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Крым (26014) посольство РФ (440) крымские татары (2689)

"Нет репрессиям", "Путин - убийца", - под посольством РФ в Киеве прошла акция в поддержку арестованных крымских татар. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Политика Украины

В Киеве возле посольства России проходит акция в поддержку крымских татар, которых задержали в оккупированном Крыму накануне.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ, на акцию пришли десятки людей, они держат в руках плакаты "Нет репрессиям", "Путин - убийца".

Участники акции требуют освободить всех пятерых похищенных крымских татар и всех, кого незаконно арестовала оккупационная власть.

Нет репрессиям, Путин - убийца, - под посольством РФ в Киеве прошла акция в поддержку арестованных крымских татар 01

Как сообщалось, российские силовики в аннексированном Крыму 3-4 сентября задержали пятерых крымских татар: Азиза Ахтемова, Асана Ахтема, Наримана Джеляла, Эльдара Одаманова и Шевкета Усеинова.

4 сентября в селе Первомайское Симферопольского района Крыма прошел обыск у Наримана Джеляла, после чего его увезли на синем микроавтобусе Volkswagen. Позднее глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров написал в "Фейсбуке", что Нариман Джелял находится в здании ФСБ России по Крыму и Севастополю. Протестуя против задержаний, родственники и неравнодушные сограждане вышли к зданиям "Управление ФСБ по Республике Крым и г. Симферополь".
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"Нет репрессиям", "Путин - убийца", - под посольством РФ в Киеве прошла акция в поддержку арестованных крымских татар - Цензор.НЕТ 9899
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05.09.2021 14:20 Ответить
Ох и мерзкий подонок кремлёвский и убийца !
Чтоб ты здох , падлюка 😡
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05.09.2021 15:41 Ответить
Собирай свою платформу, зеледент. Только не надо на ее проведения тратить 6,8 ляма. Ну или хоть в совбезе ООН заявление сделай.
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05.09.2021 14:22 Ответить
ето еще харьковский пацан в 14-м знал, тот шо тряпку кацапскую пинал...
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05.09.2021 14:58 Ответить
путін - ***** і відповідь:
воістину *****!!!
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05.09.2021 15:49 Ответить
А как на счёт попротестовать по поводу политзаключенных Антоненко, Семенченко, Стрененко, Кузьменко, бойцов Торнадо, Другарь, Зверобий, Федины, Николая Маслова и других политзаключённых не московского а украинского х**ла ?
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05.09.2021 19:51 Ответить
Так за это не платят "Ні репресіям", "Путін - убивця", - під посольством РФ у Києві відбулася акція на підтримку арештованих кримських татар - Цензор.НЕТ 3573
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06.09.2021 07:00 Ответить
 
 