Украинский альпинист Борис погиб после восхождения на гору в Грузии
Фото Цензор.НЕТ Происшествия
Украинский альпинист Петр Борис погиб после восхождения на гору Тетнульд (Белая гора) в Грузии. Причины его смерти не называются.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Национальная скаутская организация "Пласт".
"С глубокой скорбью сообщаем о гибели пластуна Петра Бориса. Трагическое событие произошло в Грузии", - говорится в сообщении.
Альпинист погиб после восхождения на гору Тетнульд в регионе Верхняя Сванетия в Грузии.
"Погиб после завершения восхождения", - уточнили в организации.
Отмечается, что Борис был членом куреня "Cіроманці" и активным участником пластунских мероприятий и лагерей.
Сейчас родные погибшего организуют перевозку тела альпиниста в Украину. О дате и месте похорон в организации пообещали сообщить позже.
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