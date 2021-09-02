Подпорными стенками из габионов укрепляют крутые склоны на Закарпатье, - ОГА. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Общество Фоторепортаж
В селе Березово Хустского района Закарпатской области строят три подпорные стенки из габионов. Они предназначены для укрепления крутых склонов, которые подвержены оползням.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Закарпатская ОГА.
Отмечается, что в ходе президентской программы "Большая стройка" будут возведены две стены длинной 32 метра, а еще одна - 35 метров.
В рамках ремонта на участке также сняли изношенное покрытие, усилили основу и уложили новое дорожное полотно.
Кроме того, продолжается восстановление сразу нескольких дорог области.
"В частности работы продолжаются на региональном маршруте Р-21 Долина - Хуст, соединяющийем нашу область с Ивано-Франковской. Общая протяженность пути - 128,8 км, из них 83 км - в Закарпатье", - подчеркнул замглавы Закарпатской ОГА Игорь Шинкарюк.
Напомним, в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка" на Закарпатье также восстанавливают туристический маршрут через Перечин.
Пожалуйста, подождите...
наскільки років вистачить тієї арматури ?
до кінця строку ЗЕльонського?
может римляне бы построили дешевле - ведь дороги римские до сих пор стоят.
или вот что Австрия построила плиточную дорогу и наши чет решили построить асфальт = потом сняли и оставили, тут новость была об этом.
Ой, ой, Распутин, тупо до царицы квин, или как там в песне то...
до речі Стемфорд старіший аніж цивілізація ацтеків))
також подумай хто воюват в римських легіонах - то не раби юули - до речі, хто там Тигранокерту захоплював?
а хто збирав продовольство для Сулли? це був як його... блін забув.... ну мужик був шо кажуть - столи накривав нормальні... Лукуул!!! блін вот я забув.
мочився круто пишуть. самм легіони очолював і мочив вірмен.
Без экскаватора, камазов, лозунгов и т.п. ....просто строили !
У мене в колекції є відео моделювання як наприклад будували міст в 14 столітті - рекомендую до перегляду:
https://www.youtube.com/watch?v=nJgD6gyi0Wk
ну ясно шо анісація і слава аніматорам, просто блін не показаний весь "труд", бо то є дуже важко збудувати. ну і хоча б за собор - там будували пару століть напр. той же шо Зеля спалила - Нотр дам)))
вот то юи норм подивитись, правда тоді камер не було
Тому що цей собор не збудували в один момент який називають датою його появи. Цей собор будували щорічно і так до сьогодення називаючи це реконструкцією та реставрацією, а по факту оригінал виглядав жалюгідно порівняно із тим що на реставрували не так давно.
Це як із стоунхенджом який ради туристів побудували не цілих сто років назад за допомогою машин і все зазняли на відео та фото про які туристи зазвичай не знають. Це як із китайською стіною та ще цілою горою іншого...
стена это же там тыщи км и толстая вроде на 5 метров.
так шо в миллион раз проще любой собор построить чем приукрасить стену то))
правда если Зеля навестит Китай, то стене не позавидую
Стіна китайців по суті своїй не представляє із себе нічого особливого, такого на планеті багато. Наприклад Змієвих валів в Україні куди більше, але ніхто їх не реставрує, а до нещодавно їх взагалі знищували заради полів та в інтересах сусідів яким з історичним спадком не пощастило. В цей час Чайна витрачає мільярди доларів на свою "туристичну стіну". Ось вам ще один цікавий історичний факт в древності територію Київської русі називали словом Гардарика, що несе в собі зміст країна укріплень, огорож, городів. Але звичайно про це населення України зараз не знає. Історію пишуть переможці і правди в ній майже ніколи немає, для країни дуже важлива така річ як єдність народу, а тому заради неї створюють фейкові символи та прикрашають існуючі і все це заради того щоб було чим об'єднати стадо.
от і не свистякаєм а просто закриваєм рот і дивимось шо в Римі за тисяку років були кам.яні міста
чекай, вип.ю пива.
так шо не дуже треба "ізгалятись" - ну не треба блін шо тут колесо винайшли та мамонти бігали
у нас може було то шо гуни тут тусувались
максимум.
