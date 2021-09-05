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марш (632) защита животных (59) Богачук Олег (1431)

"Україна не шкуродерня", - в Киеве состоялся марш защитников животных. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Общество

5 сентября, в Киеве состоялся Всеукраинский марш защиты животных.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

Организаторы акции отметили: "Нас достало, что парламент игнорирует большинство зоозащитных законопроектов. Нас достало, что издевательства над животными все еще продают как развлечения. Нас достало, что живодеров оправдывают суды. Нас достало, что жестокость к животным с каждым днем ​​только умножается".

Организаторы акции заявили: "Хватит игнорировать страдания животных! Хватит издевательств! Хватит эксплуатации! Хватит откладывать гуманность!"

Они заявили, что не имеют права молчать и искать оправдания для бездействия, поэтому и выходят на марш, чтобы защитить животных.

"Будущее Украины зависит от нас. И мы должны бороться за то, чтобы это будущее было гуманным. Нам хватит решимости и уверенности, чтобы остановить жестокость и издевательства над животными. Защита слабых - дело сильных!", - резюмируется в пресс-релизе акции.

Україна не шкуродерня, - в Киеве состоялся марш защитников животных 01
Україна не шкуродерня, - в Киеве состоялся марш защитников животных 02
Україна не шкуродерня, - в Киеве состоялся марш защитников животных 03
Україна не шкуродерня, - в Киеве состоялся марш защитников животных 04
Україна не шкуродерня, - в Киеве состоялся марш защитников животных 05
Україна не шкуродерня, - в Киеве состоялся марш защитников животных 06
Україна не шкуродерня, - в Киеве состоялся марш защитников животных 07
Україна не шкуродерня, - в Киеве состоялся марш защитников животных 08
Україна не шкуродерня, - в Киеве состоялся марш защитников животных 09
Україна не шкуродерня, - в Киеве состоялся марш защитников животных 10
Україна не шкуродерня, - в Киеве состоялся марш защитников животных 11
Україна не шкуродерня, - в Киеве состоялся марш защитников животных 12
Україна не шкуродерня, - в Киеве состоялся марш защитников животных 13
Україна не шкуродерня, - в Киеве состоялся марш защитников животных 14
Україна не шкуродерня, - в Киеве состоялся марш защитников животных 15
Україна не шкуродерня, - в Киеве состоялся марш защитников животных 16
Україна не шкуродерня, - в Киеве состоялся марш защитников животных 17

Україна не шкуродерня, - в Киеве состоялся марш защитников животных 18

Україна не шкуродерня, - в Киеве состоялся марш защитников животных 19

Фото, видео - Олег Богачук
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Топ комментарии
+35
Ви спочатку за своїми улюбленцями на вулиці прибирати навчітся, тримати на повідку і в наморднику. За такий марш, де на фото майже всі собаки не в намордниках, вас в європейській країні вже б оштрафували на чималу суму.
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05.09.2021 15:20
+26
а когда будет марш защитников детей, покусаных собаками?
"Україна не шкуродерня", - у Києві відбувся марш захисників тварин - Цензор.НЕТ 8951
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05.09.2021 15:45
+18
У свиньи состав крови ближе чем у обезяны к человеку. Но шашлыки все любят и обувь с натуральной шкиры. Зато хутро носить не буду. И не носи в Африке тоже не носят. А вот
в тайге или тундре без этого ни как . Так шо не лезь дитя асфальта со своими проблемами в реальный мир.
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05.09.2021 15:37
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Страница 2 из 2
Ви, противники маршу, були на м"ясокомбінаті й бачили, ЩО там відбувається з тваринами? Як їх вбивають? Як вони плачуть та їх паралізує від відчуття скорої смерті? Я - була. ТО жахіття. Тільки для того, щоб ви зі своїми лятями на пляжі жарили шашлики.
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05.09.2021 18:16 Ответить
А ти не лять? Так всіх у курви записати- вміти треба.
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05.09.2021 18:33 Ответить
"Україна не шкуродерня", - у Києві відбувся марш захисників тварин - Цензор.НЕТ 790
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05.09.2021 19:33 Ответить
Та він троллить.
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05.09.2021 20:25 Ответить
Людина всеїдна і виключно на рослинній їжі жити не може.
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05.09.2021 20:22 Ответить
Шо за снобізм? Тваринкам боляче? Ой біда. Ви на пологах бували? Ото де муки, що матері, що кожній людині - всі народжуються в стражданнях та крові. Так може ми відмінимо і цю фізіологію разом із соковитою курочкою?
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05.09.2021 21:34 Ответить
Дурню, КОЖЕН був на пологах, принаймі - власних. До чого тут пологи? Якщо ти жінка - то дурепа про пологи писати під цим постом.
Якщо чоловік - то взагалі придурок. Може, ти прийняв за пологи власний запор, нажершись курочки і свинини?
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05.09.2021 22:40 Ответить
Цей зоошиз порвався від краю до краю, несіть нового.
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06.09.2021 00:15 Ответить
А почему зоозащитники издеваются над своими питомцами таская их на поводке как рабов? Переехали бы в дикие места и жили бы там со своими питомцами. Сняли бы с них ошейники и намордники. Посадили бы за свой стол рядом и жили бы припеваючи и так как хотят.
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05.09.2021 18:50 Ответить
... Сняли бы с них ошейники и намордники...

