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Германия (6000) Кличко (4510) ХДС (26) Лашет Армин (21)

Очень важно сохранить и даже усилить санкции против Российской Федерации, – лидер "УДАРа" Кличко встретился с лидером ХДС/ХСС Лашетом. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Политика Украины

Должны быть предохранительные механизмы против использования Северного потока – 2 как инструмента геополитической борьбы и давления на Украину России.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом лидер партии "УДАР", мэр Киева Виталий Кличко заявил Армину Лашету, лидеру партии ХДС/ХСС, на встрече с немецкой молодежью в Ганновере. Виталий Кличко принял участие во встрече в качестве почетного гостя.

Во время встречи с Армином Лашетом Виталий Кличко подчеркнул, что Украина рассчитывает на дальнейшую поддержку Германией суверенитета и территориальной целостности Украинского государства, его борьбы против российской агрессии.

"Очень важно сохранить и даже усилить санкции против Российской Федерации. В частности, если Россия будет использовать Северный поток-2 как инструмент геополитической борьбы и средство давления на Украину. Мы убеждены, что это – опасный проект для Украины и Европы, их энергетической безопасности. Последние заявления России не оставляют сомнения в этом. Поэтому, однозначно, должны быть предохранительные механизмы", – отметил Виталий Кличко.

Очень важно сохранить и даже усилить санкции против Российской Федерации, – лидер УДАРа Кличко встретился с лидером ХДС/ХСС Лашетом 01

Во время выступления перед молодежью лидер "УДАРа" напомнил, что Украина уже семь лет борется за европейский выбор против российской агрессии.

"Сейчас я смотрю на вас и вспоминаю молодых людей у себя на родине, в Украине. Вы знаете, что более семи лет мы, украинцы, боремся против российской агрессии. Боремся за свой европейский выбор. Для нас это означает право жить в большой европейской семье. И сегодня мы пытаемся изменить нашу страну. Изменить в соответствии с европейскими стандартами и принципами. Мы стремимся построить демократическое, современное государство, в котором каждый человек чувствует себя свободно, и может реализовать свой потенциал. Таким мы видим свое будущее. Удастся ли нам осуществить свою мечту? Уверен, что да!", – заявил Виталий Кличко.

Он отметил, что успех Украины, как и Германии, во многом зависит от активных и настойчивых молодых людей, которым небезразлична судьба родной страны.

Очень важно сохранить и даже усилить санкции против Российской Федерации, – лидер УДАРа Кличко встретился с лидером ХДС/ХСС Лашетом 02

Кличко напомнил, что многие молодые украинцы сегодня с оружием в руках защищают свободу и суверенитет Украины. И также – мир и стабильность в Европе.

"Многие молодые среди тех, кто пытается делать в Украине новую политику, создает стартапы, преуспевает в креативных индустриях. Именно они строят действительно новую, эффективную, демократическую Украину. Украина открытую миру. Таких молодых людей много и в нашей политической партии "УДАР". Я мечтаю увидеть, как тысячи молодых немцев и молодых украинцев общаются между собой, работают над совместными проектам, вместе разрабатывают и воплощают в жизнь креативные идеи. Ищут и находят ответы на такие актуальные вызовы, как, например, изменения климата. Именно через взаимопонимание и сотрудничество европейской молодежи на базе общих демократических ценностей, – из-за неприятия агрессии и диктата – лежит путь к действительно единой, свободной и мирной Европы", – подчеркнул Кличко.

Мероприятие было организовано молодежной организацией "Junge Union". Участие в нем также принял Армин Лашет – лидер партии ХДС/ХСС. Партия "УДАР" уже более 10 лет является партнером ХДС/ХСС.


