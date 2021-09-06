СБУ задержала злостного "минера", который сообщал о взрывах на Чернобыльской АЭС. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж
Служба безопасности Украины задержала жителя Киевской области, который неоднократно анонимно "минировал" Государственное специализированное предприятие "Чернобыльская АЭС".
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГУ СБ Украины в г. Киеве и Киевской области.
Оперативники спецслужбы задокументировали, что в конце июля этого года злоумышленник отправил на электронный адрес госпредприятия сообщение о минировании и взрыве атомной электростанции.
Правоохранители выяснили, что именно этот человек ранее неоднократно сообщал о минировании ЧАЭС и других объектов критической инфраструктуры, находящихся в Чернобыльской зоне отчуждения и зоне обязательного отселения. Указанные предприятия специализируются на обращении с радиоактивными отходами.
Правоохранители задержали злоумышленника по месту его жительства в г. Славутич Вышгородского района Киевской области.
В результате проведенного обыска в квартире фигуранта оперативники изъяли 23 жестких компьютерных диска, планшет, ноутбук, флешнакопитель, 2 мобильных телефона, которые злоумышленник вероятно использовал в противоправных действиях.
Сейчас решается вопрос о назначении экспертиз и сообщении фигуранту о подозрении в совершении преступления по ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от двух до шести лет.
Разоблачение противоправной деятельности проводили сотрудники ГУ СБУ в г. Киеве и Киевской области совместно со следователями Вышгородского районного управления полиции ГУ ЧП в Киевской области под процессуальным руководством Иванковской межрайонной прокуратуры Киевской области.
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а то шо техника - так это же не декорации, значит чел башку не просто так носит, разве нет?
обстановка скорее "хакерская" так шо х.з. как его нашли еще
Моя версия (не претендующая на истину) - чувак не специалист, а просто вертится в околомайнерских кругах. Лазя по порносайтам подцепил себе трояна и через него кто-то разослал всю эту срань, котрую ему инкриминируют (хотя мог и сам разослать за копейку, бо нормальными заработками у этого "шахтёра" и не пахнет).