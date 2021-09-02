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наводнение (450) Нью-Йорк (201) США (23209) шторм (119)

Ураган "Ида" привел к наводнению в Нью-Йорке: Затоплены дома, автомобили и метро. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия За рубежом

В Нью-Йорке объявлено чрезвычайное положение из-за урагана "Ида". Рекордные осадки привели к наводнениям и опасным условиям на дорогах.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

"Я объявляю чрезвычайное положение, чтобы помочь жителям Нью-Йорка, пострадавшим от сегодняшнего шторма", - заявила губернатор Нью-Йорка Кэти Хочул.

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио назвал наводнение и погоду в среду вечером "историческим погодным явлением". Национальная метеорологическая служба впервые объявила о внезапном наводнении в Нью-Йорке.

Почти все линии метро Нью-Йорка были остановлены поздно вечером в среду, поскольку "Ида" принес проливной дождь, угрозу внезапных наводнений и торнадо в некоторых частях северной части Средне-Атлантических штатов.

Мэр Нью-Йорка призвал людей оставаться дома.

"Пожалуйста, держитесь подальше от улиц сегодня вечером, и позвольте нашим службам быстрого реагирования и службам экстренной помощи сделать свою работу. Если вы думаете о выходе на улицу, не делайте этого. Держитесь подальше от метро. Держитесь подальше от дорог. Не заезжайте на эти дороги. Оставайтесь внутри", - заявил он.

Читайте: "Грозы, град и шквалы 15-20 м/с", - штормовое предупреждение объявлено в Украине

Ураган Ида привел к наводнению в Нью-Йорке: Затоплены дома, автомобили и метро 01
Ураган Ида привел к наводнению в Нью-Йорке: Затоплены дома, автомобили и метро 02
Ураган Ида привел к наводнению в Нью-Йорке: Затоплены дома, автомобили и метро 03
Ураган Ида привел к наводнению в Нью-Йорке: Затоплены дома, автомобили и метро 04
Ураган Ида привел к наводнению в Нью-Йорке: Затоплены дома, автомобили и метро 05
Ураган Ида привел к наводнению в Нью-Йорке: Затоплены дома, автомобили и метро 06
Ураган Ида привел к наводнению в Нью-Йорке: Затоплены дома, автомобили и метро 07

