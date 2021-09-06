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Девушка стреляла из арбалета на территории школы в Полтаве: ранения получили два учителя. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

На территории одной из школ Полтавы девушка ранила двух учителей из арбалета.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Полтавской области.

Около 10:00 в полицию поступила информация от граждан, что на территории одной из школ города неизвестная девушка ранила двух учителей.

По предварительной версии, на территорию школы №11 города Полтавы зашла неизвестная, которая из арбалета ранила двух учителей. Полицейские установили личность девушки - это местная жительница 2002 года рождения.

Сейчас она дает показания следователям.

Обстоятельства и мотивы противоправной деятельности девушки выясняются.

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Девушка стреляла из арбалета на территории школы в Полтаве: ранения получили два учителя 01
Девушка стреляла из арбалета на территории школы в Полтаве: ранения получили два учителя 02

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+30
Дівчина стріляла з арбалета на території школи в Полтаві: поранено двох учителів - Цензор.НЕТ 3542
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06.09.2021 12:25
+27
Образование - страшная сила!
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06.09.2021 11:38
+22
Получается два подранка ?
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06.09.2021 11:41
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Страница 2 из 2
Короткостволом вона б набагато краще впоралася з поставленою метою.
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06.09.2021 12:13 Ответить
Невідомо. Стріляти приклавшися до плеча легше.
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06.09.2021 13:59 Ответить
Прив'язати до стовпа - і в неї випустити увесь колчан. І все, питання зняте.
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06.09.2021 12:36 Ответить
За що? Може там треба таке зробити з вчителями?
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06.09.2021 13:58 Ответить
це хоть і не полтавські вчилки, але ти послухай, що цей педкурник гоне: у школі побори, а вони збираються захищатися від вчителькі, яка проти цих поборів знайшла в себе сили заявити "ми звернемося за допомогою у дипут.корпус" https://www.facebook.com/groups/972084796669694/posts/1000665960478244/
а заводіла у них там психолох-як педік. вчителька їм "пред"явіть доки на меблі", а педік їй "я хожу до школи з радістю, ми добре відносимося до дітей" і інша безмозгла ахінея. таких до дітей підпускати не можна, саме отакі виростили зелену владу!!!
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06.09.2021 21:20 Ответить
Хера себе смешно... Болтом в упор получить (в любую область тела) как то мало приятного.. Больная девочка на всю головушку. Дівчина стріляла з арбалета на території школи в Полтаві: поранено двох учителів - Цензор.НЕТ 1578Куда катится мир?? То два ублюдка в спину ножами тыкают, то какая то сцыкуха с арбалетом носится.. Как в такой стране ходить без "ствола"??
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06.09.2021 12:40 Ответить
Я не проти короткостволів, але у обох випадках навряд би він врятував. Тим більше ... вчителі з собою у школі їх носити не будуть. А охоронець невідомо добіжить чи ні.
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06.09.2021 13:02 Ответить
кого вчилки виховали, того і отримали
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06.09.2021 21:15 Ответить
Кстати арбалетик, не из дешевых. Примерно натяжение 25-30 кг.
Амазонка Полтавского разлива етить колотить.
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06.09.2021 13:13 Ответить
Это просто урок физкультуры.а вчилки просто попали случайно в прицел. А попали в какую часть тела?
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06.09.2021 13:15 Ответить
о, *** - теперь рогатки с арбалетами запретят. Ножовки по дереву и шуруповерты следующие
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06.09.2021 13:16 Ответить
Но невозможно запретить пращи, каменные окатыши и свинцовые отливки для неё. Дівчина стріляла з арбалета на території школи в Полтаві: поранено двох учителів - Цензор.НЕТ 7508
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06.09.2021 19:40 Ответить
Вероятно эта "лучница" бывшая ученица этой школы, и "отомстила" учителям за всю"несправедливость" во время обучения в ней. ))
"И будет мстя моя страшна". Дівчина стріляла з арбалета на території школи в Полтаві: поранено двох учителів - Цензор.НЕТ 3233
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06.09.2021 13:21 Ответить
Вот и я так же подумал, когда прочитал заголовок.
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06.09.2021 19:46 Ответить
Мене дивують особливо обдаровані, котрі жаліють вчителів, які навчили оцю дівчину чи зламали їй життя. Оце і є реальний результат їх роботи, як би нам не впарювали про високу мораль вчителів.
Помилку лікаря ви бачите через тиждень чи місяць, помилку слідчого можна побачити іноді через роки, а помилка вчителя вилазить навіть через десятиліття.
Зауважте, я намагаюся стриматися від епітетів в бік вчителів не через повагу до них.
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06.09.2021 13:56 Ответить
На жаль, помилку лікаря ми інколі бачимо швидко, а ось притягнути його до кримінальної відповідальності майже неможливо. Нажаль.

