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гривня (1847) НБУ (4809)

Украинской гривне исполнилось 25 лет. Десятки дизайнов национальной валюты так и не увидели свет. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Экономика Фоторепортаж

2 сентября 1996 г. Национальный банк ввел в обращение национальную валюту Украины - гривню, и ее сотую часть - копейку.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Музея денег НБУ в Facebook.

Во время денежной реформы в обращение были введены банкноты номиналом 1, 2, 5, 10, 20, 50 и 100 гривен. Номинал 200 гривен украинцы увидели только в 2001 году, 500 гривен - в 2006-м, а 1000 гривен - 2019-го.

"Еще до провозглашения Независимости Украины, в апреле 1991 года, началась подготовка к изготовлению национальных денежных знаков. Тогда же провели конкурс среди художников-графиков на эскиз дизайна будущей национальной валюты.

Работу, которую предложили художник-график Василий Лопата и дизайнер Борис Максимов, признали лучшей. Им поручили разработать дизайн для первых банкнот гривни всех номиналов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что художник не всегда может воплотить все свои творческие замыслы, поскольку он находится в суровых границах, обусловленных производственным процессом и технологическими особенностями денег: "Разработчикам эскиза нужно всегда учитывать тот факт, что на каждой банкноте будет размещаться ряд защитных элементов. Десятки дизайнов гривен так и не увидели свет, а некоторые идеи воплощались только с годами".

По случаю праздника, музей НБУ поделился эскизам банкнот номиналами 50, 100 и 200 гривен, которые создал Василий Лопата, однако они так и не были напечатаны и введены в обращение.

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Художник предложил для эскиза 50 гривен два варианта портрета украинского историка и председателя Центральной Рады Украинской Народной Республики Михаила Грушевского. Обратную сторону украшало изображение Педагогического музея, в здании которого размещались Украинская Центральная Рада (1917-1918) и Директория УНР (1918-1919).

Украинской гривне исполнилось 25 лет. Десятки дизайнов национальной валюты так и не увидели свет 01

Образ поэта Тараса Шевченко на аверсе 100 гривен, по воспоминаниям Василия Лопаты, удался ему с шестого или седьмого раза. Именно портрет Тараса Шевченко автор эскизов гривни считает лучшим из всей серии его работ.

Украинской гривне исполнилось 25 лет. Десятки дизайнов национальной валюты так и не увидели свет 02

По эскизу Василия Лопаты фирма "Сanadian Banknote Company" изготовила пробный оттиск будущей 100-гривневой банкноты. На лицевой стороне, слева от портрета поэта, поместить слова: "Верховная Рада Украины провозглашает независимость Украины и создание государства Украина. 24 августа 1991 ".

Украинской гривне исполнилось 25 лет. Десятки дизайнов национальной валюты так и не увидели свет 03

При разработке эскиза банкноты номиналом 100 гривен Василий Лопата предложил для реверса изображение красного корпуса Киевского национального университета. Однако на банкноте, которая была введена в обращение в 1996 году, вместо университета находилось изображение колокольни Софийского собора в Киеве. И только на банкноте образца 2014 г. идея Василия Лопаты была воплощена именно так, как это представлял художник.

Украинской гривне исполнилось 25 лет. Десятки дизайнов национальной валюты так и не увидели свет 04

Банкнота 200 гривен была запланирована как резервная, однако ее дизайн тоже был разработан художником. На лицевой стороне банкноты был помещен портрет Леси Украинки. Василий Лопата выполнил два варианта портрета поэтессы для банкнот этого номинала.

Украинской гривне исполнилось 25 лет. Десятки дизайнов национальной валюты так и не увидели свет 05
Фото: Музей денег НБУ

"Сегодня над разработкой дизайна банкнот работают специалисты Банкнотно-монетного двора НБУ. Обычно коллектив разработчиков состоит из десяти опытных художников-дизайнеров, которые имеют необходимые знания и навыки.

Работа над дизайном банкноты чрезвычайно сложная и может длиться около года. За это время создается не только дизайн банкноты, но и разрабатывается система защиты от фальсификации. На банкнотах используется несколько видов печати. Для этого технического процесса необходимы печатные формы для изготовления и копирования которых используют матрицы и лазерная гравировка. Несомненно, такие особенности процесса печати денег влияют на окончательный дизайн банкнот, которые попадают в наши кошельки.

