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иудеи (30) Умань (350) Черкасщина (953) Национальная гвардия (1849)

Около 200 нацгвардейцев прибыли в Умань для обеспечения правопорядка при праздновании Рош ха-Шана, - НГУ

Фото Цензор.НЕТ Общество

Около 200 военнослужащих Национальной гвардии Украины уже прибыли в г.Умань Черкасской области для круглосуточного обеспечения общественного порядка и безопасности во время празднования иудейского нового года (Рош ха-Шана).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр НГУ.

"Гвардейцы совместно с полицейскими будут нести службу во время массового пребывания хасидов в Умани… Среди основных задач правоохранителей - обеспечение общественного порядка в местах компактного проживания и пребывания паломников-хасидов и недопущения любых правонарушений", - следует из сообщения.

Военнослужащие Национальной гвардии Украины будут нести службу круглосуточно как на стационарных постах, так и на пеших маршрутах, будут патрулировать центр Умани и местность, прилегающую к озеру, где будут купаться паломники.

Кроме того, гвардейцы совместно с полицейскими обеспечивают безопасность в международном аэропорту "Борисполь" в дни массового прибытия паломников и после завершения празднования в дни отлета.

Читайте также: Празднование Рош ха-Шана: в Умань уже прибыли более 800 правоохранителей и 116 спасателей. На подмогу также приедет делегация полицейских из Израиля

Около 200 нацгвардейцев прибыли в Умань для обеспечения правопорядка при праздновании Рош ха-Шана, - НГУ 01
Около 200 нацгвардейцев прибыли в Умань для обеспечения правопорядка при праздновании Рош ха-Шана, - НГУ 02
Около 200 нацгвардейцев прибыли в Умань для обеспечения правопорядка при праздновании Рош ха-Шана, - НГУ 03

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+1
Еще в Первую мировую Хайрем Стивенс Максим просто и элегантно решил вопрос численного превосходства противника...
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03.09.2021 10:45
+1
Невдовізі слід чекати спалах ковіду в Умані.
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03.09.2021 10:46
+1
Уявляю який там буде сморід. Тримайтеся уманьчани!
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03.09.2021 10:53
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Правила форума Совет форумчан
А где в Умани "Терминал - В"? Около 200 нацгвардейцев прибыли в Умань для обеспечения правопорядка при праздновании Рош ха-Шана, - НГУ - Цензор.НЕТ 3490

Около 200 нацгвардейцев прибыли в Умань для обеспечения правопорядка при праздновании Рош ха-Шана, - НГУ - Цензор.НЕТ 6892
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03.09.2021 10:38 Ответить
Они ж через Киев в Умань едут.
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03.09.2021 10:41 Ответить
Так они ж типа уже "прибыли в Умань"...
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03.09.2021 10:43 Ответить
Это на 40-50 тысяч прибывающих хасидов? Негусто.
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03.09.2021 10:42 Ответить
Еще в Первую мировую Хайрем Стивенс Максим просто и элегантно решил вопрос численного превосходства противника...
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03.09.2021 10:45 Ответить
???
это изобретатель пулемета шоле?
так гатлинг система была даже в гражданскую с ковбоями, так шо Максим если умер - то и хрен с ним)
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03.09.2021 10:51 Ответить
Гатлинг изобрел, но не решил вопрос. А Максим решил и очень эффективно.
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03.09.2021 10:54 Ответить
ну наверно.
просто сама система шо мона очередями мочиться, задолго до этого максима была.
еще даже была вроде "марсельеза" или что там - органные пушки, ну, по десять и более стволов на лафете.
тоже наверное было плохо солдикам которых угораздило под залп попасть Приблизно 200 нацгвардійців прибули до Умані для забезпечення правопорядку під час святкування Рош га-Шану, - НГУ - Цензор.НЕТ 24
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03.09.2021 11:04 Ответить
Это вс были идеи. Но там была проблема - скорострельность и/или время перезаряжания. Максим решил эти две проблемы разом.
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03.09.2021 11:08 Ответить
та и хорошо если решил.
но там калибр не тот шо в КПВ - 14.5 - крутая наверное пушечка.)
ну ясно шо не 20мм., или не 30, но пулемет крутой наверное.
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03.09.2021 11:16 Ответить
Приблизно 200 нацгвардійців прибули до Умані для забезпечення правопорядку під час святкування Рош га-Шану, - НГУ - Цензор.НЕТ 6694
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03.09.2021 11:29 Ответить
Около 200 нацгвардейцев прибыли в Умань для обеспечения правопорядка при праздновании Рош ха-Шана, - НГУ - Цензор.НЕТ 3001
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03.09.2021 10:43 Ответить
Невдовізі слід чекати спалах ковіду в Умані.
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03.09.2021 10:46 Ответить
По перше - чому всі хасиди в окулярах, а по друге, хто буде оплачувати цей бенкет?
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03.09.2021 10:49 Ответить
Витя, вы вот там в Умани спросил бы тех кто им сдает хаты - короче говоря они хасидов любят(дэнги дают, дают дэнги)))
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03.09.2021 10:52 Ответить
Одной из причин могут быть эндокринные заболевания...
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03.09.2021 10:53 Ответить
генетические заболевания..
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03.09.2021 11:05 Ответить
Уявляю який там буде сморід. Тримайтеся уманьчани!
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03.09.2021 10:53 Ответить
А Зеленский в Умань приедет?
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03.09.2021 12:35 Ответить
Все вакцинированы?
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03.09.2021 13:11 Ответить
 
 