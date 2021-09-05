Зеленский поздравил паралимпийцев: Украина снова показала высокий результат! Спасибо каждому! Гордимся!
Фото Цензор.НЕТ Спорт
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинских паралимпийцев с успехом на Паралимпиаде в Токио.
Президент напомнил, что Украина завоевала 98 медалей, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Твиттер главы государства.
"Завершились Паралимпиада-2020 в Токио. Благодаря нашим спортсменам Украина снова показала высокий результат и заняла 6-е место в общем зачете! Наши паралимпийцы завоевали 24 золотых, 47 серебряных и 27 бронзовых медалей. Спасибо каждому! Гордимся и поздравляем дома", - написал Зеленский.
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+7 oleg1966
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+7 Alexey Chernyavsky
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+5 marusia klimova
показать весь комментарий05.09.2021 15:59
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Параолімпійці , ці люди з такою волею!!! - то кращий тому доказ , не завдяки розмірам з людським ресурсом, держави, а тим більше не завдяки багатству її економіки ...
справжні ВОЇНИ й ГЕРОЇ!!!