Журналист Мокрик о поддержке Офисом Президента операции спецназовцев в Афганистане: Это Ермак свечу поставил, или Татаров положительную карму транслировал? ВИДЕО
Фото Цензор.НЕТ Политика Украины
В титрах видео о спецоперации украинских спецназовцев в Афганистане указано, что сама операция состоялась "при поддержке Офиса Президента Украины".
На это обратил внимание на своей странице в соцсети Фейсбук журналист Даниил Мокрик, передает Цензор.НЕТ.
"ГУР опубликовало видео невероятно крутой спецоперации наших в Афганистане. И именно видео хорошо сделано. И даже по Рашке в титрах не забыли проехаться. Ну, все - ляля. Но, я так понимаю, без преклонения головы перед Офисом Президента этого нельзя было сделать. Написали, что спецоперация состоялась "при поддержке Офиса Президента Украины", - обращает внимание Мокрык.
"К сожалению, не уточняется, каким именно способом спецназовцев, которые проводили спецоперацию, поддержала Банковая. Или это Ермак свечу поставил, или Татаров положительную карму транслировал, то Смирнов болел морально", - с иронией отмечает он.
"Ну, хоть хорошо, что не написали, что спецоперация состоялась "при личной поддержке президента Украины Владимира Александровича Зеленского в рамках Программы Президента Большая Спецоперация!". И что опубликовали все-таки на странице ГУР, а не Офиса Президента или "Слуги народа", - резюмировал он.
Видео самой спецоперации:
Пожалуйста, подождите...
Ну то таке. Погано, що українці досі не визначились з альтернативою клоуну. Якщо всі знову висунуться, то Зєля переможе
😁
Если страна и ее граждане, три раза станцевавши на одних и тех же граблях, не поняли, как их тремя наперстками @б#т - кто им доктор?, Ах, да. У нас был политик, который вам предлагал и программу действий, и исполнителей, и сроки исполнения.
У этого политика один огромный недостаток; я его наблюдал в 2009-м и в прошлом году - он к вам относится как к умным, рассчитывает на то, что население умеет помнить хоть немного и мало-мальски анализировать события.
Но население давно уже этого не умеет. Ему надо минимум: красивый клипчик и ворох лживых обещаний - но из каждого утюга.
Голоборотьку на лисапете надо.
Ну, Голоборотька так Голоборотька.
😁
😁
"При министре обороны Гриценко и премьере Тимошенко ВСУ разворовали на десятки миллиардов гривен, что привело к оккупации части Украині."
28.02.2014. СНБО. Тимошенко - "Ни один танк не должен выехать из казармы, ни один солдат не должен поднять оружие. Никакого военного положения и активизации наших войск! Мы должны стать самой мирной нацией на планете, просто вести себя как голуби мира".Тимошенко: «Нельзя говорить о срочном членстве в НАТО, это вызовет еще большую агрессию России».
Ти продажний, серливий троль. Юлі вже нема у владі 12 років і Україна не в НАТО. Що ж так? Заплатили за брехливе лайно на Юлю? А не вдавися?
дурик, какой "Стокгольм", тЮлька Капительман слилась #уйлу сразу))))))
26.05.2008.Тимошенко предложила Путину урегулировать газовый спор в обмен на пребывание ЧФ РФ в Крыму до 2050 года, и не вступление Украины в НАТО. Однако по данным газеты, в ходе встречи в Ново-Огареве с Путиным 20 февраля премьер Украины расширила эту формулу. Источник, близкий к Юлии Тимошенко, сообщил, что она пообещала не форсировать присоединение Украины к НАТО, продлить базирование Черноморского флота РФ после 2017 года и допустить Газпром к управлению украинскими газотранспортными активами. В обмен Тимошенко просила Россию поддержать ее кандидатуру на президентских выборах на Украине 2009 года,
1. Пропозиція залишити ЧФ в Криму до 2050го була прописана у Харківських угодах Януковічем у 2010му, коли Юля вже була не у владі. А Юля б пішла у Стокгольм, як і всі європейці.
2. З запізненням на чотири роки, але Україна таки відсудила у Стокгольмі собі 5 млрд. дол. за обов'язковий транзит по формулі "качай, або плати"
3. Юля підписала "Лист Трьох" про членство України в НАТО в 2008му. Іуда Ющ з шоблою брешуть.
4. Тобто Янек подарував Крим путєну, Юлю посадив, а винувата Юля, що хотіла? Може пану час повертатись до дурдому, звідки він втік?
5. Доречі пану дебільному дегенерату доводжу до відома, що Юля не дебільна, як він, і знає, що підтримка пуйла буде тільки на шкоду кандидату в президенти України
2. запиши в тетрадку, дефективное, Украина, т.е. ее граждане, переплатили отношению к европейской цене, с 2009-2015 по бабушкиному контракту, больше 15 млрд$. эта сумма сопоставима с ценой Северного потока)))
3. твоя эффективная экономистка набрала за премьерство больше 20 млрд$, увеличила существующий долг в 2 раза, разграбила деньбги и *******...ь.
Надеюсь еще будут разбираться,что она подписывала и как армию продавала!
Це ше Віктор Фьодоровічь транслірував по всєх каналах.
"И именно видео хорошо сделано." Источник: https://censor.net/ru/p3286327
А хто в нас головний по відосикам? Де він сидить?
Ото ж бо! Так що підтримка ОПи тут є на всі 100%!
Там було мило "По лєнінскім мєстам". Водка "Лєнін в Разлівє".
І презерватив, присвячений Надєжді Крупській "Надєнь-ка".
А от у наш час і покручє брєд буває, - у складі мила ,масло освящьонноє на мощах прєподобного Антонія Димського".
Подібний забобон існував у арійських племен щодо неназивання ведмедя. Вважалося, що, якщо ти скажеш вголос його назву, то він прийде і роздере тебе на шматки. Тому древні арійські племена стали шукати синоніми, - германці назвали його за кольором - "бурий" (bear), слов'яни - "той, що відає де мед" (ведмідь). До слов'ян германське bear теж перекочувало і залишилося у слові "берлога" (там, де лежить бурий, тобто, ведмідь). А справжне арійське слово залишилося тільки у греків, - "арктос" (ведмідь). Від цього слова, - назва Арктики. Бо там білі ведмеді.
" И солнце б утром не вставало
И солнце б утром не вставало
Когда бы не было
меняего
И солнце б утром не вставало
Когда бы не было
меняего."
Что у власти проФФесиАнальі... "Какие ваши доказательства?.."
ПрезЕдентсько- опівський максимум, це ганьба в Молодові.
- негодяи;
- мерзавцы;
- циничные мерзавцы;
- подонки:
- конченные подонки;
- моральные калеки;
- моральные уроды;
- фанаты Зе и "творчества "Подворотня 59";
- члены партии "ОПЗЖ", "Батькивщина", "Голос" и "Слуга народа";
- работники ОПУ с меделем головного мозга разного ранга;
- дЕрьмак;
- товарисч ЗЕ.