Очень важно сохранить и даже усилить санкции против Российской Федерации, – лидер УДАРа Кличко встретился с лидером ХДС/ХСС Лашетом 03

Очень важно сохранить и даже усилить санкции против Российской Федерации, – лидер УДАРа Кличко встретился с лидером ХДС/ХСС Лашетом 04
Очень важно сохранить и даже усилить санкции против Российской Федерации, – лидер УДАРа Кличко встретился с лидером ХДС/ХСС Лашетом 05
Очень важно сохранить и даже усилить санкции против Российской Федерации, – лидер УДАРа Кличко встретился с лидером ХДС/ХСС Лашетом 06

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Зеленский провел встречу с претендентом на место канцлера Германии Лашетом. ФОТОрепортаж

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+27
Віталік МОЛОТОК!! Кличко выступил перед молодежным крылом ХДС и познакомился с преемником Меркель Лашетом - Цензор.НЕТ 2788
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04.09.2021 20:29
+15
Заверещала Кличко виступив перед молодіжним крилом ХДС і познайомився із наступником Меркель Лашетом - Цензор.НЕТ 1391
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04.09.2021 21:03
+14
Десь гірко заплакала Верещучка...
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04.09.2021 20:56
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Віталік МОЛОТОК!! Кличко выступил перед молодежным крылом ХДС и познакомился с преемником Меркель Лашетом - Цензор.НЕТ 2788
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04.09.2021 20:29 Ответить
МОЛОТ!
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04.09.2021 20:55 Ответить
Доктор МОЛОТ ! Кличко виступив перед молодіжним крилом ХДС і познайомився із наступником Меркель Лашетом - Цензор.НЕТ 8153
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04.09.2021 21:19 Ответить
Не всё так "гладко". Знали бы они какой он подлец и вор, то не так бы его встречали. Я понимаю, что сейчас меня заминусуют, но очень жаль, что наш нарід привык верить всему, но иногда нужно и проверять.
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05.09.2021 00:50 Ответить
Если Кличко поддерживает гниду-преемника Меркельвоши, от у меня закрадываются сомнения в его порядочности...
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05.09.2021 11:34 Ответить
Так расскажи скорее что он у тебя украл? Кличко виступив перед молодіжним крилом ХДС і познайомився із наступником Меркель Лашетом - Цензор.НЕТ 6476
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05.09.2021 17:25 Ответить
Деньги, прибыль. Тебя подробности интересуют?
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05.09.2021 17:55 Ответить
Я представляю эту речь... Кличко выступил перед молодежным крылом ХДС и познакомился с преемником Меркель Лашетом - Цензор.НЕТ 7565
Хотя, на немецком...
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04.09.2021 20:32 Ответить
он на немецком говорит лучше чем на украинском - и это не шутка
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04.09.2021 20:35 Ответить
Так, а я о чём?
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04.09.2021 20:39 Ответить
Смішно Кличку.
Бо він значно успішніший за тебе.
Максютка, ти настільки від нього відстав, що навіть не наздоженеш пил з-під його чобіт.
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04.09.2021 20:58 Ответить
за цією логікою і зєлю не можна критикувати та насміхатись, бо успішніший. Кличко виступив перед молодіжним крилом ХДС і познайомився із наступником Меркель Лашетом - Цензор.НЕТ 1879
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04.09.2021 21:03 Ответить
Зелю можна. Що воно таке поруч з Кличком ?
Порожнє місце. Пародія на президента.
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04.09.2021 21:05 Ответить
подвійні стандарти...
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04.09.2021 21:07 Ответить
Чому це ?
Кличко чемпіон.
А це досягло успіху завдяки сороміцьким талантам. З таким багажем сидіти б десь тихенько і в політику не лізти.
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04.09.2021 21:09 Ответить
ну, чемпіон він не з шахів Кличко виступив перед молодіжним крилом ХДС і познайомився із наступником Меркель Лашетом - Цензор.НЕТ 2589
та і деякі моменти минулого теж не треба забувати
