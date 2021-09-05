Чубаров просит помощи в опознании и поиске информации о российском полицейском. ФОТО

Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров обнародовал снимок мужчины в форме.

Фото он опубликовал в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Все, что можете сообщить об этом... экземпляре, напишите. Вплоть до номера мобильного телефона", - написал он, добавив, что можно личным сообщением.

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Подробностей председатель Меджлиса крымскотатарского народа не сообщает.