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Дорогу до границы с Молдовой полностью отремонтировали на Виннитчине, - ОГА. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Общество Фоторепортаж

Открыто движение по обновленной трассе Р-08 Немиров - Ямполь на Виннитчине. Эта дорога является частью маршрута из Киева в Кишинев.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Винницкой ОГА, все 116 км трассы Немыри - Ямполь восстановили за рекордные три месяца.

Дорогу до границы с Молдовой отремонтировали с использованием современных технологий и обеспечением соответствующих требований по освещению, обустройству обочин и т. д. По словам подрядчика, дорожное покрытие прослужит минимум 7 лет.

Глава Винницкой ОГА Сергей Борзов рассказал, что вблизи населенных пунктов устраивается освещение, тротуары, наносится разметка.

Читайте: Старейшую гимназию Днепра полностью реконструировали, - ОГА. ФОТОрепортаж

В рамках президентской программы "Большая стройка" работы стартовали 18 мая, а 20 августа уже были завершены. Специалисты выполнили фрезеровку старого покрытия, провели регенерацию конструктивных слоев дорожной одежды, устроили выравнивающий слой из крупнозернистой а/б смеси и верхний слой покрытия из щебеночно-мастичной а/б смеси.

В рамках ремонта трассы также отремонтировали 8 мостовых сооружений, заменили и продлили 55 водопропускных труб.

"Дорога президентов", как ее называют в народе, ведет к КПП, где между двумя странами планируют построить мост Ямполь-Косэуць. Подрядчик уже начал подготовительные работы, идет обустройство подъездов к мосту. Продолжаются переговоры с профильным министерством Республики Молдова относительно точки соединения и пограничных пунктов.

Напомним, в 2021 году в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка" планируют отремонтировать и реконструировать 4500 километров государственных дорог и 2000 километров местных.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Подпорными стенками из габионов укрепляют крутые склоны на Закарпатье, - ОГА. ФОТОрепортаж

Дорогу до границы с Молдовой полностью отремонтировали на Виннитчине, - ОГА 01
Дорогу до границы с Молдовой полностью отремонтировали на Виннитчине, - ОГА 02
Дорогу до границы с Молдовой полностью отремонтировали на Виннитчине, - ОГА 03

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
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Маруся Звіробій:

ДОСЯГНЕННЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО ЗА 2,5 РОКИ.

