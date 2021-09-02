"Садился в машину": в центре Днепра взорвался автомобиль Subaru, водитель чудом уцелел. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж
Взрыв в автомобиле произошел в четверг днем на ул. Литейной в Соборном районе Днепра, в результате происшествия телесные повреждения получил 36-летний водитель автомобиля, других пострадавших нет.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Днепропетровской области.
"Сообщение поступило в полицию сегодня, 2 сентября, около 12. По предварительной информации, взрыв произошел в салоне автомобиля "Subaru" в районе переднего пассажирского сиденья", - говорится в сообщении.
По данным правоохранителей водитель доставлен в больницу, его жизни ничего не угрожает. На месте происшествия по ул.Литейной работают эксперты-криминалисты, взрывотехники и следственно-оперативная группа. С места происшествия изъяты фрагменты страйкбольной гранаты, а также поврежденная сумка водителя.
Решается вопрос о предоставлении правовой квалификации указанного события.
Как сообщила Depo.Днепр пресс-секретарь ГУ Нацполиции Днепропетровщины Анна Старчевская, взрыв произошел в тот момент, когда владелец садился в транспортное средство. При этом, по предварительным данным, взорвалась сумка, которая лежала на переднем пассажирском сиденье.
У мужчины после взрыва легкая контузия. Полиция в настоящее время устанавливает обстоятельства происшествия и решает вопрос с правовой квалификацией случившегося.
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эта мущинка лучше бы дала на педаль чем теперь впаяют чуть ли не теракт то.
ну шо за дурачок то?
легкая контузия пишет - так там была она уже, раз не прекратил дрыстать и тут же не свалил. это же не ф-5, или что там наступательная граната же
Взрывается при нажатии кнопки F-5.
в школе еще метали макеты ф-1, даже подумал унести и в какой-то класс кинуть во время урока, но не удалось
смешно было бы, правда и поймали бы
это же не разбор калаша а неуд по поведению
родину любитькалаш разбирается
не служил.
**** там научат вообще то? не так давно военком мну поймал - че ты не на сборах - грю - годики не те, помурыжили"проверяли типо" и свалил с б*гом, но отвращение к этому всему на всю жизнь - если враг нападет то пойдем все, но в эту херню идти, где бамажку 3 часа ищут и соответственная обстановка совковая - увольте.
сраные тупые совки.
У некоторых и сигареты электронные взрываются.
Но это терактом не считается.
Не пропусти манипуляции
романтика чо
ибо самоубиться этим - ну как бы..... непонятно