та і досвіду політичного не багато
тобто є певні паралелі між персонажами.
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04.09.2021 21:15 Ответить
Ну і що ?
Зате ті ж німці його більше поважають аніж зеленого.
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04.09.2021 21:16 Ответить
та хай поважають, мені якось...
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04.09.2021 21:18 Ответить
Відкрию тайну, вони його і більше Петруся поважають ))
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04.09.2021 21:26 Ответить
Тобі особисто звітували ?
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04.09.2021 21:51 Ответить
так як і тобі
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04.09.2021 21:58 Ответить
Не пащекуй.
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04.09.2021 21:59 Ответить
В отличие от завидущего недомерка членограя
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05.09.2021 00:48 Ответить
Це вже як розглядати поняття "успіх".
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04.09.2021 21:14 Ответить
як у старому анекдоті
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04.09.2021 21:17 Ответить
Я думаю что Виталика немцы то же не поймут -как и украинцы-что он там говорит про писю
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04.09.2021 20:51 Ответить
Про ***** чтоль?
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04.09.2021 21:35 Ответить
Лашет - это такой же украинофоб, как и фюрер в юбке Меркель. Кроме типичного "зер гут, Вольдемар", будут нас давить вместе с Путиным.
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04.09.2021 20:34 Ответить
А чого ЦН так сором'язливо? Кличко выступил перед молодежным крылом ХДС и познакомился с преемником Меркель Лашетом - Цензор.НЕТ 8842
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04.09.2021 20:37 Ответить
Не дали встретить Меркель у трапа..и Пидалик помчал встречаться с "комсомольцами" ХДС.. Наверное пытается своей бывшей спортивной славой помочь ХДС заработать баллы перед выборами в борьбе с антикремлевскими "зелеными"., Заодно напомнить в Германии что его родной город Гамбург ., а в Украине он типа на заработках..
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04.09.2021 20:41 Ответить
не на ту лошадку Виталя ставит!! у лашета шансов ноль,в смысле совсем нет. Кличко виступив перед молодіжним крилом ХДС і познайомився із наступником Меркель Лашетом - Цензор.НЕТ 7738 Кличко виступив перед молодіжним крилом ХДС і познайомився із наступником Меркель Лашетом - Цензор.НЕТ 1106
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04.09.2021 20:55 Ответить
треба класти яйці у всі корзини...
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04.09.2021 21:22 Ответить
у лашета шансов ноль,в смысле совсем нет.-Есть доказательства?
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04.09.2021 22:14 Ответить
доказательств нет но так как дойчланд страна определённо точная и предсказуемая в ней присутствует реальная статистика которая именно это и доказывает!(а вы сидоров молитесь на ***** и не отвлекайтесь) Кличко виступив перед молодіжним крилом ХДС і познайомився із наступником Меркель Лашетом - Цензор.НЕТ 439 Кличко виступив перед молодіжним крилом ХДС і познайомився із наступником Меркель Лашетом - Цензор.НЕТ 6458
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05.09.2021 01:04 Ответить
доказательств нет .....(а вы сидоров молитесь на ***** и не отвлекайтесь). -Огрызается дважды дезертир , верноподданный путинской курвы Меркель.
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05.09.2021 09:47 Ответить
Меркель і Кличко особисто знайомі, тому і прислали офіційне запрошення.
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04.09.2021 20:58 Ответить
сказочник есть сказочник.
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04.09.2021 22:30 Ответить
Кккк
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04.09.2021 20:45 Ответить
Десь гірко заплакала Верещучка...
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04.09.2021 20:56 Ответить
Заверещала Кличко виступив перед молодіжним крилом ХДС і познайомився із наступником Меркель Лашетом - Цензор.НЕТ 1391
