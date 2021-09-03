Около 200 нацгвардейцев прибыли в Умань для обеспечения правопорядка при праздновании Рош ха-Шана, - НГУ
Фото Цензор.НЕТ Общество
Около 200 военнослужащих Национальной гвардии Украины уже прибыли в г.Умань Черкасской области для круглосуточного обеспечения общественного порядка и безопасности во время празднования иудейского нового года (Рош ха-Шана).
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр НГУ.
"Гвардейцы совместно с полицейскими будут нести службу во время массового пребывания хасидов в Умани… Среди основных задач правоохранителей - обеспечение общественного порядка в местах компактного проживания и пребывания паломников-хасидов и недопущения любых правонарушений", - следует из сообщения.
Военнослужащие Национальной гвардии Украины будут нести службу круглосуточно как на стационарных постах, так и на пеших маршрутах, будут патрулировать центр Умани и местность, прилегающую к озеру, где будут купаться паломники.
Кроме того, гвардейцы совместно с полицейскими обеспечивают безопасность в международном аэропорту "Борисполь" в дни массового прибытия паломников и после завершения празднования в дни отлета.
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это изобретатель пулемета шоле?
так гатлинг система была даже в гражданскую с ковбоями, так шо Максим если умер - то и хрен с ним)
просто сама система шо мона очередями мочиться, задолго до этого максима была.
еще даже была вроде "марсельеза" или что там - органные пушки, ну, по десять и более стволов на лафете.
тоже наверное было плохо солдикам которых угораздило под залп попасть
но там калибр не тот шо в КПВ - 14.5 - крутая наверное пушечка.)
ну ясно шо не 20мм., или не 30, но пулемет крутой наверное.