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Владельцы "Лексусов" сбросили на Десну Finval и с помощью электролова выбили свыше двух десятков молодых сомов. ФОТО (обновлено)

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

Двое мужчин подъехали к Десне и, сбросив на воду Finval, используя электролов, выбили свыше двух десятков молодых сомов.

Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук экс-пресс-секретарь "Государственной экологической инспекции Украины - содружество" Игорь Тихолаз, информирует Цензор.НЕТ.

"Черниговская область, река Десна. Два подонка приехали на Lexus, сбросили на воду Finval, достали ... электролов и выбили молодежь сомиков - более двух десятков, каждый по полтора килограмма весом ... Вот скажите - что в головах и душах этих людей? Это вообще люди?", - возмущается он.

Владельцы Лексусов сбросили на Десну Finval и с помощью электролова выбили свыше двух десятков молодых сомов 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Директор Нацпарка "Нижнеднепровский" допустил масштабный сверхнормативный вылов рыбы, что нанесло государству ущерб в 62 млн грн, - ГБР

Данную информацию подтверждает также Госагентство мелиорации и рыбного хозяйства Украины.

"2 сентября 2021 года Черниговским рыбоохранным патрулем в ходе совместного рейда с Национальной полицией области выявлено грубое нарушение правил рыболовства. Так, на р. Десна два человека вылавливали рыбу с моторной лодки с помощью электротока. Таким варварским способом они добыли 19 экз. сома общим весом 42 кг", - следует из сообщения.

Подчеркивается, что инцидент произошел вблизи с. Кладьковка Черниговского района Черниговской области. Ущерб, нанесенный рыбному хозяйству Украины, составляют 8075 грн.

По данному факту в отношении правонарушителей оформлены протоколы по ч. 4 ст. 85 КУоАП.

Кроме этого, на место происшествия вызвана следственно-оперативная группа Национальной полиции. В настоящее время открыто уголовное производство по ст. 249 Уголовного кодекса Украины (незаконное занятие рыбным, звериным или другим водным добывающим промыслом).

"У нарушителей изъяты запрещенные орудия для лова, незаконно добытые водные биоресурсы, мотолодка Finval с подвесным двигателем Suzuki и автомобиль Lexus", - добавили в Госагентстве.

Владельцы Лексусов сбросили на Десну Finval и с помощью электролова выбили свыше двух десятков молодых сомов 02
Владельцы Лексусов сбросили на Десну Finval и с помощью электролова выбили свыше двух десятков молодых сомов 03
Владельцы Лексусов сбросили на Десну Finval и с помощью электролова выбили свыше двух десятков молодых сомов 04
Владельцы Лексусов сбросили на Десну Finval и с помощью электролова выбили свыше двух десятков молодых сомов 05

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Топ комментарии
+83
Голодные сука.два фазу к яйцам и жарнуть с десяток раз
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04.09.2021 09:50
+49
Номера машин зачем замазали? Чтобы их не прессовали? Вот так и бережем мародеров
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04.09.2021 09:56
+35
Главные браконьеры в рыбхозах и рыбинспекцыях
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04.09.2021 09:51
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Страница 2 из 2
Мразота.
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04.09.2021 10:50 Ответить
Зря цензор ретушировал номерв,страна должна знать своих героев.И оценка по 200 грн за кило вызывает сомнения,точнее итог.Это сегодня сомики по полтора кило,а считать надо бы килограмм хотя бы по 80.
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04.09.2021 10:55 Ответить
нищебродки..а сомов разве едЯт после того как в з апорожье выкинуло труп огромного сома напляж фу гыдота..
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04.09.2021 10:56 Ответить
я бы так громко не называл этот металлолом 90 х годов лексусом.
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04.09.2021 11:21 Ответить
ну може для когось 20000$ це копійки , а кому 2 роки працювати ...
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04.09.2021 20:41 Ответить
Он что,от этого перестал быть Лексусом?
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05.09.2021 08:17 Ответить
От падли. З десятка взятих рибин сотні а то й тисячі травмованих, які після електроконтузії вже не зможуть розмножуватись. За ті електровудочки треба тих сук їх сами у воду, а потім так само "виловити".
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04.09.2021 11:24 Ответить
У порушників вилучено заборонене знаряддя лову, незаконно добуті водні біоресурси, моточовен Finval з підвісним двигуном Suzuki та автомобіль Lexus. Джерело: https://censor.net/ua/p3286319

