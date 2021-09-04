РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
3594 посетителя онлайн
Новости Фото Происшествия
8 679 44
СБУ (18658) Черкасщина (952) махинации (571) Зеленый тариф (77) электроэнергия (762)

Выявлена схема хищения средств при производстве "зеленой" электроэнергии на Черкасщине. Ущерб составляет 40 млн грн, - СБУ. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

Служба безопасности Украины разоблачила механизм хищения средств при производстве электроэнергии в Черкасской области, схему организовал местный житель в 2019 году.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По информации следствия, злоумышленник воспользовался нормой в законодательстве, которая позволяет каждому гражданину производить собственную "зеленую" электроэнергию и продавать ее государству, однако частное домохозяйство не может иметь мощность более 30 кВт.

"Поэтому злоумышленник решил обойти законодательство и вместо регистрации одного крупного предприятия решил продавать электроэнергию от имени 100 частных домохозяйств. При этом электрогенерирующие установки, которые принадлежат указанному лицу, размещены на земельных участках, где отсутствуют жилые или иные здания, что противоречит требованиям нормативных актов в сфере энергетики и свидетельствует об использовании такого объекта в промышленных масштабах под видом большого количества частных домохозяйств", - следует из сообщения.

Схема позволила без получения лицензии по упрощенной процедуре в течение 2019-2020 гг. получать средства по "зеленому" тарифу. По оценкам специалистов, сумма ущерба может составлять около 40 млн грн.

Кроме того, как установили сотрудники Национальной комиссии, которая осуществляет государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, данная ситуация негативно сказывается на стабильности работы энергосистемы Украины, а также ухудшает качество поставки электроэнергии потребителям области.

Читайте также: Украина снизила стоимость солнечной и ветровой энергии, - Зеленский

Выявлена схема хищения средств при производстве зеленой электроэнергии на Черкасщине. Ущерб составляет 40 млн грн, - СБУ 01
Выявлена схема хищения средств при производстве зеленой электроэнергии на Черкасщине. Ущерб составляет 40 млн грн, - СБУ 02
Выявлена схема хищения средств при производстве зеленой электроэнергии на Черкасщине. Ущерб составляет 40 млн грн, - СБУ 03

Сейчас принимаются меры, в том числе в рамках зарегистрированного по данному факту уголовного производства, о привлечении к ответственности причастных лиц.

Автор: Ірина Дашківська
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+9
Можна подумати, що він це організував без "допомоги" місцевої адміністрації...
показать весь комментарий
04.09.2021 12:34
+8
Во именно. С языка снял. Можно подумать этот объект невидимый и когда ему оформляли разрешительные документы и проектную документацию во всех без исключения органах, то не понимали что это элементарная афера? Сидеть должны все, чьи подписи стоят под документами.
показать весь комментарий
04.09.2021 12:49
+7
данная ситуация негативно сказывается на стабильности работы энергосистемы Украины, а также ухудшает качество поставки электроэнергии потребителям области. - цитата

вообще звучит угрожающе....а многогектарные "фермы" в промышленных масштабах как-то не сказываются....и не влияют ?
показать весь комментарий
04.09.2021 12:42
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Можна подумати, що він це організував без "допомоги" місцевої адміністрації...
показать весь комментарий
04.09.2021 12:34 Ответить
Во именно. С языка снял. Можно подумать этот объект невидимый и когда ему оформляли разрешительные документы и проектную документацию во всех без исключения органах, то не понимали что это элементарная афера? Сидеть должны все, чьи подписи стоят под документами.
показать весь комментарий
04.09.2021 12:49 Ответить
Нет, втихаря сделал. Те кто делает это с администрацией - к тому СБУ не приходит
показать весь комментарий
04.09.2021 15:18 Ответить
данная ситуация негативно сказывается на стабильности работы энергосистемы Украины, а также ухудшает качество поставки электроэнергии потребителям области. - цитата

