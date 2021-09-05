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выборы (24316) Германия (6000) Кличко (4510) ХДС (26) Лашет Армин (21)

Лидер правящей партии Германии Лашет поблагодарил Кличко за участие в форуме ХДС. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Политика Украины

Новый лидер Христианско-демократического союза, кандидат в канцлеры Германии Армин Лашет поблагодарил мэра Киева Виталия Кличко за обмен мнениями.

Об этом он написал в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

Лидер правящей партии Германии Лашет поблагодарил Кличко за участие в форуме ХДС 01

Лашет также сформулировал дальнейшие шаги партии, среди которых - осовременивание Германии, с одной стороны, и продолжение достижений эпохи Меркель, с другой.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Если РФ будет использовать "Северный поток-2" как геополитическое оружие, мы усилим санкции, - кандидат в канцлеры Германии Лашет

Лидер правящей партии Германии Лашет поблагодарил Кличко за участие в форуме ХДС 02
Лидер правящей партии Германии Лашет поблагодарил Кличко за участие в форуме ХДС 03
Лидер правящей партии Германии Лашет поблагодарил Кличко за участие в форуме ХДС 04
Лидер правящей партии Германии Лашет поблагодарил Кличко за участие в форуме ХДС 05

Также читайте: Кандидаты в канцлеры Германии ответили на вопросы Зеленского о членстве Украины в ЕС и НАТО: Такое можно легкомысленно пообещать. Реальность выглядит иначе

Лидер правящей партии Германии Лашет поблагодарил Кличко за участие в форуме ХДС 06

Напомним, выборы в парламент пройдут в Германии 26 сентября. В последние недели рейтинг правящей партии ХДС снизился, реальными конкурентами выступают социал-демократы.

Накануне мэр Киева Виталий Кличко выступил на мероприятии Молодежного союза при партии "Христианско-демократический союз Германии" (JU CDU).

