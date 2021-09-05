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Зеленский поздравил паралимпийцев: Украина снова показала высокий результат! Спасибо каждому! Гордимся!

Фото Цензор.НЕТ Спорт

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинских паралимпийцев с успехом на Паралимпиаде в Токио.

Президент напомнил, что Украина завоевала 98 медалей, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Твиттер главы государства. 

"Завершились Паралимпиада-2020 в Токио. Благодаря нашим спортсменам Украина снова показала высокий результат и заняла 6-е место в общем зачете! Наши паралимпийцы завоевали 24 золотых, 47 серебряных и 27 бронзовых медалей. Спасибо каждому! Гордимся и поздравляем дома", - написал Зеленский. 

Зеленский поздравил паралимпийцев: Украина снова показала высокий результат! Спасибо каждому! Гордимся! 01

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+7
Зеленский поздравил паралимпийцев: Украина снова показала высокий результат! Спасибо каждому! Гордимся! - Цензор.НЕТ 3073
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05.09.2021 15:31
+7
Жаль только президентом Украина гордиться не может. Тут наоборот.
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05.09.2021 15:35
+5
А зельцман тут прічьом?! Це за твої два роки, вава, вони цього досягли?! Як і Армія, від якої ти , чотиризди уклоніст, бігав, як заяць обісраний! Досить красти чуже, чмо хрипате!
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05.09.2021 15:59
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Зеленский поздравил паралимпийцев: Украина снова показала высокий результат! Спасибо каждому! Гордимся! - Цензор.НЕТ 3073
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05.09.2021 15:31 Ответить
Жаль только президентом Украина гордиться не может. Тут наоборот.
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05.09.2021 15:35 Ответить
Причём по общему количеству медалей на четвёртом. А на "шестом"-это по золотым. Нидерланды на одну золотую обскакали. Жаль. По "серебру" то у них 17 против 47 украинских. Несправедливо. Справедливей по общему количеству наград.
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05.09.2021 15:47 Ответить
Или нужно ввести "балльную систему подсчета". Скажем, за "золотую"- 3 балла, за "серебренную"- 2, за "бронзовую"-1 балл. И таким образом подсчитывать общекомандный зачёт для каждой страны. Здесь всё официально, с оглашением победителей по итогам среди всех стран, и с чествованием их. Так смотрибельность и рейтинг у Олимпиады увеличится, а азартность у болельщиков возрастёт.
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05.09.2021 16:11 Ответить
А зельцман тут прічьом?! Це за твої два роки, вава, вони цього досягли?! Як і Армія, від якої ти , чотиризди уклоніст, бігав, як заяць обісраний! Досить красти чуже, чмо хрипате!
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05.09.2021 15:59 Ответить
то він усе ролі міняє - тепер як диктор на телебаченні усім розказав новину.
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05.09.2021 16:44 Ответить
Шось я не почув про суму призових за кожну медаль і квартири для медалістів.А хто більше заслуговує?Магучіх,Баланюк,ота гнида на Г(прізвище не пам'ятаю,каратіст буєв) і інші ************ "внє палітікі"?Чи ці справжні Герої?
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05.09.2021 16:07 Ответить
Йди у сраку блазЕнь
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05.09.2021 16:26 Ответить
Одну цінну річ прголосив вова перед студентами у США на запитання від росіянина , чи може стати він драконом при владі - не дослівно: українці швидко обрубають крила будь-якому драконові ... невже саме дійшло таки до цього ???
Параолімпійці , ці люди з такою волею!!! - то кращий тому доказ , не завдяки розмірам з людським ресурсом, держави, а тим більше не завдяки багатству її економіки ...
справжні ВОЇНИ й ГЕРОЇ!!!
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05.09.2021 16:42 Ответить
Так, вони є справжні Герої! Вітаю! А зеля - мудило, яке хоче присвоїти чужі досягнення, шоб збільшити свого плінтусного рейтінга!
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05.09.2021 16:48 Ответить
Українці з вадами і показують такі результати, абсолютні Герої, не те що здорові і відкормлені олімпійці ледве на 19 медалей спромоглися.
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05.09.2021 16:59 Ответить
Дате ему кто ни будь по репе, кремлядская подстилка
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05.09.2021 20:16 Ответить
 
 