вообще звучит угрожающе....а многогектарные "фермы" в промышленных масштабах как-то не сказываются....и не влияют ?
показать весь комментарий
04.09.2021 12:42 Ответить
Мабуть, "ферми" зареєстровані як юридична особа, тому їм і можна.
показать весь комментарий
04.09.2021 15:08 Ответить
тут вопрос не в регистрации (хотя к ней самой оооочень много вопросов...)
а в масштабах... вернее в нагнетании и усугублении ответственности за якобы наносимый вред (а вред тут только в аферизме при оформлении (хитрож*пости))), т.е. материальный, бумажный) а не в "ухудшает качество поставки электроэнергии потребителям области и в угрозе стабильности работы энергосистемы Украины"....
показать весь комментарий
04.09.2021 15:19 Ответить
Выявлена схема хищения средств при производстве "зеленой" электроэнергии на Черкасщине. Ущерб составляет 40 млн грн, - СБУ - Цензор.НЕТ 2488
показать весь комментарий
04.09.2021 12:48 Ответить
Во бред, все судя по всему сделано законно, но зелёного тарифа Ахметову и др крупным доителям бюджета Украины, не хватает выплачивать и мелких производителей начинают отсекать. Уже как то пытались пропихнуть закон о запрете частникам оплаты по зелёному тарифу произведеной Эл энергии года три кажется назад. Не получилось и теперь будут закрывать частников сбушными методами.
показать весь комментарий
04.09.2021 12:56 Ответить
шо за бред? ты читал суть статьи??? нужны любые зацепки, чтоб избавляться от этой заразы - зеленой энергетики. и исправлять грабительскую ошибку сделаную для бойков и клюевых... - установить для них рыночный тариф и пусть генерируют.
показать весь комментарий
04.09.2021 19:31 Ответить
Так прочтите суть. Частников щимят без повода. А вот к Ахметовым и тд никаких претензий! Ну а в том что от зеленого тарифа нужно избавляться то это однозначно, но всем! А не так как сейчас Ахметов и так называемые инвесторы застолбили себе максимальный тариф, а остальных отсекают и частников и строителей новых станций, только под этих избранных все выгребается из бюджета.
показать весь комментарий
04.09.2021 19:54 Ответить
Ахметке можно,а другим нет,взятки решают все.
показать весь комментарий
04.09.2021 12:56 Ответить
без лицензии ... сумма ущерба ..40 млн грн. -Надо было пристроиться к Пинчуку. Понятие "зеленая металлургия" было заложено исключительно в интересах Пинчука и экономит ему $ 12-15 млн ежегодно./ В том что энергетика стала убыточной виноваты не воры Коломойский, Пинчук и примкнувший к ним Ахметов. Виновата зелёная энергетика. Все знают.
показать весь комментарий
04.09.2021 13:00 Ответить
ха..ну капец !!! да там вся эта тема о "зеленой энергетике" сплошная схема хищения средств!!! Выявлена схема хищения средств при производстве "зеленой" электроэнергии на Черкасщине. Ущерб составляет 40 млн грн, - СБУ - Цензор.НЕТ 9780
показать весь комментарий
04.09.2021 13:18 Ответить
Любой частник сроящий солнечную электростанцию у себя на участке крадёт её у Рената ахметова, и только ему разрешается её вырабатывать больше чем 30 квт.
показать весь комментарий
04.09.2021 13:48 Ответить
Точно только ему, или ты поправишься чтобы не уходить в петушиный уголок за балабольство?
показать весь комментарий
04.09.2021 15:16 Ответить
Наша олигархическая власть защищает только олигархов-монополистов. Если вы производите электричество, то вы автоматически попадаете на поле деятельности олигарха Ахметова, и вам можно производить электричества не столько сколько вы хотите, иначе вы станете ему конкурентом, а только до 30 квт.
показать весь комментарий
04.09.2021 15:28 Ответить
Бред. Доля ДТЭК на рынке ЗТ чуть больше 25%.
показать весь комментарий
04.09.2021 18:00 Ответить
и зачем ты так много врешь? По не знанию, или ты из ботофермы Коломойского?
показать весь комментарий
04.09.2021 18:04 Ответить
бред сивого мерина и наглая брехня - для домовладений дозволено 30квт, хочешь производить больше, регистрируй фирму и "молоти" любое количество. хоть на крышах, хоть в поле...
показать весь комментарий
04.09.2021 19:35 Ответить
и каким образом ты своей 30кВт украдешь энергию у Ахметова? Из-за твоей станции на его станция выработка падает?
показать весь комментарий
04.09.2021 15:17 Ответить
Почему этому частнику нельзя производить єлектричества столько же сколько Ахметову? Потому что Ахметов олигарх и монополист. Ему всё можно.
показать весь комментарий
04.09.2021 15:25 Ответить
Кто сказал что нельзя, сам придумал? Пусть получает лицензию, платит налоги, получает МЕНЬШЕ чем за ЗТ для домохозяйств и работает.
показать весь комментарий
04.09.2021 17:56 Ответить
Високий тариф приймався для олігархів. Іншим зась.
показать весь комментарий
04.09.2021 15:37 Ответить
бред сивой кобылы. ЗТ для частных домохозяйств выше чем для промышленных.
показать весь комментарий
04.09.2021 17:57 Ответить
Таку станцію, звичайний пересічний пенсіонер не побудує. Зрозуміло, що купив станцію, купив чиновників і качали кошти з нас всіх.
показать весь комментарий
04.09.2021 13:25 Ответить
"Выявлена схема хищения средств при производстве "зеленой" электроэнергии на Черкасщине. Ущерб составляет 40 млн грн".

