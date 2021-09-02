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Закарпатье (2395) Большая стройка (722)

Подпорными стенками из габионов укрепляют крутые склоны на Закарпатье, - ОГА. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Общество Фоторепортаж

В селе Березово Хустского района Закарпатской области строят три подпорные стенки из габионов. Они предназначены для укрепления крутых склонов, которые подвержены оползням.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Закарпатская ОГА.

Отмечается, что в ходе президентской программы "Большая стройка" будут возведены две стены длинной 32 метра, а еще одна - 35 метров.

В рамках ремонта на участке также сняли изношенное покрытие, усилили основу и уложили новое дорожное полотно.

Кроме того, продолжается восстановление сразу нескольких дорог области.

"В частности работы продолжаются на региональном маршруте Р-21 Долина - Хуст, соединяющийем нашу область с Ивано-Франковской. Общая протяженность пути - 128,8 км, из них 83 км - в Закарпатье", - подчеркнул замглавы Закарпатской ОГА Игорь Шинкарюк.

Напомним, в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка" на Закарпатье также восстанавливают туристический маршрут через Перечин.

Также читайте: Старейшую гимназию Днепра полностью реконструировали, - ОГА. ФОТОрепортаж

Подпорными стенками из габионов укрепляют крутые склоны на Закарпатье, - ОГА 01
Подпорными стенками из габионов укрепляют крутые склоны на Закарпатье, - ОГА 02
Подпорными стенками из габионов укрепляют крутые склоны на Закарпатье, - ОГА 03
Подпорными стенками из габионов укрепляют крутые склоны на Закарпатье, - ОГА 04
Подпорными стенками из габионов укрепляют крутые склоны на Закарпатье, - ОГА 05

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+6
Габионы тоже имеют право на жизнь!!! Прекратите убивать габионов ради строительства подпорных стенок!!!
© Грета Тумблер
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02.09.2021 16:54
+5
Г*алактичний Довбень ! Підпірні стінки з габіонів будують на Закарпатті, - ОДА - Цензор.НЕТ 143
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02.09.2021 16:19
+4
Смотришь на средневековые каменные крепости и понимаешь - как мы далеки от каменщиков того времени !
Без экскаватора, камазов, лозунгов и т.п. ....просто строили !
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02.09.2021 16:24
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При Пете из такой фигни не делали!
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02.09.2021 16:14 Ответить
ото ж бо !

наскільки років вистачить тієї арматури ?
до кінця строку ЗЕльонського?
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02.09.2021 16:18 Ответить
Га - что? Подпорные стенки из габионов строят на Закарпатье, - ОГА - Цензор.НЕТ 3826
может римляне бы построили дешевле - ведь дороги римские до сих пор стоят.
или вот что Австрия построила плиточную дорогу и наши чет решили построить асфальт = потом сняли и оставили, тут новость была об этом.
Ой, ой, Распутин, тупо до царицы квин, или как там в песне то...
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02.09.2021 16:15 Ответить
та шо ті римляни, от полігональна кладка в Тіауанако
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02.09.2021 16:30 Ответить
де?
до речі Стемфорд старіший аніж цивілізація ацтеків))
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02.09.2021 16:35 Ответить
А давайте так всіх будем заганяти на будівництво доріг за миску баланди. Зможемо побудувати дороги як в римській імперії... річ в тому що тоді ці дороги будували тьма народу-рабів в рабських умовах та без зарплати, а зараз дороги будують пару чоловік які до того ще хочуть норм зарплату щоб користуватись тими ж речами що і еліта, щоб користуватись товарами глобального ринку.
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02.09.2021 19:35 Ответить
не кричи - норм будували. наймані робітники.
також подумай хто воюват в римських легіонах - то не раби юули - до речі, хто там Тигранокерту захоплював?

