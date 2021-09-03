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Наемники РФ прятали элементы самодельного взрывного устройства для терактов на Луганщине, - СБУ. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

Вблизи поселка Беловодск Старобельского района Луганской области обнаружили боевые средства поражения предназначались для изготовления самодельных взрывных устройств.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По информации СБУ, тайник оборудовали члены диверсионно-разведывательной группы, действовавшей в Луганской области в 2014 году.

Во время подрыва моста в селе Евсуг в 2014 году двое террористов погибли. Третий продолжает вести подрывную деятельность против Украины в составе так называемой спецслужбы боевиков "МГБ ЛНР".

Набор средств поражения, найденных в тайнике, предназначался для изготовления самодельного взрывного устройства и совершения диверсионного акта на мирной территории Украины.

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Всего правоохранители изъяли из тайника:

- 4 кг тротила;
- 14 гранат Ф-1 и РГД-5, в том числе одну из бикфордовым шнуром;
- 5 гранатометным выстрелов ВОГ-25;
- 3 запала;
- 2 электродетонатора;
- почти 400 патронов различного калибра.

Ранее на Старобельщине возле села Парневое сотрудники СБУ обнаружили схрон наемников РФ, где хранились:

- 2 гранаты Ф-1;
- противотанковая граната ПГ-7;
- 0,2 кг пороха;
- 3 сигнальные мины СМ-320;
- почти 400 патронов.

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Наемники РФ прятали элементы самодельного взрывного устройства для терактов на Луганщине, - СБУ 01
Наемники РФ прятали элементы самодельного взрывного устройства для терактов на Луганщине, - СБУ 02
Наемники РФ прятали элементы самодельного взрывного устройства для терактов на Луганщине, - СБУ 03
Наемники РФ прятали элементы самодельного взрывного устройства для терактов на Луганщине, - СБУ 04

Автор: Богдан Гуньковський
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Плохо знач прятали, раз нашли Наемники РФ прятали элементы самодельного взрывного устройства для терактов на Луганщине, - СБУ - Цензор.НЕТ 6477
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03.09.2021 11:23 Ответить
Выпьем за Родину, выпьем за Сталина...

Найманці РФ ховали елементи саморобного вибухового пристрою для терактів на Луганщині, - СБУ - Цензор.НЕТ 5755

Выпьем и снова нальем!!!
(Запись беседы, состоявшейся в ночь с 23 на 24 августа между имперским министром иностранных дел, с одной стороны, и господами Сталиным и Председателем Совета Народных Комиссаров Молотовым, с другой стороны).

Тосты :

В ходе беседы господин Сталин неожиданно предложил тост за фюрера: «Я знаю, как сильно германская нация любит своего Вождя, и поэтому мне хочется выпить за его здоровье».

Господин Молотов выпил за здоровье имперского министра иностранных дел и посла графа фон Шуленбурга.

Господин Молотов поднял бокал за Сталина, отметив, что именно Сталин своей речью в марте этого года, которую в Германии правильно поняли, полностью изменил политические отношения.

Господа Молотов и Сталин повторно выпили за Пакт о ненападении, за новую эру в германо-русских отношениях и за германскую нацию.

Имперский министр иностранных дел, в свою очередь, предложил тост за господина Сталина, за советское правительство и за благоприятное развитие отношений между Германией и Советским Союзом.

При прощании господин Сталин обратился к имперскому министру иностранных дел со следующими словами: «Советское правительство относится к новому пакту очень серьезно. Он может дать свое честное слово, что Советский Союз никогда не предаст своего партнера».

Генке, Москва, 24 августа 1939 г.
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03.09.2021 11:41 Ответить
 
 