1. ПЕНСІЯ ЄВРЕЯМ, ЯКІ ВИІХАЛИ В ІЗРАІЛЬ (В 1-ші дні)
2. ВВІВ ПЛАТУ ЗА ДОСТАВКУ ГАЗУ ДЛЯ НАСЕЛЕННЯ.
3. ЗАБОРОНИВ ВІЙСЬКОВИМ ВІДПОВІДАТИ ВОГНЕМ У ВІДПОВІДЬ І ЗАБРАВ У ВІЙСЬКОВИХ ЗБРОЮ.
4. ПОВІДВОДИВ ВІЙСЬКА З ПОЗИЦІЙ, ВІДВІВ ВАЖКЕ ОЗБРОЄННЯ. РЕЗУЛЬТАТ: ОКУПАНТ ПІДІЙШОВ БЛИЖЧЕ І ЯК ОБСТРІЛЮВАЛИ, ТАК І ОБСТРІЛЮЮТЬ.
5. ПОВЕРНУВ ВСІХ ВТІКАЧІВ БАНДИ ЯНИКА, НА ЧОЛІ З ВОРОМ КОЛОМОЙСЬКИМ.
6. ДОВІВ ДО БАНКРУТСТВА: УКРОБОРОНПРОМ, УКРЗАЛІЗНИЦЮ, ЦЕНТРЕНЕРГО, ЕНЕРГОАТОМ, ПОЧАВ ЗАКУПДЯТИ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЮ В РОСІІ,.
7. ВВП КРАІНИ ПОСТІЙНО ПАДАЄ.
8. ОБ*ЯВИВ ВСЕОСЯЖНЕ ПЕРЕМИР*Я, ЗА ЧАС ЯКОГО, ЗАГИНУЛО І БУЛО ПОРАНЕНО ВОІНІВ БІЛЬШЕ НІЖ В ІЛОВАЙСЬКОМУ І ІНШИХ КОТЛАХ. КОЖЕН ДЕНЬ ОБСТРІЛИ НАШИХ ТЕРИТОРІЙ І ВІЙСЬКОВИХ ПОЗИЦІЙ. ДЛЯ ЗЕ ВІЙНИ ВЖЕ НЕМА.
8.ЗДАВ СПЕЦОПЕРАЦІЮ ВАГНЕРІВЦІВ, ЯКА ГОТУВАЛАСЯ 2 РОКИ ТРЬОМА КРАІНАМИ, ВІДДАВ ТЕРОРИСТІВ, ЯКІ ПІДІРВАЛИ ЛЮДЕЙ В ХАРКОВІ, ВІДДАВ ПУТІНУ ТЕРОРИСТА ЦЕМАХА, ЯКИЙ ЗБИВ ЛІТАК З ПАСАЖИРАМИ, ВІДДАВ БЕРКУТІВ, ЯКІ РОЗСТРІЛЯЛИ МАЙДАН В 14 РОЦІ, НАТОМІСТЬ, НАШІ ПОЛОНЕНІ І ДОСІ СИДЯТЬ В ЛУГАНДОНІ.
9.ВІДДАВ ОЛІГАРХАМ ПУТІНА БУДУВАТИ КОМПЛЕКС В БАБИНОМУ ЯРУ.
10. ЗІРВАНІ ВСІ ВІЙСЬКОВІ ЗАМОВЛЕННЯ ДЛЯ АРМІІ, ЗУПИНЕНІ РОЗРОБКИ НОВІТНІХ РАКЕТ ВІЛЬХА ТА НЕПТУН, ЗРОБИВ БАНКРУТОМ ЗАВОД КРАЗ, ЯКИЙ ВИПУСКАВ ВІЙСЬКОВІ МАШИНИ І ЗОКРЕМА, ПЛПТФОРМУ ДЛЯ РАКЕТ НЕПТУН, ПОЧАЛИ ЗАКУПОВУВАТИ СТАРІ ПЛАТФОРМИ ТАТРА В ЧЕХІІ.
11. ЗУПИНЕНЕ БУДІВНИЦТВО ЖИТЛА ДЛЯ ВІЙСЬКОВИХ.
12. ВІДДАВ ЗА ПІДТРИМКУ ОЛІГАРХАМ: УКРЗАЛІЗНИЦЮ - АХМЕТОВУ, ЦЕНТРЕНЕРГО - КОЛОМОЙСЬКОМУ. СПИСУЄ МІЛЬЯРДНІ БОРГИ ФІРТАШУ, КОЛОМОЙСЬКОМУ, АХМЕТОВУ.А ДЛЯ НАСЕЛЕННЯ ПІДНЯВ ЦІНИ НА ГАЗ, ЕЛЕКТРИКУ, КОМУНАЛКУ.
13. ПРИЙНЯВ ЗАКОН ДЛЯ ОЛІГАРХІВ ПРО ПРОДАЖ ЗЕМЛІ.
14 ПРИЙНЯВ ЗРАДНИЦЬКУ ФОРМУЛУ ШТАНМАЄРА.
15. БАГАТО РАЗІВ ПРОБУВАВ ЗНИЩИТИ ЗАКОН ПРО МОВУ, А КОЛИ НЕ ВДАЛОСЯ, ДАВ НАКАЗ ОЛІГАРХІЧНИМ ТЕЛЕКАНАЛАМ САБОТУВАТИ ЗАКОН ПРО МОВУ НА ТЕЛЕБАЧЕННІ І В ПОБУТІ, ЯКИЙ ВСТУПИВ В СИЛУ З 16 ЛИПНЯ.
16. РОЗВАЛИВ ВСІ ІНСТИТУЦІІ ВЛАДИ, ПІДМ*ЯВ ПІД СЕБЕ ВСЮ СУДОВУ СИСТЕМУ, ЗАБЛОКУВАВ КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД. КЕРУЄ СУДАМИ ПОРТНОВ, НАТОМІСТЬ, НАЙВИЩИМ СУДОВИМ ОРГАНОМ ЗРОБИВ РІШЕННЯ РНБО.
17. ЗНИЩУЄ І САДИТЬ В ТЮРМИ ДОБРОВОЛЬЦІВ, ПАТРІОТІВ, НАТОМІСТЬ, ВИПУСКАЄ СЄПАРІВ І ЗРАДНИКІВ УКРАІНИ.
!* ПРОВАЛИВ ВСІ ДОСЯГНЕННЯ В ЗОВНІШНІЙ ПОЛІТИЦІ, ЗАВДЯКИ ЦЬОМУ ПУТІН ДОБУДУВАВ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2.
19 ВРІЗАВ НА ПОЛОВИНУ СУБСИДІІ МАЛОЗАБЕЗПЕЧЕНИМ, ПОСКАСОВУВАВ ПІЛЬГИ, СКАСУВАВ ПІЛЬГОВІ ЦІНИ НА ЛІКИ ДЛЯ ІНВАЛІДІВ.
ПІДНЯВ ЦІНИ ЗА 2 РОКИ НА ЛІКИ, ЛІКУВАННЯ, ЦІНИ НА ПРОДУКТИ ВИРОСЛИ В КІЛЬКА РАЗІВ, ЦІНИ НА ВСЕ РОСТУТЬ ПОСТІЙНО.
ПІДНЯВ ПЕНСІІ ІНВАЛІДАМ ЗА 2 РОКИ НА 67 ГРИВЕНЬ, ТЕПЕР ВОНА - 1769 грн.
** ЦЕ І Є ЗАКІНЧЕННЯ ЕПОХИ БІДНОСТІ ПО ЗЕЛЕНСЬКИ
*В КРАІНІ ХАОС І ЗЛИДНІ