а хто збирав продовольство для Сулли? це був як його... блін забув.... ну мужик був шо кажуть - столи накривав нормальні... Лукуул!!! блін вот я забув.
мочився круто пишуть. самм легіони очолював і мочив вірмен.
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02.09.2021 20:08 Ответить
Слава Зеленскому"! Зеленскей - президент МИРА"!!
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02.09.2021 16:15 Ответить
Г*алактичний Довбень ! Підпірні стінки з габіонів будують на Закарпатті, - ОДА - Цензор.НЕТ 143
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02.09.2021 16:19 Ответить
Слава Довбню? 😁 Фууууу!
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02.09.2021 16:22 Ответить
Смотришь на средневековые каменные крепости и понимаешь - как мы далеки от каменщиков того времени !
Без экскаватора, камазов, лозунгов и т.п. ....просто строили !
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02.09.2021 16:24 Ответить
тоже думаю - как они это делали, а ведь еще в Афинах и Риме.... а в Египте. невероятно, и думаешь - как строители это замутили то... реально - увидеть бы это.
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02.09.2021 16:37 Ответить
Руками. Насправді якщо мати освіту, то все це дуже просто, але тут в на просторах постсовку через найкращу освіту ссср (після якої люди заряджали воду біля зомбоящика та несли гроші в ммм) людей з освітою практично немає, а стадо і навіть еліта яка з нього виходить неймовірно неграмотні у відносно простих речах.
У мене в колекції є відео моделювання як наприклад будували міст в 14 столітті - рекомендую до перегляду:
https://www.youtube.com/watch?v=nJgD6gyi0Wk
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02.09.2021 19:45 Ответить
нормально простоо нічо не показано як реально будували.
ну ясно шо анісація і слава аніматорам, просто блін не показаний весь "труд", бо то є дуже важко збудувати. ну і хоча б за собор - там будували пару століть напр. той же шо Зеля спалила - Нотр дам)))
вот то юи норм подивитись, правда тоді камер не було
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02.09.2021 20:18 Ответить
"вот то юи норм подивитись, правда тоді камер не було" - і були б дуже здивовані.
Тому що цей собор не збудували в один момент який називають датою його появи. Цей собор будували щорічно і так до сьогодення називаючи це реконструкцією та реставрацією, а по факту оригінал виглядав жалюгідно порівняно із тим що на реставрували не так давно.
Це як із стоунхенджом який ради туристів побудували не цілих сто років назад за допомогою машин і все зазняли на відео та фото про які туристи зазвичай не знають. Це як із китайською стіною та ще цілою горою іншого...
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03.09.2021 01:06 Ответить
ну за стену не говорите - ибо это не собор шо мона приделать фасад и прочее.
стена это же там тыщи км и толстая вроде на 5 метров.
так шо в миллион раз проще любой собор построить чем приукрасить стену то))
правда если Зеля навестит Китай, то стене не позавидую Підпірними стінками з габіонів зміцнюють круті схили на Закарпатті, - ОДА - Цензор.НЕТ 5092
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03.09.2021 07:48 Ответить
Стіну не прикрашали. Її банально дуже багато де з нуля будували там де її не було, у великій кількості місць її будували поруч із старою яка слабо була похожа на те що можна назвати стіна.
Стіна китайців по суті своїй не представляє із себе нічого особливого, такого на планеті багато. Наприклад Змієвих валів в Україні куди більше, але ніхто їх не реставрує, а до нещодавно їх взагалі знищували заради полів та в інтересах сусідів яким з історичним спадком не пощастило. В цей час Чайна витрачає мільярди доларів на свою "туристичну стіну". Ось вам ще один цікавий історичний факт в древності територію Київської русі називали словом Гардарика, що несе в собі зміст країна укріплень, огорож, городів. Але звичайно про це населення України зараз не знає. Історію пишуть переможці і правди в ній майже ніколи немає, для країни дуже важлива така річ як єдність народу, а тому заради неї створюють фейкові символи та прикрашають існуючі і все це заради того щоб було чим об'єднати стадо.
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03.09.2021 19:21 Ответить
так, міста були в Гардариці з чого?
от і не свистякаєм а просто закриваєм рот і дивимось шо в Римі за тисяку років були кам.яні міста
чекай, вип.ю пива.
так шо не дуже треба "ізгалятись" - ну не треба блін шо тут колесо винайшли та мамонти бігали
у нас може було то шо гуни тут тусувались
максимум.
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03.09.2021 19:31 Ответить
З того чого було в достатку. З дерева. Тай міста були не такі перенаселенні як в імперії, не було цієї централізації де все в столицю, не було імперського устрою. Міст у Вкраїні просто було на багато порядків більше, а тому по населенню в одному місті вони були менші за ті що в імперії, а як наслідок і виробничі потужності такого міста відставали. А тому ніяких колізеїв, акведуків та іншого що нафіг не треба для компактного міста в якого немає проблем мегаполіса.
І так гуни тусувались і скакали, виконували військові контракти в інтересах Риму, наказували римлян якщо вони відмовлялись платити і навіть брали з них данину. А коли римляни в кінець забули хто під ким ходить та почали нападати на тих хто був частиною гунів на скитів (зараз росіянська історія їх називає скіфи), то головний гун Аттіла нащадок царських скіфів пішов на свого роботодавця, на Рим війною, щоб спасти не велику кількість захоплених римлянами скіфів. Все це пише прямим текстом в літописах, але населення їх не читає, а вчить історію із книжок пропагандистів-фантастів де все перекручено так як в грі поламаний телефон.

