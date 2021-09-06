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СБУ задержала злостного "минера", который сообщал о взрывах на Чернобыльской АЭС. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

Служба безопасности Украины задержала жителя Киевской области, который неоднократно анонимно "минировал" Государственное специализированное предприятие "Чернобыльская АЭС".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГУ СБ Украины в г. Киеве и Киевской области.

Оперативники спецслужбы задокументировали, что в конце июля этого года злоумышленник отправил на электронный адрес госпредприятия сообщение о минировании и взрыве атомной электростанции.

Правоохранители выяснили, что именно этот человек ранее неоднократно сообщал о минировании ЧАЭС и других объектов критической инфраструктуры, находящихся в Чернобыльской зоне отчуждения и зоне обязательного отселения. Указанные предприятия специализируются на обращении с радиоактивными отходами.

СБУ задержала злостного минера, который сообщал о взрывах на Чернобыльской АЭС 01

Правоохранители задержали злоумышленника по месту его жительства в г. Славутич Вышгородского района Киевской области.

В результате проведенного обыска в квартире фигуранта оперативники изъяли 23 жестких компьютерных диска, планшет, ноутбук, флешнакопитель, 2 мобильных телефона, которые злоумышленник вероятно использовал в противоправных действиях.

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Сейчас решается вопрос о назначении экспертиз и сообщении фигуранту о подозрении в совершении преступления по ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины.

СБУ задержала злостного минера, который сообщал о взрывах на Чернобыльской АЭС 02

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от двух до шести лет.

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Разоблачение противоправной деятельности проводили сотрудники ГУ СБУ в г. Киеве и Киевской области совместно со следователями Вышгородского районного управления полиции ГУ ЧП в Киевской области под процессуальным руководством Иванковской межрайонной прокуратуры Киевской области.

СБУ задержала злостного минера, который сообщал о взрывах на Чернобыльской АЭС 03
Фото: сайт СБУ
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Топ комментарии
+7
Ему наверное нравился сам процесс...ну а надежда его подогревала..😃
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06.09.2021 11:57
+3
Подозреваю ,что он не только "минировал"...надо бы его посты посмотреть . Это не невинные забавы ,это работа врага !
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06.09.2021 12:09
+2
От пузанько,гівнюк хакерний...
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06.09.2021 11:58
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Как он майнил то на такой рухляди? СБУ задержала злостного "минера", который сообщал о взрывах на Чернобыльской АЭС - Цензор.НЕТ 4676
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06.09.2021 11:55 Ответить
Ему наверное нравился сам процесс...ну а надежда его подогревала..😃
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06.09.2021 11:57 Ответить
Та який там майнінг.)) Плюшкін він, з смітника наносив це все.
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24.02.2022 17:15 Ответить
Знайшов таки пригоду на свою сраку.
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06.09.2021 11:55 Ответить
От пузанько,гівнюк хакерний...
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06.09.2021 11:58 Ответить
заблюренные надписи на мониках - это пароли к биткоин кошелькам? А вообще срач и беспорядок у него - капец. Как можно работать в такой куче говна?
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06.09.2021 11:59 Ответить
кстати а фоточку на первом фото не заблюрили почему то) а на мониторах может писало что Зеленский - *** или даже *******))
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06.09.2021 12:09 Ответить
а зачем это блюрить? это государственная тайна?
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06.09.2021 12:48 Ответить
Вот такие жиробасики, и есть самыми страшными борцами за свободу на просторах интернета. "Я бы ему ноги поломал", "Да он чмо,а я прошел АТО", "Да что он добился, а я успешный человек" и тд и тп.
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06.09.2021 12:00 Ответить
У него накоплена субкритическая масса. Еще один пирожок и будет взрыв.
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06.09.2021 12:06 Ответить
Вроде грамотный, по фоткам видно шо не дурак, но все таки нашли, тогда как Вольнова даже Рамзанка Дыров не может найти, а не то что полиция, так шо х.з. кого приняли еще киберполицейские. может ваще левого чувака - это же не пьяный чел звонил когда то в новости со своего телефона было - а потом попросил шоб не трогали его.
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06.09.2021 12:07 Ответить
А в чем грамотность на фото проявляется? В том что присутствует куча беспорядочной техники? Мне это больше говорит о том, что у человека нет личной жизни и на улицу он выходит максимум в магазин.А это не грамотность, а отклонение. Да и главное, умный человек звонить не будет.
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06.09.2021 12:10 Ответить
ну на магазин надо денег, так шо звонил не за бесплатно? если вообще звонил.
а то шо техника - так это же не декорации, значит чел башку не просто так носит, разве нет?
обстановка скорее "хакерская" так шо х.з. как его нашли еще СБУ затримала злісного "мінера", який повідомляв про вибухи на Чорнобильській АЕС - Цензор.НЕТ 9398
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06.09.2021 12:41 Ответить
У грамотного человека техника не будет валяться таким скопищем хлама. Грамотный человек аккуратно уложит всё в специальный шкафчик с вентиляцией и охлаждением и выведет мониторинг с управлением на пару-тройку удобно поставленных на компьютерном столе "плоских" моника.
Моя версия (не претендующая на истину) - чувак не специалист, а просто вертится в околомайнерских кругах. Лазя по порносайтам подцепил себе трояна и через него кто-то разослал всю эту срань, котрую ему инкриминируют (хотя мог и сам разослать за копейку, бо нормальными заработками у этого "шахтёра" и не пахнет).
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06.09.2021 12:56 Ответить
Подозреваю ,что он не только "минировал"...надо бы его посты посмотреть . Это не невинные забавы ,это работа врага !
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06.09.2021 12:09 Ответить
Це проплачений агент п'ятоі колони кремля , а не якийсь там дурачок !
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06.09.2021 12:20 Ответить
Типовий задрот СБУ затримала злісного "мінера", який повідомляв про вибухи на Чорнобильській АЕС - Цензор.НЕТ 2790
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06.09.2021 12:39 Ответить
так я собі їх і уявляв
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06.09.2021 15:18 Ответить
 
 