РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
11330 посетителей онлайн
Новости Фото Политика УкраиныОбщество Агрессия России против Украины
13 088 30
Зеленский (16489) сборная по футболу (284) США (23153) Бутусов Юрий (3903)

Зеленский на американской авиабазе подписал футболку сборной Украины майору Нацгвардии США Лучникову, эмигрировавшему из Лисичанска в 1995 году. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

В ходе визита на американскую авиабазу Моффет Филд в Калифорнии президент Украины Владимил Зеленский подписал футболку сборной Украины майору Нацгвардии США Сергею Лучникову, который родился в Лисичанске и эмигрировал с семьей в США в 1995 году.

Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов, информирует Цензор.НЕТ.

"Интересная деталь визита Владимира Зеленского в США. Президент Украины на авиабазе Моффет Филд в Калифорнии подписывает украинскую футболку майору Нацгвардии США Serge Louchnikov. Сергей родился в Лисичанске, семья эмигрировала в США в 1995-м, он профессиональный военный, заместитель комбата в 1-м батальоне 185-го пехотного полка 81-й боевой группы "Страйкер" Национальной гвардии Калифорнии (на всякий случай напоминаю, что Нацгвардия США - это составная часть вооруженных сил, бригада "Страйкер" НГ США организована также как и кадровые войска, и постоянно участвует в выполнении боевых задач за рубежом)", - подчеркивает Бутусов.

По словам Бутусова, Лучников начинал службу солдатом в Ираке. А в 2016-17 годах Сергей был военным советником при посольстве США в Киеве, а его батальон в этом году проводил тренировки в нашем учебном центре в Яворове.

"И вот теперь президент Украины приехал в гости сам, поблагодарил калифорнийцев, и это было очень тепло воспринято американскими военнослужащими, которые служили в Украине", - отмечает журналист. 

Кроме этого, он добавил, что Сергей - критично мыслящий человек, очень неравнодушный к ситуации в Украине и войне с Россией, он не разрывает связь с родиной.

Читайте также: Зеленский посетил авиабазу Национальной гвардии Калифорнии. ФОТОрепортаж

"Лучников не только работал в Украине, тренировал и помогал готовить изменения в уставы и наставления, но и оказывал гуманитарную помощь украинским воинам. Хочется верить, что интеллект наших людей в зарубежных армиях будет когда-то использован для анализа лучших практик и проведения глубоких реформ в украинской армии, которая, к сожалению, все еще организована по стандартам СССР, а не НАТО", - резюмировал Бутусов.

Зеленский на американской авиабазе подписал футболку сборной Украины майору Нацгвардии США Лучникову, эмигрировавшему из Лисичанска в 1995 году 01

Президент Украины подписывает майору Нацгвардии США футболку сборной Украины на броне бронетранспортера "Страйкер"

Зеленский на американской авиабазе подписал футболку сборной Украины майору Нацгвардии США Лучникову, эмигрировавшему из Лисичанска в 1995 году 02
Майор Лучников с супругой

Автор: Ірина Дашківська
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+11
О мене цікавить, скільки коштів розкатав зеленський у штатах.
показать весь комментарий
04.09.2021 15:16
+11
Знал бы майор, что за мерзкое и воровито-лживое сцикливое чмо ему автограф дало. Граждане США, подскажите, в Армии США ещё много таких неосведомлённых майоров за Зе и его шоблу с их делишками?
показать весь комментарий
04.09.2021 15:32
+7
Думаю на вскидку минимум с 20-25 лямов гривен
показать весь комментарий
04.09.2021 15:23
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
О мене цікавить, скільки коштів розкатав зеленський у штатах.
показать весь комментарий
04.09.2021 15:16 Ответить
Думаю на вскидку минимум с 20-25 лямов гривен
показать весь комментарий
04.09.2021 15:23 Ответить
хунта - не проти ! Зеленский на американской авиабазе подписал футболку сборной Украины майору Нацгвардии США Лучникову, эмигрировавшему из Лисичанска в 1995 году - Цензор.НЕТ 2549
показать весь комментарий
04.09.2021 15:18 Ответить
Подпись Зеленского - как печать на марке, полностью обнуляет всю ценность
показать весь комментарий
04.09.2021 16:06 Ответить
а где взялась футболка? (рояль в кустах)
показать весь комментарий
04.09.2021 15:23 Ответить
Может он таких партию бортом притаранил и мы знаем только об одной штуке, которую зеледент прилюдно подписал? Остальные охранник от бородатой бабушки успешно толкунл толпе зевак на пробежке зеледента.
показать весь комментарий
04.09.2021 15:41 Ответить
Я не думав що в США такі популярні ;Сваты;.
показать весь комментарий
04.09.2021 15:25 Ответить
на той... подаренной футболке...хотя бы без ошибок фамилия найвеличайшего (по масштабу))
Зеленский на американской авиабазе подписал футболку сборной Украины майору Нацгвардии США Лучникову, эмигрировавшему из Лисичанска в 1995 году - Цензор.НЕТ 2145

