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Начал работу оперативный штаб по охране правопорядка во время празднования Рош Ха-Шана в Умани, - Нацполиция. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Общество

В Умани Черкасской области заработал межведомственный оперативный штаб для своевременного реагирования на события во время празднования Рош Ха-Шана.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.

В штаб вошли представители Нацполиции, ГСЧС, Нацгвардии и миграционной службы. Возглавляет его начальник ГУНП в Черкасской области Михаил Куратченко.

Как отметил заместитель главы Нацполиции Александр Фацевич, в частности определены основные задачи по обеспечению правопорядка в месте паломничества и организации реагирования на все события, в том числе техногенного характера.

Отмечается, что правоохранители проверили организацию несения службы на локациях, где проходят мероприятия по празднованию Рош Ха-Шана, и работы ситуационного центра Национальной полиции.

Начал работу оперативный штаб по охране правопорядка во время празднования Рош Ха-Шана в Умани, - Нацполиция 01
Начал работу оперативный штаб по охране правопорядка во время празднования Рош Ха-Шана в Умани, - Нацполиция 02
Начал работу оперативный штаб по охране правопорядка во время празднования Рош Ха-Шана в Умани, - Нацполиция 03

Читайте также: Израильские полицейские прибыли в Умань для помощи украинским правоохранителям. ВИДЕО

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+7
- Куме, Ви чули? Поліція відкрила кримінальне провадження за порушення рівноправності громадян за релігійними поглядами стосовно власника одного з кафе Умані Черкасской области. ВІн розмістив табличку, що не обслуговує хасидів, у зв»язку з «КОВІД-19»…
- От дурний... Написав-би, на табличці: "Увага! Кращі страви з свинини! Перші, другі страви, салати, десерти...У нас навіть тістечка печуться на якісному смальці з домашніх свиней!", і все, ні один хасид не зайшов-би...
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05.09.2021 09:59
+5
так там же цадик зарыт - но вы только попробуй его выкопать и выслать останки в Израиль - сами же местные жители вас растерзают - им хасиды кучу бабла оставляют Начал работу оперативный штаб по охране правопорядка во время празднования Рош Ха-Шана в Умани, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 8687
что то не пишут приехали ли изр. полицейские помогать нашим как было год назад - они этих хасидов только так дубинками лупят - а если наш замахнулся бы то это антисемитизъм и фощизъм Начал работу оперативный штаб по охране правопорядка во время празднования Рош Ха-Шана в Умани, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 903
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05.09.2021 09:22
+3
Переписка в Інтернет, між поклонницею Зеленського і «порохоботом»:
- Никогда не видела живых хасидов. Наверное, у человека были весомые причины не впускать их в своё заведение
- Свого придуркуватого Зеленського бачили?... Уявіть що він відпустив бороду.
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05.09.2021 10:59
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И по празднованию рамадана надо штаб.
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05.09.2021 09:15 Ответить
Пока еще не надо. Вот после наплыва мигрантов надо будет задуматься
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05.09.2021 10:03 Ответить
Звідки взялось це пейсате нещастя на нашу голову?
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05.09.2021 09:18 Ответить
так там же цадик зарыт - но вы только попробуй его выкопать и выслать останки в Израиль - сами же местные жители вас растерзают - им хасиды кучу бабла оставляют Начал работу оперативный штаб по охране правопорядка во время празднования Рош Ха-Шана в Умани, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 8687
что то не пишут приехали ли изр. полицейские помогать нашим как было год назад - они этих хасидов только так дубинками лупят - а если наш замахнулся бы то это антисемитизъм и фощизъм Начал работу оперативный штаб по охране правопорядка во время празднования Рош Ха-Шана в Умани, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 903
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05.09.2021 09:22 Ответить
Вообще-то, евреи взялись с Шумера. Праотец Авраам был родом из города Ура халдейского.
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05.09.2021 10:04 Ответить
Переписка в Інтернет, між поклонницею Зеленського і «порохоботом»:
- Никогда не видела живых хасидов. Наверное, у человека были весомые причины не впускать их в своё заведение
- Свого придуркуватого Зеленського бачили?... Уявіть що він відпустив бороду.
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05.09.2021 10:59 Ответить
во во! нах они вообще обосрались эти мрази, на них еще тратить бюдежт.
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05.09.2021 11:45 Ответить
То то холодно .*Кучки * йдуть
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05.09.2021 09:24 Ответить
Скільки раз тобі цитувать анекдот?
"- Девушка! У Вас рот есть?
- Есть! А что?
- Так закройте его! С закрытым ртом Вы умнее выглядите!"
"Єврейські кучки" (точніше - "кУщі") - це весняне свято, що святкується ними десь у квітні-травні (у нас це припадає саме на "черемхові холоди" - на період перед християнською Паскою)
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05.09.2021 09:56 Ответить
На осінній їхній тур теж настає відчутнє похолодання, а чи кучки чи не кучки..то вже вторинне. Розпочав роботу оперативний штаб із охорони правопорядку під час святкування Рош Ха-Шана в Умані, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 9449
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05.09.2021 13:31 Ответить
- Семён Маркович! Вы палатку уже приготовили?
- Зачем?
- Ну, как это, «зачем»?! Вы же еврей? Заповеди Торы соблюдать должны?...
- Ну, да…
- Так ведь скоро «праздник кущей». А в эту ночь все евреи должны ночевать на земле, в палатках, под деревьями, отдавая дань памяти предкам, когда они вели кочевой образ жизни…
- Знаете, долина Иордана и долина Ирпеня - немного разные места, и мне Тора с предками не так дорога, как моя радикулитная спина…
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05.09.2021 13:49 Ответить
*****́т (ивр. ‏סוכות‏‎), Праздник кущей (шалашей) ...начинается 15 числа месяца тишрей и продолжается семь дней

Период: пн, 20 сент. 2021 г. - пн, 27 сент. 2021 г.

