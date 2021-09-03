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взятка (5958) Киевская область (3539) коррупция (8390) Нацполиция (15750) ГБР (2551)

"Требовали взятку в 13 тыс. долларов с невиновного", - следователю полиции Киевщины и его пособнику грозит до 10 лет тюрьмы. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

Государственное бюро расследований при содействии ДВБ Нацполиции завершило досудебное расследование в отношении следователя Бориспольского отдела полиции в Киевской области и бывшего сотрудника полиции, тркоторые требовали взятку с невиновного лица.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР, информирует Цензор.НЕТ.

Установлено, что в 2020 году следователь полиции расследовал дело о похищении имущества и незаконного завладения автомобилем. Заявитель указывал на своего знакомого, однако достоверных доказательств возможного совершения им этих уголовных правонарушений следователь не нашел.

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Тем не менее, милиционер потребовал у этого человека 13 тыс. долларов США, за что обещал не привлекать его к уголовной ответственности и закрыть производство.

Для осуществления дополнительного психологического давления следователь привлек бывшего полицейского, который непосредственно и получил всю сумму взятки.

Требовали взятку в 13 тыс. долларов с невиновного, - следователю полиции Киевщины и его пособнику грозит до 10 лет тюрьмы 01
Требовали взятку в 13 тыс. долларов с невиновного, - следователю полиции Киевщины и его пособнику грозит до 10 лет тюрьмы 02
Требовали взятку в 13 тыс. долларов с невиновного, - следователю полиции Киевщины и его пособнику грозит до 10 лет тюрьмы 03
Требовали взятку в 13 тыс. долларов с невиновного, - следователю полиции Киевщины и его пособнику грозит до 10 лет тюрьмы 04

Обвинительные акты в отношении обоих лиц направлены в суд для рассмотрения по существу (ч. 3 ст. 368 УК Украины по различным видам соучастия).

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Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с конфискацией имущества, а следователю также грозит лишение права занимать должности в правоохранительных органах на срок до 3 лет.

Процессуальное руководство осуществляет Офис Генерального прокурора. Оперативное сопровождение - ГБР.
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Ну и? де морба?
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03.09.2021 13:57 Ответить
хоть это не за угон Ланаса требовали 13 штук на лапу??)))
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03.09.2021 13:59 Ответить
так, дебіли!
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03.09.2021 14:06 Ответить
Навіть для Києва це захмарний хабар для слідчого поліції. Думаю просили скільки можеш, а ДБРівці йому на особливо великий розмір накинули, заради показника. Були би НАБУшники, вони би 20ку запропонували
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03.09.2021 14:08 Ответить
Ну и всё. Всё становится на свои места. Я об этом методе работы ментов. Это просто ностальджи, по временам Борова/Хряка! Я за слова- отвечаю. Именно так и работали менты в 2011-м, в Мариуполе. Столкнулся непосредственно. Знаю. Всем: я вас не поздравляю. Себя- тоже.
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03.09.2021 14:07 Ответить
Звичайний мусарсько-прокурворський бізнес.
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03.09.2021 15:02 Ответить
 
 