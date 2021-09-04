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Новости Фото Политика Украины Захват власти в Афганистане
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Афганистан (599) Зеленский (16483) разведка (3996) спецназ (605) татары (656) Ермак Андрей (1183) Офис Президента (1685)

Журналист Мокрик о поддержке Офисом Президента операции спецназовцев в Афганистане: Это Ермак свечу поставил, или Татаров положительную карму транслировал? ВИДЕО

Фото Цензор.НЕТ Политика Украины

В титрах видео о спецоперации украинских спецназовцев в Афганистане указано, что сама операция состоялась "при поддержке Офиса Президента Украины".

На это обратил внимание на своей странице в соцсети Фейсбук журналист Даниил Мокрик, передает Цензор.НЕТ.

"ГУР опубликовало видео невероятно крутой спецоперации наших в Афганистане. И именно видео хорошо сделано. И даже по Рашке в титрах не забыли проехаться. Ну, все - ляля. Но, я так понимаю, без преклонения головы перед Офисом Президента этого нельзя было сделать. Написали, что спецоперация состоялась "при поддержке Офиса Президента Украины", - обращает внимание Мокрык. 

"К сожалению, не уточняется, каким именно способом спецназовцев, которые проводили спецоперацию, поддержала Банковая. Или это Ермак свечу поставил, или Татаров положительную карму транслировал, то Смирнов болел морально", - с иронией отмечает он.

"Ну, хоть хорошо, что не написали, что спецоперация состоялась "при личной поддержке президента Украины Владимира Александровича Зеленского в рамках Программы Президента Большая Спецоперация!". И что опубликовали все-таки на странице ГУР, а не Офиса Президента или "Слуги народа", - резюмировал он.

Читайте также: Украина сделает все необходимое для эвакуации оставшихся в Афганистане украинских граждан, - Ермак

Журналист Мокрик о поддержке Офисом Президента операции спецназовцев в Афганистане: Это Ермак свечу поставил, или Татаров положительную карму транслировал? 01

Видео самой спецоперации: 

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+31
Ну да. В ОП одни воины, покруче Шварца из ********

Журналист Мокрик о поддержке Офисом Президента операции спецназовцев в Афганистане: Это Ермак свечу поставил, или Татаров положительную карму транслировал? - Цензор.НЕТ 5998
Журналист Мокрик о поддержке Офисом Президента операции спецназовцев в Афганистане: Это Ермак свечу поставил, или Татаров положительную карму транслировал? - Цензор.НЕТ 3513
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04.09.2021 11:46
+26
Журналист Мокрик о поддержке Офисом Президента операции спецназовцев в Афганистане: Это Ермак свечу поставил, или Татаров положительную карму транслировал? - Цензор.НЕТ 2411
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04.09.2021 11:54
+13
Без оманського брехуна і сонце б не сходило, і трава б не росла. Слава найкоротшому півшостому!
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04.09.2021 11:49
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Ну да. В ОП одни воины, покруче Шварца из ********

