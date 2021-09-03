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35-летний мужчина хотел прыгнуть с балкона 9-го этажа на Киевщине: его спасли полицейские. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

В Киевской области полицейские спасли мужчину от самоубийства.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Киевской области.

Как собщили в полиции, 2 сентября по спецлинии "102" поступил вызов от местного жителя о том, что в многоэтажке, которая находится напротив, на балконе 9 этажа сидит мужчина.

"Немедленно прибыв на место происшествия капитан полиции Владимир Ковнацкий и сержант полиции Валентина Гавлинская Обуховского районного управления полиции вступили в диалог с мужчиной. Как выяснилось в разговоре, из-за семейных неурядиц 35-летний мужчина решил покончить жизнь самоубийством", - говорится в сообщении.

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Отмечпется, что благодаря слаженным и профессиональным действиям полицейских мужчина был спасен и доставлен в местную больницу.

35-летний мужчина хотел прыгнуть с балкона 9-го этажа на Киевщине: его спасли полицейские 01
35-летний мужчина хотел прыгнуть с балкона 9-го этажа на Киевщине: его спасли полицейские 02
Фото: сайт полиции
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Топ комментарии
+13
Если бы хотел прыгнуть - прыгнул бы. А так это всё понты 35-летний мужчина хотел прыгнуть с балкона 9-го этажа на Киевщине: его спасли полицейские - Цензор.НЕТ 5781
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03.09.2021 08:52
+5
35-річний чоловік хотів стрибнути з балкона 9-го поверху на Київщині: його врятували поліцейські - Цензор.НЕТ 7338 35-річний чоловік хотів стрибнути з балкона 9-го поверху на Київщині: його врятували поліцейські - Цензор.НЕТ 7265
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03.09.2021 09:04
+4
Ото довела, що хотів здохнуть....
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03.09.2021 08:53
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Если бы хотел прыгнуть - прыгнул бы. А так это всё понты 35-летний мужчина хотел прыгнуть с балкона 9-го этажа на Киевщине: его спасли полицейские - Цензор.НЕТ 5781
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03.09.2021 08:52 Ответить
Наверное хотел. Вот только сидя на перилах начал приходить в себя. Одно дело - хотеть, совсем другое - сделать.
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03.09.2021 13:50 Ответить
Ото довела, що хотів здохнуть....
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03.09.2021 08:53 Ответить
А не проще было с женой провести профилактические мероприятия? 35-летний мужчина хотел прыгнуть с балкона 9-го этажа на Киевщине: его спасли полицейские - Цензор.НЕТ 2804
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03.09.2021 08:57 Ответить
ну да, как мусульмане делают, у нас же блин средневековье?
может он православный, то есть мирный шо не будет драться с женой(вдруг скорородкой мона по черепу огрести то))))
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03.09.2021 09:00 Ответить
ББПЇ?
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03.09.2021 09:01 Ответить
35-річний чоловік хотів стрибнути з балкона 9-го поверху на Київщині: його врятували поліцейські - Цензор.НЕТ 3927
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03.09.2021 09:02 Ответить
Кулаком чи членом?...))...
По життєвому досвіду знаю, що не допоможе ні те, ні інше!
Єсть такі ...уки, ой, як і чоловіки також.
Там єдине діє: ,,нема людини- нема проблеми''.
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03.09.2021 14:45 Ответить
Теперь пойдет радостно разгребать семейные проблемы.
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03.09.2021 08:56 Ответить
грамотно, премия, то се. а мущинка и так прыгнет, правда ей надо бы продемонстрировать сто видео чем заканчиваются такие выходки - от инвалидности до сбора мозгов с тротуара и стресса для прохожих и мимопроходимцев)
и как выше написали - захотел бы - прыгнул бы. а так еще могут к психиатрам потащить дурака.
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03.09.2021 08:58 Ответить
А еще можно свалиться кому-то на голову.
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03.09.2021 13:14 Ответить
кстати, вспомнилось видео - где-то 14-летняя бросила с балкона колесо автомобильное и .... снизу шел мужик - и оно даже не на него упало, а рикошетом по роже - погиб.
так шо наверное не будем спорить за это все - как вы сказал - могла бы мущинка эта упасть на чьего то деда или баба
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03.09.2021 13:53 Ответить
Доводилось бачити як Вовкини колеги виходили у вікно з 9 поверху. Моторошне видовище.
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03.09.2021 08:58 Ответить
просто так быстрее 35-річний чоловік хотів стрибнути з балкона 9-го поверху на Київщині: його врятували поліцейські - Цензор.НЕТ 8452
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03.09.2021 09:01 Ответить
Видовище то пів біди. А от звук...
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03.09.2021 09:02 Ответить
Чем отличается падение с первого этажа и с девятого этажа:
- с первого: бум! ааааааааа!
-с девятоого: ааааааа! бум! 35-річний чоловік хотів стрибнути з балкона 9-го поверху на Київщині: його врятували поліцейські - Цензор.НЕТ 2785
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03.09.2021 09:04 Ответить
Я був якраз на балконі. Чую щось прошурхотіло по листю дерева, а потім гуп. Наче впав мішок. Дивлюсь на землі лежить жінка і її всю карьожить. Погляд згасає. Жуть.
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03.09.2021 09:08 Ответить
35-річний чоловік хотів стрибнути з балкона 9-го поверху на Київщині: його врятували поліцейські - Цензор.НЕТ 7338 35-річний чоловік хотів стрибнути з балкона 9-го поверху на Київщині: його врятували поліцейські - Цензор.НЕТ 7265
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03.09.2021 09:04 Ответить
А мог бы с гранатой придти в Кабмин.
Довели человека...
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03.09.2021 09:10 Ответить
задушили прекрасный порыв...
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03.09.2021 09:35 Ответить
Ще один спекулянт - істеричка, абіженка.
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03.09.2021 09:46 Ответить
Понты и давление на жалость.
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03.09.2021 10:06 Ответить
или пихнуть сапогом у дупу или растянуть батут на пружинах...или то и другое
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03.09.2021 10:11 Ответить
сегодня не прыгнул - завтра в петлю полезет...
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03.09.2021 12:44 Ответить
не мужик, если ствол достал - стреляй
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03.09.2021 12:57 Ответить
Довели мужика.
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03.09.2021 17:43 Ответить
 
 