу сто раз - почитать можно т.н. Ветхий завет - за любую фигню - оН так рвал и метал и проклинал шо я спрошу - а зачем нам такой "бог" то?
вот реально он свой народ так размешивал по кускам что ..... - Какого Путина? Зачем нам кланяться чужаму, самому жестокому божку то? да и то вымысел этот Яхве. Вон, Путин ему кланяется - и что? Ну вот что? Наказан ли он? Наоборот, Яхве нужны жертвы и Путин это знает.
второе - ты читал шо делал Яхве за любую провинность?
со своим народом то.
так вот - никто ничего и никого не лишает. просто выгодно так говорить - как и напр. всякие дураки - ой, бохразумалишил и я убил товарища, ага, да. не будь дураком. бога нет, и даже если есть, то он ну точно не седобородик на облаке. и даже - а почему "он"? а не оно - ведь "по подобию сделал"?
просто надо перестать
штормитьбояться
читал недавно - мексиканцы вышлли ловить акул = 9 мес. плавали в океане.
кринж как говорят за эти случаи.
еще было шо после атаки японцев, то на плоте или шо там было сто - более ста пиндосов, но акулы оставили не всех в живых
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Мексиканские рыбаки провели девять месяцев ...
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16 серп. 2006 р. - Мексиканские рыбаки провели девять месяцев затерянными в Тихом океане. Лишь по воле случая неделю назад их обнаружил тайваньский траулер \\\\\\\\\\\\
он ли написал, ибо там писало шо диоксин, а оно вроде не к писанине идет, а к отключке.
найди шо пишет его командирка, ну, я забыл, ну такая седая герой Украины вроде народный, та шо Ангелы как там.... блин не вспомню, может найдешь что она думает и скинь текст.
просто реально загадочно же. жаль парня - у него были статьи про типо албанцев шоли.. как там... бл... ну типо про прост*туток - это просто как сценарий, я читал и понравилось.
к северу то!!!
то видать не Ида, а Зеля нанес.... визит.
нашего уже просто не будут принимать нигде - как нанес визит к микрону = сгорел собор, поехал в Японию = сгорел храм, так шо Зеля бы захватывал с собой не тока Лену, а и все МЧС со Шкиряком и его братом как он там по кличке то
А бабуся Меркель чуть ваще коней не двинула
После Луизианы Ida свернула к Зе на Washington DC и, далее, затопила NY.
там же реально 5000 миль на глаз то!!!
блин, Зеля реально какой-то..... ермакнутый - куда не поедет - везде ужас.
самое запомнившееся когда Меркель чуть не погибла
ну, нам то смешно, но она реально была плохА, а Зеля подумал - шо, опять я принес беду?)
"Он на белом коне, а за ним все силы ада" (с)
Б*жественный комент!!!!
вот это круто - настолько тонко шо Ермак бы уволился, а взял вас....
Круто!!!!!!
Супервулкан - це вам не цацки-пецки! 🌋🌋🌋💥💥💥🔥🔥🔥🔥🔥🔥
"нам ппппц, это же Гитлер"(мэм такой)а этого выше Дуайта - ненавижу - везде его морда просто, как и диКаприо
вовку надо к батюшке сводить на принудительное изгнание бесов и омовение в ванной со святой водой.
Это Вовчик-зеленоморковчик приехал
Забыли что было в Омане,Париже..
'Кличко ливнёвку украл' (с)