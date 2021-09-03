35-летний мужчина хотел прыгнуть с балкона 9-го этажа на Киевщине: его спасли полицейские. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж
В Киевской области полицейские спасли мужчину от самоубийства.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Киевской области.
Как собщили в полиции, 2 сентября по спецлинии "102" поступил вызов от местного жителя о том, что в многоэтажке, которая находится напротив, на балконе 9 этажа сидит мужчина.
"Немедленно прибыв на место происшествия капитан полиции Владимир Ковнацкий и сержант полиции Валентина Гавлинская Обуховского районного управления полиции вступили в диалог с мужчиной. Как выяснилось в разговоре, из-за семейных неурядиц 35-летний мужчина решил покончить жизнь самоубийством", - говорится в сообщении.
Отмечпется, что благодаря слаженным и профессиональным действиям полицейских мужчина был спасен и доставлен в местную больницу.
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может он православный, то есть мирный шо не будет драться с женой(вдруг скорородкой мона по черепу огрести то))))
По життєвому досвіду знаю, що не допоможе ні те, ні інше!
Єсть такі ...уки, ой, як і чоловіки також.
Там єдине діє: ,,нема людини- нема проблеми''.
и как выше написали - захотел бы - прыгнул бы. а так еще могут к психиатрам потащить дурака.
так шо наверное не будем спорить за это все - как вы сказал - могла бы мущинка эта упасть на чьего то деда или баба
- с первого: бум! ааааааааа!
-с девятоого: ааааааа! бум!
Довели человека...