Журналист Мокрик о поддержке Офисом Президента операции спецназовцев в Афганистане: Это Ермак свечу поставил, или Татаров положительную карму транслировал? - Цензор.НЕТ 5998
Журналист Мокрик о поддержке Офисом Президента операции спецназовцев в Афганистане: Это Ермак свечу поставил, или Татаров положительную карму транслировал? - Цензор.НЕТ 3513
показать весь комментарий
04.09.2021 11:46 Ответить
Журналіст Мокрик про підтримку Офісом Президента операції спецназівців у Афганістані: Це Єрмак свічку поставив, чи Татаров позитивну карму транслював? - Цензор.НЕТ 6461
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04.09.2021 13:51 Ответить
Без оманського брехуна і сонце б не сходило, і трава б не росла. Слава найкоротшому півшостому!
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04.09.2021 11:49 Ответить
Журналист Мокрик о поддержке Офисом Президента операции спецназовцев в Афганистане: Это Ермак свечу поставил, или Татаров положительную карму транслировал? - Цензор.НЕТ 2411
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04.09.2021 11:54 Ответить
Схоже і справді ОП Єрмака готує дострокові на цю осінь, щоб обнулити Зєлє термін. Пізніше він вже не виграє в тій дупі, куди веде країну.
Ну то таке. Погано, що українці досі не визначились з альтернативою клоуну. Якщо всі знову висунуться, то Зєля переможе
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04.09.2021 11:59 Ответить
АБИНЕЮЛЬКА! Знаєте хто буде наступним головним претендентом на пост президента? Кіт у чоботях!!
😁
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04.09.2021 12:05 Ответить
Никто не кается ни за Витю, ни за Петю, ни за Вову. Все правы, но всем п#зд@ц! И не плачьте - сами заслужили.
Если страна и ее граждане, три раза станцевавши на одних и тех же граблях, не поняли, как их тремя наперстками @б#т - кто им доктор?, Ах, да. У нас был политик, который вам предлагал и программу действий, и исполнителей, и сроки исполнения.
У этого политика один огромный недостаток; я его наблюдал в 2009-м и в прошлом году - он к вам относится как к умным, рассчитывает на то, что население умеет помнить хоть немного и мало-мальски анализировать события.
Но население давно уже этого не умеет. Ему надо минимум: красивый клипчик и ворох лживых обещаний - но из каждого утюга.
Голоборотьку на лисапете надо.
Ну, Голоборотька так Голоборотька.
😁
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04.09.2021 12:07 Ответить
Не треба Юлі бути президентом. Юля - найкращій і найефективніший прем'єр часів Незалежності. Тому нехай буде прем'єркою. А президент просто хтось нормальний, щоб влаштував усіх і висунув Юлю в прем'єри. Тоді все в країні налагодиться.
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04.09.2021 12:41 Ответить
Згоден!!
😁
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04.09.2021 12:44 Ответить
Ну ты и дебил! цена на газ 2009-2014 по 550$ при цене в Европе 250$, это "найефективніший прем'єр"? распродажа самого качественного вооружение в паре с Толиком Дрищем в 2008-9, это классно?
"При министре обороны Гриценко и премьере Тимошенко ВСУ разворовали на десятки миллиардов гривен, что привело к оккупации части Украині."
28.02.2014. СНБО. Тимошенко - "Ни один танк не должен выехать из казармы, ни один солдат не должен поднять оружие. Никакого военного положения и активизации наших войск! Мы должны стать самой мирной нацией на планете, просто вести себя как голуби мира".Тимошенко: «Нельзя говорить о срочном членстве в НАТО, это вызовет еще большую агрессию России».
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04.09.2021 13:04 Ответить
Дегенерату дебільному під ніком "дидивоівалі" доводжу до відома, що у 2009му ціна російського газа для України була найменьшою в Європі і складала 232(двісті тридцять два) долари за тисячу кубів. Аоле дегенерат "дідивоівалі" обрав Януковіча і той, замість Стокгольму, віддав росіянам Крим. Це ти, дегенерат, війну в Україну привів. Була б Юля стала презом у 2010му, то Україна сьогодні була б лідером у Європі, дебіл
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05.09.2021 12:12 Ответить
А Крим воювати серливий троль може навіть зараз. Купуй Сайгу в зброярні і вперед. Чи серливий троль хоче, щоб хтось? Не він?
Ти продажний, серливий троль. Юлі вже нема у владі 12 років і Україна не в НАТО. Що ж так? Заплатили за брехливе лайно на Юлю? А не вдавися?
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05.09.2021 12:23 Ответить
25 ноября 2009. Прогноз "Газпрома" о средней цене для Украины на 2010 год - около 286$ против 223$ в этом году. Хотя украинский премьер Юлия Тимошенко уверяла, что цена на газ в следующем году будет такой, как в этом. Цена могла быть и выше, но был достигнут компромисс между "Газпромом" и "Нафтогазом" - Украина пообещала не настаивать больше на пункте договора "take or pay" в отношении транзита газа из России...