В Национальном банке для разработки и утверждения дизайна банкнот, а также оборотных монет, создан Экспертный совет, который также может привлекать специалистов из профильных отраслей к вопросам создания дизайна украинских денег", - говорится в сообщении.
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Топ комментарии
+55
Украинской гривне исполнилось 25 лет. Десятки дизайнов национальной валюты так и не увидели свет - Цензор.НЕТ 4592
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02.09.2021 14:55
+14
Украинской гривне исполнилось 25 лет. Десятки дизайнов национальной валюты так и не увидели свет - Цензор.НЕТ 9174 Чес слово, аж вздрогнул я. Кручу себе колёсико мышки... знакомые картинки... ничто не предвещало беды! А тут- твоя картиночка, со "Светлым ликом"!!! Нельзя так посетителей пугать.
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02.09.2021 15:07
+9
Мільярд дерев? Украинской гривне исполнилось 25 лет. Десятки дизайнов национальной валюты так и не увидели свет - Цензор.НЕТ 1920
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02.09.2021 15:07
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Украинской гривне исполнилось 25 лет. Десятки дизайнов национальной валюты так и не увидели свет - Цензор.НЕТ 4592
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02.09.2021 14:55 Ответить
це кинець
эПОХы
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02.09.2021 15:03 Ответить
Українській гривні виповнилося 25 років. Десятки дизайнів національної валюти так і не побачили світ - Цензор.НЕТ 241
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02.09.2021 21:18 Ответить
Украинской гривне исполнилось 25 лет. Десятки дизайнов национальной валюты так и не увидели свет - Цензор.НЕТ 9174 Чес слово, аж вздрогнул я. Кручу себе колёсико мышки... знакомые картинки... ничто не предвещало беды! А тут- твоя картиночка, со "Светлым ликом"!!! Нельзя так посетителей пугать.
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02.09.2021 15:07 Ответить
Мільярд дерев? Украинской гривне исполнилось 25 лет. Десятки дизайнов национальной валюты так и не увидели свет - Цензор.НЕТ 1920
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02.09.2021 15:07 Ответить
Точно! Тока называется почему-то "один ******", в правом нижнем углу. Украинской гривне исполнилось 25 лет. Десятки дизайнов национальной валюты так и не увидели свет - Цензор.НЕТ 8954
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02.09.2021 15:10 Ответить
Фух!!! Аж перехрестилася... Ну навіщо ж так лякати? Ще вночі насниться! Українській гривні виповнилося 25 років. Десятки дизайнів національної валюти так і не побачили світ - Цензор.НЕТ 5637
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02.09.2021 15:16 Ответить
Во! У вас такая же реакция, да! Реально неожиданно и видок убойный!
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02.09.2021 15:18 Ответить
А где лисапед?
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02.09.2021 15:45 Ответить
Ну а рояль вообще в тему.
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02.09.2021 15:47 Ответить
Мой ротный участвовал в операции по доставке ))
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02.09.2021 15:01 Ответить
А я участвовал в получении зарплаты. Українській гривні виповнилося 25 років. Десятки дизайнів національної валюти так і не побачили світ - Цензор.НЕТ 7530 Українській гривні виповнилося 25 років. Десятки дизайнів національної валюти так і не побачили світ - Цензор.НЕТ 5136 Українській гривні виповнилося 25 років. Десятки дизайнів національної валюти так і не побачили світ - Цензор.НЕТ 7530
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02.09.2021 15:19 Ответить
А так?
Украинской гривне исполнилось 25 лет. Десятки дизайнов национальной валюты так и не увидели свет - Цензор.НЕТ 5011
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02.09.2021 15:09 Ответить
не попадалась вживую)
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02.09.2021 15:36 Ответить
Це пробна. Такі зараз 800$+ коштують - тиц.
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02.09.2021 15:42 Ответить
Завдяки Ющенку гривня впроваджена, а так би ходили до сих пір з ножицями в кишені та різали купони.
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02.09.2021 15:18 Ответить
Окончание хождение купонов было только вопросом времени. Купон это было временное явление, чтобы ограничить хождение советского рубля, который как известно холи по всем странам совка и защитить тем самым экономику. В результате США помогали окорочками именно РФ, а не нам.....
Но в заслугу Ющенко нужно приплюсовать, что денежную реформу он провел просто замечательно!!!
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02.09.2021 15:28 Ответить
В это сейчас сложно поверить, но в 1991 году голод намечался именно в Рашке, и даже в самой Москве, а Украина её спасала, слала колбасу и сахар... на свою голову.
Українській гривні виповнилося 25 років. Десятки дизайнів національної валюти так і не побачили світ - Цензор.НЕТ 3273
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02.09.2021 18:02 Ответить
"Знал бы прикуп - жил бы в Сочи"...Знать бы тогда... и тогда, под это дело можно было спокойно выпереть ЧФ из Крыма и закрутить гайки на "русский язык" - сидели бы и не вякали, вся эта хрень тогда и при отсутствии колбасы русо-быдлу была не интересна, воевать бы никто не пошел.... Но шо маємо те маємо!!!
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03.09.2021 09:03 Ответить
25 років гривні? Де тільки наких невігласів у журналісти набирають...
Гривна - вагова, лічильна і монетна одиниця Київської Русі

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0
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02.09.2021 15:41 Ответить
Ну у нас же не "вагова гривня", згодьтесь! Ми не Русь, хочь і ії наступники!
Тому це інша "гривна".
Вон у кацапів, так взагалі "рубль", що є обрубком з гривні. А щоб не виглядати убогими, вони намагаються придумати нову теорію, що "руль" мовляв не якийсь там шматочок гривні, а просто "зарубка", яка не неї проставлялась і типу визначала номінал (бред!!!)
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02.09.2021 16:46 Ответить
Это раньше нужно было печатать!
А сейчас добавил ноликов, раскидал по карточкам ...
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02.09.2021 15:50 Ответить
Якщо глянути на ці проєкти. то я думаю. що нам повезло)
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02.09.2021 15:55 Ответить
 
 