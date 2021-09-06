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Винницкая область (821) наркотики (2063) ОПГ (257) Нацполиция (14702) борьба с наркотиками (108)

Полицейские поймали на Виннитчине банду, которая изготавливала и сбывала амфетамин на 100 тыс. грн в месяц. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

Полиция Винницкой области разоблачила организованную преступную группировку в изготовлении и сбыте наркотических средств. В состав ОПГ входили жители города Ладыжина, которые были неоднократно судимы за тяжкие насильственные, имущественные и наркопреступления. С привлечением бойцов КОРДа и роты особого назначения полицейские провели 8 санкционированных обысков и пресекли деятельность двух нарколабораторий.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Винницкой области.

По словам начальника управления уголовного розыска Главного управления Национальной полиции в Винницкой области Андрея Дамзина, несколько месяцев сотрудники управления уголовного розыска совместно со следователями областного главка полиции под процессуальным руководством областной прокуратуры проводили оперативные закупки и документировали преступную деятельность участников группировки, которые изготавливали и сбывали амфетамин на территории Винницкой области. Таким образом злоумышленники зарабатывали около 100 000 гривен в месяц.

Организовал такую ​​преступную деятельность - 36-летний ранее судимый за убийство и наркопреступления житель Ладыжина.

Нарколаборатории были оборудованы в гараже и хозяйственном помещении по месту жительства организатора преступной группировки. 

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Во время проведения обысков у организатора и других фигурантов, причастных к изготовлению и сбыту наркотических средств, работники полиции изъяли амфетамин в особо крупных размерах, оборудование, прекурсоры и химические реагенты для его изготовления, электронные весы, черновые записи, сим-карты, мобильные телефоны, банковские карточки и деньги, полученные от продажи наркотиков.

Изъятое направлено на экспертизу.

Полицейские поймали на Виннитчине банду, которая изготавливала и сбывала амфетамин на 100 тыс. грн в месяц 01

Следствием расследуется уголовное производство, начатое по ч.2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины. Фигурантам группировки грозит наказание - до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Полицейские поймали на Виннитчине банду, которая изготавливала и сбывала амфетамин на 100 тыс. грн в месяц 02
Полицейские поймали на Виннитчине банду, которая изготавливала и сбывала амфетамин на 100 тыс. грн в месяц 03
Полицейские поймали на Виннитчине банду, которая изготавливала и сбывала амфетамин на 100 тыс. грн в месяц 04
Полицейские поймали на Виннитчине банду, которая изготавливала и сбывала амфетамин на 100 тыс. грн в месяц 05
Полицейские поймали на Виннитчине банду, которая изготавливала и сбывала амфетамин на 100 тыс. грн в месяц 06
Полицейские поймали на Виннитчине банду, которая изготавливала и сбывала амфетамин на 100 тыс. грн в месяц 07
Полицейские поймали на Виннитчине банду, которая изготавливала и сбывала амфетамин на 100 тыс. грн в месяц 08
Полицейские поймали на Виннитчине банду, которая изготавливала и сбывала амфетамин на 100 тыс. грн в месяц 09
Полицейские поймали на Виннитчине банду, которая изготавливала и сбывала амфетамин на 100 тыс. грн в месяц 10
Полицейские поймали на Виннитчине банду, которая изготавливала и сбывала амфетамин на 100 тыс. грн в месяц 11
Полицейские поймали на Виннитчине банду, которая изготавливала и сбывала амфетамин на 100 тыс. грн в месяц 12
Полицейские поймали на Виннитчине банду, которая изготавливала и сбывала амфетамин на 100 тыс. грн в месяц 13
Фото: сайт Нацполиции

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Топ комментарии
+3
Ридаю Полицейские разоблачили на Виннитчине банду, которая изготавливала и сбывала амфетамин в особо крупных размерах - Цензор.НЕТ 7379

Полицейские разоблачили на Виннитчине банду, которая изготавливала и сбывала амфетамин в особо крупных размерах - Цензор.НЕТ 4990
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06.09.2021 09:21
+2
Организовал такую ​​преступную деятельность - 36-летний ранее судимый за убийство и наркопреступления житель.."

Т.е. его никто не контролировал на свободе? Проверить бы местную полицию...
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06.09.2021 09:36
+1
Налоги не платит, но расходники, оружие и другие затраты обязательно есть.
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07.09.2021 08:56
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Ридаю Полицейские разоблачили на Виннитчине банду, которая изготавливала и сбывала амфетамин в особо крупных размерах - Цензор.НЕТ 7379

Полицейские разоблачили на Виннитчине банду, которая изготавливала и сбывала амфетамин в особо крупных размерах - Цензор.НЕТ 4990
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06.09.2021 09:21 Ответить
Тупий гумор. Гірше 95 кварталу.
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06.09.2021 12:00 Ответить
"Организовал такую ​​преступную деятельность - 36-летний ранее судимый за убийство и наркопреступления житель Ладыжина." Источник: https://censor.net/ru/p3286498
Хай живе найгуманніший український суд, главаря банди до малюськи у референти
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06.09.2021 09:26 Ответить
Организовал такую ​​преступную деятельность - 36-летний ранее судимый за убийство и наркопреступления житель.."

Т.е. его никто не контролировал на свободе? Проверить бы местную полицию...
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06.09.2021 09:36 Ответить
Що там перевіряти. Це її бізнес
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06.09.2021 10:06 Ответить
Складається враження що українці живуть тільки на наркоті. Кожного дня затримують, причому значні обсяги, а їх чим далі тим більше.
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06.09.2021 09:41 Ответить
А в мене жодного знайомого нарка((
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06.09.2021 10:04 Ответить
І я про це. Або хтось щось малює, або реально все плачевно.
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06.09.2021 10:14 Ответить
Это поправимо. Выясняете адрес муниципальной аптеки, где бесплатно выдают одноразовые шприцы, становитесь в очередь, знакомитесь.
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07.09.2021 00:01 Ответить
Ого ! На 100 тис грн у місяць ! Прямо наркокартель колумбійський накрили Молодці план по розкриттю наркозлочинів виконано можна приступати до кришування розповсюдження
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06.09.2021 10:36 Ответить
Смешно-смешно. Я думаю в Киеве один барыга на столько сбывает ))
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06.09.2021 10:47 Ответить
Банда с заработком меньше 4 000$ "грязными" ?? Поліцейські впіймали на Вінниччині банду, яка виготовляла і збувала амфетамін на 100 тис. грн на місяць - Цензор.НЕТ 1579
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06.09.2021 12:28 Ответить
что значит "грязными"? они чё, налоги с этого бабла платят?
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07.09.2021 00:02 Ответить
Налоги не платит, но расходники, оружие и другие затраты обязательно есть.
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07.09.2021 08:56 Ответить
і ні слова про місцевих ментів...
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06.09.2021 15:21 Ответить
"Организовал такую ​​преступную деятельность - 36-летний ранее судимый за убийство"

Дауншифтинг.
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07.09.2021 00:55 Ответить
 
 