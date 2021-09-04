РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
8191 посетитель онлайн
Новости Фото ПроисшествияКиевские новости
3 223 12
Киев (24526) пожар (5556) Монастырский (332)

Несущие перекрытия при пожаре в киевском костеле святого Николая не пострадали, - Монастырский. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Киевские новости

Несущие перекрытия в костеле Святого Николая в Киеве, в котором накануне произошел пожар, не пострадали.

Об этом министр внутренних дел Денис Монастырский сообщил журналистам в субботу в Киеве возле костела, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Несущие перекрытия не пострадали. То есть конструкции костела ничего не угрожает", - сказал Монастырский.

Глава МВД отметил, что спасатели приехали через 6 минут после вызова. "Конечно, если бы реакция была более длительной, очевидно произошло бы возгорание основной части костела, и, возможно, были бы более негативные последствия", - подчеркнул он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Пожар в киевском костеле святого Николая ликвидирован, - ГСЧС. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В свою очередь министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко, также прибывший к костелу, отметил: "Должны были начаться противоаварийные, реставрационные работы еще несколько месяцев назад. Тендер был заблокирован. Сейчас очевидно, что нужно устанавливать объем убытков и начинать уже не реставрационные работы, а противоаварийные".

Ткаченко также сказал, что в результате пожара пострадал орган, некоторые помещения возле органа, упала люстра.

Глава МВД и министр культуры высказали уверенность, что костел будет полностью восстановлен.

Также читайте: Пожар в киевском костеле святого Николая повредил орган, - ГСЧС

В свою очередь посольство Польши в Украине опубликовало фото внутри костела после пожара. "Заместитель посла Польши в в Украине узнал на месте о последствиях пожара, который вечером повредил интерьер здания костела Святого Николая, сооруженного поляками из Киева более ста лет назад", - говорится в сообщении посольства в Twitter.

Несущие перекрытия при пожаре в киевском костеле святого Николая не пострадали, - Монастырский 01
Несущие перекрытия при пожаре в киевском костеле святого Николая не пострадали, - Монастырский 02
Несущие перекрытия при пожаре в киевском костеле святого Николая не пострадали, - Монастырский 03

Как сообщалось, пожар в костеле возник в субботу вечером. По информации ГСЧС, в 22.40 он был локализован, в 23.26 – ликвидирован. Огонь частично повредил орган и внутреннюю отделку костела. Жертв и пострадавших нет. К тушению пожара привлекались 80 человек и 16 единиц техники ГСЧС.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
орган пострадал сильно...скорее всего умер...
показать весь комментарий
04.09.2021 11:28 Ответить
Спочатку прочитав Орган. Несущие перекрытия при пожаре в киевском костеле святого Николая не пострадали, - Монастырский - Цензор.НЕТ 988
показать весь комментарий
04.09.2021 11:38 Ответить
Однозначно поджог совершили московские православные сектанты гундяевцы! Многовековой инструмент межнациональной розни конфессиональные войны.😀
показать весь комментарий
04.09.2021 11:33 Ответить
не виключено. Ті можуть
показать весь комментарий
04.09.2021 18:19 Ответить
Кто-то отметил новый год.
показать весь комментарий
04.09.2021 12:31 Ответить
Не словом, а ділом.
показать весь комментарий
04.09.2021 12:32 Ответить
очень жаль, органу конец.
нужна реставрация здания и новый инструмент.
показать весь комментарий
04.09.2021 22:24 Ответить
ПДРЫ КГБЭШНЫЕ !!! ГЛАВНОЕ УБИТЬ ВСЕХ ИХ ДЕТЕЙ И ВНУКОВ !)
показать весь комментарий
04.09.2021 23:41 Ответить
Одно из красивейших зданий в Киеве, уникальнейшая готическая памятка архитектуры коих в Украине больше нет, наш Нотр дам, дна из лучших концертных площадок с невероятным оргАном, был там раз 7 или 8, второго такого места в Киеве нет
Нет слов насколько жаль
показать весь комментарий
05.09.2021 13:40 Ответить
обидно..киевлянам негде жить..как хотелось построить высотный многоквартирный жилой дом с паркингом, магазинами, рестораном..
показать весь комментарий
05.09.2021 13:44 Ответить
придурки, передайте цю церкву католикам, Риму, а не задрiпаному мiнiстерству культури.

вони наведуть лад.

а Лаври навпаки позабирайте у москальських сатанiстiв.
показать весь комментарий
06.12.2021 21:11 Ответить
 
 