Ідемо далі. В Української території є особливість. Україна поділена по половині, но не на схід і захід, а на північ та південь - на "лісостепову" та степову. І народ який тут жив із древності не міг мати одинакові звичаї в різних природних умовах. Кількість землі для землеробства обмежена. Тай скотарством теж вигідно займатись, а для цього вигідніше вести кочовий (скитаючийся) спосіб життя. Так як скотарі кочують (скитаються) племенами тому не дивно що у них могли бути різні імена в племен. Ну і в землеробів також в залежності від місця життя. Но це не міняє їх походження і те що вони всі родичі. (Геродот постарався всіх в скіфи записав) Це така собі дуальність Українського народу. Одна частина вела осілий спосіб життя і займалась землеробством. Друга частина вела кочовий (скитаючийся) спосіб життя і займалась скотарством. По факту це один і той же народ.
Так ось ті хто скакали, жили в степу та займались скотарством, а успішні із них обслуговували торгові шлях. Скіфи, сармати, гуни і так далі це все один народ який через кочовий спосіб життя (стадами) мав тьму назв. І в залежності від того як у кого йшов бізнес, таке місце він і посідав, якщо бізнес йшов дуже успішно то він починав правити над рештою. Детальніше без фантазій, історія змодельована на економіці тут:
https://www.youtube.com/watch?v=6Bmk9qUsDNM

Наслідком цього всього стала поява так званих варягів. По простому озброєних найманців. Це те в що великою частиною еволюціонували ці скитаючіся племена. Розсилились вони та займались промислом на гігантській території, в загальному на тій яку в свій час контролювали скіфи і гуни (нагадую контролювали не просто так, а заради торгівлі і торгових шляхів), по простому згідно літописів аж до Єгипту. Такими варягами були наприклад русини (рутени, руги чи як хто їх там називав.) Найманцями вони були дуже крутими і відомими. Наприклад русин Одоакр був тим хто скинув останнього римського імператора та ліквідував західну римську імперію за непотрібністю. Ці русини правили в Києві наприклад Аскольд та Дір так як родом були із вкраїни. І правили за довго до того як в Київ прийшли інші так звані Рюриковичі про яких ми знаємо із літописів новгородців. (Новгородців це ті що близькі родичі поляків, і ті кого росіяни у війні за об'єднання повністю вирізали).

І ось так на економіці в реальності базується вся історія. Ні хто просто так ні з ким не воював. І ніхто просто так нікого не перемагав. В основі була економіка. Русини в Києві піднялись за рахунок нового торгового шляху. Но не зважаючи на це скитальці із степу нікуди не пропали. І потім ще довгий час намагались заключити мирний договір для торгівлі із тими войовничими варягами (найманцями що засіли в Києві).
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03.09.2021 20:48 Ответить
Куда выливается вода на 0:48?
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02.09.2021 22:25 Ответить
Нікуди. Це дуже примітивна модель без зображення людей і таких малих деталей. Почитайте коментарі під відео. Там на це та інше звертали увагу і давали різні варіанти пояснень.
А якщо вони вас не задовільнять, то можете собі в яві цей насос замінити на інший, наприклад гвинт Архімеда який на той момент успішно використовувався вже мінімум більше тисячоліття.
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03.09.2021 00:59 Ответить
Повтор - річ в тому що тоді ці дороги будували тьма народу-рабів в рабських умовах та без зарплати, а зараз дороги будують пару чоловік які до того ще хочуть норм зарплату щоб користуватись тими ж речами що і еліта, щоб користуватись товарами глобального ринку.
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02.09.2021 19:37 Ответить
Не "габіони" ставить треба, а перестать дерева вирубувать! Та вздовж доріг (для укріплення схилів) висаджувать ту ж саму японську айву - по-перше не боїться засух, по-друге -має сильно розгалужену кореневу систему, що по горизонталі розростається до 10 м і в глибину - до 3-х! А під її прикриттям відновлювать посадки ялиці - її густа хвоя прикриє від швидкого танення снігу, а шар тої, що опала - затримає вологу від талого снігу і дощів
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02.09.2021 16:29 Ответить
Эту хрень ставят под крутым склоном, который сыпется. Там уже ничего не посадишь.
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02.09.2021 16:49 Ответить
На габіонах можна прокачати Велике Крадівництво до масштабів Гігантського Крадівництва.
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02.09.2021 17:29 Ответить
Габионы тоже имеют право на жизнь!!! Прекратите убивать габионов ради строительства подпорных стенок!!!
© Грета Тумблер
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02.09.2021 16:54 Ответить
Підпірними стінками з габіонів зміцнюють круті схили на Закарпатті, - ОДА - Цензор.НЕТ 294
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02.09.2021 17:01 Ответить
Підпірними стінками з габіонів зміцнюють круті схили на Закарпатті, - ОДА - Цензор.НЕТ 1584 Підпірними стінками з габіонів зміцнюють круті схили на Закарпатті, - ОДА - Цензор.НЕТ 1584 Підпірними стінками з габіонів зміцнюють круті схили на Закарпатті, - ОДА - Цензор.НЕТ 4689