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+55
А я писал раньше шо ссаныч - это зеленый антихрист. А карено вирисы, наводнения, пожары это все кара господня человечеству, что иудей правит православными христианами. По сути до 2019 года, а особенно при Порошенко такого звиздеца как счас творится - не было Ураган "Ида" привел к наводнению в Нью-Йорке: Затоплены дома, автомобили и метро - Цензор.НЕТ 6927
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02.09.2021 13:28
+53
Вот что Вовка животворящий делает. Астанавись!
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02.09.2021 13:25
+41
ничего не понимаю . в Америку полетели Вова и Лена а ураган назвали Ида Ураган "Ида" привел к наводнению в Нью-Йорке: Затоплены дома, автомобили и метро - Цензор.НЕТ 2113
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02.09.2021 13:28
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Вот что Вовка животворящий делает. Астанавись!
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02.09.2021 13:25 Ответить
А я писал раньше шо ссаныч - это зеленый антихрист. А карено вирисы, наводнения, пожары это все кара господня человечеству, что иудей правит православными христианами. По сути до 2019 года, а особенно при Порошенко такого звиздеца как счас творится - не было Ураган "Ида" привел к наводнению в Нью-Йорке: Затоплены дома, автомобили и метро - Цензор.НЕТ 6927
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02.09.2021 13:28 Ответить
Така думка має місце бути. Дуже багато совпаденій. Так не буває.
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02.09.2021 13:37 Ответить
Антихрист на картинках не так огидно виглядає...
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02.09.2021 13:39 Ответить
Ураган "Ида" привел к наводнению в Нью-Йорке: Затоплены дома, автомобили и метро - Цензор.НЕТ 6212
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02.09.2021 13:43 Ответить
Ураган "Іда" призвів до повені в Нью-Йорку: Затоплені будинки, автомобілі і метро - Цензор.НЕТ 4739
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02.09.2021 13:55 Ответить
ссаныч - это зеленый антихрист Ураган "Іда" призвів до повені в Нью-Йорку: Затоплені будинки, автомобілі і метро - Цензор.НЕТ 7249
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02.09.2021 14:00 Ответить
бред
кара типо хосподняя, была своему, егО же народу сто раз - почитать можно т.н. Ветхий завет - за любую фигню - оН так рвал и метал и проклинал шо я спрошу - а зачем нам такой "бог" то?
вот реально он свой народ так размешивал по кускам что ..... - Какого Путина? Зачем нам кланяться чужаму, самому жестокому божку то? да и то вымысел этот Яхве. Вон, Путин ему кланяется - и что? Ну вот что? Наказан ли он? Наоборот, Яхве нужны жертвы и Путин это знает.
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02.09.2021 13:59 Ответить
Когда Бог хочет наказать, то он лишает разума. Слишком многие у нас желали говорить только на русском и смотреть только рашистское ТВ. Вот 73% и были лишены разума в 19 году, теперь на курс, платежки, цены, субсидии, тарифы жалуются. И все как и лишенных разума кто угодно виноват, только не они.
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02.09.2021 17:30 Ответить
Митры нет! Как и Сварога. пойми, что если божок, вот Яхве, ссуществовал бы, то не потерпел бы шо делали комми.
второе - ты читал шо делал Яхве за любую провинность?
со своим народом то.
так вот - никто ничего и никого не лишает. просто выгодно так говорить - как и напр. всякие дураки - ой, бохразумалишил и я убил товарища, ага, да. не будь дураком. бога нет, и даже если есть, то он ну точно не седобородик на облаке. и даже - а почему "он"? а не оно - ведь "по подобию сделал"?
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02.09.2021 17:52 Ответить
Это сколько литров беленькой на грудь надо принять для написания такого бреда?
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02.09.2021 18:07 Ответить
