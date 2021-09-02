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"Садился в машину": в центре Днепра взорвался автомобиль Subaru, водитель чудом уцелел. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

Взрыв в автомобиле произошел в четверг днем на ул. Литейной в Соборном районе Днепра, в результате происшествия телесные повреждения получил 36-летний водитель автомобиля, других пострадавших нет.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Днепропетровской области.

"Сообщение поступило в полицию сегодня, 2 сентября, около 12. По предварительной информации, взрыв произошел в салоне автомобиля "Subaru" в районе переднего пассажирского сиденья", - говорится в сообщении.

Садился в машину: в центре Днепра взорвался автомобиль Subaru, водитель чудом уцелел 01

По данным правоохранителей водитель доставлен в больницу, его жизни ничего не угрожает. На месте происшествия по ул.Литейной работают эксперты-криминалисты, взрывотехники и следственно-оперативная группа. С места происшествия изъяты фрагменты страйкбольной гранаты, а также поврежденная сумка водителя.

Садился в машину: в центре Днепра взорвался автомобиль Subaru, водитель чудом уцелел 02

Решается вопрос о предоставлении правовой квалификации указанного события.

Садился в машину: в центре Днепра взорвался автомобиль Subaru, водитель чудом уцелел 03
Фото: сайт полиции

Как сообщила Depo.Днепр пресс-секретарь ГУ Нацполиции Днепропетровщины Анна Старчевская, взрыв произошел в тот момент, когда владелец садился в транспортное средство. При этом, по предварительным данным, взорвалась сумка, которая лежала на переднем пассажирском сиденье.

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У мужчины после взрыва легкая контузия. Полиция в настоящее время устанавливает обстоятельства происшествия и решает вопрос с правовой квалификацией случившегося.

Садился в машину: в центре Днепра взорвался автомобиль Subaru, водитель чудом уцелел 04
Садился в машину: в центре Днепра взорвался автомобиль Subaru, водитель чудом уцелел 05
Садился в машину: в центре Днепра взорвался автомобиль Subaru, водитель чудом уцелел 06
Фото: сайт Днепр.Оперативный
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Топ комментарии
+6
100-200 тротилу?! Це, вже занадто. РГД-5 містить 110 гр
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02.09.2021 15:52
+6
Ф-5 это граната диванных вояк в ФБ)))
Взрывается при нажатии кнопки F-5.
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02.09.2021 16:14
+5
200 гр тротилу? Блін, та з того Subaru одні рамочки б залишились
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02.09.2021 16:04
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Ни разу не имел дела с таким девайсом- страйкбольной гранатой. Она что, от нагрева может рвануть? Или- просто от нечего делать, когда ей захочется?
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02.09.2021 15:13 Ответить
бред сивой кобылы...страйкбольная граната - хлопушка! и никогда бы так сиденье не порвала!....навскидку .....что-то самодельное в эквиваленте 100-200 гр тротила.Это либо водилу пугали ...либо он сам мастерил. Нужно определить состав ВВ и способ инициирования ....многое прояснится
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02.09.2021 15:43 Ответить
Я заподозрил какой-то подвох, потому и спросил. Не зря спросил, как выясняется. Благодарю, за консультацию.
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02.09.2021 15:51 Ответить
100-200 тротилу?! Це, вже занадто. РГД-5 містить 110 гр
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02.09.2021 15:52 Ответить
90 грамм тротила в РГД-5 и 60 грамм в Ф-1.
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02.09.2021 16:12 Ответить
верно!)) забыл уже....сорри.
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02.09.2021 16:22 Ответить
200 гр тротилу? Блін, та з того Subaru одні рамочки б залишились
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02.09.2021 16:04 Ответить
это в кино))...РГД-5 имеет 140 гр тротила! Многое зависит от того оболоченное ли устройство, способ закладки и т.д. К примеру сам в 87-м видел как рванула РГД-5 в окопчике с солдатом и курсантом (уронили гранату себе под ноги) Оба живы-здоровы потому что были в ватных штанах и куртках....хотя контузило их нехило.
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02.09.2021 16:19 Ответить
что то ты странное несёшь...РГД-5,это осколочная граната,имеет не разборный корпус,если бы он взорвалась под ногами,то и валенки хер бы спасли!
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02.09.2021 16:32 Ответить
))) именно валенки и спасли ноги.....а осколки там жестяные ....может чуть толще чем от банки от сгущенки. Это же не чугунный корпус как у Ф-ки.Хотя зачем спорить.....тут явно не граната была. Взрыв был в салоне. Осколки от ргд нашли бы сразу.Про мощность трудно по фоткам судить , но страйкбольная хлопушка так сидушку бы не порвала
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02.09.2021 16:46 Ответить
90 грамм
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02.09.2021 18:56 Ответить
Кукурудза лупанула.
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02.09.2021 15:14 Ответить
ДА нет! Порошенко взорвал!
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02.09.2021 15:24 Ответить
В цьому навіть не сумнівався. "Сідав у машину": в центрі Дніпра вибухнув автомобіль Subaru, водій дивом уцілів - Цензор.НЕТ 8070
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02.09.2021 15:31 Ответить
С места происшествия изъяты фрагменты страйкбольной гранаты, а также поврежденная сумка водителя. Источник: https://censor.net/ru/p3285987\\\\\\\\\\\

