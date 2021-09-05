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Десятки тысяч людей вышли на акцию против карантинных ограничений в Амстердаме. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ За рубежом

В Амстердаме митингуют против ограничительных мероприятий, связанных с коронавирусной болезнью.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укринформ.

Многотысячный митинг активисты организовали в центре города. Ожидается, что в течение дня в акции примут участие около 50 тысяч человек.

Организаторы уже объявили мероприятие наиболее масштабным. На протест люди вышли не только из-за введенных ограничительных мероприятий против коронавируса, но и из-за дефицита жилья, выплаты помощи.

Десятки тысяч людей вышли на акцию против карантинных ограничений в Амстердаме 01
Десятки тысяч людей вышли на акцию против карантинных ограничений в Амстердаме 02
Десятки тысяч людей вышли на акцию против карантинных ограничений в Амстердаме 03
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Топ комментарии
+7
Почти два года пандемии, а они вышли? Как они эти два года прожили, без прививки? На каком основании они живы?
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05.09.2021 18:11
+5
Вчора у Франції 8й тиждень маніфестацій.
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05.09.2021 18:40
+4
Свободные люди.
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05.09.2021 18:02
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Правила форума Совет форумчан
ето вам не сотня смелых кацапских хорьков на очень красной площади!
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05.09.2021 16:38 Ответить
иногда и ползает етот самый смысл )))
но пока шевелится вроде - шо не может не радовать....
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05.09.2021 17:01 Ответить
завести туда несколько кашляющих ковидников и дать недельку "настояться", собрать "урожай"
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05.09.2021 16:42 Ответить
с чего ты взял, что я кацап? Ребята вышли на улицу с заявлением #хужинибудет, пока проблема их не коснется, ума не прибавится.
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05.09.2021 16:57 Ответить
На кладбище отоспятся
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05.09.2021 16:47 Ответить
А если у тебя мозгов отродясь не было, тебе вообще бояться нечего. Обычно такую ахинею, что ты начирикал пишут банальные идиоты. Хотя по ниуу, чему удивляться...
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05.09.2021 17:07 Ответить
Похоже тебе в твоей совковой молодости забыли сделать главную прививку - от дебилизма. Хотя это у тебя наследственное.
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05.09.2021 17:26 Ответить
пусть митингуют. Меньше народа - больше кислорода . И непонятно чего хотят митингующие, денег или отмены профилактических ограничений.
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05.09.2021 16:46 Ответить
Если бы ты на меня чихнул, у тебя дома были бы поминки. Герой ты тут, а таких недоумков только могила исправит
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05.09.2021 17:23 Ответить
В том то весь прикол, что в НЛ из всех ограничений остались только маски в транспорте. Фсё!
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06.09.2021 01:31 Ответить
у нас будет движ под администрацией маленького зенленого чма?
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05.09.2021 16:48 Ответить
нет и забудь.
юзика после зеленого клопа выберете? - ето будет движ 2.
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05.09.2021 17:23 Ответить
Корреспонденты рашавтудой были на месте за 2 часа до начала акции.
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05.09.2021 16:49 Ответить
У маланцев везде своя агентура. Не все её видят.
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05.09.2021 16:51 Ответить
Чому пишете антикарантинний?Мітинг ще й антивакцинний.
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05.09.2021 16:57 Ответить
А сколько людей ты заразило, тупорылое?
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05.09.2021 17:08 Ответить
Я таких как ты, совкодрочеров, за смену десяток в последний путь провожаю. А ты можешь у меня, ну ты понял, старпер комуняцкий.
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05.09.2021 17:22 Ответить
Та завали хлєбало,херой диванний, чи ти від фейкового щеплення супергероєм себе вважати почав.
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05.09.2021 20:58 Ответить
Ты еще откуда выползло, чмо запоребриковое.? По ходу , это ты тут скачешь как вошь лобковая. С казларылыми кацапедами разговор короткий. В спам
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05.09.2021 23:22 Ответить
Протестуємо!.. Задовбало мити руки і витирати дупу!!! Доколє!!! ))))))
Люди - за всьо хароше і вкусне. І проти паганого і невкусного...
Куди вони йдуть? Там вказівник є - до доброго валшебніка Гудвіна?
Ідіотів вистачить ще на 1000 років.
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05.09.2021 17:23 Ответить
Карантин не може довго тривати. Саме значення слова, навіть поо це каже.
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05.09.2021 17:58 Ответить
А надзвичайний санітарний стан ? Півтора роки ...
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05.09.2021 18:38 Ответить
Свободные люди.
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05.09.2021 18:02 Ответить
Почти два года пандемии, а они вышли? Как они эти два года прожили, без прививки? На каком основании они живы?
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05.09.2021 18:11 Ответить
Не нагнетай. Первый умерший от ковида в Нидерландах был в середине марта 2020, а вакцинация уних началась в начале января 2021, так что часть голландцев меньше года прожили при пандемии без прививки. Да и те что вышли не все против прививок, там много протестующих с чисто экономическими требованиями.
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06.09.2021 07:47 Ответить
Вчора у Франції 8й тиждень маніфестацій.
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05.09.2021 18:40 Ответить
А в Італії володарі бутіків протестують та вимагають у влади розганяти збіговиська антиковідників, через яких туристи та місцеві не ходять по крамницях, бо бояться цих божевільних, які всі без масок, без розуму та без гальм. А бутіки втрачають покупців та прибуток, багато брендових бутіків позачинялись навіть у Римі та Венеціі. Тільки все почало налагоджуватись після карантинів, так біснуючі недоумки вирішили зробити ще гірше, ніж було.
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05.09.2021 18:53 Ответить
то не прихильники а тролі проститутки...що сказали то і пишуть...
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05.09.2021 19:27 Ответить
"КРЕМАТОРИЙ" Амстердам https://youtu.be/OtVoy_6s5CA Десятки тисяч людей вийшли на акцію проти карантинних обмежень в Амстердамі - Цензор.НЕТ 3601
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05.09.2021 20:20 Ответить
Ипанутым нет покоя. Какие нахрен ограничения? Гэндэли работают, в магазинах без масок, локдауна никакого нет. Единственное ограничение, которое осталось - надо маски в транспорте. Придурки.
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06.09.2021 01:30 Ответить
З.Ы. прививаться тоже никого не заставляют. Никаких ограничений непривитым внутри страны нет.
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06.09.2021 01:32 Ответить
Ещё чего не хватало.
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06.09.2021 07:02 Ответить
 
 