Смерть гражданина Украины Никифоренко после задержания полицией в польском Вроцлаве: в городе прошла акция протеста. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Происшествия За рубежом
В городе Вроцлав на западе Польши прошла акция протеста в связи с гибелью 25-летнего украинца Дмитрия Никифоренко, которого, возможно, замучили польские полицейские.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Участники требовали отставки главы местной полиции.
У демонстрантов были с собой баннеры с надписями "У вас кровь на руках", "Я не хочу бояться полицейского".
Сама акция прошла мирно и без инцидентов.
"Пытки и смерть Дмитрия Никифоренко в вытрезвителе - это предел, который никогда не стоило пересекать. Мы требуем честного расследования, наказания виновных и заверений, что это больше никогда не повторится во Вроцлаве, который является нашим домом", - написали организаторы акции протеста в Facebook.
В следующее воскресенье украинцы, проживающие во Вроцлаве, планируют провести очередной протест против полицейского насилия.
Напомним, Gazeta Wyborcza сообщила о смерти гражданина Украины, 25-летнего Дмитрия Никифоренко в вытрезвителе во Вроцлаве. По данным издания, к нему применили газ, били кулаками и дубинками, а позже он был задушен полицейскими и сотрудником центра.
Пожалуйста, подождите...
Напевне, не все так, як польська поліція і влада рапортує.
Хоча я не знаю, що може виправдати подібне звірство.
Родина замордованого хлопця мала б подати в суд і отримати велику суму як відшкодування.
Але горе їхнє, звичайно, від того не зменшиться.
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"В следующее воскресенье украинцы, проживающие во Вроцлаве, планируют провести очередной протест против полицейского насилия."
хто заважав вийти на протест нашим!? а от люди вийшли щоб не було як було .
«Спочатку вони прийшли за євреями.
Я мовчав, я не був євреєм.
Потім вони прийшли за комуністами.
Я мовчав, я не був комуністом.
Потім вони прийшли за профспілковими працівниками.
Я мовчав, я не був профспілковим працівником.
Потім вони прийшли за мною.
І не залишилося нікого, хто міг би допомогти мені»
німецький пастор Мартін Німеллер (нім. Martin Niemöller)
Мені, як українцю, щиро похер на життя якогось п'яниці.
Тоді ще не було НДР, - була східна частина німецького Рейху, окупована совєтами.
2 sierpnia 1945 r. na konferencji poczdamskiej zapadła decyzja o przekazaniu Polsce Śląska wraz z Wrocławiem, zaś ludność niemiecką, która nie opuściła miasta przed oblężeniem Wrocławia, przesiedlono[60] do radzieckiej strefy okupacyjnej w Niemczech. Do Wrocławia zaczęła napływać ludność polska, głównie z centralnej Polski (Kielecczyzna, Łódzkie) i Wielkopolski oraz wysiedleni mieszkańcy Kresów Wschodnich przedwojennej Polski, głównie ze Lwowa i okolic oraz z Wileńszczyzny.
П'яниці - це не люди, тим паче ті, які бикують. Поводився б чемно, то був би живий.
По-друге, я сам іноді думаю про вбивство якогось курця, наркомана, п'яниці чи іншого представника генентичного сміття. Для мене це не люди за жодними ознаками. Худоба худобою, тож й ставлення до худоби відповідне.
А по сути гибели украинца, думаю, что и без этого шоу польская власть разберется. Ей важнее дружеские отношения с Украиной, чем покрывать саддистов-полицейских.