С Героем Украины, подполковником Александром Петраковским простились в Хмельницком. ФОТО

Сегодня, 2 сентября, в городе Хмельницкий состоялась церемония прощания с Александром Петровичем Петраковским, 1988 года рождения, уроженцем Житомира, подполковником, капитаном роты 8-го полка специального назначения сил специальных операций ВСУ, Героем Украины, который умер 29 августа от последствий сверхтяжелого ранения, полученного 20.07.2014 года в районе города Счастье Луганской области во время боя с российскими войсками.

Об этом говорится в материале издания depo. Хмельницкий, сообщает Цензор.НЕТ.

"Героя Украины, спецназовца Александра Петраковского провожают в последний путь всем миром: прощались побратимы в воинской части, а потом громада на главной площади в Хмельницком. Сотни земляков пришли отдать последний долг Герою.

Похоронят павшего спецназовца на Аллее Славы, рядом с десятками тех, кто отдал жизнь за самое ценное - свободу и независимость Украины.

Подполковник Александр Петраковский был командиром роты 8-го отдельного полка специального назначения. В июле 2014 года разведывательная группа под его командованием обеспечивала проход техники украинских военнослужащих в Луганский аэропорт. Недалеко от города Счастье группа попала во вражескую засаду. Во время боя Герой получил ранения, ведь отдал свой кевларовый шлем своему подчиненному, тем самым, спасая жизнь воину. Однако сам получил тяжелое ранение головы. Невзирая на полученное ранение, Александр Петраковский и дальше продолжал руководить разведывательной группой и выносить раненых в безопасное место.

После ранения был прикован к постели. Проходил лечение в Украине, Польше, в Израиле, США (2016 год, госпиталь в Хьюстоне). Проходил сложную реабилитацию в Научно-практическом центре нейрореабилитации Nodus в Броварах. В 2018 году врачи сообщали, что у Петраковского наметился прогресс. Весной 2021 года Кабинет Министров снова предоставил денежную помощь для нейрореабилитации Героя Украины Петраковского в "Нодусе", "- отмечается, в частности, в сообщении.

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У Героя остались родители, сестра, жена и дочь.