І - з себе - шкіряне взуття і куртки.
Взимку цікавіше, шось на кшталт цього
"Україна не шкуродерня", - у Києві відбувся марш захисників тварин - Цензор.НЕТ 8214
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05.09.2021 21:05 Ответить
А замість взуття лапті з лика. "Україна не шкуродерня", - у Києві відбувся марш захисників тварин - Цензор.НЕТ 2087
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05.09.2021 21:07 Ответить
Здається мені, що хтось за це непогано відслинявлює на мітинги. Мабуть виробники так званої еко- шкіри.
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05.09.2021 21:08 Ответить
Та не неї, начебто, непоганий попит, я теж нею не гидую, якшо боль-мєнь якісна. хз.
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05.09.2021 21:20 Ответить
Не знаю. В мене щодо еко шкіри склалося враження, що дуже недовговічна та низкоякісна обув. Українське взуття з шкіри коштує або менше, або так само як імпортне з екошкіри. А в експлуатації незрівнено кращі. У мене взуття з екошкіри більше сезону не носилося. Шкіряна ж обув 3-4 сезони точно носиться. Та й нога комфортніше, як на мене, себе в ній почуває.
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05.09.2021 21:28 Ответить
Різна попадається, буває, невбиваєма - лотерея. Звісно, шкіра є шкіра,.. Та й теж - дивлюсь, кроси фірмові недовго протримались, саме шкіра порепалась. Шкода.
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05.09.2021 21:34 Ответить
Я на так звану фірмУ не звертаю уваги. Ця фірма зараз дуже часто не є ознакою якості. Загалом виробник Китай. А ось шкіряне взуття українських виробників вже близько 7-8 років купляю. І поки що жодного разу не підводили. І колодка зручна і в носяться довго.
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05.09.2021 21:44 Ответить
У мене берці Талановські вже п'ять років. Де тільки не бив їх- а вони і досі товарного вигляду не втратили.
Але то ще порошенківська якість. Весною на зборах видали новенькі- повне лайно. В своїх відбігав.
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05.09.2021 22:30 Ответить
Доречі. Ось други сезон ношу кросівкі Ecco. Але вони в мене шкіряні. "Україна не шкуродерня", - у Києві відбувся марш захисників тварин - Цензор.НЕТ 5499
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05.09.2021 21:32 Ответить
О, а кітайскі шкіряні і недорогі вже і не згадаю, коли придбались - хоч би шо.
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05.09.2021 21:40 Ответить
Вообще странно, почему такое множестао людей хотят проявлять жесткосердие по отношению к живому. Причем, не к какому-то конкретному, ему чем то навредившему, а вообще-к живому существу, которое он и в глаза не видел. Мы отличаемся от цивилизованного мира именно этим-отношением к более слабому, к старикам, к детям и тем же животным. Ну еще гадим везде на улицах и мешки с мусором на обочины сваливаем..
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05.09.2021 19:13 Ответить
І чому ж така величезна к-ть людей ненавидить інших людей, яких вони не бачили в очі, і ті інші їм нічого лихого не заподіяли ?
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05.09.2021 20:29 Ответить
Пʼять балів. Шах та мат. "Україна не шкуродерня", - у Києві відбувся марш захисників тварин - Цензор.НЕТ 7711
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05.09.2021 20:58 Ответить
З тієї самої причини. Це очевидно.
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05.09.2021 21:18 Ответить
Якої ? Уточніть, будь ласка.
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05.09.2021 21:19 Ответить
Я писав про живе. Людина, що безпричинно бажає винищення живого, має таке саме відношення і до людини. Товариш Мільчаков починав із знущання із цуценят, згодом перейшов на людей...
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05.09.2021 21:24 Ответить
Ваші висновки - хибні.
х**ло собачок любить.
гітлер теж дуже любив тварин.

