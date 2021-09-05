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Пять человек пострадали при взрыве на сахарном заводе на Киевщине, - полиция. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

Паровой взрыв на сахарном заводе в поселке Гребенки на Киевщине произошел 5 сентября около 16:00.

Об этом в Белоцерковское районное управление полиции сообщил фельдшер скорой помощи, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт НПУ.

По предварительной информации, причиной аварии стала неисправность одного из котлов.

Известно, что среди пострадавших пять человек, двое из которых были госпитализированы в столичную больницу. Других пострадавших доставили в Белоцерковскую городскую больницу № 2.

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Пять человек пострадали при взрыве на сахарном заводе на Киевщине, - полиция 01
Пять человек пострадали при взрыве на сахарном заводе на Киевщине, - полиция 02
Пять человек пострадали при взрыве на сахарном заводе на Киевщине, - полиция 03
Пять человек пострадали при взрыве на сахарном заводе на Киевщине, - полиция 04

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Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+7
Одуження батькові !!!
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05.09.2021 22:46
+3
А ти хотів побачить чорну закопчену напівсферу на цепах і внизу - купу дров? П'ятеро людей постраждало під час вибуху на цукровому заводі на Київщині, - поліція - Цензор.НЕТ 6774
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05.09.2021 21:57
+2
Нет он хотел тот что с топкой...а здесь пар уже приходит от того котла по паропроводу для нагрева содержимого данного аппарата
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05.09.2021 22:04
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На фотографиях что попало, только не котел.
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05.09.2021 21:44 Ответить
Дуже схоже на вакуум-апарат.
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05.09.2021 21:48 Ответить
Випарна станція. Мій батько один із постраждалих
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05.09.2021 22:42 Ответить
Одуження батькові !!!
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05.09.2021 22:46 Ответить
Саливонковский сахарный ?
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05.09.2021 23:25 Ответить
А ти хотів побачить чорну закопчену напівсферу на цепах і внизу - купу дров? П'ятеро людей постраждало під час вибуху на цукровому заводі на Київщині, - поліція - Цензор.НЕТ 6774
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05.09.2021 21:57 Ответить
Нет он хотел тот что с топкой...а здесь пар уже приходит от того котла по паропроводу для нагрева содержимого данного аппарата
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05.09.2021 22:04 Ответить
Вот такой
П'ятеро людей постраждало під час вибуху на цукровому заводі на Київщині, - поліція - Цензор.НЕТ 3968
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05.09.2021 22:15 Ответить
Не бачу
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05.09.2021 22:17 Ответить
Харе умничать, троляка.
Тебе уже написали что это такое.
А паровой котел на сахзаводеимеет защитный кожух из теплопоглощающих материалов и туеву кучу труб на входе.
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06.09.2021 05:49 Ответить
Клоун, я в молодості на сахзаводі бував, так що трохи розбираюся! А щодо "троляки" - так з тобою тільки так можна - ти тільки так розумієш (навіть не звернув уваги, що я свій коментар відправив тобі раніше, ніж "Литвиненко" - мені! П'ятеро людей постраждало під час вибуху на цукровому заводі на Київщині, - поліція - Цензор.НЕТ 7547
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06.09.2021 06:35 Ответить
Если тебя и водили в пионерском галстуке на сахзавод - ты хрен там чего понял.
На выходе из котла труба с влажным паром свыше 100 градусов и сухим паром - от 400 градусов.
Все покрыто теплозащитой и выкрашено в красный цвет, чтобы умник, типо тебя не испарился нахрен, дотронувшись. В самом котле взрываться нечему.
Могла взорваться труба на выходе, если долбодятел, типо тебя, забыл ее прогреть, открыв дренажную заслонку.
А на фото - устройство очистки, куда подают пар, вычавленный сок и известь.
Еще один придурок тут писал про копоть
Так вот, если снять защитный кодух с котола, то копоти там хоть жопой ешь от продуктов сгорания газа или угольной пыли.
Раз в году эта вся срань соскребается и вычищается
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06.09.2021 07:06 Ответить
Пеньок! Я там працював перед армією! І якби ти не рвонув (прочитавши лише заголовок статті та глянувши на фото) "умнічать", то побачив-би, що в статті говориться про "паровий вибух" А це міг буть розрив паропроводу і викид перегрітої пари в цех! Бл**ь, як ви "дістали" , "вумніки"! Не розібравшись, "біжите наввипередки розум показувать"!!!
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06.09.2021 08:03 Ответить
Ото, заруби себе на носу, что котел совершенно не напоминает тот чайник, который у тебя вместо головы и состоит из множества тонких трубок и форсунок.
Для начала перечитай свои посты, с которыми ты постоянно на меня реагируешь, но понять, как иы тут всех уже задолбал своей врожденной тупостью - тебе тяжело.
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06.09.2021 08:11 Ответить
Та тебе всі вже давно "задолбали" - яка-завгодно нормальна людина на форумі тебе вважає ідіотом А ти усіх вважаєш "чайниками", а себе "д"Артаньяном" П'ятеро людей постраждало під час вибуху на цукровому заводі на Київщині, - поліція - Цензор.НЕТ 133
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06.09.2021 10:53 Ответить
Опять сахар подорожает...
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05.09.2021 22:42 Ответить
Гигантский самогонный аппарат!
П'ятеро людей постраждало під час вибуху на цукровому заводі на Київщині, - поліція - Цензор.НЕТ 5451
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05.09.2021 22:46 Ответить
а **** хотели, там оборудование ещё со времён совка...
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05.09.2021 23:22 Ответить
 
 