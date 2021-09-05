Украинец пытался ввезти в страну незадекларированную технику Apple на $650 тыс., - Госпогранслужба. ФОТОрепортаж

4 сентября пограничники на границе с Польшей обнаружили крупную партию контрабандных товаров фирмы Apple. Было изъято более тысячи гаджетов, которые незаконно хотели ввезти в страну.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Западное региональное отделение Госпогранслужбы.

"4 сентября в международный автомобильный пункт пропуска "Шегини" на въезд в Украину прибыл микроавтобус марки "Мерседес" под управлением 35-летнего гражданина Украины. Пограничники совместно с работниками таможни инициировали углубленную проверку автомобиля", - отмечается в сообщении.

По результатам осмотра в багажном отделении автомобиля под б/у запчастями было обнаружено 775 телефонов IPhone различных моделей, новых и бывших в употреблении, 1300 наушников, 10 дисплеев, 134 планшета, 73 ноутбука и 40 ручек.

"Общее количество новой техники - 1738 единиц, б/у - 594. Вся техника изъята сотрудниками таможни. Стоимость товара устанавливается", - резюмируется в сообщении.

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