31.08.2021
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03.09.2021 09:25
+2
Поки Вова-бідоносець не пхався в президенти, ковіду не було і доведи що це не так.
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03.09.2021 09:34
+2
Вава- бідоносець Ковид не придумав,але гроші з ковідного фонду закатав у дороги ,бо бюджетні цільові гроші на будівницьтво доріг розікрало зелене шобло.Він і на Ковіді відзначився ,немає що доброго сказати.
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03.09.2021 09:44
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Правила форума Совет форумчан
Спасибо товарищу Зюзику шо деньги не спер))) ВСЕ))
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03.09.2021 09:13 Ответить
а вот и не все - на какие то деньги надо же Семенченко мариновать в СИЗО. креветки там купить, да и Интернет шоб имел мужик, все же не бесплатно?))
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03.09.2021 09:23 Ответить
Раньше дорога лучше была.
Дурят нас своим крадивныцтвом.
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03.09.2021 09:13 Ответить
Еще один + в карму Президента.
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03.09.2021 09:17 Ответить
ага, особенно тайфуном под гепу.
от Флориды до Н.Й. - не каждый ветерок сможет, вернее не только лишь каждый, только когда Зеля нанес визит
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03.09.2021 09:25 Ответить
Посмотрим,что от неё после зимы останется.
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03.09.2021 09:21 Ответить
А другие дороги уже смыло? Дорогу до границы с Молдовой полностью отремонтировали на Виннитчине, - ОГА - Цензор.НЕТ 4559
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03.09.2021 09:25 Ответить
все 116 км трассы Немыри - Ямполь восстановили за рекордные три месяца. Источник: https://censor.net/ru/p3286095\\\\\\\\

китайцы многоэтажку за сутки строят, так шо "рекорд" понятие относительное.
так и тут - нагнать кучу рабочих и техники - можно и за месяц сделать было бы, для рекорда то
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03.09.2021 09:21 Ответить
Швидше Немирів-Могілев, а Ямпіль вде до славнозвісного Крижополя. Дорогу до границы с Молдовой полностью отремонтировали на Виннитчине, - ОГА - Цензор.НЕТ 9033
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03.09.2021 09:22 Ответить
Ви трохи помилились.
Від Неморова йде дорого і до Могилева і до Ямполя, і до Крижополя також.
Роблять дорогу до Ямполя, і хочуть міст через Дністер ставити. В планах також з'єднати Ямпіль та Могилів(дорога йде вздовж Дністра.
Правда ВСІ чомусь забувають вказувати, що то все заплановано ще за часів Уряду Гройсмана.
Отак і живемо.
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03.09.2021 14:22 Ответить
Теперь до Кишенёва рукой подать.
Дорогу до границы с Молдовой полностью отремонтировали на Виннитчине, - ОГА - Цензор.НЕТ 2258
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03.09.2021 09:24 Ответить
ну так рссуким будет удобнее снабжать эту хрень что они там замутили - приднестровье.
кстати там и Невзоров воевал. вроде не стыдится((((
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03.09.2021 09:26 Ответить
Маруся Звіробій:

ДОСЯГНЕННЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО ЗА 2,5 РОКИ.

