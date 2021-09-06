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Девушка стреляла из арбалета на территории школы в Полтаве: ранения получили два учителя. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Происшествия
На территории одной из школ Полтавы девушка ранила двух учителей из арбалета.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Полтавской области.
Около 10:00 в полицию поступила информация от граждан, что на территории одной из школ города неизвестная девушка ранила двух учителей.
По предварительной версии, на территорию школы №11 города Полтавы зашла неизвестная, которая из арбалета ранила двух учителей. Полицейские установили личность девушки - это местная жительница 2002 года рождения.
Сейчас она дает показания следователям.
Обстоятельства и мотивы противоправной деятельности девушки выясняются.
Топ комментарии
+30 vitaliymkua
показать весь комментарий06.09.2021 12:25
+27 Александр Ильенко e5cdacd6
показать весь комментарий06.09.2021 11:38
+22 Підлога Маккартні
показать весь комментарий06.09.2021 11:41
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Пожалуйста, подождите...
а заводіла у них там психолох-як педік. вчителька їм "пред"явіть доки на меблі", а педік їй "я хожу до школи з радістю, ми добре відносимося до дітей" і інша безмозгла ахінея. таких до дітей підпускати не можна, саме отакі виростили зелену владу!!!
Амазонка Полтавского разлива етить колотить.
"И будет мстя моя страшна".
Помилку лікаря ви бачите через тиждень чи місяць, помилку слідчого можна побачити іноді через роки, а помилка вчителя вилазить навіть через десятиліття.
Зауважте, я намагаюся стриматися від епітетів в бік вчителів не через повагу до них.
А вчителя? Повинна бути дуже поважна професія, але дуже часто в нас буває так, що конкретного вчителя до навчання діточок допускати було не варто.
https://www.facebook.com/groups/972084796669694/posts/1000665960478244/
Водночас місцевий телеграм-канал дізнався, що одній з вчителів стріла з арбалету наскрізь пробила руку.
Очевидиця розповіла, що дівчина, куривши сигарету, зайшла в один клас та вистрілила у спину вчительці. Вона заходила в кожну аудиторію, яка їй попадалася на дорозі, та стріляла.
"Кажуть, вона пофарбувала волосся в зелений колір і ходила з порізаними руками. А ще, що вона цілеспрямовано хотіла застрелити конкретного вчителя", - написали у соцмережі.
Додамо, що 19-річна дівчина, яка стріляла з арбалету, вчилася у цій школі до 4 класу.
https://education.24tv.ua/vchiteltsi-naskriz-prostrelila-ruku-podrobitsi-novini-poltava_n1730851
Может и была причина для такого поступка, а может и нет.
Этот китайский хлам, имеет усилие натяжения менее 20 кг.
Его не признают холодным оружием и если у малолетней дуры будет опытный адвокат, то обвинят максимум в хулиганстве.