Отправленные на борьбу с пожарами в Турции украинские вертолеты вернулись на Родину. ФОТОрепортаж

2 из 4 вертолетов, отправленных Украиной в Турцию для борьбы с лесными пожарами, вернулись домой.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает турецкое новостное агентство Demirören News Agency.

На церемонии встречи вертолетов и их экипажей присутствовали посол Турецкой Республики в Киеве Ягмур Ахмет Гюльдере и замглавы МИД Украины Василий Боднар.

Начальник бригады, участвовавшей в тушении пожаров, Юрий Стороженко рассказал, что их очень хорошо встретили в Турции.

"Это действительно страшное зрелище, катастрофа. Нас повергли в ужас масштабы пожаров, которые мы смогли воочию увидеть после прибытия в Турцию. Чудовищные пожары, необузданно бушующее стихийное бедствие… как-нибудь по-другому, увиденное нами, назвать нельзя. Мы сделали все, что было в наших силах, для того, чтобы помочь соседней стране", - заявил начальник бригады.

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Посол Гюльдере при общении с представителями турецких СМИ заявил, что Украина стала одной из стран, которые оказали существенную поддержку в неистовой борьбе с лесными пожарами. По его словам, 3 самолета и 4 вертолета, оправленные из Украины, достойно выполняли поставленную задачу на территории Турции в течение длительного времени: "Можно с уверенностью сказать не только об огромном вкладе каждого из вертолетов, но и о их технических характеристиках, основной и важнейшей из которых является система ночного видения, позволяющая выявлять и реагировать на пожары в ночное время".

Гюльдере поблагодарил руководство страны во главе с президентом Украины Владимиром Зеленским, а также компании, предоставившие пожарные воздушные судна, за существенный вклад в борьбу со стихийным бедствием.

Замглавы МИД Василий Боднар рассказал, что в этой бескомпромиссной борьбе со стихийным бедствием вертолетная компания и Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям приложили все максимально возможные усилия.

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"Сегодня вертолеты, которые внесли большой вклад в борьбу с пожарами в Турции, вернулись. Мы делаем и будем продолжать делать все, что в наших силах. Мы благодарны Турции за поддержку и помощь в различных областях, это настоящее братство", - цитирует Боднара турецкий телеканал TRT Avaz.

Владимир Ткаченко, генеральный директор компании "Украинские вертолеты", техника которой участвовала в тушении пожаров в Турции, рассказал: "Ситуация действительно была сложной. Масштабы катастрофы мы увидели собственными глазами. Хочу напомнить вам о сложнейшей операции, проведенной в провинции Бодрум. Нашим 4 вертолетам, не смотря на распространение огня по территории провинции со страшной скоростью, удалось взять ситуацию под контроль всего лишь за 7 часов".

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