А-а-а-а-а!!! Це на хом'ячків.
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02.09.2021 17:25 Ответить
Скоро будут просто рисовать подпорные стенки!
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02.09.2021 17:14 Ответить
Габіони легко ув'язуються між собою дротом, в результаті чого утворюється гнучка стіна, через яку добре фільтрується вода, що дозволяє звести до мінімуму гідростатичний тиск і одночасно намертво закріпити ґрунт. Для уникнення проникнення ґрунту зворотної засипки в пустоти габіонної конструкції і, як наслідок, просідання ґрунту використовується геотекстиль, який пропускає через свої пори воду, а ґрунт залишається на місці. Габіонні конструкції вигідно відрізняються від бетонних та залізобетонних аналогічних конструкцій: не потребують спеціальної основи, можуть споруджуватися в будь-яку пору року. Ефективність габіонних конструкцій з віком не зменшується, а тільки зростає завдяки наносу ґрунту в пустоти габіонів та росту в них рослинності.

оцинкована стіка; оцинкована сітка, додатково покрита ПВХ.
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02.09.2021 18:09 Ответить
Упс ... Це цитата з віки ...
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02.09.2021 18:09 Ответить
ви такі розумні, аж страшно !
ви поставили б отой гарбіон замість залізобетонної стінки під своєю хатою ?