...
показать весь комментарий
04.09.2021 15:27 Ответить
Знал бы майор, что за мерзкое и воровито-лживое сцикливое чмо ему автограф дало. Граждане США, подскажите, в Армии США ещё много таких неосведомлённых майоров за Зе и его шоблу с их делишками?
показать весь комментарий
04.09.2021 15:32 Ответить
А чем я должен быть доволен в данном случае? Воровитым поноком и лживым трусом четырежды уклонившимся от призыва и продающим мою страну олигархам за свой % Зе, раскатывающим по США за МОЙ счёт, с его шоблой или туповатым майором США? Поясните?
показать весь комментарий
04.09.2021 16:07 Ответить
Дофіга...
показать весь комментарий
04.09.2021 15:51 Ответить
У меня знакомый знакомого служит в американской армии. Чтобы получить гражданство.
показать весь комментарий
04.09.2021 15:41 Ответить
И шо, тоже хочет взять автограф о уклониста, труса, луга и вора?
показать весь комментарий
04.09.2021 17:19 Ответить
подписал футболку сборной Украины майору Нацгвардии США Лучникову/ Но должность министра обороны четыреждыуклонист уже не предлагал. Как предлагал раньше: Данилюк трижды(!) предлагал мне возглавить Минобороны Украины, - Виндман. Виндман-киевский еврей, сбежавший в США.
показать весь комментарий
04.09.2021 15:47 Ответить
Якось цей факт не додає симпатій до майора .
Та й судячи з френдлиста з ФБ,навряд чи від цікавиться подіями в Україні.Це американець.
показать весь комментарий
04.09.2021 15:48 Ответить
Тепер за американську авіабазу якось боязно.
показать весь комментарий
04.09.2021 16:00 Ответить
Земеля в США морду нажрал. Хотя, фейс типичный , майорский.
показать весь комментарий
04.09.2021 16:05 Ответить
Гастролі 95 кварталу по Америці продовжуються. Сором і жах.
показать весь комментарий
04.09.2021 16:19 Ответить
У мене таке враження, що всі закордонні вояжі *********** - це просто екскурсійні тури (географія цікава) за бюджетні гроші, чітко розплановано де побувати (мається на увазі туристичні цікаві місця) і з ким пофоткатися для фейсбука (щоб вихвалятися).
показать весь комментарий
04.09.2021 16:23 Ответить
в 1995 не было нгу если шо
показать весь комментарий
04.09.2021 17:41 Ответить
Позвать бы того майора министром обороны к нам---на два года. Кстати в армии США очень много служит наших этнических, и в Канаде тоже. Есть генералы в разных родах войск. Он бы молодых пенсов военных из таких уговорил бы поработать здесь. Ющик как то когда то что то намекал. Да толку. Тут надо было 10 лет назад уволить всех кто окончил до 1991г воен-училища, и всех у кого был партбилет. Может что то и вышло бы. Но ничего не вышло.
показать весь комментарий
04.09.2021 21:05 Ответить
Он не для этого имигрировал чтобы служить бывшей родине. Многие другие тоже.
показать весь комментарий
05.09.2021 00:46 Ответить
хорошо. правильно.
показать весь комментарий
04.09.2021 22:12 Ответить
 
 