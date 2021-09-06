РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
10581 посетитель онлайн
Новости Фото ПроисшествияФоторепортаж ДТП
5 276 24
ДТП (7441) Львов (4430) патрульная полиция (1790)

Пьяный водитель врезался в полицейский автомобиль во Львове: трое пострадавших. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

Три человека получили травмы после того, как нетрезвый водитель легкового автомобиля "Фольксваген" врезался в патрульный полицейский автомобиль во Львове.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пресс-служба управления патрульной полиции во Львовской области в Facebook.

По данным пресс-службы, инцидент произошел в понедельник, 6 сентября, около 03:30 на улице Липинского во Львове.

Патрульные зафиксировали, что водитель "Фольксвагена" нарушил правила на улице Кулиша, после чего не отреагировал на требование полицейских остановиться и начал убегать. На улице Липинского полицейский экипаж остановился с проблесковыми маячками, но водитель "Фольксвагена" не остановился, и врезался в полицейскую машину.

Пьяный водитель врезался в полицейский автомобиль во Львове: трое пострадавших 01

"В результате ДТП пострадали 2 сотрудника полиции и пассажирка "Фольксвагена". У 29-летнего водителя автомобиля обнаружили признаки алкогольного опьянения. Результат проверки – 1,65 промилле алкоголя", - говорится в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Мужчина провез полицейского 5 км на капоте в Запорожской области: У правоохранителя переломы обеих ног. ВИДЕО+ФОТО

По данным пресс-службы, за минувшие выходные патрульные составили 39 протоколов на водителей, управлявших автотранспортом в нетрезвом состоянии.

