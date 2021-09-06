Маск встретился с внуком и правнуком украинского инженера Королева, которого считает "одним из лучших". ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ За рубежом
Внук и правнук украинского инженера и авиаконструктора Сергея Королева Андрей и Павел встретились с основателем SpaceX Илоном Маском.
Об этом Андрей Королев сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Невероятно благодарны Илону Маску за приглашение, гостеприимство и незабываемую почти часовую личную встречу. Слова нашей c сыном благодарности команде Илона за впечатляющую экскурсию по SpaceX и возможность увидеть своими глазами сборку двигателей, ракет и CrewDragon. Продолжайте двигать мир вперёд, мистер Маск", - написал он.
Выдающийся украинский советский ученый в области ракетостроения и космонавтики, конструктор Сергей Павлович Королёв родился 30 декабря 1906 г. (12 января 1907 г.) в Житомире. Он считается основоположником практической космонавтики. Под его руководством была запущена первая межконтинентальная баллистическая ракета, первый искусственный спутник Земли, осуществлен первый полет человека в космос и выход человека в космос.
Напомним, в 2020 году Маск написал в Twitter, что пообщался с семьей Королева, и добавил, что "он был одним из лучших". В начале 2021-го президент Украины Владимир Зеленский пригласил американского бизнесмена, основателя космической компании SpaceX Илона Маска посетить музей космонавтики имени Сергея Королева, расположенный в Житомире.
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а потом уже амереканцами руководить будешь...
А вот достичь большего - ещё неизвестно, к тому же Королёв зарабатывать не умел.
А Королёв проедал бюджетные деньги.
Маск мыслит глобально: чистая энергия, производство аккумуляторов, автомобили,
скоро будут его электросамолёты и в придачу космос.
А у Королёва был только космос.
Королев, сидя в концлагере, под названием СССР, а потом, уже непосредственно в концлагере, точно не "проедал бюджетные деньги", особенно в тюремном КБ, как ты соизволил высказаться, а выполнял заказ партии и родины, делая то, что приказывают надзиратели, его как взяли в конце 20-х под колпак, так до самой смерти и не выпустили, лишь ослабили поводок в конце 50-х, да и то - не сильно, чтобы не сбежал к проклятым американцам.
у Королева был не космос, у него был приказ надсмотрщика, и генсека не волновала глобальность мысли Королева.
Он что, не понимал, как они этим всем распорядятся ?
Ему выбили зубы, а он им "Восток" и "Союз" ...
Тесла многие свои секреты просто скрыл от людей - не доросли.
прежде чем приступить к своим проектам в Америке.
Королёв мог сбежать от большевиков как Сикорский.
Показали ведущую роль Зе-чмо в подписании меморандумов - подавать ручку и папку министру.
Тут в момент визита Зеленского ему подсунули родичей Королёва -
он и не понял, что это кремлёвские штучки.
Точно як з фото Беленюка та Скабєєвої.
и отказался от.. | Чорновил о Зеленском
(название видео в ютубе)
а стоит ли слушаться бандюка Коломойского и терпеть этот всемирный позор ?
При тех запасах лития, которые у нас есть, при нормальном руководстве Украины
Маск давно запустил бы здесь гигафектори по выпуску батарей.
И рядом второй - по выпуску автомобилей всех моделей.
И рядом третий - по выпуску космической техники.
Но тут рулят Кучмы, Ахметовы и Коломойские - им прогресс и Украина до одного места.
Они всё не нажрутся.