сук у воду- підтримую, як і електровудочками- кожного Зе!біла по вухам, щоб більше не "любили" вухами... Власники "Лексусів" скинули на Десну моточовен Finval й струмом вибили понад два десятки молодих сомів - Цензор.НЕТ 7368
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05.09.2021 08:41 Ответить
конфисковать "лексусы", продать на аукционе ,и на вырученные деньги ,закупить малька.
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04.09.2021 11:29 Ответить
Лексус конфисковать и пусть ходят пешком....
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04.09.2021 11:50 Ответить
Точно! Лексус конфисковать и пусть ходят пешком ... на Ролс-Ройсе Власники "Лексусів" скинули на Десну моточовен Finval й струмом вибили понад два десятки молодих сомів - Цензор.НЕТ 235
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04.09.2021 21:18 Ответить
ПОЧЕМУ НЕ АРЕСТОВАЛИ ЛЕКСУС????
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04.09.2021 11:50 Ответить
Это не орудие лова)
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04.09.2021 23:29 Ответить
"У нарушителей изъяты запрещенные орудия для лова, незаконно добытые водные биоресурсы, мотолодка Finval с подвесным двигателем Suzuki и автомобиль Lexus", - добавили в Госагентстве.Источник: https://censor.net/ru/p3286319
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05.09.2021 02:15 Ответить
нові обличчя або ''риги'' або ''зєльоні''
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04.09.2021 11:52 Ответить
Ну да,в ЕС не такие, они даже и не писяют и не какают.
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05.09.2021 08:21 Ответить
А скільки ще іншої дрібної риби? Адже в річці не лише двокілограмові соми живуть
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04.09.2021 11:59 Ответить
Это обычное "бычьё." Тупорылое и ненасытное.
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04.09.2021 12:02 Ответить
Ублюдки грьобані. По іншому цим тварюк назвати ніяк не можна.
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04.09.2021 12:02 Ответить
В этой стране только мажорам и бандитам жить хорошо.
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04.09.2021 12:23 Ответить
Судя по заголовку, тут не столько про электролов, сколько про Лексус и Финвал ...
Если бы для лова применялась бы классическая сеть, то все-равно было бы "подонки, владельцы Лексусов, скинули в Десну Финвал и перегородив реку сетью, выловили 42 кг рыбы"
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04.09.2021 12:39 Ответить
От тому ми так і живемо. Більшість підарасів з електровудками на лєксусазХ нє єздяють.
Топить треба усіх - цих в лєксусі, інших - в жигулях. І раків туди, щоб жерли уродів.
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04.09.2021 13:45 Ответить
Классическая сеть - тоже браконьерство. Хотя и не такое варварское, как электроудочка.

