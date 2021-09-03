Дорогу до границы с Молдовой полностью отремонтировали на Виннитчине, - ОГА. ФОТОрепортаж

Открыто движение по обновленной трассе Р-08 Немиров - Ямполь на Виннитчине. Эта дорога является частью маршрута из Киева в Кишинев.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Винницкой ОГА, все 116 км трассы Немыри - Ямполь восстановили за рекордные три месяца.

Дорогу до границы с Молдовой отремонтировали с использованием современных технологий и обеспечением соответствующих требований по освещению, обустройству обочин и т. д. По словам подрядчика, дорожное покрытие прослужит минимум 7 лет.

Глава Винницкой ОГА Сергей Борзов рассказал, что вблизи населенных пунктов устраивается освещение, тротуары, наносится разметка.

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В рамках президентской программы "Большая стройка" работы стартовали 18 мая, а 20 августа уже были завершены. Специалисты выполнили фрезеровку старого покрытия, провели регенерацию конструктивных слоев дорожной одежды, устроили выравнивающий слой из крупнозернистой а/б смеси и верхний слой покрытия из щебеночно-мастичной а/б смеси.

В рамках ремонта трассы также отремонтировали 8 мостовых сооружений, заменили и продлили 55 водопропускных труб.

"Дорога президентов", как ее называют в народе, ведет к КПП, где между двумя странами планируют построить мост Ямполь-Косэуць. Подрядчик уже начал подготовительные работы, идет обустройство подъездов к мосту. Продолжаются переговоры с профильным министерством Республики Молдова относительно точки соединения и пограничных пунктов.

Напомним, в 2021 году в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка" планируют отремонтировать и реконструировать 4500 километров государственных дорог и 2000 километров местных.

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