1. ПЕНСІЯ ЄВРЕЯМ, ЯКІ ВИІХАЛИ В ІЗРАІЛЬ (В 1-ші дні)
2. ВВІВ ПЛАТУ ЗА ДОСТАВКУ ГАЗУ ДЛЯ НАСЕЛЕННЯ.
3. ЗАБОРОНИВ ВІЙСЬКОВИМ ВІДПОВІДАТИ ВОГНЕМ У ВІДПОВІДЬ І ЗАБРАВ У ВІЙСЬКОВИХ ЗБРОЮ.
4. ПОВІДВОДИВ ВІЙСЬКА З ПОЗИЦІЙ, ВІДВІВ ВАЖКЕ ОЗБРОЄННЯ. РЕЗУЛЬТАТ: ОКУПАНТ ПІДІЙШОВ БЛИЖЧЕ І ЯК ОБСТРІЛЮВАЛИ, ТАК І ОБСТРІЛЮЮТЬ.
5. ПОВЕРНУВ ВСІХ ВТІКАЧІВ БАНДИ ЯНИКА, НА ЧОЛІ З ВОРОМ КОЛОМОЙСЬКИМ.
6. ДОВІВ ДО БАНКРУТСТВА: УКРОБОРОНПРОМ, УКРЗАЛІЗНИЦЮ, ЦЕНТРЕНЕРГО, ЕНЕРГОАТОМ, ПОЧАВ ЗАКУПДЯТИ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЮ В РОСІІ,.
7. ВВП КРАІНИ ПОСТІЙНО ПАДАЄ.
8. ОБ*ЯВИВ ВСЕОСЯЖНЕ ПЕРЕМИР*Я, ЗА ЧАС ЯКОГО, ЗАГИНУЛО І БУЛО ПОРАНЕНО ВОІНІВ БІЛЬШЕ НІЖ В ІЛОВАЙСЬКОМУ І ІНШИХ КОТЛАХ. КОЖЕН ДЕНЬ ОБСТРІЛИ НАШИХ ТЕРИТОРІЙ І ВІЙСЬКОВИХ ПОЗИЦІЙ. ДЛЯ ЗЕ ВІЙНИ ВЖЕ НЕМА.
8.ЗДАВ СПЕЦОПЕРАЦІЮ ВАГНЕРІВЦІВ, ЯКА ГОТУВАЛАСЯ 2 РОКИ ТРЬОМА КРАІНАМИ, ВІДДАВ ТЕРОРИСТІВ, ЯКІ ПІДІРВАЛИ ЛЮДЕЙ В ХАРКОВІ, ВІДДАВ ПУТІНУ ТЕРОРИСТА ЦЕМАХА, ЯКИЙ ЗБИВ ЛІТАК З ПАСАЖИРАМИ, ВІДДАВ БЕРКУТІВ, ЯКІ РОЗСТРІЛЯЛИ МАЙДАН В 14 РОЦІ, НАТОМІСТЬ, НАШІ ПОЛОНЕНІ І ДОСІ СИДЯТЬ В ЛУГАНДОНІ.
9.ВІДДАВ ОЛІГАРХАМ ПУТІНА БУДУВАТИ КОМПЛЕКС В БАБИНОМУ ЯРУ.
10. ЗІРВАНІ ВСІ ВІЙСЬКОВІ ЗАМОВЛЕННЯ ДЛЯ АРМІІ, ЗУПИНЕНІ РОЗРОБКИ НОВІТНІХ РАКЕТ ВІЛЬХА ТА НЕПТУН, ЗРОБИВ БАНКРУТОМ ЗАВОД КРАЗ, ЯКИЙ ВИПУСКАВ ВІЙСЬКОВІ МАШИНИ І ЗОКРЕМА, ПЛПТФОРМУ ДЛЯ РАКЕТ НЕПТУН, ПОЧАЛИ ЗАКУПОВУВАТИ СТАРІ ПЛАТФОРМИ ТАТРА В ЧЕХІІ.