Вообще-то это скорее упущенная выгода для отдельно взятых "никому неизвестных" лиц. Но поскольку СБУ работает в интересах этих лиц, а не страны, то по их формулировке это ущерб, сопоставимый с хищением социалистической олигархической собственности.
показать весь комментарий
04.09.2021 13:44 Ответить
Чо можно олигарху Ахметову нелзя частному лицу.
показать весь комментарий
04.09.2021 13:45 Ответить
Виявлена схема розкрадання коштів оборонного бюджету в Міністерстві стратегічних галузей промисловості*
Народна депутатка, член Комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності Олександра Устінова (фракція "Голос") наголошує, що урядові чиновники, які мають опікуватися оборонною промисловістю, беруть хабарі за виділення державного фінансування на проєкти, які не мають жодного стосунку до питань виробництва зброї та військової техніки. За її даними, мільярди гривень, які держава виділяє на стратегічні інновації, зокрема в оборонному комплексі, використовують не за призначенням. Устінова нагадала, що у серпні цього року Олександра Немчина, радника віце-прем'єр-міністра України - міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олега Уруського звинуватили в отриманні хабара. Його "застукали" на тому, що, будучи радником віце-прем'єра, Немчин за «не за так допомагав» сторонній компанії отримати фінансування коштами державного бюджету з Держоборонзамовлення. Схопили його «на гарячому» одразу після отримання хабара за виділення державою 77 млн грн «інвестиційної допомоги» на розвиток бізнесу із заморозки фруктів та ягід.
Депутатка також розкрила й інші подробиці історії з радником Олега Уруського.
«Виявляється, держава просто так роздає бізнесу гроші. Ну як просто так - на розвиток стратегічних галузей - але як бачимо - стратегія полягає лише у відкатах. Маєш бізнес, подаєш проект в міністерство, ті «рішають», класний чи ні, і чи не допоможе тобі держава, давши (бо вертати їх не потрібно) просто так десятки мільйонів гривень на розвиток бізнесу. Ну а ти назад - відкат в міністерство. У випадку Немчина - гроші виділили для впровадження інноваційного проекту із сублімації (заморозки) плодово-ягідних культур на одному з підприємств Київської області. Вам не почулося, в воюючій країні стратегічною галуззю звичайно ж є заморозка фруктів та ягід під Києвом. І в той час як нам розказують про виділення грошей на розвиток оборонного комплексу - в реальності вони йдуть на зберігання фруктів/ягід. Переможемо Росію замороженим компотом!», - ідеться у дописі.
Як стверджує Олександра Устінова, на стратегічні інновації ДОЗу держава щороку виділяє 2,5 млрд грн. «Які потім попадають в міністерство стратегічних галузей промисловості, а там дерибаняться серед тих, хто відкат занесе».
«Коли призначали Уруського - чудово пам'ятаю, як всім депутатам розказували казки про те, що ним буде створено «Агентство з розвитку передових технологій оборонного та подвійного призначення». Як бачимо, агентства так і немає, а дерибан грошей на оборонку та інновації якраз процвітають.
До речі, в Верховній Раді вже зібрали близько 70 підписів за відставку Уруського, але як бачимо більшості депутатів не муляє, коли гроші з оборонного комплексу пиляються всілякими радниками на фрукти-ягоди та бог зна що ще, аби гроші несли», - підсумовує депутатка.

