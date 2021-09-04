Выявлена схема хищения средств при производстве "зеленой" электроэнергии на Черкасщине. Ущерб составляет 40 млн грн, - СБУ. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Происшествия
Служба безопасности Украины разоблачила механизм хищения средств при производстве электроэнергии в Черкасской области, схему организовал местный житель в 2019 году.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
По информации следствия, злоумышленник воспользовался нормой в законодательстве, которая позволяет каждому гражданину производить собственную "зеленую" электроэнергию и продавать ее государству, однако частное домохозяйство не может иметь мощность более 30 кВт.
"Поэтому злоумышленник решил обойти законодательство и вместо регистрации одного крупного предприятия решил продавать электроэнергию от имени 100 частных домохозяйств. При этом электрогенерирующие установки, которые принадлежат указанному лицу, размещены на земельных участках, где отсутствуют жилые или иные здания, что противоречит требованиям нормативных актов в сфере энергетики и свидетельствует об использовании такого объекта в промышленных масштабах под видом большого количества частных домохозяйств", - следует из сообщения.
Схема позволила без получения лицензии по упрощенной процедуре в течение 2019-2020 гг. получать средства по "зеленому" тарифу. По оценкам специалистов, сумма ущерба может составлять около 40 млн грн.
Кроме того, как установили сотрудники Национальной комиссии, которая осуществляет государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, данная ситуация негативно сказывается на стабильности работы энергосистемы Украины, а также ухудшает качество поставки электроэнергии потребителям области.
Сейчас принимаются меры, в том числе в рамках зарегистрированного по данному факту уголовного производства, о привлечении к ответственности причастных лиц.
Пожалуйста, подождите...
вообще звучит угрожающе....а многогектарные "фермы" в промышленных масштабах как-то не сказываются....и не влияют ?
а в масштабах... вернее в нагнетании и усугублении ответственности за якобы наносимый вред (а вред тут только в аферизме при оформлении (хитрож*пости))), т.е. материальный, бумажный) а не в "ухудшает качество поставки электроэнергии потребителям области и в угрозе стабильности работы энергосистемы Украины"....
Вообще-то это скорее упущенная выгода для отдельно взятых "никому неизвестных" лиц. Но поскольку СБУ работает в интересах этих лиц, а не страны, то по их формулировке это ущерб, сопоставимый с хищением
социалистическойолигархической собственности.
Народна депутатка, член Комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності Олександра Устінова (фракція "Голос") наголошує, що урядові чиновники, які мають опікуватися оборонною промисловістю, беруть хабарі за виділення державного фінансування на проєкти, які не мають жодного стосунку до питань виробництва зброї та військової техніки. За її даними, мільярди гривень, які держава виділяє на стратегічні інновації, зокрема в оборонному комплексі, використовують не за призначенням. Устінова нагадала, що у серпні цього року Олександра Немчина, радника віце-прем'єр-міністра України - міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олега Уруського звинуватили в отриманні хабара. Його "застукали" на тому, що, будучи радником віце-прем'єра, Немчин за «не за так допомагав» сторонній компанії отримати фінансування коштами державного бюджету з Держоборонзамовлення. Схопили його «на гарячому» одразу після отримання хабара за виділення державою 77 млн грн «інвестиційної допомоги» на розвиток бізнесу із заморозки фруктів та ягід.
Депутатка також розкрила й інші подробиці історії з радником Олега Уруського.
«Виявляється, держава просто так роздає бізнесу гроші. Ну як просто так - на розвиток стратегічних галузей - але як бачимо - стратегія полягає лише у відкатах. Маєш бізнес, подаєш проект в міністерство, ті «рішають», класний чи ні, і чи не допоможе тобі держава, давши (бо вертати їх не потрібно) просто так десятки мільйонів гривень на розвиток бізнесу. Ну а ти назад - відкат в міністерство. У випадку Немчина - гроші виділили для впровадження інноваційного проекту із сублімації (заморозки) плодово-ягідних культур на одному з підприємств Київської області. Вам не почулося, в воюючій країні стратегічною галуззю звичайно ж є заморозка фруктів та ягід під Києвом. І в той час як нам розказують про виділення грошей на розвиток оборонного комплексу - в реальності вони йдуть на зберігання фруктів/ягід. Переможемо Росію замороженим компотом!», - ідеться у дописі.
Як стверджує Олександра Устінова, на стратегічні інновації ДОЗу держава щороку виділяє 2,5 млрд грн. «Які потім попадають в міністерство стратегічних галузей промисловості, а там дерибаняться серед тих, хто відкат занесе».
«Коли призначали Уруського - чудово пам'ятаю, як всім депутатам розказували казки про те, що ним буде створено «Агентство з розвитку передових технологій оборонного та подвійного призначення». Як бачимо, агентства так і немає, а дерибан грошей на оборонку та інновації якраз процвітають.
До речі, в Верховній Раді вже зібрали близько 70 підписів за відставку Уруського, але як бачимо більшості депутатів не муляє, коли гроші з оборонного комплексу пиляються всілякими радниками на фрукти-ягоди та бог зна що ще, аби гроші несли», - підсумовує депутатка.
Про цей допис Олександри Устінової в FВ нагадує сайт NEWS UA "А ми вас попереджали"
Ти ба гад який! Електроенергію виробляв він з сонячного світла!
Ні б ото піти в прокуратуру, чи в те ж СБУ - людей пресувати (як його), гроші віджимати.
Чи взагалі, он як вовчари в судах мільйонні справи "порешивать" з презами, та так щоб всією судовою системою керувати і щоб ніхто слова не пікнув. От як треба!
А він - сонячну енергію видобуває. Це тюрма.
Та пів Дніпропетровської області за такою схемою працюють.
Викупили цілі села.
В основному метівсько-прокурорсько-судейскі.
Але їх чіпати не можна.
А в Енергодарі будує енергонакопичувальну станцію.
Думаєте щоб накопичувати надлишкову сонячну енергію?
Дзуськи вам! Задурно атомну оптом, а вам продасть вже не по зеленому тарифу, а по ультрафіолетовому.
Но это возможно если поле панелей большое при доработке инверторов. От станции 20 кВт мы зажигали диодную панель хз какой мощности, от света уличного фонаря. От луны даже выработка идет
И потребление нужно минимальное какое-то делать. Вычисляют легко, когда с объекта только выработка а потребления ноль.
Без інспекції та Обленерго у нього нічого б не вийшло. Сусід запускав 30квт - панелі з електронікою привіз напряму зза кордону, монтаж за тиждень. Папери, дозволи, обстеження домоволодіння = більше місяця, підключення до мережі і запуск близько двох. Мужик просто не хотів проходити як промисловець -там більші податки