РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
4628 посетителей онлайн
Новости Фото За рубежом Революция в Беларуси
24 341 105
Беларусь (7520) картина (208) Лукашенко (3501) Минск (1560)

Белорусские силовики подарили Лукашенко картину, на которой он с сыном Николаем нарисованы с автоматами в руках. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ За рубежом

В минской резиденции Лукашенко выставили картину, на которой он с сыном Николаем изображены с автоматами в руках. На картине также изображен силовик с закрытым лицом.

Фотографии опубликовали в провластном телеграм-канале "Пул Первого", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Настоящее время.

Белорусские силовики подарили Лукашенко картину, на которой он с сыном Николаем нарисованы с автоматами в руках 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЕС начал работу над пятым пакетом санкций против режима Лукашенко

На одной из опубликованных фотографий видно подпись: "Президенту Республики Беларусь Александру Григорьевичу Лукашенко от личного состава Службы безопасности".

Белорусские силовики подарили Лукашенко картину, на которой он с сыном Николаем нарисованы с автоматами в руках 02
Белорусские силовики подарили Лукашенко картину, на которой он с сыном Николаем нарисованы с автоматами в руках 03

Напомним, 23 августа 2020 года в Минске после оглашения результатов президентских выборов, победителем которых Центризбирком Беларуси назвал Лукашенко, проходили многотысячные протесты. В один момент протестующие пошли в сторону Дворца независимости.

Также читайте: Путин и Лукашенко 9 сентября намерены одобрить стратегию по интеграции России и Беларуси

Подход к резиденции президента перекрыли силовики, а сам Лукашенко прилетел к Дворцу независимости на вертолете вместе с 15-летним сыном Николаем, вышел в бронежилете и с автоматом. Сын был также вооружен.

Автор: Анна Судак
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+36
Лепрозорий.
показать весь комментарий
05.09.2021 01:39
+32
жополизы
показать весь комментарий
05.09.2021 01:37
+29
Маразм крепчает.... что дальше скреативите?
Она должна замироточить, иначе незачёт!))
показать весь комментарий
05.09.2021 01:48
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Білоруські силовики подарували Лукашенку картину, на якій він та син Микола зображені з автоматами в руках - Цензор.НЕТ 2899
показать весь комментарий
05.09.2021 17:18 Ответить
Ров, крокодили, дуст
показать весь комментарий
05.09.2021 17:57 Ответить
Вось навошта так глыбока? Язык захраснэ, халера бяры!

От навіщо так глибоко? Мова застрягне, чорт забирай!
показать весь комментарий
05.09.2021 19:17 Ответить
Чи можно викоринити раба з людей?
показать весь комментарий
05.09.2021 19:22 Ответить
Автомат в руках называется -..*****... Білоруські силовики подарували Лукашенку картину, на якій він та син Микола зображені з автоматами в руках - Цензор.НЕТ 2941
показать весь комментарий
05.09.2021 20:05 Ответить
Страница 2 из 2
 
 