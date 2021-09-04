Владельцы "Лексусов" сбросили на Десну Finval и с помощью электролова выбили свыше двух десятков молодых сомов. ФОТО (обновлено)
Фото Цензор.НЕТ Происшествия
Двое мужчин подъехали к Десне и, сбросив на воду Finval, используя электролов, выбили свыше двух десятков молодых сомов.
Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук экс-пресс-секретарь "Государственной экологической инспекции Украины - содружество" Игорь Тихолаз, информирует Цензор.НЕТ.
"Черниговская область, река Десна. Два подонка приехали на Lexus, сбросили на воду Finval, достали ... электролов и выбили молодежь сомиков - более двух десятков, каждый по полтора килограмма весом ... Вот скажите - что в головах и душах этих людей? Это вообще люди?", - возмущается он.
Данную информацию подтверждает также Госагентство мелиорации и рыбного хозяйства Украины.
"2 сентября 2021 года Черниговским рыбоохранным патрулем в ходе совместного рейда с Национальной полицией области выявлено грубое нарушение правил рыболовства. Так, на р. Десна два человека вылавливали рыбу с моторной лодки с помощью электротока. Таким варварским способом они добыли 19 экз. сома общим весом 42 кг", - следует из сообщения.
Подчеркивается, что инцидент произошел вблизи с. Кладьковка Черниговского района Черниговской области. Ущерб, нанесенный рыбному хозяйству Украины, составляют 8075 грн.
По данному факту в отношении правонарушителей оформлены протоколы по ч. 4 ст. 85 КУоАП.
Кроме этого, на место происшествия вызвана следственно-оперативная группа Национальной полиции. В настоящее время открыто уголовное производство по ст. 249 Уголовного кодекса Украины (незаконное занятие рыбным, звериным или другим водным добывающим промыслом).
"У нарушителей изъяты запрещенные орудия для лова, незаконно добытые водные биоресурсы, мотолодка Finval с подвесным двигателем Suzuki и автомобиль Lexus", - добавили в Госагентстве.
Пожалуйста, подождите...
сук у воду- підтримую, як і електровудочками- кожного Зе!біла по вухам, щоб більше не "любили" вухами...
Если бы для лова применялась бы классическая сеть, то все-равно было бы "подонки, владельцы Лексусов, скинули в Десну Финвал и перегородив реку сетью, выловили 42 кг рыбы"
Топить треба усіх - цих в лєксусі, інших - в жигулях. І раків туди, щоб жерли уродів.
Суть в том, что эти мерзавцы не бедствуют и никакой нужды в этой рыбе у них нет и нет никакой нужды уничтожать рыбу электроудочкой.
А электроудочка выбивает всё. Помимо той рыбы, что они собрали, сколько там ещё мальков и мелкой рыбы они убили и оставили просто гнить в воде? А без этих мальков на следующий год и дальше рыба не появится.
Если бы в заголовке и самой статье был бы акцент на том, что пойманы браконьеры которые добывали рыбу наиболее варварским способом - "электроудочкой", к тому же в совершенно не любительских("спортивных") объемах, и уже потом, в качестве постскриптума, о том, что приехали они на Лексусах и плавали не на какой-нибудь деревянной весельной плоскодонке, а на Финвале, что указывает на то, что в этой рыбе как в пище или источнике денежных доходов, они не нуждались от слова совсем, тогда бы эта статья была бы про варварство. А так она про то, что - если ты на Лексусе, то ты сволочь ...
ы****, не посочувствует. Ну, сволочи они. Двуногие сволочи. Мозг, как у той рыбы. Пусть дети бы знали, чем их родитель промышлял. И на базаре, видел, торгуют...
А где это конкретно, можно узнать ради интереса? Сам к вам приезжать ловить не планирую, но хотя бы примерно? Область или район?
На жаль, з Яготинських озер в Супій мало води пропускають і піл кінець літа річка сильно пересихає. Лише в нашій окрузі змогли трохи зберегти воду завдяки, як це не дивно, бикам. Просто тут в долині річки вирощують кілька тисяч м'ясної породи ВРХ, м'ясо іде на експорт в Ліван. Тому чистять канали біля річки, ремонтують шлюзи. Якраз по цих каналах ми і підвели воду до наших ставків за 5 км, інакше б вони до кінця літа повністю б пересохли.
Людям робити нєхєр. Жлобські хобі
Правда, у нас в Украине это может вылиться в ещё одну коррупционную кормушку. Но всё равно лучше так, чем так, как сейчас. Рыбы в водоёмах почти не осталось (не считая частных).
То утят цинично давят, переходящих дорогу, то это... Вы люди вообще?