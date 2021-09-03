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Вторая партия гуманитарного груза из Украины прибыла в Литву, - ГПСУ. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Политика Украины
2 сентября, гуманитарный груз, направленный Украиной для обеспечения безопасности границы Литовской республики, достиг места назначения и прошел все необходимые таможенные процедуры.
Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины, информирует Цензор.НЕТ.
Напомним более 48 тонн гуманитарной помощи было направлено 1 сентября из Украины в Литву. Ранее, 14 августа в Литву доставили еще 38 тонн груза. Это - первый и второй этапы помощи из трех запланированных, которую Украина направляет в соответствии с Указом Президента Украины и распоряжения Кабинета Министров.
Помощь будет способствовать усилению охраны границ Литвы от нелегальных мигрантов.
Топ комментарии
+6 Alex Yustasu
показать весь комментарий03.09.2021 13:22
+4 стакато
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+3 Cтарий Кінь
показать весь комментарий03.09.2021 13:58
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крути колючого дрота!
а тут, кордони україни з євросоюзом значні і довші, ніж у білорусі