дурик, какой "Стокгольм", тЮлька Капительман слилась #уйлу сразу))))))
26.05.2008.Тимошенко предложила Путину урегулировать газовый спор в обмен на пребывание ЧФ РФ в Крыму до 2050 года, и не вступление Украины в НАТО. Однако по данным газеты, в ходе встречи в Ново-Огареве с Путиным 20 февраля премьер Украины расширила эту формулу. Источник, близкий к Юлии Тимошенко, сообщил, что она пообещала не форсировать присоединение Украины к НАТО, продлить базирование Черноморского флота РФ после 2017 года и допустить Газпром к управлению украинскими газотранспортными активами. В обмен Тимошенко просила Россию поддержать ее кандидатуру на президентских выборах на Украине 2009 года,
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05.09.2021 12:56 Ответить
Ти дебіл.
1. Пропозиція залишити ЧФ в Криму до 2050го була прописана у Харківських угодах Януковічем у 2010му, коли Юля вже була не у владі. А Юля б пішла у Стокгольм, як і всі європейці.
2. З запізненням на чотири роки, але Україна таки відсудила у Стокгольмі собі 5 млрд. дол. за обов'язковий транзит по формулі "качай, або плати"
3. Юля підписала "Лист Трьох" про членство України в НАТО в 2008му. Іуда Ющ з шоблою брешуть.
4. Тобто Янек подарував Крим путєну, Юлю посадив, а винувата Юля, що хотіла? Може пану час повертатись до дурдому, звідки він втік?
5. Доречі пану дебільному дегенерату доводжу до відома, що Юля не дебільна, як він, і знає, що підтримка пуйла буде тільки на шкоду кандидату в президенти України
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05.09.2021 14:33 Ответить
1. когда подписали ХУ, В.В.#уйло на весь мир объявил, что удиволен, когда их кртитикует украинская оппозиция, и бабЮля в том числе, и добавил, что она ему предлагала продление ЧФ когда была премьером.
2. запиши в тетрадку, дефективное, Украина, т.е. ее граждане, переплатили отношению к европейской цене, с 2009-2015 по бабушкиному контракту, больше 15 млрд$. эта сумма сопоставима с ценой Северного потока)))
3. твоя эффективная экономистка набрала за премьерство больше 20 млрд$, увеличила существующий долг в 2 раза, разграбила деньбги и *******...ь.
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05.09.2021 21:02 Ответить
Если у нашей страны и были какие-то шансы получить ПДЧ на саммите альянса в Бухаресте в апреле этого года, то после визита Юлии Тимошенко в Брюссель они растаяли окончательно. И в этом смысле роль Юлии Тимошенко в истории развития отношений Украины с НАТО мало чем отличается от роли Виктора Януковича, посетившего штаб-квартиру альянса осенью 2006 г. и сорвавшего получение Украиной ПДЧ на саммите в Риге. Потому что это не в ее, Тимошенко, интересах. Отвергая возможность для Украины присоединиться к ПДЧ в Бухаресте, она шла своим «эволюционным путем - шаг за шагом». Один шаг - в сторону Москвы, второй шаг - в сторону Партии регионов, поддержка которой ей очень скоро потребуется в борьбе с президентом Ющенко. Третий шаг - на электоральный Восток, чьи симпатии ей как воздух нужны для реализации главной цели ее жизни…стать президентом Украины.
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05.09.2021 13:07 Ответить