эта мущинка лучше бы дала на педаль чем теперь впаяют чуть ли не теракт то.
ну шо за дурачок то?
легкая контузия пишет - так там была она уже, раз не прекратил дрыстать и тут же не свалил. это же не ф-5, или что там наступательная граната же
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02.09.2021 15:17 Ответить
Что за ф-5?)))
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02.09.2021 15:25 Ответить
Ф-5 это граната диванных вояк в ФБ)))
Взрывается при нажатии кнопки F-5.
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02.09.2021 16:14 Ответить
ну или aft-f4 "Сідав у машину": в центрі Дніпра вибухнув автомобіль Subaru, водій дивом уцілів - Цензор.НЕТ 1527
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02.09.2021 17:19 Ответить
простите "alt-f4"))
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02.09.2021 19:27 Ответить
Наступательная ргд-5!) Ф-1 оборонительная, убойнее будет...
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02.09.2021 15:27 Ответить
та ясно я просто пива откушал и не вспомнил
в школе еще метали макеты ф-1, даже подумал унести и в какой-то класс кинуть во время урока, но не удалось "Сідав у машину": в центрі Дніпра вибухнув автомобіль Subaru, водій дивом уцілів - Цензор.НЕТ 5166
смешно было бы, правда и поймали бы
это же не разбор калаша а неуд по поведению "Сідав у машину": в центрі Дніпра вибухнув автомобіль Subaru, водій дивом уцілів - Цензор.НЕТ 1802
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02.09.2021 15:40 Ответить
с чего начинается разбор калаша? "Сідав у машину": в центрі Дніпра вибухнув автомобіль Subaru, водій дивом уцілів - Цензор.НЕТ 7592
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02.09.2021 17:05 Ответить
с проверки прикладА. а потом уже снятие с предохранителя и розборка идет - вы шо, не учился в школе? по русски пишешь - значит знаешь с чего родину любить калаш разбирается
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02.09.2021 17:20 Ответить
а я думал что сначала надо отделить магазин, затем снять автомат с предохранителя, отвести затворную раму назад и осмотреть патронник на наличие патрона "Сідав у машину": в центрі Дніпра вибухнув автомобіль Subaru, водій дивом уцілів - Цензор.НЕТ 3393
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02.09.2021 17:35 Ответить
а уже потом вынуть пенал принадлежности из гнезда приклада "Сідав у машину": в центрі Дніпра вибухнув автомобіль Subaru, водій дивом уцілів - Цензор.НЕТ 7619
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02.09.2021 17:38 Ответить
а ОК, я там хз когда учился вна школе то.
не служил.
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02.09.2021 17:46 Ответить
я тоже не служил срочную...
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02.09.2021 17:52 Ответить
военная кафедра...))
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02.09.2021 18:03 Ответить
ну понятно, у нас там тоже вроде было(забил хер)
**** там научат вообще то? не так давно военком мну поймал - че ты не на сборах - грю - годики не те, помурыжили"проверяли типо" и свалил с б*гом, но отвращение к этому всему на всю жизнь - если враг нападет то пойдем все, но в эту херню идти, где бамажку 3 часа ищут и соответственная обстановка совковая - увольте. "Сідав у машину": в центрі Дніпра вибухнув автомобіль Subaru, водій дивом уцілів - Цензор.НЕТ 6269

