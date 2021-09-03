Танки, "Гвоздики", "Васильки" и "Жабы": миссия ОБСЕ зафиксировала на Донбассе 53 единицы техники российских оккупантов вне линии отвода. КАРТА

Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали на временно оккупированной территории Донецкой области 53 единицы вооружения и военной техники, размещенные с нарушением линии отвода.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке сообщает штаб операции Объединенных сил.

"Украинская сторона СЦКК сообщает о фактах нарушений со стороны вооруженных формирований РФ и ее наемников на неподконтрольной правительству Украины территории Донецкой области, которые зафиксированы СММ ОБСЕ, и обнародованы в ежедневном отчете №204/2021 от 1 сентября 2021 года. Миссия, осуществляя мониторинг отвода вооружения, предусмотренного Меморандумом, а также Комплексом мероприятий и Дополнением к нему, зафиксировала размещение на временно оккупированной территории 53 единиц вооружения и военной техники, которые размещены с нарушением линии отвода", - говорится в сообщении.

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Вышеуказанные нарушения зафиксированы на полигонах вблизи временно оккупированных населенных пунктов Покровка, Александровское (быв. Розы Люксембург) Донецкой области, в зоне которых, согласно пункту 5 Меморандума от 19 сентября 2014 года, размещение тяжелого вооружения и военной техники запрещено.

В частности вблизи Покровки (36 км восточнее Донецка) с нарушением линии отвода находились 20 танков Т-72, ​​3 танка Т-64 и 3 танка неустановленного типа.

На полигоне вблизи того же населенного пункта обнаружены 3 самоходные гаубицы (2С1 "Гвоздика", 122 мм), одна буксируемая гаубица (Д-30А "Жаба", 122 мм), 3 буксируемых миномета (2Б9 "Василек", 82 мм), 13 танков Т-72, ​​3 танка Т-64.

На полигоне неподалеку Александровского (90 км юго-восточнее Донецка) Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала 3 танка Т-72 и один танк Т-64.

По словам украинской стороны СЦКК, указанные нарушения могут свидетельствовать о вероятном создании российскими оккупантами маневровых боевых групп с целью проверки состояния боевой готовности резервов.

"В который раз зафиксированы факты систематического препятствования деятельности миссии ОБСЕ на оккупированных территориях. Так, по итогам отчетного периода зафиксированы три случая запрещения доступа патруля СММ ОБСЕ к объектам контроля и один случай задержки. Большинство нарушений учтены на временно оккупированной территории Донецкой области. Факты препятствования деятельности СММ ОБСЕ свидетельствуют о попытке вооруженных формирований России скрыть от международных наблюдателей свои нарушения и направлены на дестабилизацию обстановки вдоль линии разграничения", - отмечается в сообщении.

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В штабе ООС в который раз подчеркивают, что подразделения Вооруженных сил Украины находятся на позициях и неуклонно придерживаются обязательств относительно всеобъемлющего режима прекращения огня, которые были достигнуты в рамках Трехсторонней контактной группы.