У пана дебільного дегенерата логіка відсутня, як така. Ющ взяв у Янека мільярд доларів за його президентство, росписавсь за нього в бухгалтерії ригів, Янек Юлю посадив, а у пана дебільного дегенерата виходить, що це не Ющ співробітничав з ригами, а Юля?
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05.09.2021 14:37 Ответить
девушка, я ничего не придумываю, выше от меня нет ни одной буквы! эта информация из открытых источников серозных украинских и европейских изданий. с ПР сотрудничал и Ющенко, и Капительманша. можешь сунуть рыло в голосования за ее законы, ПР когда надо было подмахивала аж бегом, за это получала от тЮльки госконтракты.
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05.09.2021 20:51 Ответить
Нах вашу Юлю.
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04.09.2021 19:07 Ответить
Ооооо...адепты "вонЫ" подтянулись. Давненько не встречал. А то скучновато как-то тут последнее время, одна порохозелеботская щелупонь между собой грызётся.))
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04.09.2021 13:30 Ответить
Насолоджуйтеся...))
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04.09.2021 13:39 Ответить
А ты чья щелупонь? шария, *****, бойко, рабиновича?
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04.09.2021 15:26 Ответить
Идите вы на ... со своей косатой!
Надеюсь еще будут разбираться,что она подписывала и как армию продавала!
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04.09.2021 15:25 Ответить
Точьна! Вона вкрала всьо!
Це ше Віктор Фьодоровічь транслірував по всєх каналах. Журналіст Мокрик про підтримку Офісом Президента операції спецпризначенців у Афганістані: Це Єрмак свічку поставив, чи Татаров позитивну карму транслював? - Цензор.НЕТ 3028
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04.09.2021 21:27 Ответить
Та все ж зрозуміло! Там же чітко написано, що
"И именно видео хорошо сделано." Источник: https://censor.net/ru/p3286327
А хто в нас головний по відосикам? Де він сидить?
Ото ж бо! Так що підтримка ОПи тут є на всі 100%! Журналист Мокрик о поддержке Офисом Президента операции спецназовцев в Афганистане: Это Ермак свечу поставил, или Татаров положительную карму транслировал? - Цензор.НЕТ 1249
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04.09.2021 12:02 Ответить
Журналист Мокрик о поддержке Офисом Президента операции спецназовцев в Афганистане: Это Ермак свечу поставил, или Татаров положительную карму транслировал? - Цензор.НЕТ 9320 Журналист Мокрик о поддержке Офисом Президента операции спецназовцев в Афганистане: Это Ермак свечу поставил, или Татаров положительную карму транслировал? - Цензор.НЕТ 9147
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04.09.2021 12:08 Ответить
Це старий савєцкій анєгдот.
Там було мило "По лєнінскім мєстам". Водка "Лєнін в Разлівє".
І презерватив, присвячений Надєжді Крупській "Надєнь-ка".
А от у наш час і покручє брєд буває, - у складі мила ,масло освящьонноє на мощах прєподобного Антонія Димського". Журналіст Мокрик про підтримку Офісом Президента операції спецпризначенців у Афганістані: Це Єрмак свічку поставив, чи Татаров позитивну карму транслював? - Цензор.НЕТ 4316

