Десятки тысяч людей вышли на акцию против карантинных ограничений в Амстердаме. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Амстердаме митингуют против ограничительных мероприятий, связанных с коронавирусной болезнью.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укринформ.

Многотысячный митинг активисты организовали в центре города. Ожидается, что в течение дня в акции примут участие около 50 тысяч человек.

Организаторы уже объявили мероприятие наиболее масштабным. На протест люди вышли не только из-за введенных ограничительных мероприятий против коронавируса, но и из-за дефицита жилья, выплаты помощи.