Якби все було так просто.
Але життя значно складніше.
І людина - теж.
Зі слоганами та заїждженими стереотипами легше. Не треба думати.
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05.09.2021 21:29 Ответить
Пані, про що ви ведете мову? Так розумію, що мешкаєте в цивілізованій країні, у якій,на відміність від України, Вірменії та Росії зовсім інше відношення і до дітей і до старих і до бездомних тварин. І такі палкі заклики до винищення тварин, які є у поточній стрічці навряд чи були би можливі у обговоренні на канадійському, чи німецькому форумі.
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05.09.2021 21:38 Ответить
???
Я відповіла, що ваші висновки хибні. І пояснила свою думку.
А ви перестрибуєте на інші країни та форуми.
=палкі заклики до винищення тварин= це про кого ?
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05.09.2021 21:48 Ответить
Почитайте коментарі.
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05.09.2021 21:55 Ответить
Є такий тест -Людина здатна вбити цуценя ,це садист здатний на все!!!)))
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05.09.2021 21:39 Ответить
Стережись ветеринарів.
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05.09.2021 21:42 Ответить
І забійників скота !!!)))
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05.09.2021 21:47 Ответить
Дивлячись заради чого вона це скоїла. Якщо задля розваги - безсумнівно садист. Але є обставини, що змушують людину це робити.
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05.09.2021 21:46 Ответить
Тест так і проводиться ,просто вбити ,нізчого !!)))
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05.09.2021 21:49 Ответить
Діду, в селах споконвіку топили зайвих щенят і котенят. І ніхто з тих, хто топив, садистом не став.
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06.09.2021 00:46 Ответить
Всі відомі маньяки-вбивці обожнювали собак. Це є факт.
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05.09.2021 22:28 Ответить
Ага. Щоб не стати маньяком-вбивцею, потрібно різати собак...
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05.09.2021 22:33 Ответить
А диктатори любили тваринок.Далеко не всі покидьки починали вбивати тваринок.
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06.09.2021 02:04 Ответить
Ненависники тварин ненавидять так само і людей, хоча і кажуть про себе: "люблю людей", а самі на них кидаються, наче лютий звір. Собаки для них смердять та какають, люди для них сміття та бидло. Ці нелюди, незадоволені життям, томущо не мають особистого життя. Просто с такими ніхто на одному гектарі не сяде. "Україна не шкуродерня", - у Києві відбувся марш захисників тварин - Цензор.НЕТ 2252
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05.09.2021 20:54 Ответить
Той хто каже "люблю людей" лукавить, хто б там він не був. Ніхто не може любить людей як загал. Любити можна конкретно когось, або кокретну людську спільноту.
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05.09.2021 21:01 Ответить
То було блювання в мене.
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05.09.2021 22:02 Ответить
Да это жесть.Она их походу троллит.Или плакат не тот подсунули.
"Україна не шкуродерня", - у Києві відбувся марш захисників тварин - Цензор.НЕТ 676 "Україна не шкуродерня", - у Києві відбувся марш захисників тварин - Цензор.НЕТ 3340
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05.09.2021 19:53 Ответить
Думаю, что жирный троллинг. "Україна не шкуродерня", - у Києві відбувся марш захисників тварин - Цензор.НЕТ 5421
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05.09.2021 21:10 Ответить
Походу Фемен потерялась "Україна не шкуродерня", - у Києві відбувся марш захисників тварин - Цензор.НЕТ 6595
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05.09.2021 21:18 Ответить
Возможно не в ту толпу затесалась. А может вообще фотошоп. ХЗ. "Україна не шкуродерня", - у Києві відбувся марш захисників тварин - Цензор.НЕТ 4753
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05.09.2021 21:21 Ответить
Універсальний плакат !!! Дівчині респект !!!))
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05.09.2021 21:43 Ответить
У часі.
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05.09.2021 21:23 Ответить
Я особисто проти дельфінаріїв і тварин в цирку. В зоопарку - хіба тварини, які вже покалічені і на волі не зможуть самі вижити. Але й тварини не можуть стояти над біологічним видом - людина, як це хочуть зоозахисники. На жаль ті всі мітинги то бізнес. Освоюють закордонні гранти.
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05.09.2021 20:03 Ответить
За дельфінів не знаю, але більшість тварин, що в цирку та зоопарках, це ті що народилися в неволі. Навряд чи вони зможуть в дикій природі жити.
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05.09.2021 21:12 Ответить
Короче,пока животные сами не скажут,шо они хотят,они объект манипуляций "Україна не шкуродерня", - у Києві відбувся марш захисників тварин - Цензор.НЕТ 5855
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05.09.2021 20:12 Ответить
"Україна не шкуродерня", - у Києві відбувся марш захисників тварин - Цензор.НЕТ 825
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05.09.2021 20:24 Ответить
Вибачте, друже, але я вас заспамила, бо дивитись на ці оченята без сліз неможливо.
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05.09.2021 21:55 Ответить
Чорний гумор. Я котів сам обожнюю. У мене їх троє. Хомтик, Химка й Трупик.
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05.09.2021 22:24 Ответить
Так.
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05.09.2021 22:26 Ответить
Не думаю що веган мене подужає. Так що єдине що тобі лишається- плюватися в монітор.