11. ЗУПИНЕНЕ БУДІВНИЦТВО ЖИТЛА ДЛЯ ВІЙСЬКОВИХ.
12. ВІДДАВ ЗА ПІДТРИМКУ ОЛІГАРХАМ: УКРЗАЛІЗНИЦЮ - АХМЕТОВУ, ЦЕНТРЕНЕРГО - КОЛОМОЙСЬКОМУ. СПИСУЄ МІЛЬЯРДНІ БОРГИ ФІРТАШУ, КОЛОМОЙСЬКОМУ, АХМЕТОВУ.А ДЛЯ НАСЕЛЕННЯ ПІДНЯВ ЦІНИ НА ГАЗ, ЕЛЕКТРИКУ, КОМУНАЛКУ.
13. ПРИЙНЯВ ЗАКОН ДЛЯ ОЛІГАРХІВ ПРО ПРОДАЖ ЗЕМЛІ.
14 ПРИЙНЯВ ЗРАДНИЦЬКУ ФОРМУЛУ ШТАНМАЄРА.
15. БАГАТО РАЗІВ ПРОБУВАВ ЗНИЩИТИ ЗАКОН ПРО МОВУ, А КОЛИ НЕ ВДАЛОСЯ, ДАВ НАКАЗ ОЛІГАРХІЧНИМ ТЕЛЕКАНАЛАМ САБОТУВАТИ ЗАКОН ПРО МОВУ НА ТЕЛЕБАЧЕННІ І В ПОБУТІ, ЯКИЙ ВСТУПИВ В СИЛУ З 16 ЛИПНЯ.
16. РОЗВАЛИВ ВСІ ІНСТИТУЦІІ ВЛАДИ, ПІДМ*ЯВ ПІД СЕБЕ ВСЮ СУДОВУ СИСТЕМУ, ЗАБЛОКУВАВ КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД. КЕРУЄ СУДАМИ ПОРТНОВ, НАТОМІСТЬ, НАЙВИЩИМ СУДОВИМ ОРГАНОМ ЗРОБИВ РІШЕННЯ РНБО.
17. ЗНИЩУЄ І САДИТЬ В ТЮРМИ ДОБРОВОЛЬЦІВ, ПАТРІОТІВ, НАТОМІСТЬ, ВИПУСКАЄ СЄПАРІВ І ЗРАДНИКІВ УКРАІНИ.
!* ПРОВАЛИВ ВСІ ДОСЯГНЕННЯ В ЗОВНІШНІЙ ПОЛІТИЦІ, ЗАВДЯКИ ЦЬОМУ ПУТІН ДОБУДУВАВ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2.
19 ВРІЗАВ НА ПОЛОВИНУ СУБСИДІІ МАЛОЗАБЕЗПЕЧЕНИМ, ПОСКАСОВУВАВ ПІЛЬГИ, СКАСУВАВ ПІЛЬГОВІ ЦІНИ НА ЛІКИ ДЛЯ ІНВАЛІДІВ.
ПІДНЯВ ЦІНИ ЗА 2 РОКИ НА ЛІКИ, ЛІКУВАННЯ, ЦІНИ НА ПРОДУКТИ ВИРОСЛИ В КІЛЬКА РАЗІВ, ЦІНИ НА ВСЕ РОСТУТЬ ПОСТІЙНО.
ПІДНЯВ ПЕНСІІ ІНВАЛІДАМ ЗА 2 РОКИ НА 67 ГРИВЕНЬ, ТЕПЕР ВОНА - 1769 грн.
** ЦЕ І Є ЗАКІНЧЕННЯ ЕПОХИ БІДНОСТІ ПО ЗЕЛЕНСЬКИ
*В КРАІНІ ХАОС І ЗЛИДНІ

