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Боинг-777 Malaysia Airlines (1367) Лукашевич Вадим (39)

Террорист с мягкой игрушкой , - трагическая история 11-летней пассажирки Боинга МН17 Милии Мортель. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

Российский авиационный эксперт Вадим Лукашевич опубликовал историю одной из самых трагических фотографий, сделанных после авиакатастрофы малайзийского Боинга на Донбассе в 2014 году.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Лукашевич отметил: "История Ярика ван де Мортеля (25 лет) навсегда будет связана с одной из самых знаковых фотографий, сделанных после крушения MH17. Помните сепаратиста, показывающего на камеры детскую мягкую игрушку? Это была самая любимая обезьянка Милии, погибшей сестры Ярика.

Эту фотографию невозможно забыть - сепаратист в камуфляжной кепке, поднимает вверх детскую игрушку в поле, где ещё дымятся обломки пассажирского самолёта".

Он продолжил: "В этой фотографии запечатлен весь ужас, который сопутствовал этой авиакатастрофе – хаос, анархия, война и 298 невинных жертв, многие из них - дети, в том числе и Милия. Черно-белая игрушка это была её обезьянка. 7 лет назад, когда на востоке Украины разбился самолёт Малазийских авиалиний Милии было 11 лет, она летела вместе с отцом Ярика Йеруном (42 года) и мачехой Ярика Виннеке (45 лет).

Ярик помнит переполох по поводу этой фотографии, как будто это было вчера.

,,Моя бабушка сразу узнала эту игрушку по фотографии в одной из газет. Милия очень хотела взять с собой именно её. Обезьянка не влезала в чемодан, поэтому она взяла её в ручную кладь". Ярик всё ещё помнит шок, который он испытал тогда от этой жуткой фотографии, но многое, что было тогда стёрлось из памяти.

"Такое ощущение, что я как будто не совсем понимал что происходит. Так много нужно было сделать, решить, каждый день были какие-то новости. Мне было 18, и я считал себя взрослым. Сейчас я понимаю, что я был ещё совсем мальчиком"".

Лукашевич отметил: "Национальный день памяти.  Семь лет спустя день гибели рейса MH17 продолжает отмечаться на государственном уровне как день траура и скорби по погибшим - это трогает жителя города Леувардена Ярика ван де Мортеля. Сейчас ему 25 лет, он живет вместе со своей девушкой, стал отцом, сейчас его сыну 5 лет.

"До эпидемии я всегда приезжал к мемориалу памяти пассажиров MH17 под Амстердамом. Не для того, чтобы встретить там других родственников погибших - это не совсем для меня. Я предпочитаю справляться со всем самостоятельно. Просто я считаю что таким образом я отдаю дань памяти моей семье и всем другим жертвам".

В годовщину трагедии 17 июля он также посетил семейную могилу в Званенбурге - городе в провинции Северная Голландия, где после развода с его матерью стал жить его отец. "Мы положили красную розу на могилу для папы, белую для Виннеке и розовую для Милии"".

Террорист с мягкой игрушкой , - трагическая история 11-летней пассажирки Боинга МН17 Милии Мортель 01
Террорист с мягкой игрушкой , - трагическая история 11-летней пассажирки Боинга МН17 Милии Мортель 02

Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.

19 июня 2019 года Совместная следственная группа (Joint Investigation Team, JIT) назвала имена четырех подозреваемых, которые считаются причастными к транспортировке и боевому применению ракетного комплекса "Бук", которым был сбит самолет рейса МН17. Трое из них - россияне. Это бывший офицер ФСБ, так называемый бывший министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на время уничтожения самолета полковник ГРУ ГШ Вооруженных сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергей Дубинский и подполковник спецназа ГРУ Олег Пулатов, в то время - заместитель председателя "разведывательной службы ДНР". Четвертый - украинец Леонид Харченко, который воевал на стороне "ДНР". Все они были объявлены в международный розыск.

9 марта 2020 года в Нидерландах начались заседания суда по делу МН17.

