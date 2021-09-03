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Под Луцком местный житель застрелил соседских собак, ему грозит до 8 лет лишения свободы, - полиция. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

Житель Луцкого района средь бела дня застрелил двух собак. Полиция открыла уголовное производство по ч. 3 ст. 299 УК Украины (жестокое обращение с животными). Внимание! Материал не рекомендуется для просмотра лицам не достигшим 18-летнего возраста, беременным и людям с ослабленной психикой.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Сектор коммуникации полиции Волынской области

Сообщение об обнаружении двух застреленных собак полицейские получили вчера, около 18 часов, из с. Брище.

Правоохранители установили, что к преступлению может быть причастен местный 66-летний житель. Выстрелы он совершил из собственного зарегистрированного гладкоствольного ружья. Оружие и патроны к нему полицейские изъяли. Собак, которые принадлежали его соседям, отправили на исследование.

Сведения зарегистрировали в ЕРДР. Согласно законодательству, за такие действия предусмотрено от пяти до восьми лет лишения свободы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский подписал закон о противодействии жестокому обращению с животными

Под Луцком местный житель застрелил соседских собак, ему грозит до 8 лет лишения свободы, - полиция 01
Под Луцком местный житель застрелил соседских собак, ему грозит до 8 лет лишения свободы, - полиция 02
Фото: сайт Нацполиции
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Топ комментарии
+50
Еще не известно шо за сосед! Может они бросались на людей, не были привязаны итд. Вот и пристрелил от греха подальше, шоб ребека какого не загрызли.
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03.09.2021 14:25
+32
Надо понимать обстоятельства. Скорее всего, это была необходимая оборона со стороны стрелка. Трупы "соседских" собак валяются на улице. Вот что собаки там делали ?????
Собака должна быть на привязи. Если гуляет - с хозяином, на поводке и с намордником. Я считаю, надо законодательно прописать, что собака на улице без намордника и поводка - угроза окружающим и тот, кто её нейтрализует, не должен нести ответственности.
Лично видел, как у нас в самом центре города, на пешеходной зоне (для Киева - это как-будто на Крещатике или Майдане было бы) два бульдога кидались на идущих со школы в кукольный театр первоклашек. Дети пищат от ужаса, училка маленькая, молоденькая, сама боится, а у собак аж пена изо рта. Мент стоит, говорю, стреляй, а он "а потом нам по ушам дадут, что патроны отстреляны, буду месяц кучу бумаг заполнять". И сам ничего не делал. Шли мужики, мы как-то вместе отогнали от детей тех собак . . . А если бы рядом нас не было, то кого-то и погрызли бы из мелюзги.

Собака - источник повышенной опасности. Или намордник / поводок, или нейтрализация без этих соплей о защите животных + штраф хозяину за бардак где-то в районе 1-2 тысяч евро в эквиваленте, если по-другому не доходит.
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03.09.2021 14:41
+29
А сосед типа белый и пушистый.....однобокая подача информации.
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03.09.2021 14:22
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Цікава у вас логіка , правда в мого 8-ми літнього сина краща !

Для справки : ходити по вулиці з рушницею не можна! Вона повинна бути в розібраному стані і в чохлі ! Так що можете прочитати ще раз про собак,ошийники і намордники!
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04.09.2021 08:58 Ответить
Ты не можешь этого понять потому, что ты возомнил себя высшим существом на планете. Собаки имеют такое-же право на жизнь как и люди. Их что, можно убивать сразу по малейшему поводу? Если они на улице без ошейника, сразу валить? По такому принципу нужно было сразу валить и того чувака с двустволкой.
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04.09.2021 14:05 Ответить
А что делали соседские собаки вдоль проезжей части? Только в этом велосезоне задул тереном трех собак и одного хозяина. Когда уже собачникам по 8 лет давать будут?
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03.09.2021 22:23 Ответить
В Украине, по ходу журналистика умерла...
Никакого анализа информации и ни малейшего желания разобраться в ситуации.
Про полицию вообще молчу: это тупое быдло, для которого буква закона, это пустой звук.
Всегда идут по пути наименьшего сопротивления.
И плюс ко всему, совковый менталитет: стреляет только преступник!
Те человек застреливший собак, уже виновен по умолчанию: по тому что так проще полиции и потому, что он стрелял!
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03.09.2021 23:01 Ответить
Если за собаку дают 8 лет , то лучше подумать может лучше соседа , а что срок то одинаковый ?
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04.09.2021 14:27 Ответить
Так руками быдла - борцов за права животных - людей на законодательном уровне уравнивают с животными.

На тупое зе-быдло как то было бы насрать - но людям приходиться жить по этим же законам.
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22.09.2021 10:35 Ответить
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