31.08.2021
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03.09.2021 09:25 Ответить
так, процитируйте нормально, ибо я не Ванга шоб не видеть ничерта.
для чего эти крики?
выглядит как будто вы вдалбливаешь лошкам то шо тебе нужно.
реально - оскорбл*ет этот КАПС!
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03.09.2021 09:28 Ответить
Що конкретно окрім капслоку ще можешь зауважити?Тобі і капслоком марно ,бо ніяких аргументів у виправдання свого блазня не привів, окрім бла- бла. Зелюк -звичайний.
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03.09.2021 09:48 Ответить
Исключительно все пункты -БРЕХНЯ.
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03.09.2021 10:12 Ответить
так бо неприятно читать капсом - мне это выглядит как будто вы вдалбливаешь дурачку то что процитировала.
че, я и без капса не прочту?
ну реально - выглядит как будто "ментор" что-то объясняет детсаду. и вот зачем? - нормально процитируй и все прочитают.
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03.09.2021 11:19 Ответить
писалося не тільки для тебе,але зебілам саме капслоком, хоч надії все одно немає що зрозуміють.Скільки тут коментів нашкрябали у відповідь на пост, і жодного з адекватним аргументом.Окрім капслоку маєш ще зауваження? Чи саме пояснити що мною зроблений копіпост?
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03.09.2021 11:24 Ответить
до біса!
кажу шо виглядає тіпа вдолбл*єш дітям в дитсадку.
шо мені коментувати твій копіпаст якщо його читати неможливо?
я так само шось скопіпащу і напишу капсом, а потім менторським тоном скажу - ви просто ненавидиш все грамотне.
ну реально, не сперечайся - людям не особливо зручно читати типу - на, лох, читай шо тобі базарять.
ладно давай. в смислі - до побачення
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03.09.2021 12:21 Ответить
Не подобається ні читай, не для тебе одного тут коментують.Я би здивилася ,як би зелюку сподобався компромат. на блазня.
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03.09.2021 13:12 Ответить
А Федына шо сказала?
Дорогу до границы с Молдовой полностью отремонтировали на Виннитчине, - ОГА - Цензор.НЕТ 6322
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03.09.2021 09:28 Ответить
Не будет уже Порошенко. Дорогу до кордону з Молдовою повністю відремонтували на Вінниччині, - ОДА - Цензор.НЕТ 8182
И не мечтай. Дорогу до кордону з Молдовою повністю відремонтували на Вінниччині, - ОДА - Цензор.НЕТ 3615
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03.09.2021 09:59 Ответить
О,зелена Ванга пророкує.Це ти не мрій.Порох буде!
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03.09.2021 10:12 Ответить
Бу де? Дорогу до кордону з Молдовою повністю відремонтували на Вінниччині, - ОДА - Цензор.НЕТ 7125
(Не Ванга і не зелена)
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03.09.2021 10:14 Ответить
В Україні,при владі ,штирлиц.
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03.09.2021 10:19 Ответить
До встречи на избирательных участках через два года. Дорогу до кордону з Молдовою повністю відремонтували на Вінниччині, - ОДА - Цензор.НЕТ 4289
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03.09.2021 10:22 Ответить
Що ,вважаете що знайшли Україні чергового "Лукашенка" ? Ну-ну. Сміється той ,хто сміється останнім.
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03.09.2021 10:28 Ответить
До встречи через два года. Дорогу до кордону з Молдовою повністю відремонтували на Вінниччині, - ОДА - Цензор.НЕТ 935
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03.09.2021 10:30 Ответить
Ви у своєму розумі?
Ідить бога ради , не марнуйте мій час.
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03.09.2021 10:36 Ответить
Я вас не задерживаю.
Идите ... сами. Дорогу до кордону з Молдовою повністю відремонтували на Вінниччині, - ОДА - Цензор.НЕТ 5812
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03.09.2021 10:39 Ответить
Порошенко очолив рейтинг політиків, які зробили найбільше для України, - опитування
На другому місці - Кучма, на третьому - Чорновіл.https://lb.ua/news/2021/08/19/492050_poroshenko_ocholiv_reyting_politikiv.html

