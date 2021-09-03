Ремонт дороги, ведущей до границы с Румынией, стартовал в Черновицкой области, - ОГА. ФОТО

В Черновицкой области стартовал ремонт дороги Т-26-08 "Сторожинец - КПП "Красноильск", ведущей до границы с Румынией.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Черновицкая ОГА.

Сейчас в ходе президентской программы "Большая стройка" на выезде из города Сторожинец работают дорожники, они фрезеруют изношенное покрытие.

"Проект ремонта предусматривает снятие старого покрытия, усиление основы дороги, обустройство водоотвода с проезжей части, ремонт мостов и водопропускных труб, укрепления обочин. Также здесь уложат два слоя асфальтобетона, установят элементы безопасности движения, нанесут разметку", - говорится в сообщении.

Движение автомобилей во время ремонта будет осущесвтяться в реверсивном режиме.

Трасса Т-26-08 соединяет четыре населенных пункта. Она проходит через город Сторожинец, села Буденец, Чудей и Красноильск и заканчивается на украино-румынской границе

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что одним из приоритетов президентской программы "Большая стройка" является развитие инфраструктуры приграничных областей Украины для уменьшения риска воздействия других государств на эти территории.

Читайте: Дорогу до границы с Молдовой полностью отремонтировали на Виннитчине, - ОГА. ФОТОрепортаж



