Пьяный водитель врезался в полицейский автомобиль во Львове: трое пострадавших. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж
Три человека получили травмы после того, как нетрезвый водитель легкового автомобиля "Фольксваген" врезался в патрульный полицейский автомобиль во Львове.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пресс-служба управления патрульной полиции во Львовской области в Facebook.
По данным пресс-службы, инцидент произошел в понедельник, 6 сентября, около 03:30 на улице Липинского во Львове.
Патрульные зафиксировали, что водитель "Фольксвагена" нарушил правила на улице Кулиша, после чего не отреагировал на требование полицейских остановиться и начал убегать. На улице Липинского полицейский экипаж остановился с проблесковыми маячками, но водитель "Фольксвагена" не остановился, и врезался в полицейскую машину.
"В результате ДТП пострадали 2 сотрудника полиции и пассажирка "Фольксвагена". У 29-летнего водителя автомобиля обнаружили признаки алкогольного опьянения. Результат проверки – 1,65 промилле алкоголя", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, за минувшие выходные патрульные составили 39 протоколов на водителей, управлявших автотранспортом в нетрезвом состоянии.
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правда это надо быть совсем рукож.пами шоб стрелять как Олейник - слепой шоле был?
а если бы прохожих сбили еще после встречи с ежом?
а больше - не особо есть спецсредств, или чем - электромагнитным оружием надо останавливать таких шоле?
Пусто не надолго, 3-5 лет будет в самый раз.