сраные тупые совки.
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02.09.2021 18:12 Ответить
"если враг нападет то пойдем все" - а он ещё не напал? "Сідав у машину": в центрі Дніпра вибухнув автомобіль Subaru, водій дивом уцілів - Цензор.НЕТ 8434
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02.09.2021 18:15 Ответить
Да ладна ... Не чіпляйтесь. "Сідав у машину": в центрі Дніпра вибухнув автомобіль Subaru, водій дивом уцілів - Цензор.НЕТ 506 Це ж на пам*ять. А якби у руки взяв - одразу б згадав.
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02.09.2021 19:01 Ответить
ага, не знав, та забув "Сідав у машину": в центрі Дніпра вибухнув автомобіль Subaru, водій дивом уцілів - Цензор.НЕТ 8712
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02.09.2021 19:12 Ответить
с чего?
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02.09.2021 17:27 Ответить
Во дворе дома на Литейной в Днепре взорвался Subaru
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02.09.2021 16:38 Ответить
Граната была страйкбольная, Вася.
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02.09.2021 15:23 Ответить
дошло)))..
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02.09.2021 15:24 Ответить
Жертва увлечений. "Садился в машину": в центре Днепра взорвался автомобиль Subaru, водитель чудом уцелел - Цензор.НЕТ 2037
У некоторых и сигареты электронные взрываются.
Но это терактом не считается.
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02.09.2021 15:22 Ответить
А если взорвался пукан?Это теракт?
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02.09.2021 16:38 Ответить
Тебе к практологу. "Сідав у машину": в центрі Дніпра вибухнув автомобіль Subaru, водій дивом уцілів - Цензор.НЕТ 5497
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02.09.2021 16:40 Ответить
Зачем?
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02.09.2021 16:49 Ответить
Ты спросил - я ответил. "Сідав у машину": в центрі Дніпра вибухнув автомобіль Subaru, водій дивом уцілів - Цензор.НЕТ 2611
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02.09.2021 16:51 Ответить
Чукча не читатель? Я спрашивал теракт это или нет.
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02.09.2021 17:11 Ответить
это ты чукча! Ты задал два вопроса, тебе ответили на первый! а там "-" должно было быть вместо первого вопросительного знака, тогда бы это было одно предложение и один вопрос!
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02.09.2021 17:28 Ответить
не ответили, поскольку оба вопросы были в контексте теракта, а не проктологии, а проктологи не занимаются квалификацией терактов.Поэтому тебе и ему надо читать книги, так как у вас обоих смысловые проблемы с русским языком.
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02.09.2021 17:42 Ответить
может у нас и смысловые, но у тебя явные, грамматические проблемы, строй нормально предложения и не будет замечаний! а если с грамматикой всё нормально, то и смысловых ошибок не будет!
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02.09.2021 17:49 Ответить
Много чести для тебя корректуру печати вести, наслаждайся и так, у тебя у самого грамматика хромает.
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02.09.2021 18:03 Ответить
где именно хромает? "Сідав у машину": в центрі Дніпра вибухнув автомобіль Subaru, водій дивом уцілів - Цензор.НЕТ 7689 всегда готов учиться!
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02.09.2021 18:10 Ответить
Я даю лишь платные уроки.
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02.09.2021 19:30 Ответить
лингвист?
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02.09.2021 19:38 Ответить
гедонист
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02.09.2021 19:42 Ответить
т.е. редкостная гнида?
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02.09.2021 19:46 Ответить
Тебя гниды замучали?
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02.09.2021 19:54 Ответить
"Сідав у машину": в центрі Дніпра вибухнув автомобіль Subaru, водій дивом уцілів - Цензор.НЕТ 2070
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02.09.2021 20:16 Ответить
субаристы все контуженые на голову как и водятлы 31 волги.
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02.09.2021 15:28 Ответить
Таксист???
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02.09.2021 15:31 Ответить
Охранник?Привык вопросами разговаривать???
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02.09.2021 15:33 Ответить
а поцчему вас это интересует?
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02.09.2021 15:41 Ответить
не интересует.
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02.09.2021 15:48 Ответить
так "ник" обязывает же. так же как интересоваться парнями, например нашим Зелей
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02.09.2021 15:52 Ответить
У меня хватает своего биоматериала для исследований.
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02.09.2021 19:31 Ответить
Диагноз подтвердился....
Не пропусти манипуляции
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02.09.2021 15:42 Ответить
не отвлекайся от охраны, у тебя товар наркоши выносят.
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02.09.2021 15:46 Ответить
Шёл мужик по Днепру. Увидел - машина взывается. Сел в неё и взорвался.
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02.09.2021 15:31 Ответить
шел по дикой прерии, дилижанс... щас найду песню, очень круто
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02.09.2021 15:42 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=xkcirFgs2Xg
романтика чо
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02.09.2021 15:48 Ответить
Попытка самоубийства!
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02.09.2021 15:48 Ответить
не, просто дурак.
ибо самоубиться этим - ну как бы..... непонятно
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02.09.2021 15:50 Ответить
от токо не нада гонок..- не граната, а страйкболльный взрывпакет..)))- челу даже трусишки не порвало, не то, шо в них)))
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03.09.2021 02:25 Ответить
очень важно, чтобы нацполиция не простудилась ставить павильончик...
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03.09.2021 04:32 Ответить
 
 