это всё кличко виноват, что метро затопило! (с)
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02.09.2021 14:05 Ответить
справжній антихрист сидить в кремлі, а цей так - маленький бісик
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02.09.2021 20:09 Ответить
Когда его уже смоет .....?)
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02.09.2021 13:34 Ответить
Нет, ни в коем случае не останавливаться а лучше в турне по раше.
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02.09.2021 13:43 Ответить
Нет, ни в коем случае не останавливаться а лучше в турне по раше.
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02.09.2021 13:44 Ответить
скоро ждем машины с америки почти новые
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02.09.2021 13:26 Ответить
И резкое увеличение количества угонов т.н. доноров.
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02.09.2021 13:38 Ответить
вы возможно не понял - чувак говорил про т.н. "утопленники", т.е. машины, что были под водой, новые, почти задаром(если вы в Германии - то знать должен после недавнего там затопления)
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02.09.2021 13:53 Ответить
ничего не понимаю . в Америку полетели Вова и Лена а ураган назвали Ида Ураган "Ида" привел к наводнению в Нью-Йорке: Затоплены дома, автомобили и метро - Цензор.НЕТ 2113
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02.09.2021 13:28 Ответить
Это точно. Правильнее было бы назвать "ВаЛенка".
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02.09.2021 13:53 Ответить
Ураган "Іда" призвів до повені в Нью-Йорку: Затоплені будинки, автомобілі і метро - Цензор.НЕТ 2473
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02.09.2021 13:56 Ответить
І чомусь ніхто не каже їх меру, що він стоки не почистив...
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02.09.2021 13:28 Ответить
теперь скажут. и спросят с него Ураган "Ида" привел к наводнению в Нью-Йорке: Затоплены дома, автомобили и метро - Цензор.НЕТ 397
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02.09.2021 13:33 Ответить
Зеленский в Нью-Йорке уже был?
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02.09.2021 13:29 Ответить
Віслюк апокаліпсу.
Ураган "Ида" привел к наводнению в Нью-Йорке: Затоплены дома, автомобили и метро - Цензор.НЕТ 6850
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02.09.2021 13:29 Ответить
Ураган "Ида" привел к наводнению в Нью-Йорке: Затоплены дома, автомобили и метро - Цензор.НЕТ 7756
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02.09.2021 13:33 Ответить
Это то самое. То самое из-за чего я более не собираюсь в моря. Несмотря на свои 39 лет там. Что-то не так... Прилет тропического циклона в северные области... И с каждым годом- всё жестче и кошмарней...
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02.09.2021 13:30 Ответить
Глобального потепления нет - говорили недавно местные эксперты.
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02.09.2021 13:36 Ответить
Угу. Его нет. Гольфстрима- уже почти нет. Чего там ещё нет? Эксперты тоже куда-то свалили... Короче: никого и ничего нет. А вот звиздейшн- таки есть. И лучше за ним наблюдать с берега.
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02.09.2021 13:38 Ответить
а вот и нет, я не боюсь штормов, вот так(проверяет сухость дивана)
просто надо перестать штормить бояться
Ураган "Іда" призвів до повені в Нью-Йорку: Затоплені будинки, автомобілі і метро - Цензор.НЕТ 7750
читал недавно - мексиканцы вышлли ловить акул = 9 мес. плавали в океане.
кринж как говорят за эти случаи.
еще было шо после атаки японцев, то на плоте или шо там было сто - более ста пиндосов, но акулы оставили не всех в живых
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02.09.2021 13:50 Ответить
9 месяцев??? И выжили. Это- подвиг. Я, на такое- неспособен.
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02.09.2021 13:55 Ответить
чет не могу найти, а это не открывается, но факт