Ще раз,сміється той ,хто сміється останнім.
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03.09.2021 10:56 Ответить
Через два года... Дорогу до кордону з Молдовою повністю відремонтували на Вінниччині, - ОДА - Цензор.НЕТ 3856
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03.09.2021 10:58 Ответить
доживи.
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03.09.2021 11:06 Ответить
Навзаєм. Дорогу до кордону з Молдовою повністю відремонтували на Вінниччині, - ОДА - Цензор.НЕТ 153
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03.09.2021 11:09 Ответить
Через два года ,женщина, (ибо мужик не станет препираться до последнего,)Так вот даже через год, тетя, не ты будешь вибирать,а Украина, поэтому за всю Украину ,через два года,может расписываться только умалишенный.Поэтому и отношение к твоим коментам соответственное.
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03.09.2021 11:15 Ответить
К твоим. Дорогу до кордону з Молдовою повністю відремонтували на Вінниччині, - ОДА - Цензор.НЕТ 6452
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03.09.2021 11:22 Ответить
а, ну понятно - Антиколорадосу привет там передавай.те.
а то я засомневался - кто же так свирепо ненавидит эту Зелю = адепты секты им. "Пороха"
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03.09.2021 11:21 Ответить
Неужели? Кто бы говорил.
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03.09.2021 11:30 Ответить
Она забыла написать, что коронавирус придумал Зеленский и что ракета в Калифорнии из-за него взорвалась.
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03.09.2021 09:31 Ответить
Поки Вова-бідоносець не пхався в президенти, ковіду не було і доведи що це не так.
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03.09.2021 09:34 Ответить
Та и ты с катушек съехал после его избрания...
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03.09.2021 09:36 Ответить
Ти з катушок з,їхав ,ще раніше ,коли обирав блазня у президенти.
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03.09.2021 09:56 Ответить
Вава- бідоносець Ковид не придумав,але гроші з ковідного фонду закатав у дороги ,бо бюджетні цільові гроші на будівницьтво доріг розікрало зелене шобло.Він і на Ковіді відзначився ,немає що доброго сказати.
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03.09.2021 09:44 Ответить
А про ракету в Калифорнии...? Дорогу до кордону з Молдовою повністю відремонтували на Вінниччині, - ОДА - Цензор.НЕТ 3027
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03.09.2021 09:50 Ответить
Ракета в Каліфорніі, а в нас ще два роки терпіти блазня то страшніше.
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03.09.2021 09:57 Ответить
Замутите Майдан.
Зачем терпеть?
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03.09.2021 10:00 Ответить
Вирішимо без казламордих це питання.А тобі, Штирлиц ,не має сенсу захищати Зелю,бо українці і так знають чия то консерва у нас при владі.Вам як і зебілам, Порох дуже заважав.
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03.09.2021 10:16 Ответить
Настала епоха не виконаних обіцянок.
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03.09.2021 09:31 Ответить
Эта быдло-маруся такой себе аналитик Дорогу до кордону з Молдовою повністю відремонтували на Вінниччині, - ОДА - Цензор.НЕТ 1635 Каждый пункт откровенная брехня для упоротых.
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03.09.2021 10:10 Ответить
У чому брехня,конкретно? Люди знають що там кожне слово правда, і хто в Україні головний брехун теж знають.
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03.09.2021 10:17 Ответить
Каждый пункт откровенная брехня для упоротых.КАЖДЫЙ!....КОНКРЕТНО ВСЕ.
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03.09.2021 10:22 Ответить
Конкретно, в тебе підгорає,бо немає чого сказати супротив.А що правда вирішувати людям что вміють аналізувати,та не бояться правди.
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03.09.2021 10:30 Ответить
Єто дежурный фейк от быдло-бабы.Что здесь анализировать....?И да, "анализатор" из Маруси на лицо Дорогу до кордону з Молдовою повністю відремонтували на Вінниччині, - ОДА - Цензор.НЕТ 1901
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03.09.2021 10:55 Ответить
Маруся Звіробій - українська волонтерка, контрактниця ЗСУ, інструкторка навчального центру десантно-штурмових військ, громадська діячка.

