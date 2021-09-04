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Пожар в киевском костеле святого Николая ликвидирован, - ГСЧС. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

3 сентября в 23:26 пожар в киевском костеле святого Николая был ликвидирован.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Напомним, 3 сентября в ГСЧС поступила информация, что в Печерском районе столицы по ул. Большая Васильковская 75, в костеле Св. Николая в органном зале возник пожар.

По данным спасателей, в 22:40 пожар был локализован, в 23:26 - ликвидирован.

Жертв и пострадавших нет. К тушению привлекались 80 человек и 16 единиц техники ГСЧС.

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Пожар в киевском костеле святого Николая ликвидирован, - ГСЧС 01
Пожар в киевском костеле святого Николая ликвидирован, - ГСЧС 02
Пожар в киевском костеле святого Николая ликвидирован, - ГСЧС 03
Пожар в киевском костеле святого Николая ликвидирован, - ГСЧС 04
Пожар в киевском костеле святого Николая ликвидирован, - ГСЧС 05

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Топ комментарии
+4
Ну что здание после пожара ремонту не подлежит, целессообразно снести и построить многоквартирный высотный жилой дом с подземным паркингом и магазинами
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04.09.2021 08:03
+4
Совершенно верно..они мыслят более глобально в планах зеленых довести до аварийного состояния и снести всю страну...
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04.09.2021 08:36
+3
зеленые недоноски так и поступят.
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04.09.2021 08:22
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Поджога, вроде как- нет, что-то с электричеством органным сталось. Единственный раз в жизни слушал орган. В Домском соборе, в Риге, в далеком 1986-м... Впечатляет!
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04.09.2021 07:55 Ответить
Будешь в Одессе их у нас сразу 2..один в кирхе, второй в бывшем кукольном театре где протестанты сейчас
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04.09.2021 08:40 Ответить
А я в 89-м. Потрясающий инструмент. Просто дышать перестаешь.
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04.09.2021 09:16 Ответить
Без підпалу не обійшлось. Це або п'ята колона, або ворожі спецагенти.
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04.09.2021 09:58 Ответить
Ну что здание после пожара ремонту не подлежит, целессообразно снести и построить многоквартирный высотный жилой дом с подземным паркингом и магазинами
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04.09.2021 08:03 Ответить
зеленые недоноски так и поступят.
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04.09.2021 08:22 Ответить
с каких пор Кличко стал зеленым?
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04.09.2021 08:24 Ответить
Совершенно верно..они мыслят более глобально в планах зеленых довести до аварийного состояния и снести всю страну...
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04.09.2021 08:36 Ответить
Капець органу
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04.09.2021 08:34 Ответить
Зачем так сквернословить в храме божьем... Пожежу в київському костелі святого Миколая ліквідовано, - ДСНС - Цензор.НЕТ 4626
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04.09.2021 10:01 Ответить
Це диверсія, як і підрив складів ***********, підпали природних екосистем, лісів, торфяників. Невже є сумніви, що магістральний газопровід "Уренгой-Помари-Ужгород" буде підірваний для запуску "Північного потоку-2" ? Шоубізнесова влада це не розуміє...
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04.09.2021 10:17 Ответить
Хоча насправді випадковий вибух німецької донної міни біля труби північного потоку-1 поставив би хрест і на ньому, і на північному потоку-2...
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04.09.2021 11:03 Ответить
Ох. Сподіваюсь, вдасться відродити.
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04.09.2021 10:44 Ответить
 
 