"Требовали взятку в 13 тыс. долларов с невиновного", - следователю полиции Киевщины и его пособнику грозит до 10 лет тюрьмы. ФОТОрепортаж

Государственное бюро расследований при содействии ДВБ Нацполиции завершило досудебное расследование в отношении следователя Бориспольского отдела полиции в Киевской области и бывшего сотрудника полиции, тркоторые требовали взятку с невиновного лица.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР, информирует Цензор.НЕТ.

Установлено, что в 2020 году следователь полиции расследовал дело о похищении имущества и незаконного завладения автомобилем. Заявитель указывал на своего знакомого, однако достоверных доказательств возможного совершения им этих уголовных правонарушений следователь не нашел.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": СБУ разоблачила на взятке в $20 тысяч начальника летной академии НАУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Тем не менее, милиционер потребовал у этого человека 13 тыс. долларов США, за что обещал не привлекать его к уголовной ответственности и закрыть производство.

Для осуществления дополнительного психологического давления следователь привлек бывшего полицейского, который непосредственно и получил всю сумму взятки.









Обвинительные акты в отношении обоих лиц направлены в суд для рассмотрения по существу (ч. 3 ст. 368 УК Украины по различным видам соучастия).

Также читайте: Экс-судью с Тернопольщины посадили на 6 лет и конфисковали все имущество из-за взятки в $2000

Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с конфискацией имущества, а следователю также грозит лишение права занимать должности в правоохранительных органах на срок до 3 лет.

Процессуальное руководство осуществляет Офис Генерального прокурора. Оперативное сопровождение - ГБР.