Треба бути останім бидлом самому ,щоб ганьбити таку жінку.Ми ось чули про Звіробій багато доброго ,а про тебе знають тільки таргани за плінтусом.
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03.09.2021 11:05 Ответить
Кива, тоже ветеран...а про эту бабы все знают из ее "ярких" высказываний, очередной гавновброс.
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03.09.2021 11:14 Ответить
Все до останього слова правда,а тобі немає чим крити,тому з тебе гімно і полізло.
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03.09.2021 11:18 Ответить
Согласен,фантастический бред сложно накрыть Дорогу до кордону з Молдовою повністю відремонтували на Вінниччині, - ОДА - Цензор.НЕТ 2576 для этого она и ваяет.
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03.09.2021 11:22 Ответить
люди решат .Твоя позиция понятна.
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03.09.2021 11:27 Ответить
К сожалению, некоторые не будут искать доказательств, этому бреду и поверят на слово этой ""
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03.09.2021 11:51 Ответить
пункт где неправда.Пиши .Или не позорься. Давай лучше про капслок,это ваш единственный аргумент. Дорогу до кордону з Молдовою повністю відремонтували на Вінниччині, - ОДА - Цензор.НЕТ 118
Это фиаско,зебильчики, это ваше фиаско Дорогу до кордону з Молдовою повністю відремонтували на Вінниччині, - ОДА - Цензор.НЕТ 5185
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03.09.2021 14:17 Ответить
Сам ты быдло ,шмаркля зеленая.
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03.09.2021 16:39 Ответить
немного правда сначала, просто НЕВОЗМОЖНО читать эти вопли капсом!!!!
ну не знаю, выйди на улицу и начни кричать - вот так и оно выглядит.
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03.09.2021 11:23 Ответить
Потому что так и есть,надеюсь -докричаться,и люди типа тебя прозреют.
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03.09.2021 11:28 Ответить
Не надо "кричать" нужно писать фактами,а не капсом.
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03.09.2021 11:53 Ответить
Правда у тому ,і це видно не тільки з мого коменту, що ви ,зелюки, обрали Ганьбищенко,отаке саме як і ви.Ось вам ще правда,насолоджуйтесь вашими лідерами. Дорогу до кордону з Молдовою повністю відремонтували на Вінниччині, - ОДА - Цензор.НЕТ 9348Скажи мені що і це брехня.)))))
https://censor.net/ru/news/3285902/*****************************************************************************************************/sortby/tree/order/asc/page/1#comment_76824084
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03.09.2021 14:38 Ответить
Не советую оскорблять украинцев называя их зебильчики,зелюки и тп.Это говорит о том,что вы,работаете на розжигание ненависти в украинском обществе.С какой целью уже будет устанавливать следствие.Как правило, это работает на раскол в украинском обществе.Серьезная статья.
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03.09.2021 16:01 Ответить
да какой ты украинец, если голосовал за клоуна что во ремя войны давал концерты сепарам,а его жена сдавала позиции ВСУ. иметь гражданство и быть украинцем две большие разницы.Выбрали позорище ,вам выдали результат работы этого позорище.Любуйтесь резульатами вашего"интелекта".Я не советую военных Украины называть быдлом,как вы высказались в сторону Маруси Зверобий.Ваши коменты еще висят,двухличное существо.
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03.09.2021 16:38 Ответить
А вот и финиш.Мы.пришли к тому,что эти фейкометы, украинцев украинцами не считают..Работают на раскол в украинском обществе и пишут про интеллект делая в этом же слове ошибку....Очередное дно пробито.
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03.09.2021 16:54 Ответить
еще раз подтверждаешь ваше скудоумие,,тролик ,у кремлеботов с зелеными один враг -Порошенко,а зелох ,что сдет украинские территории,ваш кумир.Ты только что оскорбил ВСУ в лице Маруси Зверобий, тебя видно издалека , тамбовский волчара под овечьей шкурой.
Не придуривайся.
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03.09.2021 17:05 Ответить
Придурок.Порох востановил армию,а зеля сдал отвоеванные територии кацапам,а ты казламордый ,конечно будешь ненавидеть за это и Пороха и Марусю, но сам ты клоп компьтерный способен только тявкать в инете за тролячие гроши..Пшел вон.
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03.09.2021 18:26 Ответить
так наоборот - что кричать? если вы уверена в правоте - то спокойно процитировать, а не капсить и тем более - на замечание - ссориться.
и да - вот реально - есть мнение правильное и ваше?
или мне удобней прочитать без капса, криков и срача?
согласен со многим тем шо успел прочитать, просто неохота читать капс, выглядит типо вы мне шото вдалбливаешь.
зачем? че, нельзя нормально вставить текст шоле?
не понимаю
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03.09.2021 12:15 Ответить
Вас двоих читая,можно только порадоваться истерике двух зебилов.Значит комент попал в цель, теперь можете плеваться ядом слившись в дуєте, кроме про капслок крыть то больше нечем Дорогу до кордону з Молдовою повністю відремонтували на Вінниччині, - ОДА - Цензор.НЕТ 7893
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03.09.2021 13:15 Ответить
вот иди кричать во двор, я ей пишу аккуратно и грамотно - а она мне тугую струю ненависти((((
(д*ра)
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03.09.2021 13:50 Ответить
Дорогу до кордону з Молдовою повністю відремонтували на Вінниччині, - ОДА - Цензор.НЕТ 1883 Дорогу до кордону з Молдовою повністю відремонтували на Вінниччині, - ОДА - Цензор.НЕТ 3066Истери дальше.
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03.09.2021 14:13 Ответить
Цель вашего коммента-обмануть людей.
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03.09.2021 15:47 Ответить
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Винницкой ОГА, все 116 км трассы Немыри - Ямполь восстановили за рекордные три месяца. Источник: https://censor.net/ru/p3286095 .Ну покажите мне эту дорогу Немыри.Кто то вообще читает прежде чем публиковать.
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03.09.2021 11:19 Ответить
в смысле?
там же пишет шо 116км. между Ямполь и этим шо вы сказал дорога.
это например как от хаты Васи к хате Вани - 100 метров, правда дольше Дорогу до кордону з Молдовою повністю відремонтували на Вінниччині, - ОДА - Цензор.НЕТ 3100
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03.09.2021 11:25 Ответить
В смысле где находится Немыри?
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03.09.2021 11:47 Ответить
думаю что где-то близко, раз пишут шо трасса между этим и Ямполем.
или вас смущает название?
так вон в Рашке еще и не такие названия есть.
типо что то там - нижнее П*дрилово или чет такое - реально есть такие названия.
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03.09.2021 12:10 Ответить
а, я поискал - не находит город такой Дорогу до кордону з Молдовою повністю відремонтували на Вінниччині, - ОДА - Цензор.НЕТ 3626
может просто Немиров, но это вроде под Киевом?
значит чет не так написали-напутали журналисты?
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03.09.2021 12:17 Ответить
Неми́ров (укр. Немирів) - город в Винницкой области Украины. Входит в Винницкий район.
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03.09.2021 16:10 Ответить
Немиров
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03.09.2021 16:28 Ответить
Дорогу до кордону з Молдовою повністю відремонтували на Вінниччині, - ОДА - Цензор.НЕТ 2854
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03.09.2021 16:30 Ответить
 
 