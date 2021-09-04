Зеленский на американской авиабазе подписал футболку сборной Украины майору Нацгвардии США Лучникову, эмигрировавшему из Лисичанска в 1995 году. ФОТО

В ходе визита на американскую авиабазу Моффет Филд в Калифорнии президент Украины Владимил Зеленский подписал футболку сборной Украины майору Нацгвардии США Сергею Лучникову, который родился в Лисичанске и эмигрировал с семьей в США в 1995 году.

Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов, информирует Цензор.НЕТ.

"Интересная деталь визита Владимира Зеленского в США. Президент Украины на авиабазе Моффет Филд в Калифорнии подписывает украинскую футболку майору Нацгвардии США Serge Louchnikov. Сергей родился в Лисичанске, семья эмигрировала в США в 1995-м, он профессиональный военный, заместитель комбата в 1-м батальоне 185-го пехотного полка 81-й боевой группы "Страйкер" Национальной гвардии Калифорнии (на всякий случай напоминаю, что Нацгвардия США - это составная часть вооруженных сил, бригада "Страйкер" НГ США организована также как и кадровые войска, и постоянно участвует в выполнении боевых задач за рубежом)", - подчеркивает Бутусов.

По словам Бутусова, Лучников начинал службу солдатом в Ираке. А в 2016-17 годах Сергей был военным советником при посольстве США в Киеве, а его батальон в этом году проводил тренировки в нашем учебном центре в Яворове.

"И вот теперь президент Украины приехал в гости сам, поблагодарил калифорнийцев, и это было очень тепло воспринято американскими военнослужащими, которые служили в Украине", - отмечает журналист.

Кроме этого, он добавил, что Сергей - критично мыслящий человек, очень неравнодушный к ситуации в Украине и войне с Россией, он не разрывает связь с родиной.

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"Лучников не только работал в Украине, тренировал и помогал готовить изменения в уставы и наставления, но и оказывал гуманитарную помощь украинским воинам. Хочется верить, что интеллект наших людей в зарубежных армиях будет когда-то использован для анализа лучших практик и проведения глубоких реформ в украинской армии, которая, к сожалению, все еще организована по стандартам СССР, а не НАТО", - резюмировал Бутусов.

Президент Украины подписывает майору Нацгвардии США футболку сборной Украины на броне бронетранспортера "Страйкер"



Майор Лучников с супругой