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Пять человек пострадали при взрыве на сахарном заводе на Киевщине, - полиция. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Происшествия
Паровой взрыв на сахарном заводе в поселке Гребенки на Киевщине произошел 5 сентября около 16:00.
Об этом в Белоцерковское районное управление полиции сообщил фельдшер скорой помощи, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт НПУ.
По предварительной информации, причиной аварии стала неисправность одного из котлов.
Известно, что среди пострадавших пять человек, двое из которых были госпитализированы в столичную больницу. Других пострадавших доставили в Белоцерковскую городскую больницу № 2.
Топ комментарии
+7 Дмитро Черних 794bd8a2
показать весь комментарий05.09.2021 22:46
+3 Яр Холодний
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+2 Oleksandr Litvinenko
показать весь комментарий05.09.2021 22:04
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Тебе уже написали что это такое.
А паровой котел на сахзаводеимеет защитный кожух из теплопоглощающих материалов и туеву кучу труб на входе.
На выходе из котла труба с влажным паром свыше 100 градусов и сухим паром - от 400 градусов.
Все покрыто теплозащитой и выкрашено в красный цвет, чтобы умник, типо тебя не испарился нахрен, дотронувшись. В самом котле взрываться нечему.
Могла взорваться труба на выходе, если долбодятел, типо тебя, забыл ее прогреть, открыв дренажную заслонку.
А на фото - устройство очистки, куда подают пар, вычавленный сок и известь.
Еще один придурок тут писал про копоть
Так вот, если снять защитный кодух с котола, то копоти там хоть жопой ешь от продуктов сгорания газа или угольной пыли.
Раз в году эта вся срань соскребается и вычищается
Для начала перечитай свои посты, с которыми ты постоянно на меня реагируешь, но понять, как иы тут всех уже задолбал своей врожденной тупостью - тебе тяжело.