Ураган "Ида" привел к наводнению в Нью-Йорке: Затоплены дома, автомобили и метро. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Нью-Йорке объявлено чрезвычайное положение из-за урагана "Ида". Рекордные осадки привели к наводнениям и опасным условиям на дорогах.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

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"Я объявляю чрезвычайное положение, чтобы помочь жителям Нью-Йорка, пострадавшим от сегодняшнего шторма", - заявила губернатор Нью-Йорка Кэти Хочул.

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио назвал наводнение и погоду в среду вечером "историческим погодным явлением". Национальная метеорологическая служба впервые объявила о внезапном наводнении в Нью-Йорке.

Почти все линии метро Нью-Йорка были остановлены поздно вечером в среду, поскольку "Ида" принес проливной дождь, угрозу внезапных наводнений и торнадо в некоторых частях северной части Средне-Атлантических штатов.

Мэр Нью-Йорка призвал людей оставаться дома.

"Пожалуйста, держитесь подальше от улиц сегодня вечером, и позвольте нашим службам быстрого реагирования и службам экстренной помощи сделать свою работу. Если вы думаете о выходе на улицу, не делайте этого. Держитесь подальше от метро. Держитесь подальше от дорог. Не заезжайте на эти дороги. Оставайтесь внутри", - заявил он.

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