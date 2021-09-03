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Черновицкая область (854) дороги (2498) Большая стройка (722)

Ремонт дороги, ведущей до границы с Румынией, стартовал в Черновицкой области, - ОГА. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Общество

В Черновицкой области стартовал ремонт дороги Т-26-08 "Сторожинец - КПП "Красноильск", ведущей до границы с Румынией.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Черновицкая ОГА.

Сейчас в ходе президентской программы "Большая стройка" на выезде из города Сторожинец работают дорожники, они фрезеруют изношенное покрытие.

"Проект ремонта предусматривает снятие старого покрытия, усиление основы дороги, обустройство водоотвода с проезжей части, ремонт мостов и водопропускных труб, укрепления обочин. Также здесь уложат два слоя асфальтобетона, установят элементы безопасности движения, нанесут разметку", - говорится в сообщении.

Движение автомобилей во время ремонта будет осущесвтяться в реверсивном режиме.

Трасса Т-26-08 соединяет четыре населенных пункта. Она проходит через город Сторожинец, села Буденец, Чудей и Красноильск и заканчивается на украино-румынской границе

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что одним из приоритетов президентской программы "Большая стройка" является развитие инфраструктуры приграничных областей Украины для уменьшения риска воздействия других государств на эти территории.

Читайте: Дорогу до границы с Молдовой полностью отремонтировали на Виннитчине, - ОГА. ФОТОрепортаж

Ремонт дороги, ведущей до границы с Румынией, стартовал в Черновицкой области, - ОГА 01
Ремонт дороги, ведущей до границы с Румынией, стартовал в Черновицкой области, - ОГА 02

Автор: Богдан Гуньковський
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Просто вопрос. На сколько хватит отремонтированной дороги, если по ней будут ездить фуры с перегрузом?
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03.09.2021 13:03 Ответить
Правильно, если контрабандисты там гоняют фуры с перегрузом, пусть сами и чинят...
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03.09.2021 13:12 Ответить
кстати дорога судя по фото еще норм. в стране что хуже дорог нет?ведут ремонт вокруг своих баз и асфальтных заводов,дабы на доставку и поддержание температуры асф.смеси не тратиться и не переносить заводик.
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03.09.2021 13:25 Ответить
 
 