Несущие перекрытия при пожаре в киевском костеле святого Николая не пострадали, - Монастырский. ФОТО

Несущие перекрытия в костеле Святого Николая в Киеве, в котором накануне произошел пожар, не пострадали.

Об этом министр внутренних дел Денис Монастырский сообщил журналистам в субботу в Киеве возле костела, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Несущие перекрытия не пострадали. То есть конструкции костела ничего не угрожает", - сказал Монастырский.

Глава МВД отметил, что спасатели приехали через 6 минут после вызова. "Конечно, если бы реакция была более длительной, очевидно произошло бы возгорание основной части костела, и, возможно, были бы более негативные последствия", - подчеркнул он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Пожар в киевском костеле святого Николая ликвидирован, - ГСЧС. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В свою очередь министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко, также прибывший к костелу, отметил: "Должны были начаться противоаварийные, реставрационные работы еще несколько месяцев назад. Тендер был заблокирован. Сейчас очевидно, что нужно устанавливать объем убытков и начинать уже не реставрационные работы, а противоаварийные".

Ткаченко также сказал, что в результате пожара пострадал орган, некоторые помещения возле органа, упала люстра.

Глава МВД и министр культуры высказали уверенность, что костел будет полностью восстановлен.

Также читайте: Пожар в киевском костеле святого Николая повредил орган, - ГСЧС

В свою очередь посольство Польши в Украине опубликовало фото внутри костела после пожара. "Заместитель посла Польши в в Украине узнал на месте о последствиях пожара, который вечером повредил интерьер здания костела Святого Николая, сооруженного поляками из Киева более ста лет назад", - говорится в сообщении посольства в Twitter.







Как сообщалось, пожар в костеле возник в субботу вечером. По информации ГСЧС, в 22.40 он был локализован, в 23.26 – ликвидирован. Огонь частично повредил орган и внутреннюю отделку костела. Жертв и пострадавших нет. К тушению пожара привлекались 80 человек и 16 единиц техники ГСЧС.