Про цей допис Олександри Устінової в FВ нагадує сайт NEWS UA "А ми вас попереджали"
показать весь комментарий
04.09.2021 14:03 Ответить
Айайацайай!
Ти ба гад який! Електроенергію виробляв він з сонячного світла!
Ні б ото піти в прокуратуру, чи в те ж СБУ - людей пресувати (як його), гроші віджимати.
Чи взагалі, он як вовчари в судах мільйонні справи "порешивать" з презами, та так щоб всією судовою системою керувати і щоб ніхто слова не пікнув. От як треба!
А він - сонячну енергію видобуває. Це тюрма.
показать весь комментарий
04.09.2021 14:19 Ответить
Господи!!!
Та пів Дніпропетровської області за такою схемою працюють.
Викупили цілі села.

В основному метівсько-прокурорсько-судейскі.
Але їх чіпати не можна.
показать весь комментарий
04.09.2021 14:33 Ответить
Ахмєтка свої перші СЕСи побудував поблизу Нікополя, через Дніпро Запорізьська АЕС.
А в Енергодарі будує енергонакопичувальну станцію.
Думаєте щоб накопичувати надлишкову сонячну енергію?
Дзуськи вам! Задурно атомну оптом, а вам продасть вже не по зеленому тарифу, а по ультрафіолетовому. Виявлено схему розкрадання коштів під час виробництва "зеленої" електроенергії на Черкащині. Збиток становить 40 млн грн, - СБУ - Цензор.НЕТ 6846
показать весь комментарий
04.09.2021 14:39 Ответить
Для этого все т придумано.
показать весь комментарий
04.09.2021 15:07 Ответить
То как она будет использовать по твоему - это твои фантазии и не более. Заряжать акумы атомной энергией... Это при том что гораздо выгодней ее перепродавать на аукционах по схеме Золотой ключик)))) Максимум для чего они будут использоваться помимо ЗТ - заряжаться по ночному тарифу и отдавать днем по дневному. Но это нормальная практика во всем мире, при чем очень полезная.
показать весь комментарий
04.09.2021 18:08 Ответить
Нанес ущерб ,,Ах какому" инвестору.
показать весь комментарий
04.09.2021 15:08 Ответить
Краще б вони розібралися, як окремі сонячні станції виробляють ЕЕ навіть вночі, не маючи акумуляторів. Оце цікаво!
показать весь комментарий
04.09.2021 15:09 Ответить
Где? Или ты сам придумал?
Но это возможно если поле панелей большое при доработке инверторов. От станции 20 кВт мы зажигали диодную панель хз какой мощности, от света уличного фонаря. От луны даже выработка идет
показать весь комментарий
04.09.2021 15:15 Ответить
А яке відношення до зеленої енергетики має СБУ? Щось тут не те!
показать весь комментарий
04.09.2021 15:10 Ответить
До енергетики ні, а до грошенят так
показать весь комментарий
04.09.2021 21:36 Ответить
Бред. Про эту схему известно уже давно, и так "работают" по всей Украине. Мужик просто видимо забыл занести куда следует.
показать весь комментарий
04.09.2021 15:11 Ответить
Мужик дурак. Ставишь на участке любой сарай который не подлежит обязательному вводу в эксплуатацию, и это уже домовладение.
И потребление нужно минимальное какое-то делать. Вычисляют легко, когда с объекта только выработка а потребления ноль.
показать весь комментарий
04.09.2021 15:19 Ответить
"Схема позволила без получения лицензии по упрощенной процедуре... " Источник: https://censor.net/ru/p3286335
Без інспекції та Обленерго у нього нічого б не вийшло. Сусід запускав 30квт - панелі з електронікою привіз напряму зза кордону, монтаж за тиждень. Папери, дозволи, обстеження домоволодіння = більше місяця, підключення до мережі і запуск близько двох. Мужик просто не хотів проходити як промисловець -там більші податки
показать весь комментарий
04.09.2021 21:33 Ответить
А ЗА 4000 ГРИВЕН СНИМАТЬ СОТНИ МЕТРОВУЮ КРЫШУ В КИЕВЕ И ВЫРАБАТЫВАТЬ 300 МЕГАВАТТ ЗЕЛЕНОЙ ЭНЕРГИИ ЭТО НЕ ХИЩЕНИЕ !!!???
показать весь комментарий
05.09.2021 00:42 Ответить
Вот вам еще одна схема. Оформляете зеленый тариф, берете у соседа электричество через переноску по 1.6 грн и перегоняете через двунаправленный счетчик уже как зеленую энергию по 5 грн. Профит 700 грн/сутки.
показать весь комментарий
05.09.2021 05:02 Ответить
по факту, так и происходит!
показать весь комментарий
05.09.2021 08:22 Ответить
 
 