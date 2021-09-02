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"Хозяйственный" пенсионер разобрал по камешку пешеходную аллею в Днепре. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Общество

Когда о его поступке написали в соцсетях, мужчина вернул всю брусчатку на место.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "УНИАН".

Впервые о случившемся рассказал в Фейсбук-сообществе "Наш Тополь 1" пользователь Владимир Бондаренко (сейчас пост удален).

"По камушку мужчина начал разбирать пешеходную дорожку. На фото видны плоды его действий! Как быть обычным жителям? Теперь на этом участке можно спотыкаться и падать!", - говорилось в посте.

Смотрите: Вандалы за полчаса сломали в днепровском парке 16 урн. Горожане просто наблюдали за их буйством. ВИДЕО

Хозяйственный пенсионер разобрал по камешку пешеходную аллею в Днепре 01

В комментариях пользователи соцсети отметили, что пенсионера видят там уже не впервые: мужчина якобы каждый день приходил и уносил с собой брусчатку.

Позже Бондаренко сообщил, что свой пост про вандализм пенсионера удаляет, так как виновник вернул брусчатку на место.

"Как ни удивительно, но хорошо, когда люди вменяемые и осознают свои ошибочные поступки! На сегодняшний момент тротуарная дорожка восстанавливается! И было обещано, что полностью восстановиться! Пост о вандализме по-Тимуровски удаляется!" - написал Бондаренко. В комментариях он отметил, что дорожку восстанавливает тот же мужчина, который ее разобрал.

