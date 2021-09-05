Чубаров просит помощи в опознании и поиске информации о российском полицейском. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Политика Украины
Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров обнародовал снимок мужчины в форме.
Фото он опубликовал в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
"Все, что можете сообщить об этом... экземпляре, напишите. Вплоть до номера мобильного телефона", - написал он, добавив, что можно личным сообщением.
Подробностей председатель Меджлиса крымскотатарского народа не сообщает.
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+53 Para Bellum 1180521a
показать весь комментарий05.09.2021 06:03
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+11 Ser Sergei
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законный ветеринарный сбор информации о фашистской заразе
Бо зафіксувати морду бойового орка в мордорі, наражаючись на небезпеку, дорогого варте.
Кримські татари не п"ють багато пива - мах - вино.
А тут явно - пивний животик !
Теперь майора этого грохнут как-нибудь очень "красочно" со множественными следами пыток и в каком-нибудь парке повесят с табличкой "за наших татарских братьев", а татар тут же переименуют из экстремистов в террористы ...
им терять нечего
Одно дело, например, жечь шины и даже кидать брусчатку в полицию, и совсем другое взрывать в людных местах машины начиненные тротилом или демонстративно отрезать головы и обещать, что так будет с каждым кто чего-то там не выполнит.
Реут Игорь Валерьевич / Реут Ігор Валерійович / Reut Igor Valerevich
Сотрудник оккупационных структур - начальник 3 боевого отделения СОБР МВД по Республике Крым, подполковник полиции. Награжден медалью оккупантов «За защиту Республики Крым».
До оккупации - служил в спецподразделении «Беркут».
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База Миротворец
Абдураимов Ленур Илимдарович / Абдураімов Лєнур Ілімдарович / Abduraimov Lenur Ilimdarovich
Изменник родины. Пособник российских оккупантов.
Сотрудник силовых структур оккупационной администрации в АР Крым - ст. участковый уполномоченный полиции отдела участковых уполномоченных полиции УМВД России по городу Симферополю (№1 «Железнодорожный»), майор полиции.
#R1421759X185A75A223A2N
Условия поиска:улица: Девлет Герей ул.;дом 39
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1-1 из 1
63-65-43Абдураимов Ленур ИлимдаровичДевлет Герей ул., дом 39
Адрес: АР Крым, г. Симферополь, ул. Туристов 8/5, кв. 58
- "Хлопці,не треба,сталася жахлива помилка ! "
Интересно лицо с явновыраженной азиатской примесью..Интересно откуда чучело?
Абдураимов Ленур Илимдарович / Абдураімов Лєнур Ілімдарович / Abduraimov Lenur Ilimdarovich
Сотрудник силовых структур оккупационной администрации в АР Крым - ст. участковый уполномоченный полиции отдела участковых уполномоченных полиции УМВД России по городу Симферополю (№1 «Железнодорожный»), майор полиции.
#R1421759X185A75A223A2N