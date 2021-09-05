Украинские спортсмены вернулись с Паралимпийских игр в Токио. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Спорт
Часть украинской сборной 5 сентября вернулась с Паралимпийских игр в Токио, где завершила соревнования. Украинские спортсмены завоевали 98 медалей.
Об єтом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.
В аэропорт "Борисполь" прибыли 126 человек: тренеры, медики, спортсмены и президент Национального комитета спорта инвалидов Украины Валерий Сушкевич.
Среди тех, кто вернулся - пловец Максим Крипак, который стал самым титулованным спортсменом Паралимпийских игр в Токио; настольный теннисист Иван Май получивший две "бронзы"; паралимпийская чемпионка по прыжкам в длину Оксана Зубковская.
Встречал спортсменов министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт. Он поблагодарил спортсменов, тренеров, врачей и Паралимпийский комитет за результаты на Играх.
До аеропорту Бориспіль прибули українські паралімпійці, які брали участь в іграх у Токіо pic.twitter.com/AuEc0YdTqd— hromadske (@HromadskeUA) September 5, 2021
Еще часть спортсменов и делегации должна вернуться в Украину ночью 6 сентября. Вероятно, речь идет и о команде по стрельбе, которая завершила соревнования лишь 5 сентября.
Напомним, наши спортсмены на Паралимпийских играх завоевали 98 медалей: 27 бронзовых, 47 серебряных и 24 золотых.
В медальном зачете, где место зависит от количества золота, Украина стала 6-й. По общему количеству медалей наша сборная - пятая в мире.
Пожалуйста, подождите...
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Слава - Україні !!!
І вітання всім учасникам та медалістам !