А, лови ще.
"Україна не шкуродерня", - у Києві відбувся марш захисників тварин - Цензор.НЕТ 6182
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05.09.2021 22:39 Ответить
З чого ти взяв, що я веган? Ти коли востаннє був у спортзалі? Скільки жмеш лежачи?
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05.09.2021 22:42 Ответить
То ти їси м'ясо? М'ясо вбитих тварин?
Ай-яй-яй. Як негарно вийшло. "Україна не шкуродерня", - у Києві відбувся марш захисників тварин - Цензор.НЕТ 4733
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05.09.2021 22:45 Ответить
Значить, у спортзал ти не ходиш і штангу не жмеш. Тож соплі підбери й стули пельку. А попадешся мені вживу, ляжеш через 15 секунд
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05.09.2021 22:47 Ответить
Ти уроки зробив?
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05.09.2021 23:16 Ответить
Мабуть Пан буде 15 секунд розстібати гудзики на фраку, у вас є шанс ))
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06.09.2021 00:20 Ответить
Якщо буде нагода, перевірим на практиці. Скажіть, а у вас, шмаркачів, вважається ознакою крутості з'їжддати на дурний тролінг, коли ви усвідомлюєте, що народившись чоловіками, ви ними не є?
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06.09.2021 05:20 Ответить
Зазвичай ознакою шмаркача є порожні погрози в цих ваших інтернетиках. Дорослі чоловіки нікому нічого доводити не будуть, хлопче.
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06.09.2021 10:12 Ответить
Засцяв і намагаєшся з'їхати з теми?
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06.09.2021 05:13 Ответить
коли вже буде марш на захист людей ?
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05.09.2021 21:19 Ответить
Він був. Ви ходили на марш проти ЛГБТ?
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05.09.2021 22:36 Ответить
Він про марш на захист людей, а не збоченців...
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06.09.2021 00:48 Ответить
У Вас щось із очима. Я писав про марш ПРОТИ збоченців. Тобто марш за сім'ю, який є маршем на захист людей
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06.09.2021 05:24 Ответить
Скоро в мире останется место только для тех животных, каких использует человек. Или их будут использовать, или им не будет места, и они исчезнут. Жестоко но неотвратимо. "Україна не шкуродерня", - у Києві відбувся марш захисників тварин - Цензор.НЕТ 9046
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05.09.2021 21:41 Ответить
Природа зла річ. Вона неодмінно бере своє там, де людина перестає пручатися. Захисники міфічної гармонії з природою зазвичай з квартир лише в магаз виходять.
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06.09.2021 00:24 Ответить
Ти такий крутий. Певно, ти навіть флешку з компа не через безпечний режим витягуєш.
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05.09.2021 22:40 Ответить
І шо у вас і дити є, і жодного павучка вони не розтоптали?
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06.09.2021 00:21 Ответить
Ви чудово розумієте, що розтоптати павучка і відривати голову цуценятам під крики яжемаєрі "он проста іграєцца" це різні речі
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06.09.2021 05:16 Ответить
Ок, запишімо, дітей немає. Але яке ж у васстрашне коло знайомих. А шо нинішньої правової бази не достатньо для притягнення до відповідальності цієї вашої знайомої яжематєрі?
