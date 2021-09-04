Владельцы "Лексусов" сбросили на Десну Finval и с помощью электролова выбили свыше двух десятков молодых сомов. ФОТО (обновлено)

Двое мужчин подъехали к Десне и, сбросив на воду Finval, используя электролов, выбили свыше двух десятков молодых сомов.

Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук экс-пресс-секретарь "Государственной экологической инспекции Украины - содружество" Игорь Тихолаз, информирует Цензор.НЕТ.

"Черниговская область, река Десна. Два подонка приехали на Lexus, сбросили на воду Finval, достали ... электролов и выбили молодежь сомиков - более двух десятков, каждый по полтора килограмма весом ... Вот скажите - что в головах и душах этих людей? Это вообще люди?", - возмущается он.

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Данную информацию подтверждает также Госагентство мелиорации и рыбного хозяйства Украины.

"2 сентября 2021 года Черниговским рыбоохранным патрулем в ходе совместного рейда с Национальной полицией области выявлено грубое нарушение правил рыболовства. Так, на р. Десна два человека вылавливали рыбу с моторной лодки с помощью электротока. Таким варварским способом они добыли 19 экз. сома общим весом 42 кг", - следует из сообщения.

Подчеркивается, что инцидент произошел вблизи с. Кладьковка Черниговского района Черниговской области. Ущерб, нанесенный рыбному хозяйству Украины, составляют 8075 грн.

По данному факту в отношении правонарушителей оформлены протоколы по ч. 4 ст. 85 КУоАП.

Кроме этого, на место происшествия вызвана следственно-оперативная группа Национальной полиции. В настоящее время открыто уголовное производство по ст. 249 Уголовного кодекса Украины (незаконное занятие рыбным, звериным или другим водным добывающим промыслом).

"У нарушителей изъяты запрещенные орудия для лова, незаконно добытые водные биоресурсы, мотолодка Finval с подвесным двигателем Suzuki и автомобиль Lexus", - добавили в Госагентстве.







