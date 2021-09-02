Депутат и чиновники Полтавского горсовета организовали систему поборов с местных предпринимателей, - СБУ. ФОТОрепортаж

На получении неправомерной выгоды задержали должностных лиц одного из управлений Полтавского горсовета и депутата горсовета.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

"Злоумышленники пытались организовать систему поборов с местных предпринимателей при выдаче разрешительных документов на строительство и благоустройство. В случае отказа платить, угрожали создать препятствия в ведении предпринимательской деятельности. По данным следствия, стоимость таких разрешительных документов для одного из местных предпринимателей злоумышленники оценили в $5 тыс.", - говорится в сообщении.

Оперативники СБУ задержали депутата при получении второго транша "платежа".

В рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины задержанному и причастным должностным лицам в ближайшее время планируется объявить о подозрении. Продолжаются следственные действия.

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