7 июня 2021 года началось рассмотрение дела по существу. Боевики Игорь Гиркин и Леонид Харченко, а также российский генерал Сергей Дубинский, которые являются подозреваемыми по делу, не явились на заседание.
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Топ комментарии
+47
уХйло продовжує погрожувати світові й Європі зокрема , а світ грається з ним у суди типу по МН-17...
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05.09.2021 17:26
+30
Я просто нагадаю як худоба живе поряд із Україною. А їх ще людьми називають, чортова політкоректність.
Террорист с мягкой игрушкой , - трагическая история 11-летней пассажирки Боинга МН17 Милии Мортель - Цензор.НЕТ 8812
Террорист с мягкой игрушкой , - трагическая история 11-летней пассажирки Боинга МН17 Милии Мортель - Цензор.НЕТ 4042
P.S. Виправіть баг щоб при вставлянні фото чи інших посилань не пропадав текст коментаря (через раз така проблема).
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05.09.2021 17:59
+23
Гиркин говорит правду:ополченцы Боинг не сбивали. Его сбила российская армия.
А трусливые голландцы вместо обвинения руководства России и Минобороны России выдвинули обвинения каким-то левым людям.
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05.09.2021 18:24
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уХйло продовжує погрожувати світові й Європі зокрема , а світ грається з ним у суди типу по МН-17...
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05.09.2021 17:26 Ответить
В Bellingcat назвали новые сроки выхода фильма про "вагнеровцев"

або зараз, хтось вірить у самостійність Bellingcat - звичайно що ні, це зливний бачок лякливої демократії й її засекречених спецлужб.
Істоія з вагнерівцями знову ж в Україні - це карикатура на суд над уХйлом по МН-17
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05.09.2021 17:48 Ответить
...не сама історія з вагнерівцями, а розслідування по ній того самого BELLINGCAT , яким дозволили що просвітили світ про збитття боінгу... Хтось ще врить що уХйлу відключать СВІФТ? О ні він же завалить руїнами той самий світ !!! То де ж рейгани , які змогли завалити совдепію?!!!
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05.09.2021 17:57 Ответить
Терорист із м'якою іграшкою, - трагічна історія 11-річної пасажирки Боїнга МН17 Мілії Мортель - Цензор.НЕТ 2193
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05.09.2021 22:27 Ответить
вот этот ракурс мы все запомнилиТерорист із м'якою іграшкою, - трагічна історія 11-річної пасажирки Боїнга МН17 Мілії Мортель - Цензор.НЕТ 8780
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05.09.2021 18:36 Ответить
Терорист із м'якою іграшкою, - трагічна історія 11-річної пасажирки Боїнга МН17 Мілії Мортель - Цензор.НЕТ 1148
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05.09.2021 18:39 Ответить
Терорист із м'якою іграшкою, - трагічна історія 11-річної пасажирки Боїнга МН17 Мілії Мортель - Цензор.НЕТ 7665
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05.09.2021 18:40 Ответить
Терорист із м'якою іграшкою, - трагічна історія 11-річної пасажирки Боїнга МН17 Мілії Мортель - Цензор.НЕТ 4567
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05.09.2021 18:42 Ответить
Терорист із м'якою іграшкою, - трагічна історія 11-річної пасажирки Боїнга МН17 Мілії Мортель - Цензор.НЕТ 4018
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05.09.2021 18:45 Ответить
Есть желающие вдуть?
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05.09.2021 22:51 Ответить
козла ей вонюче-драного...)
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06.09.2021 01:07 Ответить
Ліцо ( йібало) руссскага міра !
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05.09.2021 22:30 Ответить
Ты мне напоминаешь терпилу,который решил насрать под деревом,но тут же получил срач. Не посрал и жопа в говне😂🌷×××
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05.09.2021 17:29 Ответить
Кацап, гімно само зі сраки стікає? Ну ніого, ще трошки, тобі її підсмажать.
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05.09.2021 17:31 Ответить