А вчителя? Повинна бути дуже поважна професія, але дуже часто в нас буває так, що конкретного вчителя до навчання діточок допускати було не варто.
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06.09.2021 19:51 Ответить
ось тут весь педкурник окрім повставшої не можна допускаити, особлива психолоха-тіпа пєдіка. реальна яскрава ситуація коли педкодло насідає на одного.
https://www.facebook.com/groups/972084796669694/posts/1000665960478244/
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06.09.2021 21:47 Ответить
Дивна логіка. Дикунський вчинок виправдовується... До чого вчителі, якщо у дівчини проблеми з психікою -у 19 років мститися за те, що,можливо, було проблемним у школі.Чому навчили - то питання відкрите, а виховує родина!
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06.09.2021 21:00 Ответить
лише родина виховує лише тоді, коли дитина лише в родині. а в ********* світі України дитина більше у школі, ніж із батьками. і то як брешуть і цькують їх вчителі, діти саме від вчителів і переймають. юо дома вони цього не бачать. якщо вчителі не виховують, то нашо в них у плані виховні години? і чого ти думаєш, що продавчиня, яка на дитину нагавкає, чи пристойно поведеться, не виховує? ти з тих, хто бажає скинути із себе відповідальність: я полслав, мене послати у відповідь - я хороший, а той паганий, бо його батьки так виховали?
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06.09.2021 21:52 Ответить
шо ты несешь, кто их цькує несчастных детей. мы ещё в совке так тролили учителей что доводили их до белого каления, а щас детки более оторваные...
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06.09.2021 22:43 Ответить
а ти не чув, як вчилки за нездані гроші на штори, цькують? як виживають зі школи дітей, теж не чув? тоді подивися тут, як високоморальний педколектив жере одну вчительку. ьочно так жруть жітей і батьків. https://www.facebook.com/groups/972084796669694/posts/1000665960478244/
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06.09.2021 22:59 Ответить
ну раз вуз не навчив з такими працювати, то хто їм винен. до речі, ось сумський педвуз одобрив називання сумчан бидлом. при чому одобрив психолог. https://www.youtube.com/watch?v=-GwnPsgMRZM
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06.09.2021 23:01 Ответить
Ми з вами ніколи не спілкувалися, а ви до мене "на ти"... Коли мама з татом навчають як реагувати на хамовитих організмів, на достойні вчинки, то школа своєю виховною роботою лише долучається. Подивіться на фото тої навіженої нещасної дитини. Виявляється, в усіх її негараздах винні вчителі. Пригадуючи своє навчання в школі і далі, точно можу сказати,що не всі 100% були справедливими, або такими, кого можна мати за взірець, але переважна більшість вчителів викликала повагу. І нічого не змінилося. Ідеалізація вчителя шкідлива, як на мене, але рамки мають бути і у дорослого і у дитини. І ці рамки закладаються в родині.
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06.09.2021 22:48 Ответить
ну що, що не спілкувалися. ти вже наляпав на мою неповагу.
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06.09.2021 23:02 Ответить
да, долучається? ось так https://www.youtube.com/watch?v=6a7mqwwqoR4
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06.09.2021 23:03 Ответить
Ось за кого ви так вболіваєте:
Водночас місцевий телеграм-канал дізнався, що одній з вчителів стріла з арбалету наскрізь пробила руку.
Очевидиця розповіла, що дівчина, куривши сигарету, зайшла в один клас та вистрілила у спину вчительці. Вона заходила в кожну аудиторію, яка їй попадалася на дорозі, та стріляла.
"Кажуть, вона пофарбувала волосся в зелений колір і ходила з порізаними руками. А ще, що вона цілеспрямовано хотіла застрелити конкретного вчителя", - написали у соцмережі.
Додамо, що 19-річна дівчина, яка стріляла з арбалету, вчилася у цій школі до 4 класу.
https://education.24tv.ua/vchiteltsi-naskriz-prostrelila-ruku-podrobitsi-novini-poltava_n1730851
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06.09.2021 22:54 Ответить
ти чув про таке явище, як АМОК? чи педвуз тобі про то знання не дав. так АМОК, а за описом ситуації це саме він, просто стріляє, бо криша поїхала. і вчилки туть ні до чого за великим ділом. могли бути і діти. а так як йшов урок, діти не бігали, а коло дверей завжди дошка з вчителем, то їм і попало.
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06.09.2021 22:57 Ответить
