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Госпогранслужба (5416) Литва (2128) мигранты (951)

Вторая партия гуманитарного груза из Украины прибыла в Литву, - ГПСУ. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Политика Украины

2 сентября, гуманитарный груз, направленный Украиной для обеспечения безопасности границы Литовской республики, достиг места назначения и прошел все необходимые таможенные процедуры.

Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины, информирует Цензор.НЕТ.

Напомним более 48 тонн гуманитарной помощи было направлено 1 сентября из Украины в Литву. Ранее, 14 августа в Литву доставили еще 38 тонн груза. Это - первый и второй этапы помощи из трех запланированных, которую Украина направляет в соответствии с Указом Президента Украины и распоряжения Кабинета Министров.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Литва решила построить четырехметровый забор на границе с Беларусью, а Лукашенко приказал "закрыть каждый метр границы" на юге и западе

Вторая партия гуманитарного груза из Украины прибыла в Литву, - ГПСУ 01
Вторая партия гуманитарного груза из Украины прибыла в Литву, - ГПСУ 02
Вторая партия гуманитарного груза из Украины прибыла в Литву, - ГПСУ 03
Вторая партия гуманитарного груза из Украины прибыла в Литву, - ГПСУ 04
Вторая партия гуманитарного груза из Украины прибыла в Литву, - ГПСУ 05

Помощь будет способствовать усилению охраны границ Литвы от нелегальных мигрантов.
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Топ комментарии
+6
Ров копать и крокодилов туда. Кацап должен жить в брюхе крокодила в виде фарша
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03.09.2021 13:22
+4
И что это за груз, колючая проволока, противопехотные мины?
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03.09.2021 13:22
+3
Просто допомога вас не влаштовує? А вони нам допомагають ************.
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03.09.2021 13:58
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Ров копать и крокодилов туда. Кацап должен жить в брюхе крокодила в виде фарша
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03.09.2021 13:22 Ответить
Ахметка !

крути колючого дрота! Вторая партия гуманитарного груза из Украины прибыла в Литву, - ГПСУ - Цензор.НЕТ 47
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03.09.2021 14:41 Ответить
Не любишь ты животинок, ой не любишь. А если у крокодилов животики от кацапов заболят? Что тогда?.
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03.09.2021 14:53 Ответить
И что это за груз, колючая проволока, противопехотные мины?
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03.09.2021 13:22 Ответить
после этого и введения дудой чрезвычайной ситуации на беларусском кордоне, количество нарушителей украино беларусской границы лишь вырастет
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03.09.2021 13:28 Ответить
Думаєте що, они такі дурні? Вони платять гарні гроші аби потрапити не аби куди, а Німеччину. Польща і Литва їх цікавлять виключно як транзитна зона, там їх вже чекали місцеві бариги, які мали їх довести до Німеччини. Україна їх не цікавить взагалі, звідси для них нема виходу.
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03.09.2021 13:56 Ответить
думав, що отримаю відповідь за ресурси, набуті китаєм...у іншій темі...
а тут, кордони україни з євросоюзом значні і довші, ніж у білорусі
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03.09.2021 14:03 Ответить
Мнять, а наши границы уже все-все на замке?
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03.09.2021 13:28 Ответить
Наши границы пересекают не нелегальные эммигранты, а танки и прочая бронированная техника. Проволокой от них не отделаешься. Нужны противотанковые мины.
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03.09.2021 14:16 Ответить
А с той же Беларусью?
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03.09.2021 15:28 Ответить
"Это испытание, новая форма современной войны - можно назвать формой гибридной войны. Это война против Западной цивилизации, сейчас на линии фронта Литва, а на другой стороне стоит не Лукашенко и Беларусь, а Россия, поскольку Беларусь - это только часть России", - Ландсбергис
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03.09.2021 13:30 Ответить
Егозу привезли. Вторая партия гуманитарного груза из Украины прибыла в Литву, - ГПСУ - Цензор.НЕТ 7508
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03.09.2021 13:31 Ответить
А ще с нимим?Европа себя плохо чувствует или бабки отмыть нужно?
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03.09.2021 13:55 Ответить
Просто допомога вас не влаштовує? А вони нам допомагають ************.
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03.09.2021 13:58 Ответить
та фото мендель много и большого размера установленные в сторону белоруси они не то что беженцев даже диких животных отпугивать будут
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03.09.2021 14:02 Ответить
Угу, они вначале перелякаються, а потом каменюками плакаты расхерячат. Вторая партия гуманитарного груза из Украины прибыла в Литву, - ГПСУ - Цензор.НЕТ 434
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03.09.2021 14:55 Ответить
 
 