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Крым (26014) Чубаров (932)

Чубаров просит помощи в опознании и поиске информации о российском полицейском. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Политика Украины

Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров обнародовал снимок мужчины в форме.

Фото он опубликовал в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Все, что можете сообщить об этом... экземпляре, напишите. Вплоть до номера мобильного телефона", - написал он, добавив, что можно личным сообщением.

Чубаров просит помощи в опознании и поиске информации о российском полицейском 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты арестовали главу избирательной комиссии Курултая Смедляева и члена Междлиса Юнусова, - Чубаров

Подробностей председатель Меджлиса крымскотатарского народа не сообщает.

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+53
к московским свиньям этот закон не преминим. А еще Андрюша, лично для вас : НЕХЕР ЛИЗАТЬ КАЦАПСКИЕ ЗАДЫ.
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05.09.2021 06:03
+32
я бы в свинарнике поискал - тока там такие хряки...
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05.09.2021 04:50
+11
На татарина похож. Видимо предателя ищут
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05.09.2021 06:50
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я бы в свинарнике поискал - тока там такие хряки...
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05.09.2021 04:50 Ответить
За незаконный сбор, хранение и распространение персональных данных уголовным кодексом предусмотрена ответственность.
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05.09.2021 05:38 Ответить
к московским свиньям этот закон не преминим. А еще Андрюша, лично для вас : НЕХЕР ЛИЗАТЬ КАЦАПСКИЕ ЗАДЫ.
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05.09.2021 06:03 Ответить
ахаха... прям уже картина вырисовывается - как ты кляузу доносишь, мол они собирают, хранят и распространяю мои персональные данные Чубаров просит помощи в опознании и поиске информации о мужчине - Цензор.НЕТ 112 смотри при этом адреналин по ляшкам не пусти Чубаров просит помощи в опознании и поиске информации о мужчине - Цензор.НЕТ 9011
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05.09.2021 06:27 Ответить
Хош сільодкай по іп@лу?)) Чубаров просит помощи в опознании и поиске информации о мужчине - Цензор.НЕТ 5744
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05.09.2021 09:22 Ответить
Дуже хоче, але стидається зізнатись.
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05.09.2021 22:32 Ответить
Срав я на думку кацапні.
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05.09.2021 09:31 Ответить
ты дурак или с бодуна?!
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05.09.2021 12:38 Ответить
боїшся щоб твого коханця не знайшли?
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05.09.2021 14:09 Ответить
рашкованская свиная чума уничтожается напалмом !