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06.09.2021 10:05 Ответить
Сподіваємося, що з 8 листопада буде достатньо, бо запрацює нова редакція ст. 299 ККУ. Але фізичний вплив теж буде не зайвим. Мєнти неохоче вносять у ЄРДР заяви за цією статтею. Принаймні поки що
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06.09.2021 11:08 Ответить
Ще запишемо, що цуценя та стоять набагато вище за павучків у вашому рожевому світі любові до тварин.
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06.09.2021 10:07 Ответить
Запишемо, що інтелектуально Ви нижче павучків.
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06.09.2021 11:09 Ответить
Судячи з твоїх постів, по голові непогано бив не ти, а тебе...
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06.09.2021 00:50 Ответить
Я против дельфинариев, цирков, всяких зверинцев, ипподромов, меховых ферм, охоты, рыбалки, где животных эксплуатируют и/или убивают из развлечения. Без этого можно обойтись... Пробовал быть веганом, практиковал сидеть на рыбе, есть бобы. Пробовал постится. Пока безрезультатно. Все равно не сдерживаюсь и возвращаюсь к мясу и молочке. Без них не могу... Да и без лекарств в процессе испытаний которых гибнет огормная масса подопытных мышей, кроликов, а иногда и шемпанзе, тоже пока обоцтись не могу, как и большинство из вас. Нужно придумать замену мясу, не уступающую по вкусовым и питательным свойствам или вывести животных с неразвитым мозгом, что бы они были на уровне мидий по интелекту и не понимали что с ними происходит
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06.09.2021 00:52 Ответить
Бездомных животных нужно отлавливать подлечить и удерживать в приюте год. Если хозяин не нашёлся и ли животное никто не взял то животные сортируются. Старые и больные доживают свой век в приюте, а молодые и здоровые вывозятся в лесные ненаселеннные места северных областей Украины где есть источники воды и выпускаются в природные места обитания. Там сколоченые утепленнве будки и если животному холодно оно может там погрется. Специальный егерь раз в день будет привозить еду. Это гуманнее и безопаснее, стерелизации и выпускания в город или пожизненного содержания в клетках приюта.
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06.09.2021 06:55 Ответить
Зліт молодих вчених зоологів просто. " молодые и здоровые вывозятся в лесные ненаселеннные места" - так і австралійці думали, але потім здичавілі собаки розплодилися і поперегризали половину місцевої унікальної фауни.
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06.09.2021 10:09 Ответить
Вот эти все, кто на параде - точно не едят мясо? Тогда имеют право протестовать.
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06.09.2021 09:30 Ответить
судя по коментам большинство никуя не поняло, про шо был марш. ну или времени хватило только на заголовок новости "Україна не шкуродерня", - у Києві відбувся марш захисників тварин - Цензор.НЕТ 6993 . перед маршем не мешало бы покормить своего басю - ну чтоб костями не светить
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06.09.2021 11:44 Ответить
Україна не живодерня, Україна псарня від бродячий собак на вулицях!

А захисники позахищали собачєк і котіков, а тепер порозходяться по домах і будуть жерти котлети із свинок, теляток, корівок овечок і ....!

І їхні пси також разом з ними!
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19.09.2021 10:25 Ответить
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