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04.09.2021 21:03 Ответить
.....Верещучка Кличко виступив перед молодіжним крилом ХДС і познайомився із наступником Меркель Лашетом - Цензор.НЕТ 1221
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04.09.2021 21:23 Ответить
верештучка
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04.09.2021 21:52 Ответить
верешлюха
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05.09.2021 08:33 Ответить
Кличко рассказал о земельном дерибане в Киеве; о хаотичной бесплановой застройке; о тотальной коррупции в КГГА; о распиле сотен миллионов бюджетных денег "в никуда" и "ни на что"; о том, что Киев превратился при нем в грязную вонючую клоаку с незаконной торговлей повсюду; про собственное бесстыдство и творящийся беспредел.
Ну а про то, что он никудышний мэр с самой плохой репутацией в Германии и так хорошо знают.
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04.09.2021 21:01 Ответить
Ваші технології оббріхування не знають меж, а рівняти Кличка з Черновецьким не варто, тому що Черновецький більш схожий на зелену пошість.
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04.09.2021 22:48 Ответить
Ваше технология отбеливания "мэра" с сожженной совестью заключается в том, что ссылаетесь на кого-то еще (черновецкого и проч.), а я пишу про нынешнего придурка.
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05.09.2021 21:05 Ответить
Кстати, сообщите бригадиру ваших троллей, что лайкать ваши выс*ры - это светить всю бригаду проплаченных уродов.
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05.09.2021 21:06 Ответить
Судите по собі? То передайте своєму барону, що нам, народу все одно на вас
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06.09.2021 21:56 Ответить
надо ж так беззастенчиво врать Кличко виступив перед молодіжним крилом ХДС і познайомився із наступником Меркель Лашетом - Цензор.НЕТ 9000 Кличко виступив перед молодіжним крилом ХДС і познайомився із наступником Меркель Лашетом - Цензор.НЕТ 289
то ты его с рыгом Поповом наверное попутал Кличко виступив перед молодіжним крилом ХДС і познайомився із наступником Меркель Лашетом - Цензор.НЕТ 711
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05.09.2021 17:30 Ответить
Надо ж быть вам таким слепым, чтобы не видеть загаженные подземные переходы и территорию вблизи станций метро, сплошь одни МАФЫ, кофейни, шаурма - и все без разрешений и документов; не видеть, как застраиваются жилкомплексами без разрешений сотни га в Киеве; собственно, мне вам описывать про беспредел в Киеве нет никакого смысла: будете отбеливать этого "мэра" с сожженной совестью и ссылаться на всех его предшественников. Опомнитесь, любезный макс полиграф, речь о кличко.
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05.09.2021 21:04 Ответить
Да у него вся семья там в Гамбурге живёт и в Украину не хочет ехать.
Он временный в Киеве.
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04.09.2021 21:01 Ответить
В Лос-Анжелесе! Кличко виступив перед молодіжним крилом ХДС і познайомився із наступником Меркель Лашетом - Цензор.НЕТ 8987
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04.09.2021 21:19 Ответить
По крайней мере у дочки американский паспорт и живет в Лос-Анджелесе.
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04.09.2021 21:41 Ответить
Вот и всьо, немцы готовьтесь к земле.)
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04.09.2021 21:04 Ответить
не каждый оценит эту шутку
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04.09.2021 21:18 Ответить
Это потому что не все могут сегодня в завтрашний день посмотреть. Вернее смотреть могут не только лишь все, мало кто может это сделать.
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04.09.2021 22:20 Ответить
Кличко и кодлан Коломойского/ Богдан требует снять Кличко с поста главы КГГА. / Гончарук распорядился провести проверку "исполнительной дисциплины" в КГГА/ Киев может лишиться должности главы КГГА, - замглавы фракции "Слуги народа" Корниенко/ "Слуга народа" Забуранная предлагает разделить должности мэра Киева и главы КГГА/ НАБУ открыло дело против Кличко / Конституционный суд взялся за Закон о столице от "Слуги народа/ Обратился к Гончаруку с просьбой инициировать аудит деятельности Кличко, КГГА, - Ткаченко/ "Слуга народа" инициирует досрочные выборы мэра и Киевсовета, - Ткаченко / Шмыгаль: Можем предложить Зеленскому назначить нового главу КГГА/ Атаку на Кличко в Офисе Президента сопровождает фигурант коррупционного скандала Татаров. /"Слуга народа" Дубинский будет просить Зеленского назначить его главой КГГА.