Читайте: Вандалы раскопали массовое захоронение жертв Холокоста в Ривном. ФОТО

Хозяйственный пенсионер разобрал по камешку пешеходную аллею в Днепре 02

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+56
Пешеходная аллея на которой стоит машина рядом с украденной брусчаткой. И этот народ утверждает что во всем виноваты власти.
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02.09.2021 18:21
+45
А що толку від такого "відновлення", якщо плитка просто накладена і все?
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02.09.2021 18:15
+29
Вот старый совковый *****-несун! Хозяйственный пенсионер разобрал по камешку пешеходную аллею в Днепре - Цензор.НЕТ 6345 злится наверное что "варёнка" не по 2.20!
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02.09.2021 18:20
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Ага! Понял. Запомнил номер на майке...
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02.09.2021 18:50 Ответить
я кстати уже 5 мес. смотрю, ну, в закладки поставил ролик на пару часов - как снимали этот Пластилин овец - вроде норм. - иногда круто посмотреть как делают фильмы. Терминатор тот же, ну, где баба была роботом - как снимали эпизод с краном - прикольно.
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03.09.2021 07:59 Ответить
у Сумах так само
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03.09.2021 11:46 Ответить
Это ж парковка. Домовитий пенсіонер розібрав по камінчику пішохідну алею в Дніпрі - Цензор.НЕТ 3648
Обиделся владелец автомобиля.
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02.09.2021 18:40 Ответить
Ну, да). Он же "спотыкался и падало")))
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02.09.2021 20:07 Ответить
ну мотив интересен, если "пешеходная дорожка" судя по фото стала удобной бесплатной парквкой для какой-то машины, то может нахрен она нужна?
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02.09.2021 18:41 Ответить
якщо там стали ставить авто,чому немає нияких доказів,то в такому випадку дзвонять 101!
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02.09.2021 18:47 Ответить
Дорожка та гимнувато зроблена.Слова доброго не стоит.Но может она верх совершенства для такого мєра,как Филатов.При укладке никаких норм благоустройства не соблюдено.Впрочем и в Харькове половина дорог и тротуаров вообще без твердого покрытия.А красть нехорошо.Деда надо посадить .Лет на 15.Это ведь не Свинарчуки и Павловский..
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02.09.2021 18:44 Ответить
А если присмотреться, то "пешеходная аллея" слишком громко сказано! Какой то не доделанный аппендикс ведущий на пустырь. Хотя конечно, воровать не хорошо!
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02.09.2021 18:45 Ответить
Красти громадське майно навчили жидобільшовки - "всьо вокруг колхозное, всьо вокруг майо"...
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02.09.2021 18:45 Ответить
Да ладно. Ни хрена вы классики не читали в детстве. Рассказ про мужика, гайки с ж/д пути и грузила не слышали? А ведь классик писал его по реальным событиям еще в конце 19 века.
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03.09.2021 18:14 Ответить
Оповідання Чехова "Злоумышленник" мені читали батьки ще в дошкільному віці замість казки на ніч... Був у нас ві роті один тип який хотів в сержантську учебку, але виявилось що він відсидів строк. Коли почали допитуватись за що, то виявилось що цей пацанчик витяг дві шпали в креозоті з діючої залізничної лінії і був пійманий коли ніс їх на плечах (!!!) додому - здоровий був неймовірно! Питаємо його: "Васю а на фіга тобі шпали?". А Вася невинно блимаючи оченятами так наївно каже: "А з них ******* лутки получаються"... "Домовитий" пенсіонер розібрав по камінчику пішохідну алею в Дніпрі - Цензор.НЕТ 6652
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03.09.2021 21:42 Ответить
Вот это ж и оно. Примитивное мировоззрение кугута. Этого при всех властях в доволь. От царей, до зеленых.
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03.09.2021 22:36 Ответить
Це ти ще в кацапії мабуть не жив. Два роки там в стройбаті "служив". От де не "когути" а справжнісінькі "чєрті"! У нас хоч додому тягнуть і думають що "хазяйнують". А там тупо трощать все підряд просто "забави раді". "Домовитий" пенсіонер розібрав по камінчику пішохідну алею в Дніпрі - Цензор.НЕТ 2046
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04.09.2021 00:15 Ответить
Нет не жил. Бог миловал.
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04.09.2021 00:27 Ответить
Нас, як переконаних атеїстів, бог не милував - у мене з дідом на двох 21 рік рабства. Так би мовити "націоналістичне повноліття". Дід "відпахав" 19 років Гулагу а я два в стройбаті, куди мене заслали за відмову виконувати "інтернаціональний обов'язок в Афганістані".
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04.09.2021 00:48 Ответить
Кацапы не меняются.
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04.09.2021 09:57 Ответить
Змінюються... але лише в гіршу сторону під дією пропаганди з раннього віку та тотального контролю засобів інформації.
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04.09.2021 10:04 Ответить
Моментами наступает у них просветление, но похоже, только в нескольких ключевых городах, а через несколько лет опять им гайки закручивают и по новой. Только врагов в методичках меняют периодически. Белополяков на бандеровцев, маокитайцев на америкосов и т.д.
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04.09.2021 10:39 Ответить
і всі ж бачили,що робить цей старий пердун.і нихто не викликав поліцію...вони піст в харебуке написали...
немає в людей громадянської відповідальності.
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02.09.2021 18:46 Ответить
это был Равшан или Джумшут?
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02.09.2021 18:47 Ответить
В хазяйстві всьо пригодиться. Домовитий пенсіонер розібрав по камінчику пішохідну алею в Дніпрі - Цензор.НЕТ 4330
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02.09.2021 18:59 Ответить
Так оно и есть! Интересно единственное: кто этого деда таки убедил всё восстановить??? Как мне кажется- те, кто и укладывал эту плитку изначально. Они сделали ему предложение от которого он не смог отказаться.
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02.09.2021 19:01 Ответить
А може совість проснулась і стало соромно? Хочеться вірити...
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04.09.2021 00:50 Ответить
Зачем и главное нах*я? О_о
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02.09.2021 19:06 Ответить
У меня тот же вопрос. Пытаюсь представить... кроме как груз в бочки с солениями- ничего в башку не приходит. Домовитий пенсіонер розібрав по камінчику пішохідну алею в Дніпрі - Цензор.НЕТ 8593
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02.09.2021 19:11 Ответить
Дорожки біля хати викласти, або на дачі, для діжки з солінням не підійде, така бруківка розвалиться в солінні. У нас років 10 назад привезли мармурові плити для фониана, вечером привезли, вночі вкрали, плита важить біля 5 тон, центр міста. "Домовитий" пенсіонер розібрав по камінчику пішохідну алею в Дніпрі - Цензор.НЕТ 1150
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03.09.2021 00:09 Ответить
То митці меморіального жанру поцупили (на памятники).
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04.09.2021 00:18 Ответить
сомневаюсь что он запасы делает что бы беркут забрасывать.
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02.09.2021 20:10 Ответить
Дед не виноват. Во всем виноваты гены. Домовитий пенсіонер розібрав по камінчику пішохідну алею в Дніпрі - Цензор.НЕТ 8719
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02.09.2021 19:10 Ответить
вор-егор по кличке "жопа", х@й украл и в жопе спрятал!
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02.09.2021 19:16 Ответить
а пенсионер ли?он просто подобрал камешки...а порушили дорожку вот такие парковщики,как на правом снимке
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02.09.2021 19:38 Ответить
это точно аллея а та наливайка с рекламой наркоты наверное местный гипермаркет
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02.09.2021 19:45 Ответить
Десять років з повною конфіскацією майна цілком вистачить, аби він мав час подумати над тим, що скоїв і було б непоганим застереженням для інших покидьків.
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02.09.2021 19:49 Ответить
СОВКОДРОЧЕР.
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02.09.2021 20:01 Ответить
Я даже знаю за кого он голосовал на выборах.
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02.09.2021 20:08 Ответить
бойко, конечно.
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02.09.2021 20:49 Ответить
Поки ці совки не попомирають нормальної країни у нас не буде (звісно якщо не обмежувати право голосу)
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02.09.2021 20:23 Ответить
А Ви кадри з Криму 2014 бачили. Ну там "танцюючий морячок " і т.п.? Так ось їх усіх виховали "бабушкі" і "дєдушкі". І певно що переважна більшість уже вимерли...
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04.09.2021 00:21 Ответить
Та бачив.
Звісно то спрацює тільки якщо у нас не будуть обожествляти той совок як на Московії.
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06.09.2021 11:36 Ответить
старе совкове лайно.
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02.09.2021 20:32 Ответить
Входить якийсь дідуган з довгими пейсами, одягнутий в лапсєрдака, поверх лапсєрдака у нього яскрава кацавейка залізничних робітників, в руках у нього кувалда і лом.
Голос Магарича. Діду, закрутіть дрота на х*й, бо дме!
Дід мовчки закручує вагона на дріт і починає кувалдою методично вибивати утюги, завдяки котрим вагон стоїть на місці.
Голос Харитона Уйобищенки. Дєдушка пацаватий, ото воно йому надо отак ї*ошить!
Магарич. Амбальний дідусь. Мабуть і х*й ще стоїть! Стоїть х*й, діду?
Дід (продовжує роботу). Стоїть, синку, - дай тобі боже, щоб в тебе так стояло!

