Под Луцком местный житель застрелил соседских собак, ему грозит до 8 лет лишения свободы, - полиция. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж
Житель Луцкого района средь бела дня застрелил двух собак. Полиция открыла уголовное производство по ч. 3 ст. 299 УК Украины (жестокое обращение с животными). Внимание! Материал не рекомендуется для просмотра лицам не достигшим 18-летнего возраста, беременным и людям с ослабленной психикой.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Сектор коммуникации полиции Волынской области
Сообщение об обнаружении двух застреленных собак полицейские получили вчера, около 18 часов, из с. Брище.
Правоохранители установили, что к преступлению может быть причастен местный 66-летний житель. Выстрелы он совершил из собственного зарегистрированного гладкоствольного ружья. Оружие и патроны к нему полицейские изъяли. Собак, которые принадлежали его соседям, отправили на исследование.
Сведения зарегистрировали в ЕРДР. Согласно законодательству, за такие действия предусмотрено от пяти до восьми лет лишения свободы.
Пожалуйста, подождите...
Для справки : ходити по вулиці з рушницею не можна! Вона повинна бути в розібраному стані і в чохлі ! Так що можете прочитати ще раз про собак,ошийники і намордники!
Никакого анализа информации и ни малейшего желания разобраться в ситуации.
Про полицию вообще молчу: это тупое быдло, для которого буква закона, это пустой звук.
Всегда идут по пути наименьшего сопротивления.
И плюс ко всему, совковый менталитет: стреляет только преступник!
Те человек застреливший собак, уже виновен по умолчанию: по тому что так проще полиции и потому, что он стрелял!
На тупое зе-быдло как то было бы насрать - но людям приходиться жить по этим же законам.