Значение: Праздник сбора урожая
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05.09.2021 13:36 Ответить
Невже євреї і кацапи - "рідні душі"? У кацапів усі свята - "День гранёного стакана", а у євреїв - "кУщі"... Розпочав роботу оперативний штаб із охорони правопорядку під час святкування Рош Ха-Шана в Умані, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 1976
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05.09.2021 13:51 Ответить
ни одна страна мира,не приглашает полицейских из другой страны,чтобы навести порядок у себя в доме.
можете себе представить,что евреи в Иерусалим на Пасху,приглашали бы полицейских из Украины?
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05.09.2021 09:27 Ответить
Не мели дурниць! В Україні,по райвідділах, ще 20 років тому їздили представники німецької поліції і запрошували до себе наших міліціонерів Єдина вимога - знання німецької мови Взамін - громадянство, житло, працевлаштування всієї сім"ї і повний соціальний пакет Бо вони не могли з емігрантами з Союзу справиться (в тому числі і з "совковими фольксдойчами")
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05.09.2021 09:51 Ответить
ні,то ти дурний як та мавпа на троні,бо не поняв того що написано.
наприклад коли йде паломнічество до Меккі,то туда не запрошуют поліціянтів з інших країн на час хаджу,бо порядок в країні це внутрешня справа держави,і якщо вона нездатна утримовати порядок згідно свїм законам,то тим самим вона росписується в своїй неспроможності як держава.
до речі,поліціянтів з Ізраелю,запрошують тільки на цей клятий иудейскій шабаш,а не на завжди!
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05.09.2021 10:24 Ответить
Ну - щодо "мавпи на троні" - то ти просто не дивився давно у дзеркало! Хасиди - сама паскудна релігійна течія в юдаїзмі Їх самі євреї-ортодокси ненавидять Коли люди звикли жить "захребетниками", нічого не даючи суспільству, але вимагаючи від суспільства "подачок", аргументуючи це тим, що вони "вивчають Тору" і "моляться за всіх юдеїв", то вони "горло рвать будуть" кожному, щоб зберегти цей "халалявний" спосіб життя! І не зупиняться ні перед чим А що може буть кращим, ніж притягнення уваги до своєї особи вереском про переслідування з релігійних мотивів, маскуючи цим звичайний п"яний дебош і *********** в іншій країні? Так що влада наша працює в даному випадку у правильному руслі - адже, отримавши кийком по хребту від юдея , вереск про переслідування за релігійними мотивами не піднімеш!
(Голова людині дана для того, щоб думать, а не тільки їсти, чи шапку носить!) Розпочав роботу оперативний штаб із охорони правопорядку під час святкування Рош Ха-Шана в Умані, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 4555
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05.09.2021 10:53 Ответить
Начал работу оперативный штаб.- Сводка с второго фронта. На первом, донбасском, против ВСУ воюют израильские наёмники.
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05.09.2021 09:36 Ответить
Такое впечатление что хасиды первый раз приехали! Раньше их не было и до Монастырского никто с ними не справился
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05.09.2021 09:37 Ответить
- Куме, Ви чули? Поліція відкрила кримінальне провадження за порушення рівноправності громадян за релігійними поглядами стосовно власника одного з кафе Умані Черкасской области. ВІн розмістив табличку, що не обслуговує хасидів, у зв»язку з «КОВІД-19»…
- От дурний... Написав-би, на табличці: "Увага! Кращі страви з свинини! Перші, другі страви, салати, десерти...У нас навіть тістечка печуться на якісному смальці з домашніх свиней!", і все, ні один хасид не зайшов-би...
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05.09.2021 09:59 Ответить
- Шоб ты знал, Изя, внучек, как у дедушки болели ноги в сорок первом.
- И шо было потом, дедушка?
- Начал носить сорок третий.
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05.09.2021 09:42 Ответить
Приходить п"яний хасид до меморіалу цадика Нахмана - дивиться, а навпроти стоїть пам"ятник двом дебелим чоловікам з ножами в руках. Питає:
- Скажите, это "секарии", Иосиф Флавий со сподвижником?
- Ні... Це Гонта з Залізняком, які предків Кернеса і Коломойського, різали..."
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05.09.2021 09:46 Ответить
(архивные фото за 2018 г)
.Розпочав роботу оперативний штаб із охорони правопорядку під час святкування Рош Ха-Шана в Умані, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 9630Розпочав роботу оперативний штаб із охорони правопорядку під час святкування Рош Ха-Шана в Умані, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 4574Розпочав роботу оперативний штаб із охорони правопорядку під час святкування Рош Ха-Шана в Умані, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 8973Розпочав роботу оперативний штаб із охорони правопорядку під час святкування Рош Ха-Шана в Умані, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 1618Розпочав роботу оперативний штаб із охорони правопорядку під час святкування Рош Ха-Шана в Умані, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 6492
Розпочав роботу оперативний штаб із охорони правопорядку під час святкування Рош Ха-Шана в Умані, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 1341
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05.09.2021 10:19 Ответить
твари
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05.09.2021 11:47 Ответить
***
- Мойша, у вас же, у евреев, сейчас 5782 год?
- таки да.....а шо*
- слушай, а не можешь вспомнить, чем там закончился 2021?
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05.09.2021 12:13 Ответить
 
 