Начал работу оперативный штаб по охране правопорядка во время празднования Рош Ха-Шана в Умани, - Нацполиция. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Общество
В Умани Черкасской области заработал межведомственный оперативный штаб для своевременного реагирования на события во время празднования Рош Ха-Шана.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.
В штаб вошли представители Нацполиции, ГСЧС, Нацгвардии и миграционной службы. Возглавляет его начальник ГУНП в Черкасской области Михаил Куратченко.
Как отметил заместитель главы Нацполиции Александр Фацевич, в частности определены основные задачи по обеспечению правопорядка в месте паломничества и организации реагирования на все события, в том числе техногенного характера.
Отмечается, что правоохранители проверили организацию несения службы на локациях, где проходят мероприятия по празднованию Рош Ха-Шана, и работы ситуационного центра Национальной полиции.
Пожалуйста, подождите...
что то не пишут приехали ли изр. полицейские помогать нашим как было год назад - они этих хасидов только так дубинками лупят - а если наш замахнулся бы то это антисемитизъм и фощизъм
- Никогда не видела живых хасидов. Наверное, у человека были весомые причины не впускать их в своё заведение…
- Свого придуркуватого Зеленського бачили?... Уявіть що він відпустив бороду.
"- Девушка! У Вас рот есть?
- Есть! А что?
- Так закройте его! С закрытым ртом Вы умнее выглядите!"
"Єврейські кучки" (точніше - "кУщі") - це весняне свято, що святкується ними десь у квітні-травні (у нас це припадає саме на "черемхові холоди" - на період перед християнською Паскою)
- Зачем?
- Ну, как это, «зачем»?! Вы же еврей? Заповеди Торы соблюдать должны?...
- Ну, да…
- Так ведь скоро «праздник кущей». А в эту ночь все евреи должны ночевать на земле, в палатках, под деревьями, отдавая дань памяти предкам, когда они вели кочевой образ жизни…
- Знаете, долина Иордана и долина Ирпеня - немного разные места, и мне Тора с предками не так дорога, как моя радикулитная спина…
Период: пн, 20 сент. 2021 г. - пн, 27 сент. 2021 г.
Значение: Праздник сбора урожая
можете себе представить,что евреи в Иерусалим на Пасху,приглашали бы полицейских из Украины?
наприклад коли йде паломнічество до Меккі,то туда не запрошуют поліціянтів з інших країн на час хаджу,бо порядок в країні це внутрешня справа держави,і якщо вона нездатна утримовати порядок згідно свїм законам,то тим самим вона росписується в своїй неспроможності як держава.
до речі,поліціянтів з Ізраелю,запрошують тільки на цей клятий иудейскій шабаш,а не на завжди!
(Голова людині дана для того, щоб думать, а не тільки їсти, чи шапку носить!)
- От дурний... Написав-би, на табличці: "Увага! Кращі страви з свинини! Перші, другі страви, салати, десерти...У нас навіть тістечка печуться на якісному смальці з домашніх свиней!", і все, ні один хасид не зайшов-би...
- И шо было потом, дедушка?
- Начал носить сорок третий.
- Скажите, это "секарии", Иосиф Флавий со сподвижником?
- Ні... Це Гонта з Залізняком, які предків Кернеса і Коломойського, різали..."
.
...
- Мойша, у вас же, у евреев, сейчас 5782 год?
- таки да.....а шо*
- слушай, а не можешь вспомнить, чем там закончился 2021?