Суть в том, что эти мерзавцы не бедствуют и никакой нужды в этой рыбе у них нет и нет никакой нужды уничтожать рыбу электроудочкой.
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04.09.2021 19:09 Ответить
Вообще-то сеть не наносит такого ущерба, как электроудочка. Сеть ты не перегородишь речку на 100%, донную рыбу сетью тоже поймать сложнее, да и рыба меньше определённого размера (малёк) через сеть проплывёт.
А электроудочка выбивает всё. Помимо той рыбы, что они собрали, сколько там ещё мальков и мелкой рыбы они убили и оставили просто гнить в воде? А без этих мальков на следующий год и дальше рыба не появится.
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04.09.2021 20:22 Ответить
Вот и я о том же.
Если бы в заголовке и самой статье был бы акцент на том, что пойманы браконьеры которые добывали рыбу наиболее варварским способом - "электроудочкой", к тому же в совершенно не любительских("спортивных") объемах, и уже потом, в качестве постскриптума, о том, что приехали они на Лексусах и плавали не на какой-нибудь деревянной весельной плоскодонке, а на Финвале, что указывает на то, что в этой рыбе как в пище или источнике денежных доходов, они не нуждались от слова совсем, тогда бы эта статья была бы про варварство. А так она про то, что - если ты на Лексусе, то ты сволочь ...
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04.09.2021 20:53 Ответить
"Тятька памирает -ухи просит.." Власники "Лексусів" скинули на Десну моточовен Finval й струмом вибили понад два десятки молодих сомів - Цензор.НЕТ 8299 , ани канешно-то "Галадающие" Власники "Лексусів" скинули на Десну моточовен Finval й струмом вибили понад два десятки молодих сомів - Цензор.НЕТ 8299 , но сдали их местные браконьеры , которые в день по 42 кг этих сомов валят...
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04.09.2021 12:52 Ответить
В оригинале "Брат Митька помирает,ухи просит"
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05.09.2021 08:23 Ответить
Владельцы Лексусов.
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04.09.2021 13:01 Ответить
Бідні. Нема за що сомів на базарі купити.
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04.09.2021 16:10 Ответить
наверняка Слуги Народа
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04.09.2021 13:52 Ответить
а перед этим нужно было закинуть этих Пид....в в воду и протрусить электроловом до полного обсыкания и обсерания!!!
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04.09.2021 14:17 Ответить
Да ладно, если дорогую лодку и машину конфискуют, и статья 249 ККУ п.2 - три года лишения свободы, то считаю нормальное наказание.
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04.09.2021 19:02 Ответить
все в сказки веришь??? ты хоть один случай слышал что-бы в этой стране за браконьерство закрыли, тем более сейчас при малоПИД,,,роском, бенином нарко-Дегенерате с его Сбродом...
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04.09.2021 19:25 Ответить
Зато в кацапии могут закрыть за 2-лососей если ты не в доле с браконьерами
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04.09.2021 19:52 Ответить
Я написал то, КАК трактует Криминальный кодекс Украины. КАК решит следователь и судья, я предугадать не могу.
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04.09.2021 21:59 Ответить
дайте им мяса и рыбы им витаминов не хватает...
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04.09.2021 14:18 Ответить
цих дикунiв тепер потрiбно нагодувати бiля тюремноi паРашi
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04.09.2021 14:40 Ответить
А прицеп не арестовали чтоле?
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04.09.2021 14:23 Ответить
Какой прицеп? Прицепа вообще не было и никто его не видел )))
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04.09.2021 19:03 Ответить
Ну і бидло... При чому, бидло не бідне. Нащо тоді їм ці соми здалися? Кінчені...
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04.09.2021 15:24 Ответить
Тупа біомаса,яка відчуває вседозволеність.Такі тварі розуміють тільки силу і жорстке покарання!!!
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04.09.2021 15:28 Ответить
О якісь сироти зголодовані.
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04.09.2021 15:41 Ответить
за убийство собаки угрожают до 8 лет уголовщины... за убийство 19 сомов нащитали 8000 гр... где справедливость? так и за собаку насчитайте 600 гр и отпустите человека. пусть дальше стреляет безхозных псов.
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04.09.2021 16:23 Ответить
Ранее, за отстрел бродячих собак, охотникам платили по 5 рублей за одну тушку. Правда отстрел был в лесах и полях, а не в городе.
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04.09.2021 17:49 Ответить
теперь даже за бесплатно не получается... бесхозная собачня, угрожающая людям, защищается законом... чем сомы не такие?????
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04.09.2021 19:07 Ответить
Что за прибор? Автоматический измеритель длины?
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04.09.2021 16:36 Ответить
Элекроудочка, точнее, блок управления.
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04.09.2021 20:11 Ответить
100% даю за то, что это типичные представители электората Зеленского.
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04.09.2021 17:47 Ответить
Таких уродов, совок наплодил несметное количество. В каждом селе, почитай, присутствуют подобные сволочи. При том, что их, практически все знают, никто их не выдаст. Авторитеты! Здесь: и круговая порука, и все прелести нашего, украинского, бытия. Соорудили бы мину, что ли? откликающуюся на ток определенной частоты? Никто же, этому безжалостному отры****, не посочувствует. Ну, сволочи они. Двуногие сволочи. Мозг, как у той рыбы. Пусть дети бы знали, чем их родитель промышлял. И на базаре, видел, торгуют...