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+14
Цікаво Віталя за ПП2 їм теж подякував?
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05.09.2021 18:30
+12
После идиота зели, Виталя мне совсем не кажется отбитоголовым...)))
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05.09.2021 18:40
+11
Виталя английский и немецкий знает и может выступать с трибуны без бумажки, в отличие от гринпоца.
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05.09.2021 19:11
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скажіть, це обов'язкова умова щоб на сайті завжди перебував хоч один рашистський сруль ?
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05.09.2021 18:44 Ответить
Дії не спортсмена а політика-вова напросився ... Хтів вбити двох зайців - меркль принизити й Віталю, а отримав німецькомовний й виступ Віталі без дамажечки !!! й книжечку від діаспори про контузію мозку)
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05.09.2021 18:27 Ответить
доречі добряче смішив студентів у США ,"простий хлопчик з простого кривогорогу з праферської сім"ї", це таки був мабуть його особистий текст...
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05.09.2021 18:31 Ответить
Где маски?
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05.09.2021 18:28 Ответить
Порошенко вкрав)
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05.09.2021 18:41 Ответить
Цікаво Віталя за ПП2 їм теж подякував?
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05.09.2021 18:30 Ответить
Данке шон
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05.09.2021 18:32 Ответить
Ну і нахріна ти туди поліз?
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05.09.2021 18:31 Ответить
підтримати партію Меркель,котра підтримує московського окупанта України Лидер правящей партии Германии Лашет поблагодарил Кличко за участие в форуме ХДС - Цензор.НЕТ 4319
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05.09.2021 18:33 Ответить
Нормально, це партія не "аданднєвк"а СлугНелоха, й на її фоні Кличко себе попіарив куди розумніше, ніж вова виставивши технічок на зустріч Меркель в аеропорту, перекривши Клічку пртокольний доступ ...
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05.09.2021 18:39 Ответить
Проехал сегодня по стране.
Каждые несколько км стоит бигморда отбитогодового.
Вот куда делись деньги на строительство метро и подольского моста.
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05.09.2021 18:35 Ответить
После идиота зели, Виталя мне совсем не кажется отбитоголовым...)))
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05.09.2021 18:40 Ответить
То у тебя отсутствует эталон тупости и нечем сравнивать.
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05.09.2021 18:45 Ответить
У меня есть эталон тупости. Это зельцман и его шапито. Виталя там курит в сторонке. Хотя, он даже не курит, а может даже и не нюхает. Спортсмэн жеж. И даже не с крывого рога. Ну не повезло пацану!(
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05.09.2021 19:05 Ответить
Виталя английский и немецкий знает и может выступать с трибуны без бумажки, в отличие от гринпоца.
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05.09.2021 19:11 Ответить
Я предвкушаю, что может виталя сказать без бумажки
Это будет уже третий том его шедевров.
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05.09.2021 19:16 Ответить
А Буба даже на своём малоросско-криворожском без бумажки от д'ерьмака-подляка не всхрипнет.)
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05.09.2021 19:24 Ответить
А ще Кличко захистив диплом і здобув вищу освіту в Німеччині , а не наскакав на сцені кгб-квн у маслякова . Але зебілів і совків це бісить , от вони й біснуються . А якщо брати Клички ще й по-справжньому прославили Україну своїм талантом та працею , для вище згаданих ідіотів це просто біда !
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05.09.2021 22:07 Ответить
Бгг. Незнаю как немецкий, но послушав его английский да и украино- русский предполагаю что он на том же уровне.
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05.09.2021 22:51 Ответить
Вмієте ви кошти у чужих карманах рахувати)) пруфи про корупцією де?
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05.09.2021 18:56 Ответить
Не только лишь все в Германии могут подумать что Украине нравится политика Меркель.
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05.09.2021 18:52 Ответить
Лашет нехило лоханулся во время новоднения в германии,победа ему не светит .Виталик не на ту лошадку поставил.
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05.09.2021 19:03 Ответить
Там уже вся коалиция наперед понятна СДПГ с зелеными. Интересно где Альтернативная будет. Бабушке надо было валить. Лашот без шансов. Где они таких находят
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05.09.2021 19:15 Ответить
Просто Меркель таким чином тактично натякнула зеленим, що ті, м'яко кажучи, не дуже добре поступили, коли меру столиці України не дали пройти щоб її зустріти в Борисполі під час її останнього візиту до нас.
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05.09.2021 19:23 Ответить
А, что Лашет тож коррупционер или зачем он с ним встречался?
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05.09.2021 19:40 Ответить
Лашет наверное у педалика опыт перенимал: как окружить себя ворами и мошенниками, а самому остаться белым и пушистым! Лідер правлячої партії Німеччини Лашет подякував Кличку за участь у форумі ХДС - Цензор.НЕТ 293
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05.09.2021 19:45 Ответить
главное договориться с мостами, чтобы чаще уставали
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05.09.2021 20:06 Ответить
Не пойман - не вор.
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05.09.2021 20:13 Ответить
Репутация уже ничто?
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05.09.2021 20:14 Ответить
віталя, коли боксував в дойчланді, за заслуги отримав золотий німецький хрест, То він має повне право їздити по дойчланду і зустрічатися будь з ким. До нього і після нього хреста ніхто не отримував, а от про термоси, про Україну і тд видатні продюсери таки віщували. Не "получилось как в 17" не получилось. Видно наганов не хватило.
Як говорив Остап бендер "олігарху" Кіслярському в Кисловодську - я Вам дам парабелум і ми уйдем с вами в гори. Щось українські Кислярські не бажають брати парабелум від Єрмака і йти в гори .І ще Остап говорив, менше ніж за 100 крб він не відпустить Кіслярського
і за посади міністрів вже ніхто не хоче "делать взноси", разкоронували пост міністра як і глав обладміністрацій
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05.09.2021 21:03 Ответить
Лузер посетил лузера...
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05.09.2021 21:43 Ответить
пнх чмо козлокопытное...
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05.09.2021 22:34 Ответить
Читаю комментарии и задаюсь вопросом: вы таки предлагаете не вести дипотношений с Германией, раз они пи**сы? Сори, но оно так не работает...
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06.09.2021 12:16 Ответить
 
 