ото ж бо ! Підпірними стінками з габіонів зміцнюють круті схили на Закарпатті, - ОДА - Цензор.НЕТ 9572
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02.09.2021 19:08 Ответить
Сейчас в Европе такие заборы около домов очень популярны
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03.09.2021 00:58 Ответить
Як декор - можливо оригінально. Як серйозна споруда у горах - сумнівно. Але зараз у Карпатах багато такого бачив.
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03.09.2021 22:17 Ответить
У моїх батьків колись сусід з"явився - лісник з Карпат Одружився з дочкою нашої сусідки Бабка все ходила, хвалилася як він багато живе (особливо коли я приїжджав у відпустку) Гарний будинок під схилом гори Три поверхи, гараж на два автомобілі Потім приїхав до тещі "в одних трусах" Бо ніякі "стінки", що садибу від схилу гори прикривали, під час зливи нещадної не витримали - дім знесло, а рештки засипало Господарі насилу встигли покидать в автомобілі саме цінне і втекти!
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03.09.2021 08:57 Ответить
І до якого часу стінка габіону буде "утримувать" грунт? Адже згодом маса грунту стане такою, що ніякі "сітки" не допоможуть! Особливо, коли перезволожена маса грунту на схилі "попливе" всією масою!!! А корені рослин грають роль "арматури" по усьому схилу і охоплюють УСЮ МАСУ ГРУНТУ, а не тільки ту , куди люди сітку поставили!!! Та й інша позитивна роль у цьому є - айва дає масу плодів, якими будуть годуваться дикі тварини А вони у свою чергу своїми випорожненнями на місці росту рослин будуть збагачувать бідні грунти гір поживними речовинами Саме так укріплювали схили ярів і не давали їм розростаться, перетворюючи їх у балки, придатні для випасання худоби, в лісостеповій зоні України в радянські часи! Висаджували айву, лох **********, чузген та інші засухостійкі чагарники з сильною кореневою системою!
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03.09.2021 08:51 Ответить
Цитата из интернета:
Так как камни, заполняющие проволочную сетку, не связаны цементным раствором, вода не задерживается внутри, оказывая разрушительное воздействие, а стекает в почву естественным образом.
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03.09.2021 10:28 Ответить
А грунт, що опливає з водою, куди дівається? Правильно - накопичується між габіоном і скелею Ти, видно, ніколи не займався фільтрацією соку чи віджиманням сироватки з сиру! Крім того -там дуже тонкий шар грунту А далі - КАМІНЬ!!! Вода буде в камінь просочуваться? Та вона розмочить шар грунту і він "попливе" поверх твого габіона по камінню!!!
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03.09.2021 10:37 Ответить
там де камазьі там дупа.
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02.09.2021 18:11 Ответить
габионы - новое слово в строительстве! вот раньше, когда так делали говорили - построили из *овна и палок.. не то шо сейчас! сейчас словечко как приживется и все будут обделывать бабионами - кафе, туалеты, элитные особняки ....машины...
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02.09.2021 18:47 Ответить
одна справа "обделать" фасад, інша - підпірна стінка
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02.09.2021 19:09 Ответить
З вашого дозволу, по великому секрету повідомлю таку штуку. Берегоукріплювальні роботи на річках (навіть на гірських річках) ведуться з використанням габіонних кріплень. І такі кріплення (це уже страшна таємниця!) є дуже ефективними.
Лиш дивіться! Ані пари з вуст! Бо це секретна інформація, а місцями страшенно секретна.
Во!
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03.09.2021 00:57 Ответить
Ага! От тільки скажи мені - ти ТАКЕ навмисно пишеш, щоб постібаться, чи чесно - "не доганяєш"?! Береги укріплюють так саме від розмивання водним потоком річки Тому натиск приходиться саме з боку неї і він б"є в укріплений металевою арматурою камінь! А з іншого боку - з берега габіон опирається на всю масу берегового грунту! Тобто має масивну тверду ОПОРУ! А яку "опору" має габіон на крутому схилі біля дороги? На ЩО він "опирається" , коли зі схилу на нього тисне перезволожений "пливучий" грунт , а з іншого його "підпирає" ПОВІТРЯ над дорогою?!!!
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04.09.2021 06:29 Ответить
У свій час я працював інженером-гідрологом. Наша установа займалась і роботами по берегоукріпленню. Саме тому я дозволив собі задоволення трошки постібатися. Цей момент Ви, шановний пане Яр, вловили безпомилково.
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04.09.2021 14:40 Ответить
Та тут така купа "знавців" бродить - "шо капець"! І чим тупіше - тим нахабніше і безапеляційніше! Про таких капітан Титаренко колись сказав: "Летать не умеет! Стрелять - тоже! Но - орёл!"
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04.09.2021 14:52 Ответить
Кожний суслик у полі - цілий агроном Підпірними стінками з габіонів зміцнюють круті схили на Закарпатті, - ОДА - Цензор.НЕТ 5510 . Без таких персонажів світ був би нудним.
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04.09.2021 15:50 Ответить
А як же тут деякі "ховрашки" (сусліки) буває "задрочують"!!!
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04.09.2021 16:16 Ответить
І таке буває. Тим кумеднішими вони виглядають.
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04.09.2021 16:19 Ответить
Та "задрали" мене сьогодні деякі! Особливо в темі про застрелених у Луцьку собак! Б***ь - одні "правознавці"!!! Так і хочеться обматюкать!!!
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04.09.2021 17:14 Ответить
Не беріть близько до серця. Робота в них така - псувати повітря.
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04.09.2021 17:40 Ответить
Так якби ж тільки "повітря"!!! Але ж вони "засирають інформпростір"!!! Більшість же читачів не сприймають критично ту "брєдятину", що вони пишуть і не перевіряють її правдивість А потім її розповсюджують І потім ображаються, коли їх "на сміх піднімають"!
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04.09.2021 17:56 Ответить
Власне, це я і мав на увазі. А щодо більшості, котра безтямно переповідає і розповсюджує всіляку маячню, - теж нічого дивного. Бо не буває так, щоб та "більшість" мала достатньо клепки для критичного мислення. Навіть для мислення, як такого. Фанклюб блаЗе!ня збрехати не дасть - навіщо думати головою, коли нею можна чистапаржать.
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04.09.2021 18:14 Ответить
Як людина , яка працювала за цією технологією в Португалії , Іспанії , Франції і інших країнах Євросоюзу , навіть з візуального огляду по фото , видно повну невідповідність цій технології , але "какая разніца" скажуть більшість і я відповім : з такою владою ср*ав я нас 73% і жаль людей , тобто 25% , це гроші викинуті на вітер.
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03.09.2021 00:02 Ответить
Якщо можна, коротко, що вони роблять не так ? Або у подробицях ...
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03.09.2021 22:15 Ответить
 
 