\\\\\\\\\

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Мексиканские рыбаки провели девять месяцев ...
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16 серп. 2006 р. - Мексиканские рыбаки провели девять месяцев затерянными в Тихом океане. Лишь по воле случая неделю назад их обнаружил тайваньский траулер \\\\\\\\\\\\
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02.09.2021 14:34 Ответить
жах! нігери намокнуть!
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02.09.2021 13:34 Ответить
Знову совпаденіє.
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02.09.2021 13:34 Ответить
Ну вот...предупреждали же...чета зеленских ничего хорошего вам не принесет... Ураган "Ида" привел к наводнению в Нью-Йорке: Затоплены дома, автомобили и метро - Цензор.НЕТ 4665
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02.09.2021 13:37 Ответить
ну это уже давно закономерность .. за то у кацапов очередной праздник !
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02.09.2021 13:39 Ответить
а вот реально - статистику бы сделал кто то, жаль Горький Лук погиб, он бы подсчитал
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02.09.2021 13:43 Ответить
Його отруїли. Ураган "Іда" призвів до повені в Нью-Йорку: Затоплені будинки, автомобілі і метро - Цензор.НЕТ 7541
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02.09.2021 13:57 Ответить
чет читал это, но хз.
он ли написал, ибо там писало шо диоксин, а оно вроде не к писанине идет, а к отключке.
найди шо пишет его командирка, ну, я забыл, ну такая седая герой Украины вроде народный, та шо Ангелы как там.... блин не вспомню, может найдешь что она думает и скинь текст.
просто реально загадочно же. жаль парня - у него были статьи про типо албанцев шоли.. как там... бл... ну типо про прост*туток - это просто как сценарий, я читал и понравилось.
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02.09.2021 14:05 Ответить
Тайра.
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02.09.2021 14:09 Ответить
вот и не верь в пророчества после такого Ураган "Ида" привел к наводнению в Нью-Йорке: Затоплены дома, автомобили и метро - Цензор.НЕТ 2267
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02.09.2021 13:37 Ответить
букмекеры наверно ставят - если будет все тихо когда Зеля нанесет визит - разоримся, горячие ставки - ставь ибо проиграешь))))
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02.09.2021 13:42 Ответить
там ураган вроде с торнадом ударил по Луизиане? Н.Й. там вообще в десяти тыс. км? Ураган "Ида" привел к наводнению в Нью-Йорке: Затоплены дома, автомобили и метро - Цензор.НЕТ 2588 Ураган "Ида" привел к наводнению в Нью-Йорке: Затоплены дома, автомобили и метро - Цензор.НЕТ 8168
к северу то!!!
то видать не Ида, а Зеля нанес.... визит.
нашего уже просто не будут принимать нигде - как нанес визит к микрону = сгорел собор, поехал в Японию = сгорел храм, так шо Зеля бы захватывал с собой не тока Лену, а и все МЧС со Шкиряком и его братом как он там по кличке то Ураган "Ида" привел к наводнению в Нью-Йорке: Затоплены дома, автомобили и метро - Цензор.НЕТ 9813
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02.09.2021 13:39 Ответить
Поехал в Оман - умер Султан
А бабуся Меркель чуть ваще коней не двинула
Ураган "Ида" привел к наводнению в Нью-Йорке: Затоплены дома, автомобили и метро - Цензор.НЕТ 2055
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02.09.2021 13:42 Ответить
Давнее событие, или вот когда недавно прилетала?
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02.09.2021 13:43 Ответить
Давнее
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02.09.2021 13:44 Ответить
в Германии были наводнения тоже...
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02.09.2021 13:44 Ответить
после евоного телефонного разговора Ураган "Іда" призвів до повені в Нью-Йорку: Затоплені будинки, автомобілі і метро - Цензор.НЕТ 6521
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02.09.2021 14:02 Ответить
Зе поУраганил, падлюка.
После Луизианы Ida свернула к Зе на Washington DC и, далее, затопила NY.
Ураган "Іда" призвів до повені в Нью-Йорку: Затоплені будинки, автомобілі і метро - Цензор.НЕТ 7749
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02.09.2021 21:45 Ответить
Ого!
там же реально 5000 миль на глаз то!!!
блин, Зеля реально какой-то..... ермакнутый - куда не поедет - везде ужас.
самое запомнившееся когда Меркель чуть не погибла Ураган "Іда" призвів до повені в Нью-Йорку: Затоплені будинки, автомобілі і метро - Цензор.НЕТ 7442
ну, нам то смешно, но она реально была плохА, а Зеля подумал - шо, опять я принес беду?)
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03.09.2021 08:03 Ответить
В студии Юниверсал был на похожем атракционе "Метро"... Один в один, как на видео
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02.09.2021 13:40 Ответить
Где Вован, там апокалипсис......