Террорист с мягкой игрушкой , - трагическая история 11-летней пассажирки Боинга МН17 Милии Мортель - Цензор.НЕТ 9531
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05.09.2021 17:32 Ответить
У тебя фантомные боли за Украиной,но ты нам не нужен😂🌷×××
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05.09.2021 17:33 Ответить
воно розуміє свою нікчемність без України, тому продовжує сюди пхатись.
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05.09.2021 17:34 Ответить
козлятина, слышишь громкий шум? ЭТО украинские танки подходят к вашей картавой площади Террорист с мягкой игрушкой , - трагическая история 11-летней пассажирки Боинга МН17 Милии Мортель - Цензор.НЕТ 3100
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05.09.2021 17:40 Ответить
лаптеголовое,уже даже фамилии расчёта экипажа пусковой установки ЗРК "БУК-М1" установлены,воинская часть откуда её приволокли и маршрут установлен до метра,так что-жди,будет очень больно.
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05.09.2021 17:42 Ответить
Иди домой - ВОДКИ НЕТ !
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05.09.2021 17:34 Ответить
Я не припомню, что бы Голландия и Малайзия сильно до этого парились нашей войной.
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05.09.2021 17:29 Ответить
Мало того нидерландские компании помогали строить крымский мост
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05.09.2021 17:41 Ответить
мало того вони ,не хотіли давати Украні безвіз , який саме й став компенсатором Європи на її "антирашистську стурбованность війною проти України "
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05.09.2021 18:01 Ответить
Террористический лаптестан будет повержен.
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05.09.2021 17:30 Ответить
Какая отвратительно -безобразная рожа у этого бесчувственного существа ! Такая же у всей рахи. Которую они скрывают под маской доброты.
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05.09.2021 17:33 Ответить
Не можливо навіть сьогодні уявити , що у перші роки війни рашистів проти України, москвичі вийшли з багатодесятитсяним мітингом спротиву з жовто-блакитними прапорами !!! що це було? останні пориви рашистолюдяності ?
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05.09.2021 17:42 Ответить
І москалям це все зійшло з рук.Якби на заході захотіли,то москальщину розвалили би.А ядерну зброю викупили.
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05.09.2021 17:39 Ответить
Террорист с мягкой игрушкой , - трагическая история 11-летней пассажирки Боинга МН17 Милии Мортель - Цензор.НЕТ 4252 Террорист с мягкой игрушкой , - трагическая история 11-летней пассажирки Боинга МН17 Милии Мортель - Цензор.НЕТ 8641
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05.09.2021 17:44 Ответить
Кацапе а це хто на світлині?
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05.09.2021 18:41 Ответить
Це образ росії вбивці.
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05.09.2021 17:44 Ответить
Та ладно брехати..
А не показують як свора довбаків налетіла на речі загиблих ?
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05.09.2021 18:06 Ответить
Непокаране зло завжди повертається нахабнішим...
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05.09.2021 17:59 Ответить
Я просто нагадаю як худоба живе поряд із Україною. А їх ще людьми називають, чортова політкоректність.
Террорист с мягкой игрушкой , - трагическая история 11-летней пассажирки Боинга МН17 Милии Мортель - Цензор.НЕТ 8812
Террорист с мягкой игрушкой , - трагическая история 11-летней пассажирки Боинга МН17 Милии Мортель - Цензор.НЕТ 4042
P.S. Виправіть баг щоб при вставлянні фото чи інших посилань не пропадав текст коментаря (через раз така проблема).
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05.09.2021 17:59 Ответить
Терорист із м'якою іграшкою, - трагічна історія 11-річної пасажирки Боїнга МН17 Мілії Мортель - Цензор.НЕТ 9494
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06.09.2021 06:05 Ответить
Те саме, з коментарем ВВХ:

Терорист із м'якою іграшкою, - трагічна історія 11-річної пасажирки Боїнга МН17 Мілії Мортель - Цензор.НЕТ 8780
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06.09.2021 16:21 Ответить
Православный русский талибан.
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06.09.2021 00:10 Ответить
От возмездия Задорнов не убежал, надеюсь эта скотина умерла в муках от рака мозга
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05.09.2021 19:31 Ответить
Грозев отметил, несмотря на то, что украинские власти приняли в итоге необъяснимые решения, впоследствии чего операция не была реализована, - украинские спецслужбы собрали массив доказательств о причастности российских наемников к военным преступлениям, в том числе к сбитию боинга МН17. Повний текст читайте тут: https://glavcom.ua/ru/news/kristo-grozev-operaciya-vagner-vyglyadela-naivno-no-ukraine-udalos-sobrat-vazhnye-dokazatelstva-protiv-rf-780681.html

Когось ще дивує це м"якеньке формулювання пра неабьяснімую здачу операці? Хтось ще чогось чекає від кіношок Грозєва? Правий був Москаль у Березовця- ОПУ відкупилася а Захід закрив очі, бо це знову ж таємниця їхніх "мішісток "
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05.09.2021 18:22 Ответить
Гиркин говорит правду:ополченцы Боинг не сбивали. Его сбила российская армия.
А трусливые голландцы вместо обвинения руководства России и Минобороны России выдвинули обвинения каким-то левым людям.
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05.09.2021 18:24 Ответить
Посади даже меня, человека, который когда-то изучал радиолокацию за Бук. Так, я бы сдуру мог и по Воронежу или по Ростову гахнуть......Даже не корысти ради, а из-за неопытности. Очевидно, что у экипажа это не первые стрельбы.
Представьте , что посадили гопника с несколькими судимостями...Бр-р-р.
Понятно стрельбы производил квалифицированный экипаж из России....
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06.09.2021 17:36 Ответить
раSSія-це країна Терорист!
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05.09.2021 18:26 Ответить
я знаю террориста с мягкой игрушкой !
его зовут - фуйло
он жывёт в кремле .
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05.09.2021 18:29 Ответить
и что это не они свалили боинг Терорист із м'якою іграшкою, - трагічна історія 11-річної пасажирки Боїнга МН17 Мілії Мортель - Цензор.НЕТ 9492 Терорист із м'якою іграшкою, - трагічна історія 11-річної пасажирки Боїнга МН17 Мілії Мортель - Цензор.НЕТ 9516 кацап иди там тебе жрать дадут как твоему предку после цусима Терорист із м'якою іграшкою, - трагічна історія 11-річної пасажирки Боїнга МН17 Мілії Мортель - Цензор.НЕТ 7251
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05.09.2021 18:45 Ответить
Трагедія для стількох людей і родин.

А політика, правосуддя, покарання ... То - окремі категорії, які не перетинаються з власне людьми та їхніми проблемами і болем.

Залишається сподіватися на ту справедливість, яка не сидить в кабінетах.
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05.09.2021 18:49 Ответить
MH17. Первые кадры. First Footage.
Посмотрите видео которое сняли орки сразу прибыв к месту падения Боинга ..Я уже не помню вибел его я или нет ...Но фраза боевика что из боинга выпрыгнуло 5 парашутистов я еще нигде не слышал ..И трупы подкинули и украинский Су-25 это все было но 5 парашютистов жто трешак ..Так что ров с крокодилами ,а не там же наши люди
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05.09.2021 18:58 Ответить
історія з боінгом - занадто велилюдна історія тероризму уХйла ,тому й не може Захід так швидко затерти ,як історії отравлень спецлужбістів Литвиненка, Скрипаля- КОВТНУЛИ Ж ЦЕЙ ТЕРОРИЗМ НА СВЇХ ЗЕМЛЯХ БРИТАНЦІ й не поперхнулися... Ковтнули американці Єрмака у делегації вови , історія з вагнергейтом корисна лиш своїм уроком - УКРАЇНІ проосякнутій рашистськими агентами довіряти не можна . Одна лиш надія, щосама Україна не засне й червоні лінії для ЗЕвлади у грі з Кремлем не зітруться ...
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05.09.2021 19:47 Ответить
"Фрагмент малазийского боинга который был сбит в июле 2014 года на Донецком планируется выставить в музее организации боевое братство в краснодарском крае". Опубликовано: печатное издание газеты «Совет приазовья» от 2апреля 2015 года №46 (1415)
"Он (фрагмент) станет одним из экспонатов музея боевого братства который планируется открыть к 70-летию Победы"
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05.09.2021 20:24 Ответить
и фрагмент от самолёта с польским правительством туда же............
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06.09.2021 06:32 Ответить
Терорист із м'якою іграшкою, - трагічна історія 11-річної пасажирки Боїнга МН17 Мілії Мортель - Цензор.НЕТ 5691
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06.09.2021 06:00 Ответить
"хаос, анархия, война и 298 невинных жертв, многие из них - дети, в том числе и Милия. Черно-белая игрушка это была её обезьянка. 7 лет назад, когда на востоке Украины разбился самолёт Малазийских авиалиний Милии было 11 лет,"
Какая же фсбшная мразь этот эксперд Лукашевич. Самолет у него разбился якобы из за хаос и анархии в Украине, а не из за нападения росийи на Украину и убийства росиянами этих людей в самолете.
Источник: https://censor.net/ru/p3286447
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06.09.2021 14:10 Ответить
Он повторяет за Раша тудей. ***** не зря бабло на телеканал для Европы тратит.
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06.09.2021 17:59 Ответить
Майже три сотні безневинних жертв. Серед яких 80 дітей. Жахлива трагедія авторства кацапів.

Терорист із м'якою іграшкою, - трагічна історія 11-річної пасажирки Боїнга МН17 Мілії Мортель - Цензор.НЕТ 1159
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06.09.2021 16:33 Ответить
 
 