Журналіст Мокрик про підтримку Офісом Президента операції спецпризначенців у Афганістані: Це Єрмак свічку поставив, чи Татаров позитивну карму транслював? - Цензор.НЕТ 8118
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04.09.2021 21:40 Ответить
От що б робили наші специ в Афгані без цього грьобаного офісу прєпіздєнта? Страшно навіть подумати...
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04.09.2021 12:10 Ответить
Б-г створив Землю за 7 днів за підтримки Офісу Президента України...))
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04.09.2021 12:11 Ответить
"Б-г", - це Боріс Грєбєнщіков?

Журналіст Мокрик про підтримку Офісом Президента операції спецпризначенців у Афганістані: Це Єрмак свічку поставив, чи Татаров позитивну карму транслював? - Цензор.НЕТ 3347
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04.09.2021 21:46 Ответить
Не поминай ім'я Господа всує..ось я і не називаю..
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04.09.2021 22:17 Ответить
Це древній язичницький забобон.
Подібний забобон існував у арійських племен щодо неназивання ведмедя. Вважалося, що, якщо ти скажеш вголос його назву, то він прийде і роздере тебе на шматки. Тому древні арійські племена стали шукати синоніми, - германці назвали його за кольором - "бурий" (bear), слов'яни - "той, що відає де мед" (ведмідь). До слов'ян германське bear теж перекочувало і залишилося у слові "берлога" (там, де лежить бурий, тобто, ведмідь). А справжне арійське слово залишилося тільки у греків, - "арктос" (ведмідь). Від цього слова, - назва Арктики. Бо там білі ведмеді.
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04.09.2021 22:33 Ответить
А говорили, шо ермак фээсбэшник, а он оказался двойным агентом.
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04.09.2021 12:12 Ответить
Ойц. З якого переляку? Він, що проти кацапів попер?
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04.09.2021 12:32 Ответить
гидко за украинскую журналистику.
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04.09.2021 12:14 Ответить
Когда за 200 баксов обосраное очко лижут ОПЗЕ, реально стыдно.
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04.09.2021 12:25 Ответить
Журналіст Мокрик про підтримку Офісом Президента операції спецназівців у Афганістані: Це Єрмак свічку поставив, чи Татаров позитивну карму транслював? - Цензор.НЕТ 2806
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04.09.2021 12:20 Ответить
Журналіст Мокрик про підтримку Офісом Президента операції спецпризначенців у Афганістані: Це Єрмак свічку поставив, чи Татаров позитивну карму транслював? - Цензор.НЕТ 9368
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04.09.2021 22:05 Ответить
Ну да, очевидно Мокрик думает, что идут ребята из ГУРа , видят люди нуждаются, и подумали - а давай-ка мы им поможем .... ну а дальше как в кино Журналіст Мокрик про підтримку Офісом Президента операції спецназівців у Афганістані: Це Єрмак свічку поставив, чи Татаров позитивну карму транслював? - Цензор.НЕТ 9516
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04.09.2021 12:26 Ответить
Мокрік каже, що це робота професіоналів, до якаої ні деьмак, ні його ОПа, ні презЕдент не мають ніякого відношення.
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04.09.2021 12:31 Ответить
Ну да, прям точно как я и написал .... а не подскажешь, почему именно этим помогли а не другим? Журналіст Мокрик про підтримку Офісом Президента операції спецназівців у Афганістані: Це Єрмак свічку поставив, чи Татаров позитивну карму транслював? - Цензор.НЕТ 6530
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04.09.2021 12:50 Ответить
Що ти прямо так і написав? Що без дерьмакової ОПи та "велічайшего"

