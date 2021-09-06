Полицейские поймали на Виннитчине банду, которая изготавливала и сбывала амфетамин на 100 тыс. грн в месяц. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Полиция Винницкой области разоблачила организованную преступную группировку в изготовлении и сбыте наркотических средств. В состав ОПГ входили жители города Ладыжина, которые были неоднократно судимы за тяжкие насильственные, имущественные и наркопреступления. С привлечением бойцов КОРДа и роты особого назначения полицейские провели 8 санкционированных обысков и пресекли деятельность двух нарколабораторий.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Винницкой области.

По словам начальника управления уголовного розыска Главного управления Национальной полиции в Винницкой области Андрея Дамзина, несколько месяцев сотрудники управления уголовного розыска совместно со следователями областного главка полиции под процессуальным руководством областной прокуратуры проводили оперативные закупки и документировали преступную деятельность участников группировки, которые изготавливали и сбывали амфетамин на территории Винницкой области. Таким образом злоумышленники зарабатывали около 100 000 гривен в месяц.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео

Организовал такую ​​преступную деятельность - 36-летний ранее судимый за убийство и наркопреступления житель Ладыжина.

Нарколаборатории были оборудованы в гараже и хозяйственном помещении по месту жительства организатора преступной группировки.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": На Днепропетровщине среди подсолнухов обнаружили почти 7 тыс. кустов конопли стоимостью 13,5 млн грн, - полиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Во время проведения обысков у организатора и других фигурантов, причастных к изготовлению и сбыту наркотических средств, работники полиции изъяли амфетамин в особо крупных размерах, оборудование, прекурсоры и химические реагенты для его изготовления, электронные весы, черновые записи, сим-карты, мобильные телефоны, банковские карточки и деньги, полученные от продажи наркотиков.

Изъятое направлено на экспертизу.

Следствием расследуется уголовное производство, начатое по ч.2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины. Фигурантам группировки грозит наказание - до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

























Фото: сайт Нацполиции