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Украинец пытался ввезти в страну незадекларированную технику Apple на $650 тыс., - Госпогранслужба. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

4 сентября пограничники на границе с Польшей обнаружили крупную партию контрабандных товаров фирмы Apple. Было изъято более тысячи гаджетов, которые незаконно хотели ввезти в страну.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Западное региональное отделение Госпогранслужбы. 

"4 сентября в международный автомобильный пункт пропуска "Шегини" на въезд в Украину прибыл микроавтобус марки "Мерседес" под управлением 35-летнего гражданина Украины. Пограничники совместно с работниками таможни инициировали углубленную проверку автомобиля", - отмечается в сообщении.  

По результатам осмотра в багажном отделении автомобиля под б/у запчастями было обнаружено 775 телефонов IPhone различных моделей, новых и бывших в употреблении, 1300 наушников, 10 дисплеев, 134 планшета, 73 ноутбука и 40 ручек.

"Общее количество новой техники - 1738 единиц, б/у - 594. Вся техника изъята сотрудниками таможни. Стоимость товара устанавливается", - резюмируется в сообщении.

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Украинец пытался ввезти в страну незадекларированную технику Apple на $650 тыс., - Госпогранслужба 01
Украинец пытался ввезти в страну незадекларированную технику Apple на $650 тыс., - Госпогранслужба 02
Украинец пытался ввезти в страну незадекларированную технику Apple на $650 тыс., - Госпогранслужба 03
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Топ комментарии
+5
Через таких негідників простий волинський митник не зможе цього місяця купити собі новий будинок з басейном і вертольотним майданчиком...

Гражданин хотел незаконно ввезти в страну 1738 единиц техники Apple, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 4591
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05.09.2021 11:27
+5
Так и раздадут рядовым народным депутатам в Раде.
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05.09.2021 11:39
+1
Краще зробили би нормальні митні збори, чи, взагалі б скасували їх, щоб таку "контрабанду" не ловити.
Ну, я б іще зрозумів, якщо би в Україні потрібно було захистити національного виробника подібних гаджетів. А то ж не має такого. А тим часом попит народжує пропозицію, а раз так, то контрабанду це не зупинить
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05.09.2021 11:31
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Правила форума Совет форумчан
а раздать их - рядовым, на передке....
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05.09.2021 11:26 Ответить
Так и раздадут рядовым народным депутатам в Раде.
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05.09.2021 11:39 Ответить
Через таких негідників простий волинський митник не зможе цього місяця купити собі новий будинок з басейном і вертольотним майданчиком...

Гражданин хотел незаконно ввезти в страну 1738 единиц техники Apple, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 4591
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05.09.2021 11:27 Ответить
Краще зробили би нормальні митні збори, чи, взагалі б скасували їх, щоб таку "контрабанду" не ловити.
Ну, я б іще зрозумів, якщо би в Україні потрібно було захистити національного виробника подібних гаджетів. А то ж не має такого. А тим часом попит народжує пропозицію, а раз так, то контрабанду це не зупинить
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05.09.2021 11:31 Ответить
Звітують, начеб-то в Україну наркотики чи отруту хотіли ввезти. Ну, піймали, і кому від того користь?
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05.09.2021 11:34 Ответить
было обнаружено ....... 134 планшеты, 73 ноутбуки и 40 ручек.Источник: https://censor.net/ru/p3286414

Откуда таких "писателей" набираете?
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05.09.2021 11:37 Ответить
Поляки проморгали?
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05.09.2021 11:50 Ответить
полякам пофиг. зачем им моргать? Українець намагався ввезти до країи незадекларовану техніку Apple на $ 650 тисяч, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 5785
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05.09.2021 13:38 Ответить
Переформулирую заголовок:
"Украинец пытался вывезти из Польши незадекларированную технику Apple на $650 тыс."

Звучит?
Конфисковать в пользу Польши "775 телефонов IPhone различных моделей, новых и бывших в употреблении, 1300 наушников, 10 дисплеев, 134 планшета, 73 ноутбука и 40 ручек".
Нормально?
$650 тыс. проморгали.
Или нет?
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05.09.2021 13:51 Ответить
как минимум половину спишут на свои семьи и себя любимых и к ванге не ходи...)) ну не в детский же дом раздадут и не продадут же и деньги в бюджет отнесут.... такой мелочовкой там не занимаются . там сотни тысяч долларов и миллионы крутят а это мелкотня так пыль придорожная.....
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05.09.2021 12:47 Ответить
Это только зебилам можно... Українець намагався ввезти до країи незадекларовану техніку Apple на $ 650 тисяч, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 2998
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05.09.2021 14:11 Ответить
Ну дык) у нас "яблоки" теперь сама фирма эпл завозит, а асбис теперь дестрибьютор с малой долей. А с этого горе купца просто просят поделиться.
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05.09.2021 22:27 Ответить
 
 