" И солнце б утром не вставало
И солнце б утром не вставало
Когда бы не было меня его
И солнце б утром не вставало
Когда бы не было меня его."
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04.09.2021 12:57 Ответить
ГУР не благотворительная организация и без команды не работает, и если это не понятно, то как говорил один персонаж -"я вам не завидую" Журналіст Мокрик про підтримку Офісом Президента операції спецназівців у Афганістані: Це Єрмак свічку поставив, чи Татаров позитивну карму транслював? - Цензор.НЕТ 2473
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04.09.2021 13:20 Ответить
ГУР, лише отримує команду, а розробляє операцію і працює він сам, без керівництва з ОПИ. І якщо вам це не зрозуміло, ... Журналіст Мокрик про підтримку Офісом Президента операції спецназівців у Афганістані: Це Єрмак свічку поставив, чи Татаров позитивну карму транслював? - Цензор.НЕТ 1750
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04.09.2021 13:32 Ответить
Значит ситуация требовала политического решения и ГУР не могло самостоятельно действовать, поэтому и написали, что при содействии ОП..... и вообще, я не могу понять из-за чего столько вони? Журналіст Мокрик про підтримку Офісом Президента операції спецназівців у Афганістані: Це Єрмак свічку поставив, чи Татаров позитивну карму транслював? - Цензор.НЕТ 6767 .... а ребята молодцы
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04.09.2021 13:39 Ответить
Хлопці- молодці, та ні ОПа, ні Вава, до цього ніяким боком.
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04.09.2021 14:40 Ответить
Если тебе так хочется, пусть будет так Журналіст Мокрик про підтримку Офісом Президента операції спецназівців у Афганістані: Це Єрмак свічку поставив, чи Татаров позитивну карму транслював? - Цензор.НЕТ 7509 но без дипломатии и гос-органов нигде не обходится, даже если очень хочется Журналіст Мокрик про підтримку Офісом Президента операції спецназівців у Афганістані: Це Єрмак свічку поставив, чи Татаров позитивну карму транслював? - Цензор.НЕТ 7629
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04.09.2021 15:01 Ответить
Главное то журналисту удалось. Пишешь нелогический бред с ключевыми словами "офис президента" и шибко умный народец, не пытаясь осознать смысл этой статейки, моментально парафинит этих гадов. А то что спасательная операция реально была организована рукодством страны, а не кем то другим, народ уже не волнует.
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04.09.2021 12:39 Ответить
не придумывали, не разрабатывали и не проводили (потому, что не разбираются)... максимум дали добро на проведение и все
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04.09.2021 13:32 Ответить
А у нашей страны есть руководство? И кто же это? Уж не трускавецкие менеджеры ли?
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04.09.2021 19:10 Ответить
ну шо тьі "непонято кто" строчиш из впн-а?.. (на ник свой взгляни)...
Что у власти проФФесиАнальі... "Какие ваши доказательства?.."
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04.09.2021 22:40 Ответить
Якби, не доведи Господи, операція провалилась, можна уявити, як би та дерьмаківська Опа розповідала про свою підтримку.
ПрезЕдентсько- опівський максимум, це ганьба в Молодові.
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04.09.2021 12:30 Ответить
Журналіст Мокрик про підтримку Офісом Президента операції спецназівців у Афганістані: Це Єрмак свічку поставив, чи Татаров позитивну карму транслював? - Цензор.НЕТ 9443
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04.09.2021 15:01 Ответить
Журналіст Мокрик про підтримку Офісом Президента операції спецназівців у Афганістані: Це Єрмак свічку поставив, чи Татаров позитивну карму транслював? - Цензор.НЕТ 8391
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04.09.2021 13:21 Ответить
Ну а як же ж... Все в рамках "Великого будівництва"! Спецоперації також!
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04.09.2021 13:25 Ответить
ГРАДАЦИЯ ТВАРЕЙ В ЧЕЛОВЕЧЕСКОМ ОБЛИКЕ (по нисходящей от лучших к худшим):
- негодяи;
- мерзавцы;
- циничные мерзавцы;
- подонки:
- конченные подонки;
- моральные калеки;
- моральные уроды;
- фанаты Зе и "творчества "Подворотня 59";
- члены партии "ОПЗЖ", "Батькивщина", "Голос" и "Слуга народа";
- работники ОПУ с меделем головного мозга разного ранга;
- дЕрьмак;
- товарисч ЗЕ.
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04.09.2021 14:59 Ответить
ОНО командовало операцией. Лично.
Журналіст Мокрик про підтримку Офісом Президента операції спецназівців у Афганістані: Це Єрмак свічку поставив, чи Татаров позитивну карму транслював? - Цензор.НЕТ 9166 Журналіст Мокрик про підтримку Офісом Президента операції спецназівців у Афганістані: Це Єрмак свічку поставив, чи Татаров позитивну карму транслював? - Цензор.НЕТ 4434
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04.09.2021 15:02 Ответить
Это бессовестный пиар зелёных мразей,которые уже не знают к чьим достижениям примазаться.
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04.09.2021 15:04 Ответить
Сьогодні моя баришня була задоволена.Процес відбувався за підтримки мого пісюна особисто Володимиром Олександровичем Зеленським.Ну і Єрмак зі свічкою.Куди ж без нього.
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04.09.2021 15:27 Ответить
Тільки ж Ви їй про це не кажіть. Журналіст Мокрик про підтримку Офісом Президента операції спецпризначенців у Афганістані: Це Єрмак свічку поставив, чи Татаров позитивну карму транслював? - Цензор.НЕТ 951
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05.09.2021 06:41 Ответить
Очевидно мокрик решил лизнуть, а вдруг что дадут. Разрабатываемые офисом " во главе с Зе#бубочкой и Ермаком ,планы" мы вдели на Вагнеровцах.
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04.09.2021 18:54 Ответить
И шо тот спецназ там делал? Разве воевал или спецоперация была со стельбой?пиар зеленых пид...ров
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05.09.2021 13:50 Ответить
 
 