Пьяный водитель врезался в полицейский автомобиль во Львове: трое пострадавших 02
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+3
Пора за нетрезвость за рулем садить в тюрьму!
Пусто не надолго, 3-5 лет будет в самый раз.
показать весь комментарий
06.09.2021 12:23
+2
ага стелло стелло, стелло вообще упал в болото и попал в плен, а сделали героя, даже подписали могилку шо там стелло, а его там не было - да хусим, сказали пропагандюги - не переписывать же совковому пиплу такой удачный миф то.
показать весь комментарий
06.09.2021 12:26
+2
ДО ЯКИХ ПІР ПО ДОРОГАХ УКРАЇНИ БУДУТЬ ЇЗДИТИ ПЯНІ ВОДІЇ !!! ПОКАРАННЯ МАЄ БУТИ ОДНОРАЗОВИМ ТА ЕФЕКТИВНИМ !!! А ДЛЯ КОГО ЦЯ ЛАЗІВКА - право не здавати тест на алко ?????!!!
показать весь комментарий
06.09.2021 12:32
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Украл, выпил - в тюрьму! Романтика…
показать весь комментарий
06.09.2021 12:11 Ответить
Там аадминка
показать весь комментарий
06.09.2021 12:16 Ответить
П"яниця за кермом - злочинець , це зрозуміло усім ! А хто ті поліцейські , що так бездарно його зупиняли ? Невже єдине що їх навчали це селфі робити ? Я не прихильник міліції , але давайте порівняємо кількість розтовчених машин даї та кількість авто знищених поліціянтами - пріуси вже всі закінчилися , добивають міцубісі і рено а де спецзасоби для примусової зупинки ?
показать весь комментарий
06.09.2021 12:17 Ответить
ну да, опять попали бы в пассажирку и опять бы получили тонны помоев. а так - не стреляют ибо ничего не будет за то шо не стреляли, а за стрельбу - вполне может быть.
правда это надо быть совсем рукож.пами шоб стрелять как Олейник - слепой шоле был?
показать весь комментарий
06.09.2021 12:24 Ответить
Спецзасіб це не завжди куля
показать весь комментарий
06.09.2021 12:57 Ответить
та ясно - ежей могли накидать, но те перевернулись бы и погибли - много ли бы вы хотел потом бегать год по следователям на месте ментов?
а если бы прохожих сбили еще после встречи с ежом?
а больше - не особо есть спецсредств, или чем - электромагнитным оружием надо останавливать таких шоле?
показать весь комментарий
06.09.2021 13:03 Ответить
А як можна порівняти, як статистики по розбитих машинах ДАІ у відкритому доступні НЕМАЄ! У мене взагалі підозра, що і ДАІ, і нові копи били машини плюс-мінус однаково, просто в часи ДАІ це замовчували...
показать весь комментарий
06.09.2021 12:36 Ответить
Уявіть собі що розбиті авто у даї часто- густо ремонтували за власні кошти ; тому не було дурних де не попало їх товкти .
показать весь комментарий
06.09.2021 12:53 Ответить
Дуже просто порівняти якщо Ви даї застали - згадайте яка кількість авто у даї була , якого вони були віку і порівняйте із сьогоденням
показать весь комментарий
06.09.2021 12:55 Ответить
Нагадаю, що сотні Пріусів купили саме для ДАІ - ще перед Євро-2012... До того були Октавії, новенькі Лайноси їм підганяли постійно. Ну не їздили ДАІ на Жигулях з часів Юща мабуть!
показать весь комментарий
06.09.2021 13:03 Ответить
Може і накупили їх для даї у часи останніх їхніх подихів , але склад розбитих на тойота центрі назбирався уже при "паліцейськіх "
показать весь комментарий
06.09.2021 13:27 Ответить
Мабуть уявив, що він льотчик Гастелло, штурвал від себе і на таран!
показать весь комментарий
06.09.2021 12:18 Ответить
ага стелло стелло, стелло вообще упал в болото и попал в плен, а сделали героя, даже подписали могилку шо там стелло, а его там не было - да хусим, сказали пропагандюги - не переписывать же совковому пиплу такой удачный миф то.
показать весь комментарий
06.09.2021 12:26 Ответить
Пора за нетрезвость за рулем садить в тюрьму!
Пусто не надолго, 3-5 лет будет в самый раз.
показать весь комментарий
06.09.2021 12:23 Ответить
Так тоді прийдеться половину мусарні пересаджати, а не вони "пойтіть нє могут".
показать весь комментарий
06.09.2021 12:39 Ответить
Думаю, що на перший раз (якщо без тяжких наслідків), дати десь 500 годин суспільнокорисних робіт із забороною водіння на рік, щоб усе місто бачило "героя". На другий раз - 1000 годин з конфіскацією автомобіля і забороною водіння на 3 роки, а на третій раз - 5 років тюрми із забороню водіння авто після відбуття покарання на 5 років або більше, в залежності від заподіяних наслідків.
показать весь комментарий
06.09.2021 12:49 Ответить
П'яний водій врізався в поліцейський автомобіль у Львові: троє постраждалих - Цензор.НЕТ 449
показать весь комментарий
06.09.2021 12:24 Ответить
Щось вже дуже часто ДТП на Львівщині ,за остані два тижні скільки було сметельних випадків серед загиблих і діти ,може комусь треба відповідати за цей хаос на дорогах ?
показать весь комментарий
06.09.2021 12:30 Ответить
ДО ЯКИХ ПІР ПО ДОРОГАХ УКРАЇНИ БУДУТЬ ЇЗДИТИ ПЯНІ ВОДІЇ !!! ПОКАРАННЯ МАЄ БУТИ ОДНОРАЗОВИМ ТА ЕФЕКТИВНИМ !!! А ДЛЯ КОГО ЦЯ ЛАЗІВКА - право не здавати тест на алко ?????!!!
показать весь комментарий
06.09.2021 12:32 Ответить
Просто он неудачно попытался здасться полиции. П'яний водій врізався в поліцейський автомобіль у Львові: троє постраждалих - Цензор.НЕТ 2908
показать весь комментарий
06.09.2021 12:46 Ответить
Я вот читаю весь это бред и тихонько ***...ю!!! Как некоторые туловища умудряются выкидывать такие фортеля, (притом неторые по несколько раз, то угашеные, то уколотые) и им что с гусей вода?? ТА ТАМ ПОСЛЕ ПЕРВОГО ЖЕ РАЗА - ТАЧКУ В УТИЛЬ, УБЛЮДКА НА 5 ЛЕТ НА ЗОНУ СТРОГОГО РЕЖИМА!!! А у нас хер поймешь, одни россказни. Пример " В 2019 году мужчину четыре раза останавливали за рулем BMW 525 в состоянии наркотического опьянения. С начала этого года его "ловили" нетрезвым еще 9 раз" ЛЮДИ - 9 РАЗ ЛОВИЛИ УБЛЮДКА!!!!
показать весь комментарий
06.09.2021 12:51 Ответить
років 5 назад, пяний за кермом розчавив об паркан жінку, то його не тільки не посадили, а навіть водійське посвідчення не забрали.
показать весь комментарий
06.09.2021 13:04 Ответить
Мне кажется,мож я ошибаюсь,но штраф за пьяную езду должен быть мин 250 000.
показать весь комментарий
06.09.2021 15:50 Ответить
Тоді будуть тікати поголовно всі...Зараз хоч половина тікає,а половина все таки зупиняється...Покарання,щоб бути дієвим має бути дуже точним,ні більшим,ні меншим,і забезпечувати результат...Зараз воно є жорсткішим ніж потрібно,тому і результатом є збільшення п"яних ДТП,в тому числі смертельних...
показать весь комментарий
06.09.2021 17:10 Ответить
 
 