законный ветеринарный сбор информации о фашистской заразе Чубаров просить допомоги в упізнанні й пошуку інформації про російського поліцейського - Цензор.НЕТ 6841
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05.09.2021 14:32 Ответить
судя по комплекции - этот пельмень явно не со вчера на "должности" Чубаров просит помощи в опознании и поиске информации о мужчине - Цензор.НЕТ 9684... а я лично на ринге бы с удовольствием продемонстрировал этому кнуру, на его же примере, какие увечья я могу нанести если хочу... и быстрее чем он себе представляет
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05.09.2021 06:12 Ответить
Крутой) зря ты заладил "пивень-пивень", какой ты пивень)? Кочетом ведь выходищь на ринг второго отряда))
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05.09.2021 08:01 Ответить
клавиатурныЫй Тайсон?... Чубаров просит помощи в опознании и поиске информации о мужчине - Цензор.НЕТ 4770
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05.09.2021 08:02 Ответить
Эти рузгие всё на одно лицо,попробуй запомни.
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05.09.2021 06:29 Ответить
На татарина похож. Видимо предателя ищут
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05.09.2021 06:50 Ответить
Не крымского не очень) Но вероятность существует)
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05.09.2021 08:05 Ответить
глаза тюркские, хотя они такие у всех кацапов Чубаров просить допомоги в упізнанні й пошуку інформації про російського поліцейського - Цензор.НЕТ 715
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05.09.2021 14:34 Ответить
Среди крымских татар таких очень мало, я сильно не вникал в их родословную(конкретно с такими чертами лица), но скорей всего это отголосок депортации... Хотя, посмотрел фотки узбеков, там тоже таких почти нет...
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05.09.2021 14:56 Ответить
никогда не видел жирного крымского татарина, этот кнур мордвин или бурят хер их знает, они все на одно рыло.
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05.09.2021 15:31 Ответить
Российский киргиз он скорее всего.
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05.09.2021 10:10 Ответить
На репоеда кацапского он похож
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05.09.2021 10:20 Ответить
может казанский татарин
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05.09.2021 21:36 Ответить
Бурят
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05.09.2021 23:07 Ответить
ЧТО УЖЕ ПРОДАЖНЫХ КГБЭШНИКОВ НЕЛЬЗЯ ПОДКУПИТЬ !?) СПРОСИТЕ ТОГДА У ДВОЙНЫХ АГЕНТОВ !)
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05.09.2021 07:06 Ответить
Ординець. Без зубів.
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05.09.2021 07:37 Ответить
Чубаров просит помощи в опознании и поиске информации о мужчине - Цензор.НЕТ 5131....
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05.09.2021 07:39 Ответить
Ето брат Кужугетовича.
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05.09.2021 07:41 Ответить
расейских фашистов нужно утилизировать ,а не разыскивать.
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05.09.2021 07:44 Ответить
мож разыскивают, чтоб утилизировать... но странно - это действительно нужно делать тихо - ибо предав лицо оласке, если с ним что кацапы сделают - тень падет....
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05.09.2021 08:51 Ответить
Ну, для того, щоб утилізувати, спочатку потрібно знайти.
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05.09.2021 21:10 Ответить
якщо в Криму не розпочнеться партизанська війна ,то всіх патріотів поступово буде знищено! хати фесбешників і омоновців повинні горіти кожну ніч !
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05.09.2021 08:02 Ответить
Тоді повинен бути *підпільник Кіндрат * Чубаров просит помощи в опознании и поиске информации о мужчине - Цензор.НЕТ 4969
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05.09.2021 08:35 Ответить
Істино кацапський мусор.
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05.09.2021 08:15 Ответить
Схожий на кримського татарина який пішов на службу до кацапів. Тому Чубаров і цікавиться ним.
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05.09.2021 09:14 Ответить
Та я зрозумів. Схоже на те, що цей боров знайшов себе. Тепер патріоти знайдуть його.
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05.09.2021 09:23 Ответить
мало імовірно. киримли мало і вони згуртовані, всі один одного знають в обличчя . скоріше за все, цей покидьок реально допік , якщо його морду навіть зфотографували.
Бо зафіксувати морду бойового орка в мордорі, наражаючись на небезпеку, дорогого варте.
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05.09.2021 09:27 Ответить
Ні , не схожий ...
Кримські татари не п"ють багато пива - мах - вино.
А тут явно - пивний животик ! Чубаров просить допомоги в упізнанні й пошуку інформації про російського поліцейського - Цензор.НЕТ 9204
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05.09.2021 17:09 Ответить
видно недолго ему жировать осталось.......
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05.09.2021 10:05 Ответить
Зря конечно. Рискованный шаг, необдуманный наверное.
Теперь майора этого грохнут как-нибудь очень "красочно" со множественными следами пыток и в каком-нибудь парке повесят с табличкой "за наших татарских братьев", а татар тут же переименуют из экстремистов в террористы ...
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05.09.2021 10:24 Ответить
кырымлы и так в Крыму "экстремисты".
им терять нечего
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05.09.2021 14:35 Ответить
Экстремисты и террористы, это, как говорят в Одессе, две большие разницы.
Одно дело, например, жечь шины и даже кидать брусчатку в полицию, и совсем другое взрывать в людных местах машины начиненные тротилом или демонстративно отрезать головы и обещать, что так будет с каждым кто чего-то там не выполнит.
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05.09.2021 19:50 Ответить
База Миротворец
Реут Игорь Валерьевич / Реут Ігор Валерійович / Reut Igor Valerevich

Сотрудник оккупационных структур - начальник 3 боевого отделения СОБР МВД по Республике Крым, подполковник полиции. Награжден медалью оккупантов «За защиту Республики Крым».
До оккупации - служил в спецподразделении «Беркут».

