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Украинские спортсмены вернулись с Паралимпийских игр в Токио. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Спорт

Часть украинской сборной 5 сентября вернулась с Паралимпийских игр в Токио, где завершила соревнования. Украинские спортсмены завоевали 98 медалей.

Об єтом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.

В аэропорт "Борисполь" прибыли 126 человек: тренеры, медики, спортсмены и президент Национального комитета спорта инвалидов Украины Валерий Сушкевич.

Среди тех, кто вернулся - пловец Максим Крипак, который стал самым титулованным спортсменом Паралимпийских игр в Токио; настольный теннисист Иван Май получивший две "бронзы"; паралимпийская чемпионка по прыжкам в длину Оксана Зубковская.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина с 98-ю медалями заняла шестое место на Паралимпиаде в Токио

Украинские спортсмены вернулись с Паралимпийских игр в Токио 01
Украинские спортсмены вернулись с Паралимпийских игр в Токио 02
Украинские спортсмены вернулись с Паралимпийских игр в Токио 03
Украинские спортсмены вернулись с Паралимпийских игр в Токио 04
Украинские спортсмены вернулись с Паралимпийских игр в Токио 05

Встречал спортсменов министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт. Он поблагодарил спортсменов, тренеров, врачей и Паралимпийский комитет за результаты на Играх.

Еще часть спортсменов и делегации должна вернуться в Украину ночью 6 сентября. Вероятно, речь идет и о команде по стрельбе, которая завершила соревнования лишь 5 сентября.

Также читайте: Украинский пловец Крипак стал самым титулованным спортсменом Паралимпиады

Напомним, наши спортсмены на Паралимпийских играх завоевали 98 медалей: 27 бронзовых, 47 серебряных и 24 золотых.

В медальном зачете, где место зависит от количества золота, Украина стала 6-й. По общему количеству медалей наша сборная - пятая в мире.
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Топ комментарии
+15
Украинские спортсмены вернулись с Паралимпийских игр в Токио - Цензор.НЕТ 9306

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05.09.2021 12:16
+14
Щось не видно серед зустрічаючих найвеличнішого. Це ж така можливість пропіаритсь. Ех.
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05.09.2021 12:16
+12
ну ці ж з кацапами не обнімались же...
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05.09.2021 12:18
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Украинские спортсмены вернулись с Паралимпийских игр в Токио - Цензор.НЕТ 9306

...
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05.09.2021 12:16 Ответить
Українські спортсмени повернулися із Паралімпійських ігор у Токіо - Цензор.НЕТ 1210
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05.09.2021 17:54 Ответить
Щось не видно серед зустрічаючих найвеличнішого. Це ж така можливість пропіаритсь. Ех.
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05.09.2021 12:16 Ответить
ну ці ж з кацапами не обнімались же...
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05.09.2021 12:18 Ответить
Добре , що було а то де він так катаклізми
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05.09.2021 19:04 Ответить
З поверненням, Герої !!! Українські спортсмени повернулися із Паралімпійських ігор у Токіо - Цензор.НЕТ 4713
Українські спортсмени повернулися із Паралімпійських ігор у Токіо - Цензор.НЕТ 4856
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05.09.2021 12:46 Ответить
молодці так тримати- ви наша гордість-
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05.09.2021 13:07 Ответить
Україна знову зустрічає свою Славу !
Слава - Україні !!!
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05.09.2021 13:19 Ответить
Вітаю спортсменів з перемогами і поверненням на Батьківщину.
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05.09.2021 13:26 Ответить
Вітаю спортсменів!!! Молодці!!
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05.09.2021 14:22 Ответить
Хоть эти порадовали...
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05.09.2021 14:35 Ответить
Подяка за гарний виступ.
І вітання всім учасникам та медалістам !
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05.09.2021 18:53 Ответить
 
 