На все добре.
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06.09.2021 23:02 Ответить
хаха, класичний злив педкоронованого. іди в дупу. і не вилазь звідти, не шугай нормальних своєю тупістю.
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06.09.2021 23:04 Ответить
типа некому больше сломать ей мозг, родители забили на её воспитание, а учителя крайние
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06.09.2021 22:41 Ответить
нужно было копье кидать)
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06.09.2021 14:34 Ответить
Пилум !
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08.09.2021 15:12 Ответить
После того, как близнецы с ножом напали на женщину, что либо утверждать по данному случаю без знания деталей, довольно сложно.
Может и была причина для такого поступка, а может и нет.
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06.09.2021 14:37 Ответить
Ії треба взяти в НАБУ працювати. Потім тих подранків буде вже народ добивати.
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06.09.2021 16:07 Ответить
Лара Крофт?
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06.09.2021 16:38 Ответить
похоже учителя получили оценку своей работы
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06.09.2021 20:21 Ответить
А чому не батьки?! Вона ж з батьками більше часу проводила.
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06.09.2021 20:38 Ответить
як це більше з батьками? батьки на роботі цілий день, дитина у педкурнику аж пів дня, було при совку, а зараз подивися на розклад - їм ніколи домашку робити, прийшли зі школи і спати вже пора. і чого ти думаєш, що ти, на вулиці який проходиш мимо, не виховуєш? ти просто хочеш зняти із себе відповідальність.
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06.09.2021 21:56 Ответить
сказал тот кто снял с себя ответственность и перекинул на учителя у которого десяток охламонов, -- бо на работе видите ли он...
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06.09.2021 22:45 Ответить
тю, ти так кажеш, наче вчитель без педосвіти. що робив вуз п"ять років, якщо не навчив обходитися із десятками охламонів? а я тобі скажу - видав корочу полупродукту.
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06.09.2021 22:49 Ответить
Найважливіший період виховання дитини від 0 до 5 років.
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07.09.2021 08:14 Ответить
це все, що ти знаєш? дуже глибокі знання.
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07.09.2021 09:51 Ответить
Але це скоріше так і є .
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08.09.2021 15:14 Ответить
абсолютно ні!
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08.09.2021 15:55 Ответить
Так , бо далі людина буде не зовсім розуміти за що її дорікають . Виконувати , вона виконуватиме , але десь у закутках душі їй буде не зрозуміло за що . Всі ті вади , шо вона вона набула у цьому проміжку часу , колись випливуть назовні.
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08.09.2021 16:08 Ответить
з 0 до 5 ? ти у сврєму розумі? у цьому віці дається база поїсти, посрать, поміхнутись, любити маму тата... те, про що ти починається в садочку, бо лише там можуть дорікати, лише там стикаються із іншими собі подібними, де і може народитись дорікання. тупий ти!
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08.09.2021 19:42 Ответить
Позиция обвинения это тонкий лед.
Этот китайский хлам, имеет усилие натяжения менее 20 кг.
Его не признают холодным оружием и если у малолетней дуры будет опытный адвокат, то обвинят максимум в хулиганстве.
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06.09.2021 20:29 Ответить
19 лет. Какая же малолетка?
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06.09.2021 21:05 Ответить
Ну назвать ее женщиной в возрасте...
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06.09.2021 21:09 Ответить
Это прямо как при совке классификация.До 21 девушка, потом женщина, а в 45 -баба.
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06.09.2021 21:30 Ответить
Ага, 45-ть, баба ягодка опять...
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06.09.2021 21:57 Ответить
Она не малолетка, 19-ть лет, ну, а что дура, так это уж точно.
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06.09.2021 21:55 Ответить
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