#R1848579X185A75A223A2N
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05.09.2021 10:43 Ответить
На фото вообще-то майор, а не подполковник.
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05.09.2021 11:09 Ответить
Но фейс больно схож. Может понизили в звании, предателей ведь нигде не уважают?
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05.09.2021 12:49 Ответить
Мне кажется он не предатель, а понаехавший
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05.09.2021 19:57 Ответить
Чубаров просить допомоги в упізнанні й пошуку інформації про російського поліцейського - Цензор.НЕТ 1612
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05.09.2021 21:49 Ответить
Уже нашли!
База Миротворец

Абдураимов Ленур Илимдарович / Абдураімов Лєнур Ілімдарович / Abduraimov Lenur Ilimdarovich

Изменник родины. Пособник российских оккупантов.
Сотрудник силовых структур оккупационной администрации в АР Крым - ст. участковый уполномоченный полиции отдела участковых уполномоченных полиции УМВД России по городу Симферополю (№1 «Железнодорожный»), майор полиции.
#R1421759X185A75A223A2N
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05.09.2021 23:03 Ответить
Чубаров просить допомоги в упізнанні й пошуку інформації про російського поліцейського - Цензор.НЕТ 8982Чубаров просить допомоги в упізнанні й пошуку інформації про російського поліцейського - Цензор.НЕТ 2444
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05.09.2021 23:07 Ответить
Симферополь (Россия). Поиск по справочникуК основной форме поиска Симферополь по телефону, фамилии и адресуК основному списку улиц справочника Симферополь онлайн - все улицы
Условия поиска:улица: Девлет Герей ул.;дом 39
Телефон ↓Фамилия, инициалыАдрес
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63-65-43Абдураимов Ленур ИлимдаровичДевлет Герей ул., дом 39
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05.09.2021 23:23 Ответить
А на Майдані це падло не засвітилося у свій час?
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05.09.2021 21:15 Ответить
Какой пельмень нажрал тварюга,выслуживаясь перед палачами.
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05.09.2021 11:38 Ответить
видать эта рожа оч.сильно напаскудила...
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05.09.2021 12:40 Ответить
Дата рождения: 01.03.1970Страна: Украина
Адрес: АР Крым, г. Симферополь, ул. Туристов 8/5, кв. 58
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05.09.2021 13:23 Ответить
Ще б телефон для психологічного пресингу.
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05.09.2021 21:14 Ответить
1970 полтинник...по идее уже пора быть на пенсии...вцепился зубами хряк...точно не ошибся?
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05.09.2021 21:42 Ответить
предлагаю подпись к фотке :
- "Хлопці,не треба,сталася жахлива помилка ! "
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05.09.2021 15:07 Ответить
ох и рыло поросячее..
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05.09.2021 15:19 Ответить
Какое не обезображенное интеллектом лицо...
Интересно лицо с явновыраженной азиатской примесью..Интересно откуда чучело?
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05.09.2021 21:32 Ответить
А что этот неверный сделал плохого?
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05.09.2021 22:51 Ответить
Изменник родины. Пособник российских оккупантов.

Абдураимов Ленур Илимдарович / Абдураімов Лєнур Ілімдарович / Abduraimov Lenur Ilimdarovich

Сотрудник силовых структур оккупационной администрации в АР Крым - ст. участковый уполномоченный полиции отдела участковых уполномоченных полиции УМВД России по городу Симферополю (№1 «Железнодорожный»), майор полиции.
#R1421759X185A75A223A2N
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05.09.2021 23:14 Ответить
Так он не просто неверный, он гяур (по-моему, так это называется).
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05.09.2021 23:33 Ответить
пан колобок звание пончик ..подразделение сало в шиколаде
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06.09.2021 01:51 Ответить
 
 