І так гуни тусувались і скакали, виконували військові контракти в інтересах Риму, наказували римлян якщо вони відмовлялись платити і навіть брали з них данину. А коли римляни в кінець забули хто під ким ходить та почали нападати на тих хто був частиною гунів на скитів (зараз росіянська історія їх називає скіфи), то головний гун Аттіла нащадок царських скіфів пішов на свого роботодавця, на Рим війною, щоб спасти не велику кількість захоплених римлянами скіфів. Все це пише прямим текстом в літописах, але населення їх не читає, а вчить історію із книжок пропагандистів-фантастів де все перекручено так як в грі поламаний телефон.
Ідемо далі. В Української території є особливість. Україна поділена по половині, но не на схід і захід, а на північ та південь - на "лісостепову" та степову. І народ який тут жив із древності не міг мати одинакові звичаї в різних природних умовах. Кількість землі для землеробства обмежена. Тай скотарством теж вигідно займатись, а для цього вигідніше вести кочовий (скитаючийся) спосіб життя. Так як скотарі кочують (скитаються) племенами тому не дивно що у них могли бути різні імена в племен. Ну і в землеробів також в залежності від місця життя. Но це не міняє їх походження і те що вони всі родичі. (Геродот постарався всіх в скіфи записав) Це така собі дуальність Українського народу. Одна частина вела осілий спосіб життя і займалась землеробством. Друга частина вела кочовий (скитаючийся) спосіб життя і займалась скотарством. По факту це один і той же народ.
Так ось ті хто скакали, жили в степу та займались скотарством, а успішні із них обслуговували торгові шлях. Скіфи, сармати, гуни і так далі це все один народ який через кочовий спосіб життя (стадами) мав тьму назв. І в залежності від того як у кого йшов бізнес, таке місце він і посідав, якщо бізнес йшов дуже успішно то він починав правити над рештою. Детальніше без фантазій, історія змодельована на економіці тут:
https://www.youtube.com/watch?v=6Bmk9qUsDNM
Наслідком цього всього стала поява так званих варягів. По простому озброєних найманців. Це те в що великою частиною еволюціонували ці скитаючіся племена. Розсилились вони та займались промислом на гігантській території, в загальному на тій яку в свій час контролювали скіфи і гуни (нагадую контролювали не просто так, а заради торгівлі і торгових шляхів), по простому згідно літописів аж до Єгипту. Такими варягами були наприклад русини (рутени, руги чи як хто їх там називав.) Найманцями вони були дуже крутими і відомими. Наприклад русин Одоакр був тим хто скинув останнього римського імператора та ліквідував західну римську імперію за непотрібністю. Ці русини правили в Києві наприклад Аскольд та Дір так як родом були із вкраїни. І правили за довго до того як в Київ прийшли інші так звані Рюриковичі про яких ми знаємо із літописів новгородців. (Новгородців це ті що близькі родичі поляків, і ті кого росіяни у війні за об'єднання повністю вирізали).
І ось так на економіці в реальності базується вся історія. Ні хто просто так ні з ким не воював. І ніхто просто так нікого не перемагав. В основі була економіка. Русини в Києві піднялись за рахунок нового торгового шляху. Но не зважаючи на це скитальці із степу нікуди не пропали. І потім ще довгий час намагались заключити мирний договір для торгівлі із тими войовничими варягами (найманцями що засіли в Києві).
А якщо вони вас не задовільнять, то можете собі в яві цей насос замінити на інший, наприклад гвинт Архімеда який на той момент успішно використовувався вже мінімум більше тисячоліття.
© Грета Тумблер
А-а-а-а-а!!! Це на хом'ячків.
оцинкована стіка; оцинкована сітка, додатково покрита ПВХ.
ви поставили б отой гарбіон замість залізобетонної стінки під своєю хатою ?
ото ж бо !
Так как камни, заполняющие проволочную сетку, не связаны цементным раствором, вода не задерживается внутри, оказывая разрушительное воздействие, а стекает в почву естественным образом.
Лиш дивіться! Ані пари з вуст! Бо це секретна інформація, а місцями страшенно секретна.
Во!