"Он на белом коне, а за ним все силы ада" (с)
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02.09.2021 13:42 Ответить
пхе, у них тоже мэры забили на ливневки
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02.09.2021 13:42 Ответить
Какие ливневки??? Когда миллионы тонн воды в самый кратковременный промежуток времени...
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02.09.2021 13:46 Ответить
сотни миллионов
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02.09.2021 13:47 Ответить
зеля что ты наделал
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02.09.2021 13:44 Ответить
Ураган Ида это - 40 миллярдов далларз ущерба! Это СИСТЕМНАЯ ошибка глобальной безопасности страны. Но это всего лишь звено, они просто это не понимают. Это равносильно нападению на страну! Это де факто и есть ..... реальное нападение, умышленное уничтожение. Все моды, разогревающие планету...пауза...ИСКУСТВЕННО!!!! созданные. Они расписаны пошагово, с каждым режимом и с последствиями их применения.
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02.09.2021 13:44 Ответить
Арахамия хотел шантажировать мир ЯО. Дурак. Сейчас можно шантажировать всех Янелохом. Мол, мы не пустим его к вам с официальным визитом, а вы нам грант на пару мильярдов...
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02.09.2021 13:46 Ответить
Ахахах!!!!!!!
Б*жественный комент!!!!
вот это круто - настолько тонко шо Ермак бы уволился, а взял вас....
Круто!!!!!!
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02.09.2021 14:08 Ответить
Любі друзі ґамериканці! Тут одне з двох: або саджайте нашого довбойолопа у самоліт і повертайте додому, або терміново евакуюйте усіх із зони Йєллоустонського парку!
Супервулкан - це вам не цацки-пецки! 🌋🌋🌋💥💥💥🔥🔥🔥🔥🔥🔥
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02.09.2021 13:46 Ответить
Трясця моїй тещі, цеж володимир зеленьский, хутко тікаємо звідси Ураган "Іда" призвів до повені в Нью-Йорку: Затоплені будинки, автомобілі і метро - Цензор.НЕТ 770Ураган "Іда" призвів до повені в Нью-Йорку: Затоплені будинки, автомобілі і метро - Цензор.НЕТ 4632Ураган "Іда" призвів до повені в Нью-Йорку: Затоплені будинки, автомобілі і метро - Цензор.НЕТ 4632
Ураган "Іда" призвів до повені в Нью-Йорку: Затоплені будинки, автомобілі і метро - Цензор.НЕТ 2557
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02.09.2021 13:51 Ответить
короче картинка(сайт сегодня похож на Ельцина)
"нам ппппц, это же Гитлер"(мэм такой)а этого выше Дуайта - ненавижу - везде его морда просто, как и диКаприо
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02.09.2021 14:12 Ответить
скоро на копарте новые машины будут выставлены
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02.09.2021 13:49 Ответить
а мы предупреждали
вовку надо к батюшке сводить на принудительное изгнание бесов и омовение в ванной со святой водой.
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02.09.2021 13:54 Ответить
Віслюк апокаліпсису робить свою чорну справу
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02.09.2021 13:56 Ответить
Терміново відрядити його на расію в гастрольний тур по гарадам і вєсям!
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02.09.2021 14:30 Ответить
Ураган "Іда" призвів до повені в Нью-Йорку: Затоплені будинки, автомобілі і метро - Цензор.НЕТ 2107
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02.09.2021 13:58 Ответить
Ураган "Іда" призвів до повені в Нью-Йорку: Затоплені будинки, автомобілі і метро - Цензор.НЕТ 4209
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02.09.2021 13:59 Ответить
вы не ту фотку вставил - надо как Зеля сидела как будто пичужку роялем прихлопнуло Ураган "Іда" призвів до повені в Нью-Йорку: Затоплені будинки, автомобілі і метро - Цензор.НЕТ 9850
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02.09.2021 14:13 Ответить
Я после этой новости стал резко хотеть визита зеленого осла в кацапстан.Где то на полгодика,чтобы точно никто не выжил)))
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02.09.2021 14:13 Ответить
Там чорт, который *****, сатана покруче нашего бедоносца будет, так шо такой трюк врядли сработает...
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02.09.2021 14:15 Ответить
Тут питання дискусійне. Якби ********* було настільки могутнім чортом, то з якого дива воно би так боялося шамана Габишева?
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02.09.2021 14:33 Ответить
Асстанавитесь !!!!
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02.09.2021 14:15 Ответить
А попереджали ж Ураган "Іда" призвів до повені в Нью-Йорку: Затоплені будинки, автомобілі і метро - Цензор.НЕТ 3353
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02.09.2021 14:19 Ответить
Тоже ливневки не почистили?
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02.09.2021 14:31 Ответить
Не, Вовчик приехал.
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02.09.2021 15:12 Ответить
причем тут ураган??
Это Вовчик-зеленоморковчик приехал
Забыли что было в Омане,Париже..
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02.09.2021 14:44 Ответить
Так то Вофка в США приехал. И это он ещё там на пианине не слабал.
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02.09.2021 15:11 Ответить
это все кличко виноват, который не почистил ливневки, и порошенко, который порезал и продал весь лес заграницу. Правильно, зебилы?
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02.09.2021 15:56 Ответить
Совпадение? Не думаю!
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02.09.2021 16:34 Ответить
во утопленников на аукционах прибавится
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02.09.2021 18:39 Ответить
В Мацкву яго!!! Хто за? Прошу голосувати!
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02.09.2021 20:27 Ответить
Не зря рашка не хочет у себя Зеленского принимать. Боятся, что ихний кремль рухнет или вобще вся Москва под землю уйдёт
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02.09.2021 21:03 Ответить
Даже в НьюЙорке
'Кличко ливнёвку украл' (с)
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02.09.2021 21:50 Ответить
Ушел на побережье Канады...но там еще один идет..помощнее может пойти на Флориду, а может на Карибы
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02.09.2021 21:51 Ответить
Хорошо что вся вина за наводнение в Нью-Йорке свалилась на Зеленского. Остались в тени истинные виновники - Кличко, распиливший в свой карман деньги за очистку ливнеприемников ньюйоркского метро и Порошенко, вырубивший лес в ньюйоркских Карпатах.
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03.09.2021 00:12 Ответить
 
 