(с) Лесь Подерв'янський "П*здєц"
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02.09.2021 20:42 Ответить
😂
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03.09.2021 07:09 Ответить
ЗАВІСА!!! "Домовитий" пенсіонер розібрав по камінчику пішохідну алею в Дніпрі - Цензор.НЕТ 7689
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03.09.2021 08:39 Ответить
Наш прастый нарид вечно ругает ****** власть каторая вечно варует.А откуда взялись эти плохие люди,кто их этому научил?Они ходили в НАШ детский садик,учились в НАШИХ средних и не очень школах,посещали лекции в НАШИХ институтах и университетах,ходили в НАШИ спортивные залы и НАШИ музыкальные школы и кружки.Так что нехрен сетовать на отражение в зеркале.
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02.09.2021 20:46 Ответить
Старая совковая поговорка - Идя с работы, возьми хоть гвоздь. Ты здесь хозяин, а не гость. При чём, тот кто стоит рангом выше и ворует - тот п...с и хапуга. А вот так - понемножку и потихоньку - можно, хоть, каждый день. Куда же их выселять, быдляк.
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02.09.2021 20:47 Ответить
Авжеж це буде не за законом і може не вірно. Але... Якщо один раз вломити йому у пику, так щоб кровава юшка пішла з носу, щоб він залишився без пари зубів, ось тоді він запам'ятає надовго, що так робити не треба.
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02.09.2021 20:57 Ответить
А брал то не все подряд) Просто делал ее немного уже))) Значит переживал за остальных)))
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02.09.2021 21:24 Ответить
Дніпро це мабуть музей совковості України "Домовитий" пенсіонер розібрав по камінчику пішохідну алею в Дніпрі - Цензор.НЕТ 3932
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02.09.2021 21:26 Ответить
а ти звідкеля,свідомий щирий українець ?
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03.09.2021 06:05 Ответить
Совки іпучі...
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02.09.2021 21:44 Ответить
У себя на "даче" дорожку хотел выложить... Прут всё, что видят и могут утащить! Позорище!
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02.09.2021 23:54 Ответить
То підлітки бикують, збиваючи більше десяток валіз для сміття у парку, то пенсіонер спокійно розбирає муніципальну бруківку... У місті Дніпро поліція загалі є?
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03.09.2021 03:15 Ответить
ну если в этой стране не заботятся о пенсионерах, то приходится брать у государства то, что оно тебе задолжало.,.
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03.09.2021 05:41 Ответить
Якщо якісь "винахідливий" пенсіонер вкраде електричний кабель, що дає струм для твоєї хати, то цікаво, він візьме у держави, яка про нього не піклується?
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03.09.2021 13:11 Ответить
Клас! Гарний приклад. Але ж потім буде у держави
вимагати справедливості,чорти йго забирай! "Домовитий" пенсіонер розібрав по камінчику пішохідну алею в Дніпрі - Цензор.НЕТ 6025
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03.09.2021 15:10 Ответить
Только Кличко может разбирать Киев. Принимать ДПТ по застройке каждого клочка земли. Ведь вся семья в Германии живёт.
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03.09.2021 08:13 Ответить
У кожного начальніка такої бруківки на 10 річних зарплат, але у крадіжках винен дід з пенсією у 100 доларів.
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03.09.2021 10:54 Ответить
Совок.
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03.09.2021 12:52 Ответить
Как сказал один комик "Я последнее время боюсь кому бы то ни было даже сделать замечание, потому что окажется что это не бичара сел срать на проезжей части - А ЭТО ТАКОЙ ПЕРФОМАНС!!!" Подойти, выписать подсрачник и сказать - ты что старый козел вообще из ума уже выжил?? "Домовитий" пенсіонер розібрав по камінчику пішохідну алею в Дніпрі - Цензор.НЕТ 334 Но, надо подумать, а вдруг это так и надо...??
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03.09.2021 13:32 Ответить
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