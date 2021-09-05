Террорист с мягкой игрушкой , - трагическая история 11-летней пассажирки Боинга МН17 Милии Мортель. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Происшествия
Российский авиационный эксперт Вадим Лукашевич опубликовал историю одной из самых трагических фотографий, сделанных после авиакатастрофы малайзийского Боинга на Донбассе в 2014 году.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.
Лукашевич отметил: "История Ярика ван де Мортеля (25 лет) навсегда будет связана с одной из самых знаковых фотографий, сделанных после крушения MH17. Помните сепаратиста, показывающего на камеры детскую мягкую игрушку? Это была самая любимая обезьянка Милии, погибшей сестры Ярика.
Эту фотографию невозможно забыть - сепаратист в камуфляжной кепке, поднимает вверх детскую игрушку в поле, где ещё дымятся обломки пассажирского самолёта".
Он продолжил: "В этой фотографии запечатлен весь ужас, который сопутствовал этой авиакатастрофе – хаос, анархия, война и 298 невинных жертв, многие из них - дети, в том числе и Милия. Черно-белая игрушка это была её обезьянка. 7 лет назад, когда на востоке Украины разбился самолёт Малазийских авиалиний Милии было 11 лет, она летела вместе с отцом Ярика Йеруном (42 года) и мачехой Ярика Виннеке (45 лет).
Ярик помнит переполох по поводу этой фотографии, как будто это было вчера.
,,Моя бабушка сразу узнала эту игрушку по фотографии в одной из газет. Милия очень хотела взять с собой именно её. Обезьянка не влезала в чемодан, поэтому она взяла её в ручную кладь". Ярик всё ещё помнит шок, который он испытал тогда от этой жуткой фотографии, но многое, что было тогда стёрлось из памяти.
"Такое ощущение, что я как будто не совсем понимал что происходит. Так много нужно было сделать, решить, каждый день были какие-то новости. Мне было 18, и я считал себя взрослым. Сейчас я понимаю, что я был ещё совсем мальчиком"".
Лукашевич отметил: "Национальный день памяти. Семь лет спустя день гибели рейса MH17 продолжает отмечаться на государственном уровне как день траура и скорби по погибшим - это трогает жителя города Леувардена Ярика ван де Мортеля. Сейчас ему 25 лет, он живет вместе со своей девушкой, стал отцом, сейчас его сыну 5 лет.
"До эпидемии я всегда приезжал к мемориалу памяти пассажиров MH17 под Амстердамом. Не для того, чтобы встретить там других родственников погибших - это не совсем для меня. Я предпочитаю справляться со всем самостоятельно. Просто я считаю что таким образом я отдаю дань памяти моей семье и всем другим жертвам".
В годовщину трагедии 17 июля он также посетил семейную могилу в Званенбурге - городе в провинции Северная Голландия, где после развода с его матерью стал жить его отец. "Мы положили красную розу на могилу для папы, белую для Виннеке и розовую для Милии"".
Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.
19 июня 2019 года Совместная следственная группа (Joint Investigation Team, JIT) назвала имена четырех подозреваемых, которые считаются причастными к транспортировке и боевому применению ракетного комплекса "Бук", которым был сбит самолет рейса МН17. Трое из них - россияне. Это бывший офицер ФСБ, так называемый бывший министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на время уничтожения самолета полковник ГРУ ГШ Вооруженных сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергей Дубинский и подполковник спецназа ГРУ Олег Пулатов, в то время - заместитель председателя "разведывательной службы ДНР". Четвертый - украинец Леонид Харченко, который воевал на стороне "ДНР". Все они были объявлены в международный розыск.
9 марта 2020 года в Нидерландах начались заседания суда по делу МН17.
7 июня 2021 года началось рассмотрение дела по существу. Боевики Игорь Гиркин и Леонид Харченко, а также российский генерал Сергей Дубинский, которые являются подозреваемыми по делу, не явились на заседание.
Пожалуйста, подождите...
або зараз, хтось вірить у самостійність Bellingcat - звичайно що ні, це зливний бачок лякливої демократії й її засекречених спецлужб.
Істоія з вагнерівцями знову ж в Україні - це карикатура на суд над уХйлом по МН-17
А не показують як свора довбаків налетіла на речі загиблих ?
P.S. Виправіть баг щоб при вставлянні фото чи інших посилань не пропадав текст коментаря (через раз така проблема).
Когось ще дивує це м"якеньке формулювання пра неабьяснімую здачу операці? Хтось ще чогось чекає від кіношок Грозєва? Правий був Москаль у Березовця- ОПУ відкупилася а Захід закрив очі, бо це знову ж таємниця їхніх "мішісток "
А трусливые голландцы вместо обвинения руководства России и Минобороны России выдвинули обвинения каким-то левым людям.
Представьте , что посадили гопника с несколькими судимостями...Бр-р-р.
Понятно стрельбы производил квалифицированный экипаж из России....
его зовут - фуйло
он жывёт в кремле .
А політика, правосуддя, покарання ... То - окремі категорії, які не перетинаються з власне людьми та їхніми проблемами і болем.
Залишається сподіватися на ту справедливість, яка не сидить в кабінетах.
Посмотрите видео которое сняли орки сразу прибыв к месту падения Боинга ..Я уже не помню вибел его я или нет ...Но фраза боевика что из боинга выпрыгнуло 5 парашутистов я еще нигде не слышал ..И трупы подкинули и украинский Су-25 это все было но 5 парашютистов жто трешак ..Так что ров с крокодилами ,а не там же наши люди
"Он (фрагмент) станет одним из экспонатов музея боевого братства который планируется открыть к 70-летию Победы"
Какая же фсбшная мразь этот эксперд Лукашевич. Самолет у него разбился якобы из за хаос и анархии в Украине, а не из за нападения росийи на Украину и убийства росиянами этих людей в самолете.
Источник: https://censor.net/ru/p3286447