Украинские спортсмены вернулись с Паралимпийских игр в Токио. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Часть украинской сборной 5 сентября вернулась с Паралимпийских игр в Токио, где завершила соревнования. Украинские спортсмены завоевали 98 медалей.

Об єтом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.

В аэропорт "Борисполь" прибыли 126 человек: тренеры, медики, спортсмены и президент Национального комитета спорта инвалидов Украины Валерий Сушкевич.

Среди тех, кто вернулся - пловец Максим Крипак, который стал самым титулованным спортсменом Паралимпийских игр в Токио; настольный теннисист Иван Май получивший две "бронзы"; паралимпийская чемпионка по прыжкам в длину Оксана Зубковская.

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Встречал спортсменов министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт. Он поблагодарил спортсменов, тренеров, врачей и Паралимпийский комитет за результаты на Играх.

До аеропорту Бориспіль прибули українські паралімпійці, які брали участь в іграх у Токіо pic.twitter.com/AuEc0YdTqd — hromadske (@HromadskeUA) September 5, 2021

Еще часть спортсменов и делегации должна вернуться в Украину ночью 6 сентября. Вероятно, речь идет и о команде по стрельбе, которая завершила соревнования лишь 5 сентября.

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Напомним, наши спортсмены на Паралимпийских играх завоевали 98 медалей: 27 бронзовых, 47 серебряных и 24 золотых.

В медальном зачете, где место зависит от количества золота, Украина стала 6-й. По общему количеству медалей наша сборная - пятая в мире.