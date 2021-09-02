РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
13370 посетителей онлайн
Новости Фото Происшествия Агрессия России против Украины
9 753 11
похороны (1499) смерть (9041) Хмельницкий (452) потери (3865) Петраковский (11) Ян Осока (1501)

С Героем Украины, подполковником Александром Петраковским простились в Хмельницком. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

С Героем Украины, подполковником Александром Петраковским простились в Хмельницком. ФОТО

Сегодня, 2 сентября, в городе Хмельницкий состоялась церемония прощания с Александром Петровичем Петраковским, 1988 года рождения, уроженцем Житомира, подполковником, капитаном роты 8-го полка специального назначения сил специальных операций ВСУ, Героем Украины, который умер 29 августа от последствий сверхтяжелого ранения, полученного 20.07.2014 года в районе города Счастье Луганской области во время боя с российскими войсками.

Об этом говорится в материале издания depo. Хмельницкий, сообщает Цензор.НЕТ.

"Героя Украины, спецназовца Александра Петраковского провожают в последний путь всем миром: прощались побратимы в воинской части, а потом громада на главной площади в Хмельницком. Сотни земляков пришли отдать последний долг Герою.

Похоронят павшего спецназовца на Аллее Славы, рядом с десятками тех, кто отдал жизнь за самое ценное - свободу и независимость Украины.

Подполковник Александр Петраковский был командиром роты 8-го отдельного полка специального назначения. В июле 2014 года разведывательная группа под его командованием обеспечивала проход техники украинских военнослужащих в Луганский аэропорт. Недалеко от города Счастье группа попала во вражескую засаду. Во время боя Герой получил ранения, ведь отдал свой кевларовый шлем своему подчиненному, тем самым, спасая жизнь воину. Однако сам получил тяжелое ранение головы. Невзирая на полученное ранение, Александр Петраковский и дальше продолжал руководить разведывательной группой и выносить раненых в безопасное место.

После ранения был прикован к постели. Проходил лечение в Украине, Польше, в Израиле, США (2016 год, госпиталь в Хьюстоне). Проходил сложную реабилитацию в Научно-практическом центре нейрореабилитации Nodus в Броварах. В 2018 году врачи сообщали, что у Петраковского наметился прогресс. Весной 2021 года Кабинет Министров снова предоставил денежную помощь для нейрореабилитации Героя Украины Петраковского в "Нодусе", "- отмечается, в частности, в сообщении.

Читайте также: Умер Герой Украины, подполковник Александр Петраковский

С Героем Украины, подполковником Александром Петраковским простились в Хмельницком 01
С Героем Украины, подполковником Александром Петраковским простились в Хмельницком 02

У Героя остались родители, сестра, жена и дочь.

Автор: Ірина Дашківська
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+25
Це Герой над Героями.
Вічна пам'ять.
Сил такій гарній родині.
показать весь комментарий
02.09.2021 16:26
+22
ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ ГЕРОЮ
З Героєм України, підполковником Олександром Петраківським попрощалися в Хмельницькому - Цензор.НЕТ 7055
показать весь комментарий
02.09.2021 16:12
+19
Покойся с миром, Герой...
показать весь комментарий
02.09.2021 16:16
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Спецназ... Подполковник... Элита воинская... После сверхтяжелого ранения оставался в строю... Тут с самоката упадешь- уже проблемы. Я- Никто, по сравнению с Ним.
показать весь комментарий
02.09.2021 16:08 Ответить
ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ ГЕРОЮ
З Героєм України, підполковником Олександром Петраківським попрощалися в Хмельницькому - Цензор.НЕТ 7055
показать весь комментарий
02.09.2021 16:12 Ответить
Покойся с миром, Герой...
показать весь комментарий
02.09.2021 16:16 Ответить
Це Герой над Героями.
Вічна пам'ять.
Сил такій гарній родині.
показать весь комментарий
02.09.2021 16:26 Ответить
Как жаль, что после тяжелого ранения героя добили наши же врачи....
показать весь комментарий
02.09.2021 16:39 Ответить
Вечная память герою...
показать весь комментарий
02.09.2021 17:02 Ответить
Героi не вмирают! Слава Украiне и Жыве Беларусь!
показать весь комментарий
02.09.2021 17:30 Ответить
Убитые на войне, замученные в плену УКРАИНСКИЕ СОЛДАТЫ, убитые и замученные ГРАЖДАНСКИЕ ПАТРИОТЫ УКРАИНЫ, смотрят на нас всех живущих.
НЕТ и только НЕТ амнистии коллаборантам, российским оккупантам.
НЕТ особых статусов-автономий, ради погибших.
НЕТ особых статусов-автономий, ради их родных отцов, матерей, детей и всех украинцев.
ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ ПОГИБШИМ ПАТРИОТАМ УКРАИНЫ
показать весь комментарий
02.09.2021 20:16 Ответить
Слава Герою !
показать весь комментарий
02.09.2021 21:17 Ответить
Нехай покійному земля буде пухом, а Господь дарує Царство Небесне та вічний спокій його душі!

З Героєм України, підполковником Олександром Петраківським попрощалися в Хмельницькому - Цензор.НЕТ 3665
показать весь комментарий
02.09.2021 23:20 Ответить
Світла і невмируща пам'ять Воїну !
показать весь комментарий
04.09.2021 05:01 Ответить
 
 