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04.09.2021 21:20 Ответить
Зеленим треба Київ, як форпост своєї влади в країні. І вони готові на все
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04.09.2021 22:51 Ответить
Как же Кличко любит деньги и власть. Проститутка.
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04.09.2021 21:20 Ответить
А хто там на верху святий? Звісно крім сивочолого. Той не любить ні гроші ні владу.
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04.09.2021 21:25 Ответить
А ви не любите ?
Чи ви не маєте ?
Заздрість вона така...
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04.09.2021 21:53 Ответить
Христіанськи демократи. Масло масляне.
Віталю знаю персонально, ще за його юніорство.
Отримав запрошення на вибори. На німецьки. Не турбуйтесь - він у нас ще не легетимний.
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04.09.2021 21:46 Ответить
Он что, у немцев на кладбище выступает???!
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04.09.2021 22:11 Ответить
к земле готовится
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05.09.2021 00:40 Ответить
Замечательно.
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04.09.2021 22:39 Ответить
Віталій- Олімпійський чемпіон і захищав честь України - а не обзивав її німецькою порноактрисою! Плюс чисто зовні- справжній мужчина -красень- а не гундосий шмаркля ліліпут!
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05.09.2021 00:01 Ответить
А где доказательства?
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05.09.2021 08:31 Ответить
Есть известное фото -- Два брата Кличко и " Рыбка" гуляют в США.
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05.09.2021 08:41 Ответить
Не "гуляют" а приехали на переговоры к боксерскому промоутеру Дону Кингу Кличко виступив перед молодіжним крилом ХДС і познайомився із наступником Меркель Лашетом - Цензор.НЕТ 7852
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05.09.2021 17:32 Ответить
вова у Стененфорді - простий хлопчик , правда папа професор, зі звичайного міста став перзидентом ... Слухати це все просто блювлтно !!!
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05.09.2021 00:44 Ответить
Опять обосрали величайшего лидера **********, ведь квартальный клоун, в отличии от "тупого" кличко, не знает ни английского, ни немецкого и приглашали его всю жизнь разве что на корпоративы в саунах московских мажоров
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05.09.2021 08:30 Ответить
а Кличко не забыл сказать пани Меркель спасибо за СП-2 ?
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05.09.2021 10:40 Ответить
Eine Einladung nur durch den Bürgermeister von Kiew zum JU-CDU-Kongress ist im Wesentlichen eine elegante und moralisierende Antwort von Bundeskanzlerin Merkel auf die ukrainische Diplomatie, die das Protokoll ihres Empfangs auf dem Kiewer Flughafen (Klitschko nicht zulässt) bei einem Besuch in der Ukraine ignoriert.
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05.09.2021 12:34 Ответить
Как говорит пан Соскин,от того,шо у ХДС взамен отрубленной головы Меркель,выросла новая голова Лашета,политика ХДС останется прежней.Просто выросла новая голова,на старой политическо дряхлой шее Дуже важливо зберегти і навіть посилити санкції проти Російської Федерації, - лідер "УДАРу" Кличко зустрівся із лідером ХДС/ХСС Лашетом - Цензор.НЕТ 7495
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05.09.2021 19:10 Ответить
Кто-нибудь объясните ДОЛБА****, что лашет агент путина.
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06.09.2021 01:38 Ответить
Кличко - самый знаменитый человек Украины, поэтому его уважают ...
Зеленский боится конкуренции, поэтому третирует Кличко, организовывая ботов-отморозков, даже, на Цензор.нет
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06.09.2021 03:30 Ответить
 
 