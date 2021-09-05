Десятки тысяч людей вышли на акцию против карантинных ограничений в Амстердаме. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ За рубежом
В Амстердаме митингуют против ограничительных мероприятий, связанных с коронавирусной болезнью.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укринформ.
Многотысячный митинг активисты организовали в центре города. Ожидается, что в течение дня в акции примут участие около 50 тысяч человек.
Организаторы уже объявили мероприятие наиболее масштабным. На протест люди вышли не только из-за введенных ограничительных мероприятий против коронавируса, но и из-за дефицита жилья, выплаты помощи.
Топ комментарии
+7 ПанСан
показать весь комментарий05.09.2021 18:11
+5 Vedana
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но пока шевелится вроде - шо не может не радовать....
юзика после зеленого клопа выберете? - ето будет движ 2.
Люди - за всьо хароше і вкусне. І проти паганого і невкусного...
Куди вони йдуть? Там вказівник є - до доброго валшебніка Гудвіна?
Ідіотів вистачить ще на 1000 років.