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04.09.2021 18:22 Ответить
Таких уродів совок наплодив дофіга, але, слава Богу, такі *********** не в кожному селі. І, якщо таких підарасів з електровудкою піймають, їх нещадно *******. Це я можу про наше село і навколишні так казати, за решту не впевнений. Можете не вірити, але з цього року у нас навіть сітями не ловлять. Таких, з сітями, дійсно багато в кожному селі. Браконьєри і вони, звичайно, але ж однозначно шкоди в порівнянні з електовудками наносили менше. Просто торік всі складались десь по 1000 гривень, щоб ставок вирити і інші, великі ставки, підчистити по краю, а в цьому році уже скинулись знов хто більше, хто менше 1000 гривень уже на рибу. Тому навіть торішні браконьєри один за одним дивляться, вони найкращі сторожі, бо самі знають, що і куди. З середини літа дозволили усім ловити на вудки без обмежень, то тепер, як мінімум пару десятків карасів завжди ловиться плюс бонус, якщо пощастить, 1-2 коропа або товстолоба по кілу-півтора. Разом там всього 9 га води, але людей постійно сидить десяток-два, всі задоволені, навіть коропи
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05.09.2021 18:47 Ответить
Молодцы ребята.
А где это конкретно, можно узнать ради интереса? Сам к вам приезжать ловить не планирую, но хотя бы примерно? Область или район?
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06.09.2021 16:41 Ответить
заплава річки Супій, межа Київської-Черкаської області, де сходяться Переяславський-Яготинський-Драбівський-Золотоніський райони.
На жаль, з Яготинських озер в Супій мало води пропускають і піл кінець літа річка сильно пересихає. Лише в нашій окрузі змогли трохи зберегти воду завдяки, як це не дивно, бикам. Просто тут в долині річки вирощують кілька тисяч м'ясної породи ВРХ, м'ясо іде на експорт в Ліван. Тому чистять канали біля річки, ремонтують шлюзи. Якраз по цих каналах ми і підвели воду до наших ставків за 5 км, інакше б вони до кінця літа повністю б пересохли.
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07.09.2021 00:19 Ответить
Следствие неработающей судебной системы. Откупятся.
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04.09.2021 19:43 Ответить
Ждем решения суда: ввиду неправильного составления протокола изъятые средства возвратить владельцам, задержанных простить и извиниться перед ними.
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04.09.2021 22:07 Ответить
Рибаки, мисливці...
Людям робити нєхєр. Жлобські хобі
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04.09.2021 19:45 Ответить
Пусть лучше рыбу ловят, чем беспробудно бухают. Проблема в том, что в Украине нет нормальной организации рыбаков. Вот в Польше, например, чтобы рыбу ловить, нужно сначала членом местной ассоциации рыболовов-любителей стать. Прослушать курсы (как можно ловить рыбу, как нельзя, какой минимальный размер для вылова, какие занесены в красную книгу, когда нерест и лов запрещён, курсы первой помощи и т.д.), сдать экзамен, получить лицензию, а потом ещё и взносы платить.
Правда, у нас в Украине это может вылиться в ещё одну коррупционную кормушку. Но всё равно лучше так, чем так, как сейчас. Рыбы в водоёмах почти не осталось (не считая частных).
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04.09.2021 20:17 Ответить
Мабуть мусора,або їхні родичі.
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04.09.2021 19:59 Ответить
Вполне возможно, хотя я думаю, скорее, какие-то местные чиновники-депутатики или их родственники.
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04.09.2021 20:19 Ответить
...или помощники слуг народа
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05.09.2021 17:00 Ответить
Б.л.я.т.ь бидло ! на лексус накрало а на пару кг риби в магазині купити не вистачає
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04.09.2021 21:46 Ответить
Мій родич колись також ******** електроловлю,але одного разу надувний човен розірвало об якусь залізяку,горе рибаки при працюючому апараті опинились в воді на короткий час! До берега було недалеко,але насилу вилізли,з тих пір як баба пошептала,тільки вудкою!!!
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04.09.2021 22:12 Ответить
недоїдають суки
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04.09.2021 22:22 Ответить
Не дешева рибка вийла для ує#анів. Так й треба.
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04.09.2021 23:15 Ответить
УБЕЙТЕ ИХ ДЕТЕЙ И ВСЕ ИХ СЕМЬИ !!!
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05.09.2021 00:53 Ответить
Утопите это корыто, а этих двух ублюдков убейте, и скиньте в воду рыбам на корм! Власники "Лексусів" скинули на Десну моточовен Finval й струмом вибили понад два десятки молодих сомів - Цензор.НЕТ 5272
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05.09.2021 12:30 Ответить
голодающие мрази на лексусах
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05.09.2021 16:59 Ответить
Твари. Таких сажать надо, с конфискацией авто и лодки. Это экологический терроризм.
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05.09.2021 19:38 Ответить
Что то в последнее время самые кричащие случаи жестокого обращения с животными происходят именно с владельцами Лесусов.
То утят цинично давят, переходящих дорогу, то это... Вы люди вообще?
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06.09.2021 16:29 Ответить
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