Вторая партия гуманитарного груза из Украины прибыла в Литву, - ГПСУ. ФОТОрепортаж

2 сентября, гуманитарный груз, направленный Украиной для обеспечения безопасности границы Литовской республики, достиг места назначения и прошел все необходимые таможенные процедуры.

Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины, информирует Цензор.НЕТ.

Напомним более 48 тонн гуманитарной помощи было направлено 1 сентября из Украины в Литву. Ранее, 14 августа в Литву доставили еще 38 тонн груза. Это - первый и второй этапы помощи из трех запланированных, которую Украина направляет в соответствии с Указом Президента Украины и распоряжения Кабинета Министров.

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Помощь будет способствовать усилению охраны границ Литвы от нелегальных мигрантов.