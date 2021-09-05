"Україна не шкуродерня", - в Киеве состоялся марш защитников животных. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Общество
5 сентября, в Киеве состоялся Всеукраинский марш защиты животных.
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.
Организаторы акции отметили: "Нас достало, что парламент игнорирует большинство зоозащитных законопроектов. Нас достало, что издевательства над животными все еще продают как развлечения. Нас достало, что живодеров оправдывают суды. Нас достало, что жестокость к животным с каждым днем только умножается".
Организаторы акции заявили: "Хватит игнорировать страдания животных! Хватит издевательств! Хватит эксплуатации! Хватит откладывать гуманность!"
Они заявили, что не имеют права молчать и искать оправдания для бездействия, поэтому и выходят на марш, чтобы защитить животных.
"Будущее Украины зависит от нас. И мы должны бороться за то, чтобы это будущее было гуманным. Нам хватит решимости и уверенности, чтобы остановить жестокость и издевательства над животными. Защита слабых - дело сильных!", - резюмируется в пресс-релизе акции.
Фото, видео - Олег Богачук
Пожалуйста, подождите...
Якщо чоловік - то взагалі придурок. Може, ти прийняв за пологи власний запор, нажершись курочки і свинини?
І - з себе - шкіряне взуття і куртки.
Взимку цікавіше, шось на кшталт цього
Але то ще порошенківська якість. Весною на зборах видали новенькі- повне лайно. В своїх відбігав.
х**ло собачок любить.
гітлер теж дуже любив тварин.
Якби все було так просто.
Але життя значно складніше.
І людина - теж.
Зі слоганами та заїждженими стереотипами легше. Не треба думати.
Я відповіла, що ваші висновки хибні. І пояснила свою думку.
А ви перестрибуєте на інші країни та форуми.
=палкі заклики до винищення тварин= це про кого ?
А, лови ще.
Ай-яй-яй. Як негарно вийшло.
А захисники позахищали собачєк і котіков, а тепер порозходяться по домах і будуть жерти котлети із свинок, теляток, корівок овечок і ....!
І їхні пси також разом з ними!