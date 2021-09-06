Пьяный водитель врезался в полицейский автомобиль во Львове: трое пострадавших. ФОТОрепортаж

Три человека получили травмы после того, как нетрезвый водитель легкового автомобиля "Фольксваген" врезался в патрульный полицейский автомобиль во Львове.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пресс-служба управления патрульной полиции во Львовской области в Facebook.

По данным пресс-службы, инцидент произошел в понедельник, 6 сентября, около 03:30 на улице Липинского во Львове.

Патрульные зафиксировали, что водитель "Фольксвагена" нарушил правила на улице Кулиша, после чего не отреагировал на требование полицейских остановиться и начал убегать. На улице Липинского полицейский экипаж остановился с проблесковыми маячками, но водитель "Фольксвагена" не остановился, и врезался в полицейскую машину.

"В результате ДТП пострадали 2 сотрудника полиции и пассажирка "Фольксвагена". У 29-летнего водителя автомобиля обнаружили признаки алкогольного опьянения. Результат проверки – 1,65 промилле алкоголя", - говорится в сообщении.

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По данным пресс-службы, за минувшие выходные патрульные составили 39 протоколов на водителей, управлявших автотранспортом в нетрезвом состоянии.